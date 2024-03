Am Tag nach dem Terroranschlag verdächtigt Russland die Ukraine – GlobalBridge (Red.) Aus aktuellem Anlass ein zweiter Bericht zum Terroranschlag in Moskau. Die Zahl der dabei getöteten Menschen wird zwischenzeitlich mit über 140 angegeben. Die westliche Annahme und/oder Behauptung, dass der „Islamische Staat“ für den Anschlag verantwortlich sei, ist zumindest aufgrund des Datums des Anschlages nicht sehr glaubhaft.

Russische Feuerwehrleute im Einsatz auf der Brandstelle der Crocus City Hall am Rand von Moskau (Foto TASS).

Von: Stefano di Lorenzo in Militär, Politik

(Red.) Aus aktuellem Anlass ein zweiter Bericht zum Terroranschlag in Moskau. Die Zahl der dabei getöteten Menschen wird zwischenzeitlich mit über 140 angegeben. Die westliche Annahme und/oder Behauptung, dass der «Islamische Staat» für den Anschlag verantwortlich sei, ist zumindest aufgrund des Datums des Anschlages nicht sehr glaubhaft. (cm)

In Moskau herrschte heute eine düstere und besorgte Stimmung. Das Wetter war passend dazu grau. Russland wurde am Freitagabend von einem Terroranschlag in der Konzerthalle Crocus City Hall erschüttert. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurden 143 Menschen für tot erklärt. Terroranschläge durch islamische Extremisten sind in Russland nichts Neues, aber die letzte Attacke dieser Art liegt schon mehrere Jahre zurück.

In der Zwischenzeit wurden einige Angreifer verhaftet, als sie versuchten, in einem weißen Renault zu fliehen, nur hundert Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Der russische Präsident Putin sagte, sie hätten versucht, die Ukraine zu erreichen. Einer der Angreifer, ein tadschikischer Staatsbürger, hat gestanden, für die bescheidene Summe von fünfhunderttausend Rubel, etwa 5000 Euro, für den Anschlag angeheuert worden zu sein.

In diesen Stunden ist es sicherlich schwierig zu verstehen, wer hinter dieser Tat stecken könnte. Für den Westen scheint die Frage ein für alle Mal geklärt zu sein. Die Angreifer standen angeblich in Verbindung mit der Terrororganisation “Islamischer Staat”. Diese Version ist im Moment die einzige, die von den westlichen Medien ernsthaft in Betracht gezogen wird. In Russland wurde dies jedoch von vielen Kommentatoren schon als “Fake” abgetan.

Der russische Politikexperte und Berater Sergej Markow schreibt: “Ein ungewöhnlicher terroristischer Anschlag. Die Terroristen haben nichts gefordert und keine Geiseln genommen. Sie haben Menschen erschossen und sind weggelaufen. Das sind keine Selbstmordattentäter, die sich als Märtyrer sehen. Das ist das Verhalten von Söldner-Saboteuren. Wahrscheinlich erhalten sie Geld für diesen Terroranschlag.”

“Nur Quellen in der CIA sprechen im Namen der Terroristen, die sagen, dass es sich um IS handelt und nicht um die Ukraine. Aber ‘CIA-Quellen’ lügen ständig zu politischen Zwecken. Das ist allgemein bekannt. Sie haben ja auch über Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen gelogen”, so Markow. “Daher ist die Hauptversion im Moment, dass der Terroranschlag auf den Crocus City Hall von Kiew aus unter dem Deckmantel angeblich islamischer Terroristen organisiert wurde. Die US-Behörden wissen das und haben allen westlichen Medien und Politikern einen Befehl gegeben: Es geht darum, den Verdacht von den ukrainischen Behörden abzulenken.”Weiterlesen in globalbridge.ch

