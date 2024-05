https://www.middleeastmonitor.com/20240502-americas-logic-for-supporting-zionists/



Amerikas Logik zur Unterstützung der Zionisten

von Motasem A Dalloul

abujomaaGaza

2. Mai 2024

Nach zahlreichen gescheiterten Versuchen, ein Waffenstillstandsabkommen zu erreichen, das den brutalen israelischen Völkermord im Gazastreifen beendet, wurde von Ägypten ein Waffenstillstandsvorschlag auf den Tisch gelegt.

Der Vorschlag sieht einen schrittweisen israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen, die Rückkehr einer bestimmten Anzahl vertriebener Palästinenser aus dem Süden des Streifens in ihre Häuser im Norden, die Freilassung israelischer und palästinensischer Gefangener und ein mögliches Ende des Krieges vor.

Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas erklärte, der Vorschlag enthalte „positive“ Gesten, werde ihn aber prüfen und später – wahrscheinlich noch heute – dazu Stellung nehmen.

Viele israelische und arabische Medien sowie Analysten und Experten erwarteten eine positive Antwort der Hamas mit einigen Vorbehalten, die den Vorschlag nicht zunichte machen, sondern zu weiteren Verhandlungen führen könnten.

Die palästinensische Widerstandsbewegung will den Völkermord beenden, Familien, die während dieses Völkermords gewaltsam vertrieben wurden, in ihre Häuser zurückbringen und ihnen den Zugang zu Zelten oder Behelfsunterkünften ermöglichen sowie die Aufhebung der Beschränkungen für die Lieferung humanitärer Hilfe.

In der Zwischenzeit hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu gelogen und versucht, die Welt davon zu überzeugen, dass seine Armee keinen Völkermord verübt, sondern Selbstverteidigung übt, ohne gegen internationale Gesetze und Konventionen zu verstoßen.

Netanjahu sagt immer wieder, dass er den Besatzungstruppen den Befehl geben wird, die südlichste Stadt des Gazastreifens, Rafah, zu stürmen und zu zerstören, wie es die Armee in den anderen Städten des Gazastreifens getan hat. Das bedeutet, dass er darauf besteht, weitere Verbrechen zu begehen, selbst wenn der palästinensische Widerstand alle israelischen Kriegsgefangenen freilässt.

„Die Vorstellung, dass wir den Krieg beenden, bevor wir alle Ziele erreicht haben, steht außer Frage. Wir werden in Rafah einmarschieren und die dortigen Hamas-Bataillone eliminieren – mit oder ohne Abkommen, um den totalen Sieg zu erringen“, zitierte ihn sein Büro.

Wenn er von der Hamas spricht, meint er natürlich das gesamte palästinensische Volk, einschließlich Frauen, Kinder, ältere Menschen und Patienten. Das ist es, was er seit Beginn seines Völkermords getan hat.

Um die israelische Besatzung zu besänftigen, befassen sich die meisten Staats- und Regierungschefs nur mit der Freilassung der 133 israelischen Kriegsgefangenen, die vom palästinensischen Widerstand festgehalten werden. Sie erwähnen nicht die 9 500 palästinensischen Gefangenen, die unter harten Bedingungen in israelischen Gefängnissen leben, und ignorieren sie, als ob sie keine Menschen wären.

„Ich habe mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah Al-Sisi und mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim Bin Hamad Al-Thani, telefoniert, um eine Einigung über die Freilassung der Geiseln und einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen zu erzielen“, schrieb US-Präsident Joe Biden auf X.

Netanjahu, seine Berater und die Partner der Regierungskoalition haben wiederholt und lautstark auf Bidens vorgeschlagene Waffenstillstandsvereinbarungen reagiert, indem sie sagten, dass sie diese nicht akzeptieren werden und versprachen, den Palästinensern noch mehr Leid zuzufügen.

Biden wirft dann der Hamas vor, sie wolle die Vereinbarung nachhaltig gestalten, und behauptet, dies sei das Hindernis für ein Waffenstillstandsabkommen.

„Die Vereinigten Staaten werden mit Ägypten und Katar zusammenarbeiten, um die vollständige Umsetzung der Bedingungen des Abkommens sicherzustellen, und alle Anstrengungen unternehmen, um die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln zu erreichen, die derzeit das einzige Hindernis für einen sofortigen Waffenstillstand und die Befreiung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen darstellt“, schrieb Biden auf X.

Die Hamas hat sich nicht um ein Waffenstillstandsabkommen bemüht, das den Wiederaufbau dessen garantiert, was die israelische Besatzung in Gaza zerstört hat, die Aufhebung der seit 18 Jahren andauernden Belagerung der Küstenenklave oder die Freilassung aller palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen. Sie fordert lediglich die Einstellung der israelischen Bombardierung, den Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen und die kostenlose Lieferung von Hilfsgütern. Alle anderen Fragen würden in der nächsten Verhandlungsphase erörtert werden.

In der Zwischenzeit wollen Netanjahu und seine internationalen Unterstützer, vor allem die USA, ein Abkommen, das die Freilassung der in Gaza gefangen gehaltenen israelischen Kriegsgefangenen sicherstellt und es ihnen ermöglicht, ihren Völkermord und die Zerstörung des Gazastreifens fortzusetzen.

Die USA und ihre westlichen Verbündeten, darunter das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich und andere, haben bewiesen, dass sie bereit sind, dem zionistischen Besatzungsstaat zu dienen, selbst auf Kosten ihrer Völker und Prinzipien.

Die Niederschlagung von Studentenprotesten an amerikanischen und europäischen Universitäten ist ein deutliches Beispiel dafür. Die USA arbeiten sogar daran, die umstrittene und ungenaue Definition von Antisemitismus, die von der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) erstellt wurde, gesetzlich zu verankern. Kritiker behaupten, dass sie eingerichtet wurde, um Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International und Human Rights Watch (HRW) und andere, die Israels Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, ins Visier zu nehmen und zum Schweigen zu bringen.

