Menschenrechtsanwältin und Philanthropin Amal Clooney (AFP)

Monatelang hatten Nutzer sozialer Medien der britischen Anwältin libanesischer und palästinensischer Abstammung vorgeworfen, zu Israels Krieg gegen den Gazastreifen zu „schweigen“.

Amal Clooney wird von Kritikern gedemütigt, nachdem ihre Rolle bei der Beantragung eines ICC-Haftbefehls gegen Israel und Hamas bekannt wurde

Von Imran Mulla

21. Mai 2024

Hunderte von Nutzern sozialer Medien haben sich im Internet bei der prominenten Menschenrechtsanwältin Amal Clooney entschuldigt, nachdem sie erfahren hatte, dass sie den Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) berät, der Haftbefehle für israelische und Hamas-Führer beantragt.

Monatelang wurde Clooney, eine britische Anwältin libanesischer und palästinensischer Abstammung, von Kommentatoren in den sozialen Medien heftig kritisiert, die ihr vorwarfen, zum andauernden Krieg Israels gegen Gaza zu schweigen.

Das änderte sich am Montag, als der IStGH-Ankläger Karim Khan mitteilte, er habe einen Antrag auf Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den Verteidigungsminister Yoav Gallant sowie die Hamas-Führer Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh und Mohammed Deif gestellt.

Bald stellte sich heraus, dass Amal Clooney in diesem Fall eine Rolle gespielt hatte.

Clooney verfasste zusammen mit fünf anderen internationalen Anwälten eine Kolumne in der Financial Times, aus der hervorging, dass Khan „uns um Rat fragte, ob es genügend Beweise gebe, um Anklage wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu erheben“.

Die Autoren brachten ihre Unterstützung für die Entscheidung der Staatsanwaltschaft zum Ausdruck, die Haftbefehle zu beantragen.

In einer Erklärung, die am selben Tag auf der Website der Clooney Foundation for Justice (CFJ) veröffentlicht wurde, sagte Amal Clooney, dass sie in dem Gremium mitwirke, „weil ich an die Rechtsstaatlichkeit und die Notwendigkeit glaube, das Leben von Zivilisten zu schützen“.

„Als Menschenrechtsanwältin werde ich niemals akzeptieren, dass das Leben eines Kindes weniger wert ist als das eines anderen“, fügte sie hinzu.

Der CFJ wurde 2016 von Amal und ihrem Ehemann, dem Schauspieler George Clooney, mitbegründet.

Sie hat fleißig ihren Job gemacht

In den sozialen Medien wurden seitdem zahlreiche Entschuldigungen geäußert. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Großteil von Twitter der armen Amal Clooney eine massive Entschuldigung schuldet“, schrieb der britisch-amerikanische Journalist und Redakteur Mehdi Hasan auf X, früher bekannt als Twitter.

Auch die Reiseschriftstellerin Monisha Rajesh meldete sich zu Wort. „Ich nehme die Kritik an Amal Clooney, die sich nicht öffentlich zu Gaza geäußert hat, vollständig zurück“, sagte sie.

„Sie konnte es nicht, da sie in das Verfahren verwickelt war.

Das Gleiche gilt für den prominenten Autor und mathematischen Statistiker Nassim Nicholas Taleb, der sagte, er habe einen Beitrag gelöscht, in dem er den Anwalt kritisiert hatte.

Andere nutzten die Nachricht, um über den Wert der sozialen Medien und der Promikultur nachzudenken.

„Eine rechtzeitige Erinnerung daran, dass performative Aktivität in den sozialen Medien keine ‚Handlung‘ ist. Amal Clooney wurde in den letzten Monaten ununterbrochen in die Mangel genommen, weil sie angeblich zu Gaza geschwiegen hat“, schrieb die Anwältin Abimbola Johnson.

„Sie hat fleißig ihren eigentlichen Job gemacht und in der realen Welt einen spürbaren Unterschied gemacht.“

Auf TikTok posteten Nutzer Videos, in denen sie diejenigen, die Clooney kritisierten, aufforderten, sich bei ihr zu entschuldigen.

Einige pro-israelische Accounts beschuldigten sie der Voreingenommenheit gegenüber Israel und den von der Hamas angeführten Anschlägen vom 7. Oktober.

„Es ist ein Skandal, dass Clooney es wagt, ihre einflussreiche Plattform zu nutzen, um eine Desinformationskampagne zu verbreiten, die schamlos die Tatsachen verdreht und die Augen vor der unvorstellbaren Barbarei Israels verschließt“, so ein Nutzer.

Andere Konten konterten, dass auch gegen Hamas-Führer Haftbefehle ausgestellt worden seien.

Andere pro-palästinensische Nutzer sozialer Medien kritisierten den Anwalt weiter und argumentierten, dass der ICC-Fall die Angriffe der Hamas und den Krieg Israels fälschlicherweise gleichsetze.

Unterdessen wird George Clooney neben dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und der Schauspielerin Julia Roberts als Hauptredner bei einer Spendenveranstaltung für den US-Präsidenten Joe Biden Mitte Juni auftreten.

Am Montag verurteilte Biden den Antrag des IStGH-Anklägers auf Erlass eines Haftbefehls gegen Israels Premierminister Benjamin Netanjahu als „empörend“ und behauptete, Israel und die Hamas seien nicht gleichzusetzen.

Bislang wurde Clooneys geplanter Auftritt bei Bidens Benefizveranstaltung in den sozialen Medien noch nicht breit diskutiert.

Karim Khan sagte am Montag, dass sein Büro weiterhin mutmaßliche Verbrechen in Israel, im Gazastreifen und im Westjordanland untersuche und dass in Zukunft weitere Haftbefehle ausgestellt werden könnten, „wenn wir der Ansicht sind, dass die Schwelle einer realistischen Aussicht auf eine Verurteilung erreicht ist“.

