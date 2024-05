Can Jews be Nazis? For many people, the question is inflammatory. The crimes of the German Nazis were of such magnitude that comparison with any other historical violence is invidious. The genocide of the Jews was deliberate and methodical and intended to eliminate every last one. The goal was the same with the Romani and Sinti people.



Fotograf unbekannt, Oberst Ernst Bloch, (deutscher Mischling), ca. 1944.

Können Juden Nazis sein?

Von Stephen F. Eisenman

17. Mai 2024

Oberst Ernst Bloch war ein deutscher Mischling (Halbjude), der viel für sein Vaterland getan hat. Seine Gesichtsnarben stammen von einem Bajonettstich im Ersten Weltkrieg. Er starb 1945 bei der Verteidigung Berlins.

Für viele Menschen ist die Frage brisant. Die Verbrechen der deutschen Nationalsozialisten waren von einem solchen Ausmaß, dass ein Vergleich mit anderen historischen Gewalttaten unangebracht ist. Der Völkermord an den Juden war vorsätzlich und methodisch und zielte auf die Vernichtung jedes Einzelnen ab. Das gleiche Ziel wurde mit den Roma und Sinti verfolgt. Im Vergleich dazu sind die Israelis, die derzeit des Völkermords beschuldigt werden, absolute Amateure. Sie haben bisher etwa 35.000 Palästinenser in Gaza getötet, bei einer Bevölkerung von 2,3 Millionen.

Aber die Frage „Können Juden Nazis sein?“ ist dennoch wichtig, um die Behauptung einer moralischen Impfung aufgrund der jüdischen Erfahrung des Holocausts in Frage zu stellen. Wenn die israelischen Führer in Gaza tatsächlich einen Völkermord begehen – was der Fall zu sein scheint -, dann leben sie im selben moralischen Universum wie die deutschen Nazis, ungeachtet des Leidens vergangener Generationen. Zusätzlich zu den 35.000 Toten hat der Krieg in Gaza weitere 75.000 Verletzte und 2 Millionen Vertriebene gefordert. Die meisten der Opfer sind Frauen und Kinder – wie kann man ihren Tod rechtfertigen? Israelische Kabinettsminister, Knessetmitglieder, Militärs und Polizisten haben alle frei über ihren Wunsch gesprochen, die Palästinenser nach Ägypten zu zwingen, jüdische Siedlungen im Gazastreifen zu errichten und sogar eine Atombombe einzusetzen, um alle Menschen im Gazastreifen zu töten. (Der US-Senator Lindsay Graham schlug vor kurzem ebenfalls vor, eine Atomwaffe gegen Gaza einzusetzen).

Letzte Woche hat die israelische Regierung als kollektive Bestrafung für einen Raketenangriff der Hamas, bei dem vier Soldaten getötet wurden, die Lieferung von Lebensmitteln und Treibstoff nach Gaza eingestellt. Eine solche Vergeltungsmaßnahme ist nach Artikel 33 der Vierten Genfer Konvention, an die Israel gebunden ist, verboten. Sie verstößt auch gegen die Lehre der hebräischen Propheten Jeremia und Hesekiel: „Wer sündigt, der soll sterben“. Einer der hebräischen Weisen, Hillel der Ältere, wiederholte diesen Punkt in der Mischna, der „mündlichen“ Tora: „Jeder wird durch seine eigene Sünde sterben“.

Die UN-Konvention von 1948 über das Verbrechen des Völkermords beschreibt es als „die Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten“. Nach dieser Definition hat sich Israel in den Club der Verbrecher eingereiht und unterliegt internationalen Sanktionen. Wenn der Internationale Strafgerichtshof gegen Premierminister Netanjahu, den Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir, Verteidigungsminister Gallant, IDF-Stabschef Halevi und Finanzminister Smotrich Anklage wegen Völkermordes erhebt – die Anklageschriften könnten jeden Tag verkündet werden -, werden die Männer von allen Unterzeichnern der Konvention, einschließlich der USA, verhaftet werden können (Völkermord ist auch nach US-Recht verboten, aber um strafrechtlich verfolgt werden zu können, muss das Verbrechen in den USA oder von US-Bürgern begangen werden). Die Strafe für Völkermord beträgt 30 Jahre Haft oder in Ausnahmefällen lebenslänglich. Wenn es Netanjahu gelingt, einem Prozess wegen Korruption in Israel zu entgehen, und wenn er lange genug lebt (er ist 74), könnte er verhaftet und in einer ICC-Einrichtung außerhalb von Den Haag in Scheveningen inhaftiert werden. Es ist unwahrscheinlich, dass seine Gefängniswärter ihn dort seiner Vorliebe für rosa Champagner und kubanische Zigarren frönen lassen.

Jüdische Nazis in Nazideutschland

„Können Juden Nazis sein?“ ist auch eine historische Frage. Die Antwort darauf lautet: Ja. Obwohl die Mitgliedschaft in der deutschen Nazipartei Juden verwehrt war, traten in den 1930er Jahren Tausende in die Luftwaffe, Wehrmacht und Kriegsmarine ein. Sie taten dies aus denselben Gründen wie andere Deutsche: Sie wollten dem Vaterland dienen, Karriere machen und eine Familientradition des Militärdienstes fortsetzen. Nach der Verabschiedung der Nürnberger Gesetze im Jahr 1935 durften Juden nicht mehr zum Militärdienst eingezogen werden, aber einigen gelang es, ihre ethnische Herkunft (und das Fehlen einer Vorhaut) zu verbergen oder sich von Parteifunktionären der Nazis Papiere ausstellen zu lassen, die ihre Deutschblütigkeit bestätigten. Ein Oberst in der Wehrmacht, Ernst Bloch, ein Mischling (Halbjude), erhielt das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes für Tapferkeit, die höchste Auszeichnung, die an militärische und paramilitärische Offiziere in Nazideutschland vergeben wurde. Sein Judentum blieb bis 1944 unentdeckt, bis der SS-Chef Henrich Himmler auf ihn aufmerksam wurde. Einige Wochen später erhielt er folgenden Brief von seinem Vorgesetzten, Generalmajor Wilhelm Burgdorf, dem stellvertretenden Leiter des Personalamtes der Wehrmacht: „Der Führer hat beschlossen, Sie mit Wirkung vom 31. Januar 1945 aus dem aktiven Dienst zu entlassen. Es ist mir eine Ehre, Ihnen im Namen des Führers für Ihre in Krieg und Frieden geleisteten Dienste für Volk und Vaterland zu danken. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Heil Hitler.“ Das Erstaunliche ist nicht, dass Bloch nach so langer Zeit entdeckt wurde, sondern dass er offenbar von seiner Entlassung überrascht war. Einige Wochen später schloss er sich dem Volkssturm an und wurde beim Einmarsch der Sowjets in Berlin getötet. Es gab noch Tausende anderer Juden, nicht nur Mischlinge, die hohe Positionen im deutschen Militär erreichten. Zwanzig von ihnen wurden mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet.

Insgesamt unterstützten Tausende von Juden in Deutschland und im besetzten Europa – bei einer Bevölkerung von etwa 9,5 Millionen – das Nazi-Regime in irgendeiner Weise. Die meisten taten dies unter Zwang. Jüdische Ghetto-Räte oder Judenräte, die von Nazi-Beamten in Polen, Litauen und anderswo eingerichtet wurden, hatten die Aufgabe, begrenzte Mengen an Lebensmitteln und Medikamenten zu verteilen, Zwangsarbeiter zu rekrutieren, jüdisches Eigentum zu beschlagnahmen und die jüdische Ghetto-Polizei zu überwachen. Ab 1942 oder 1943 unterstützten einige Judenräte und Ghetto-Polizisten die örtlichen Nazis direkt, indem sie Widerstandsführer identifizierten und Juden für die Deportation in die Todeslager organisierten. Die jüdische Polizei konnte grausam sein, insbesondere die 1940 in Warschau gegründete „Gruppe 13“. Sie unterhielt ihr eigenes Gefängnis und war direkt der Gestapo unterstellt. Angesichts der Drohungen und der Gewalt in der Umgebung – die Weigerung, den Befehlen der Gestapo Folge zu leisten, bedeutete in der Regel den Tod – ist es jedoch schwierig, über kooperierende Juden zu urteilen. Am Ende des Krieges waren die meisten von ihnen tot.

Eine ähnliche moralische und rechtliche Komplexität betrifft Kapos und Sonderkommandos. Erstere waren Häftlinge von Konzentrations- oder Vernichtungslagern, die zur Überwachung und Anleitung anderer Häftlinge rekrutiert wurden. Sie wurden in der Regel, aber nicht immer, aus kriminellen Häftlingen ausgewählt, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass sie sich mit ihren Schützlingen solidarisieren würden. Als Gegenleistung für ihre Dienste und ihre Brutalität wurden den Kapos Privilegien gewährt: getrennte Unterkünfte, bessere Verpflegung und Zivilkleidung. Wenn jemand, der als Kapo ausgewählt wurde, den Dienst verweigerte, wurde er in der Regel in die Reihen der regulären Gefangenen zurückgeführt, und jemand anderes wurde an seine Stelle gesetzt. Es ist daher leicht zu verstehen, warum sich so wenige der Rekrutierung widersetzten – wenn immer jemand für den Job zur Verfügung stand, fragte sich ein Gefangener: „Warum sollte ich es nicht sein, warum sollte ich nicht überleben?“?

Sonderkommandos waren Arbeiter in Vernichtungslagern wie Auschwitz-Birkenau, Treblinka und Sobibor, die die Gaskammern von Leichen säuberten, sie in die Krematorien brachten und die verbrannten Überreste entsorgten. Die Männer, die diese Aufgabe übernahmen, wurden in der Regel sofort nach ihrer Ankunft in den Lagern rekrutiert und sofort erschossen oder vergast, wenn sie sich weigerten. Der Beitrag war natürlich unaussprechlich, und die Nazis sorgten dafür, dass er unausgesprochen blieb; die Sonderkommandos wurden von den anderen Häftlingen getrennt, um deren Schicksal zu verschleiern, und fast alle wurden selbst getötet, um die Fakten des Holocaust vor der Welt zu verbergen. Einige wenige überlebten jedoch, und die Geschichten, die sie erzählten, enthüllten das Grauen der Hölle. Sie als Kollaborateure zu bezeichnen, wäre eine posthume Bestrafung von Menschen, deren Seelen bereits zerrüttet waren.

Amerikanisch-jüdische Nazis

Es gibt nichts Lustigeres als einen jüdischen Nazi. Das ist die unvermeidliche Schlussfolgerung jeder Untersuchung der amerikanischen Nachkriegskomödie. 1940 spielten die beliebten Three Stooges (alle jüdisch) die Hauptrolle in dem Kurzfilm You Nazty Spy, in dem Moe Howard einen Tapetenaufhänger spielt, der irgendwie zu Hailstone wird, dem Führer der Nation Moronika mit Hitlerschnauze. Zwei Jahre später spielte der Radio- und Fernsehkomiker Jack Benny (Jude) zusammen mit Carol Lombard die Hauptrolle in To Be or Not to Be (1942) unter der Regie von Ernst Lubitsch (Jude). Benny spielt Joseph Tura, einen polnischen Bühnenschauspieler, der sich als Gestapo-Offizier verkleidet, um eine Liste von Zivilisten zu erhalten, die für Repressalien der Nazis vorgesehen sind. (Es ist eine sehr komplizierte Handlung.)

Unmittelbar nach dem Krieg gab es eine ganze Reihe von Kriegsfilmen, in denen Juden Nazi-Rollen spielten, aber nur wenige waren Komödien. Innerhalb eines Jahrzehnts begann sich das zu ändern. In Your Show of Shows (1954) führten Sid Caesar (Jude) und Howard Morris (Jude) einen achtminütigen Sketch mit dem Titel The German General auf, in dem Howard Caesar dabei hilft, seine aufwändige Uniform anzuziehen – Militärtunika, Orden, Schulterklappen, Schärpe, Schwert und Schirmmütze – während beide in pseudodeutschem (mit Jiddisch vermischtem) Doppelsprech sprechen. Ich werde die Pointe nicht verraten, wenn Sie sie nicht gesehen haben. (Klicken Sie auf den Link!) Ein Jahrzehnt später spielte Peter Sellers (Jude) einen ehemaligen Nazi, der jetzt ein amerikanischer Atomwaffenexperte ist, in dem schwarzen Comic Dr. Strangelove unter der Regie von Stanley Kubrick (Jude). Und 1967 schrieb und inszenierte Mel Brooks (Jude) The Producers, vielleicht der Höhepunkt amerikanischer jüdischer Komödien, mit einer überwiegend jüdischen Besetzung, die entweder Nazis spielte oder sie unterstützte. Zero Mostel und Gene Wilder (beide jüdisch) sind die beiden Produzenten, die ein Broadway-Musical auf die Beine stellen wollen, das so geschmacklos ist, dass es in einer Nacht abgesetzt wird, so dass sie das Geld ihrer Investoren einstreichen können. Kenneth Mars (Jude) spielt Franz Liebkind, den Nazi-Helm tragenden Autor des Stücks „Springtime for Hitler: A Gay Romp with Adolf and Eva at Berchtesgaden“, und Dick Shawn (jüdisch) ist der hippelige Führer, der die Show stiehlt und Springtime zu einem Erfolg macht. Während der Busby-Berkeley-artigen Produktionsnummer vor der Pause des Stücks singt Brooks eine einzige Zeile und synchronisiert dabei einen der Tänzer im Chor: „Sei nicht dumm, sei ein Schlauberger! Komm und tritt der Nazi-Partei bei!“

The Producers, Mel Brooks, Autor und Regisseur, Crossbow, Embassy und Columbia Pictures, 1967, Screenshot.

Etwa zur gleichen Zeit hatte eine Fernsehkomödie Premiere – ich schäme mich, zuzugeben, dass sie eine meiner Lieblingsserien aus Kindertagen war – namens Hogan’s Heroes über eine Gruppe amerikanischer GIs in einem deutschen Kriegsgefangenenlager, Stalag 13. In der Serie geht es darum, dass die Nazis komische Witzfiguren sind und die Amerikaner gerissen und sorglos sind und von ihrer Kaserne aus eine Spionage- und Sabotageeinheit betreiben. Der Kommandant des Lagers, Oberst Klink, wurde von Werner Klemperer gespielt, dem jüdischen Sohn des großen deutschen Dirigenten und Komponisten Otto Klemperer und Cousin des Literaturwissenschaftlers und Tagebuchschreibers Victor Klemperer, dessen dreibändiges Tagebuch über das Leben im Dritten Reich, I Shall Bear Witness, To the Bitter End und The Lesser Evil, eines der wichtigsten Zeugnisse der damaligen Zeit ist. Die inkompetente und gutmütige Figur des Feldwebels Schultz, dessen oft wiederholter Ausspruch „Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich weiß nichts“ war, wurde von dem in der Ukraine geborenen John Banner (Jude) gespielt. Er verlor einen Großteil seiner Familie im Holocaust, ebenso wie Robert Clary (Jude), der den Unteroffizier Louis LeBeau spielte. Clary überlebte Buchenwald, während 12 andere Mitglieder seiner unmittelbaren Familie nach Auschwitz geschickt wurden, wo sie alle ermordet wurden. Wie er es geschafft hat, in dieser Serie, die sechs Staffeln lang bis 1971 lief, die Fassung zu bewahren, kann man nur vermuten.

Jüdische Nazis sind deshalb so witzig, weil Juden – mit den wenigen oben genannten Ausnahmen – keine Nazis sein konnten. Ein jüdischer Nazi ist also sowohl ein Widerspruch in sich selbst als auch ein Affront für Antisemiten, die sie vernichten wollen. Nach Freud entsteht das Lachen durch den Kurzschluss oder die Freisetzung von psychischer Energie (Kathexis), die auftritt, wenn die logische Kette – Nazimörder schafft jüdisches Opfer – unterbrochen wird. Die gleiche Verletzung von Erwartung und Lachen ergibt sich aus Woody Allens berühmter Stand-up-Nummer über den Klan, die er von 1962-64 aufführte. Eines Tages, so erzählt er seinem Publikum, war er im tiefen Süden, und einige Freunde luden ihn zu einer Kostümparty ein. Er gehe selten auf solche Partys, sagt er, aber er beschloss, eine Ausnahme zu machen und als Geist zu gehen, gekleidet in ein weißes Laken. Doch auf dem Weg zur Party wird er von einem Auto mit drei anderen Männern in Laken und Kapuzen abgeholt. Offensichtlich handelt es sich um Ku-Klux-Klan-Männer, die ihn mit einem von ihnen verwechseln. Er versucht, Smalltalk zu machen (über Maisgrütze), aber bald machen sie einen Fehler, und sie entdecken Woody’s jüdische Identität. Kurz bevor er gelyncht werden soll, hält er ein so eloquentes Plädoyer für universelle Toleranz, dass die Klansmänner beschließen, ihn gehen zu lassen und 2.000 Dollar für Israel-Anleihen zu spenden.

Kein Scherz

Aber das Verfallsdatum für lustige, jüdische Nazis ist inzwischen längst überschritten. Was passiert, wenn Juden wirklich zu Nazis werden – nicht zu Parteimitgliedern, Klanführern oder Terroristen, sondern einfach zu Juden, die, wie einige andere Amerikaner, Hass, Gewalt, Rassismus und Krieg befürworten? Als Henry Kissinger während der Nixon-Jahre und danach als Nazi bezeichnet wurde, war das kein Scherz. Seine Gleichgültigkeit gegenüber Massenmord war bekannt. Nach seinem Tod gab Ron Jacobs in Counterpunch folgende Zusammenfassung:

„Die Liste der mörderischen Gräueltaten, für die Henry Kissinger zum Teil verantwortlich war, wird in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Diese Liste beginnt mit der geheimen Bombardierung Kambodschas, dem Völkermord in Timor, dem Putsch in Chile und den folgenden Jahrzehnten faschistischer Herrschaft. Sie setzt sich von dort aus fort. Wenn man mich fragt, würde ich behaupten, dass der Hauptunterschied zwischen Hitler und Kissinger in der berechnenden und leidenschaftslosen Art besteht, mit der Kissinger Menschen in den Tod schickte. Auf die Frage, ob die Bombardierung Kambodschas effektiv war oder nicht, antwortete Kissinger: „Ob wir es richtig gemacht haben oder nicht, ist wirklich zweitrangig.“ Der Tod von mehr als hunderttausend Kambodschanern bei der Bombardierung (und der anschließende Putsch und die mörderische Kampagne der Roten Khmer nach der Niederlage von Saigon) waren seiner Meinung nach unerheblich.“

Es gab viele andere, wenn auch vielleicht weniger bedeutende jüdische Nazis als Kissinger, d. h. Männer und Frauen, denen menschliches Leid gleichgültig war und die sich an Mord, Völkermord und Umweltzerstörung beteiligten. Dazu gehört Elliot Abrams, Ronald Reagans stellvertretender Außenminister für Menschenrechte und humanitäre Angelegenheiten. Er half dabei, völkermörderische Angriffe auf Campesinos in El Salvador, Honduras und Guatemala zu vertuschen oder sogar zu erleichtern. Er war auch einer der wichtigsten Planer der Iran-Contra-Affäre, bei der illegal Waffen und Geld an die terroristischen Contras in Nicaragua geliefert wurden.

Madeleine Albright, US-Außenministerin unter Präsident Clinton, war die Architektin der Irak-Sanktionen, die Millionen Menschen das Leben kosteten. Allein 1995 starben nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen mehr als eine halbe Million irakischer Kinder an Krankheiten und Hunger infolge der Sanktionen. Auf die Frage von Leslie Stahl, ob sich der Preis gelohnt habe, antwortete sie: „Ich denke, das ist eine sehr schwere Entscheidung, aber der Preis? Wir denken, der Preis ist es wert.“

Stephen Miller, ehemaliger Sonderberater von Trump, war ein Verfechter des Einreiseverbots für Muslime und Architekt der Politik, die Kinder von ihren Eltern trennte. In letzter Zeit hat er einen neuen einwanderungsfeindlichen „Blitz“ geplant, falls Trump wieder gewählt wird. „Alle Aktivisten, die auch nur im Geringsten an der Entschlossenheit von Präsident Trump zweifeln“, so Miller, „begehen einen drastischen Fehler: Trump wird das gesamte Arsenal an Bundesbefugnissen einsetzen, um die spektakulärsten Maßnahmen gegen Einwanderer zu ergreifen. Die Aktivisten der Einwanderungsbehörden werden nicht wissen, was passiert.“ Miller war in letzter Zeit fleißig und beschuldigte jeden, der mit der Notlage der Gazaner sympathisiert, des Antisemitismus.

Und so geht es weiter. Der jüdische Universitätskanzler Gene Block an der UCLA ließ es zu, dass eine Bande von nichtstudentischen Schlägern, ein wahres Freikorps, randalierte und friedliche Antikriegsstudenten angriff. Der gewalttätige Mob wurde teilweise von Jessica Seinfeld, der Frau des berühmten Komikers, finanziert und unterstützt. Ein weiterer jüdischer Milliardär, Bill Ackman, bot ebenfalls Unterstützung für die UCLA-Gegenproteste an, zog diese aber zurück, als die Reaktionen in der Presse und der Öffentlichkeit zu wünschen übrig ließen. (Er finanzierte auch lärmende, pro-israelische Kundgebungen an der George Washington University und anderswo.)

Es geht hier nicht darum zu sagen, dass reiche und mächtige Juden einen Völkermord in Gaza begünstigen oder die Drahtzieher hinter der weltweiten Kriminalität sind. Das sind Versionen der antisemitischen Legenden, die den Aufstieg des Faschismus und des Nationalsozialismus ermöglichten und die immer noch die Rechtsextremen in den USA, Europa und anderswo beflügeln. Juden machen nur 2,4 Prozent der US-Bevölkerung und 0,2 Prozent der Weltbevölkerung aus und haben außer in Israel und Palästina kaum Einfluss auf irgendetwas, egal wo. Dort hat eine Fraktion rechtsextremer Führer die politische und ideologische Macht über eine kleine, aber militärisch mächtige Nation erlangt, die auf Völkermord aus ist. Sie sind stolze Nachfahren der terroristischen Irgun- und Herut-Parteien (aus denen sich der Likud entwickelte), die seinerzeit von Hannah Arendt, Albert Einstein und anderen als „in Organisation, Methoden, politischer Philosophie und sozialer Anziehungskraft den nationalsozialistischen und faschistischen Parteien sehr ähnlich“ angeprangert wurden. Nicht mehr und offensichtlich nicht weniger als jede andere Gemeinschaft sind Juden heute Opfer faschistischer und nazistischer Ideologien, trotz ihrer eigenen katastrophalen Erfahrungen damit. Das macht den Heldenmut der jüdischen Demonstranten – Studenten und Dozenten gleichermaßen – an der UCLA, der USC, der Columbia und Dutzenden von anderen Colleges und Universitäten im ganzen Land umso bemerkenswerter und notwendiger. Das ist auch der Grund, warum Journalisten, Politiker, Wirtschaftsführer und der Rest von uns die Pflicht haben, sich lautstark gegen Faschismus, Völkermord und Krieg in Gaza und überall sonst zu wenden.

Stephen F. Eisenman ist emeritierter Professor an der Northwestern University. Sein neuestes Buch, zusammen mit Sue Coe, trägt den Titel „The Young Person’s Guide to American Fascism“ und erscheint demnächst bei OR Books. Sie können ihn unter s-eisenman@northwestern.edu erreichen.

