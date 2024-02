Andrew Feinstein: A challenge to Starmer that could rekindle the politics of hope Feinstein has authenticity, courage and integrity. If he stands in Keir Starmer’s constituency, the Labour leader’s dishonesty and lack of principles will be horribly exposed

Für Andrew Feinstein geht es in der Politik darum, das Richtige zu tun (Foto: mitgeliefert)

Andrew Feinstein: Eine Herausforderung an Starmer, die die Politik der Hoffnung wiederbeleben könnte

Von Peter Oborne

13. Februar 2024

Feinstein hat Authentizität, Mut und Integrität. Wenn er in Keir Starmers Wahlkreis kandidiert, werden die Unehrlichkeit und der Mangel an Prinzipien des Labour-Führers auf schreckliche Weise entlarvt werden

Trotz verfrühter Meldungen hat Andrew Feinstein noch nicht erklärt, dass er als unabhängiger Kandidat gegen den britischen Labour-Chef Keir Starmer in seinem Wahlkreis Holborn und St. Pancras im Norden Londons antreten wird.

Und er hat auch nicht vor, dies zu tun.

Als ich am Wochenende mit ihm sprach, sagte mir der südafrikanische Aktivist, Filmemacher und ehemalige Politiker, dass er entschlossen sei, mit allen Teilen der Gemeinschaft in Kontakt zu treten – auch mit denen, die vergessen und entrechtet wurden – um sicherzustellen, dass er ihre Unterstützung gewinnen kann.

„Und wenn ich das nicht kann, werde ich zur Seite treten“, sagte Feinstein mir. „Und ich werde mich zu 100 Prozent hinter den besten Kandidaten der Einheit stellen.“

Diese Bescheidenheit ist typisch für diesen Mann. Er ist nicht in der Politik, um sich selbst voranzubringen. In der Politik geht es für ihn darum, das Richtige zu tun. Der unmittelbare Impuls für seine Entscheidung zu kandidieren ist Verzweiflung und Entsetzen über Keir Starmers Gaza-Politik.

Aber er hat eine umfassendere Vision von sozialer Gerechtigkeit, und ich erwarte, dass sich das während seiner Kampagne herauskristallisieren wird. Deshalb hoffe ich aufrichtig, dass Feinstein, wenn alle Sondierungen abgeschlossen sind, den Sprung wagt.

Nicht nur um Holborns und St. Pancras willen, sondern um der britischen Politik und des öffentlichen Anstands willen.

Mit einer endgültigen Entscheidung ist, wie mir gesagt wurde, innerhalb von zwei Wochen zu rechnen.

Äußerst prinzipientreu

Feinstein, ein altgedienter Anti-Apartheid-Kämpfer und ehemaliger Berater von Nelson Mandela, ist absolut authentisch, völlig geradlinig und von großer Prinzipientreue.

Und genau deshalb ist er so gefährlich für Starmer – den ultimativen Maschinenpolitiker, der keine dieser Eigenschaften besitzt.

In der Gaza-Frage haben sich Sunaks Tories und Starmers Labour-Partei zu einer einzigen

Erschwerend für den Labour-Chef kommt hinzu, dass Feinstein ein gewandter Redner ist, der Fakten mit Kraft und Fantasie auf den Punkt bringen kann. Wenn Starmer oder auch Premierminister Rishi Sunak in einer Debatte gegen Feinstein antreten würden, würde Feinstein mit Sicherheit gewinnen.

Und die Herausforderung hätte zu keinem gefährlicheren Zeitpunkt kommen können. Starmers Entscheidung, sich scheinbar vorbehaltlos hinter Benjamin Netanjahus Israel zu stellen, als es den Angriff auf den Gazastreifen startete, hat ihn viele Anhänger gekostet.

Seine öffentliche Unterstützung der kollektiven Bestrafung im Gazastreifen hat ihn viele weitere verlieren lassen. Seine Entscheidung, die Rolle des Oppositionsführers aufzugeben und sich Sunak als Juniorpartner in einem parteiübergreifenden Zusammenschluss zu Gaza anzuschließen, hat ihn noch mehr isoliert.

Viele Menschen – und nicht nur auf der Linken – sind von der Pro-Kriegs-Koalition in Westminster abgestoßen.

Sie wollen eine neue Art von Politik.

Ich glaube, dass Feinstein dazu beitragen kann, sie zu verwirklichen. Ich gebe zu, dass es unwahrscheinlich – wenn auch nicht unmöglich – ist, dass er Starmer bei der nächsten Wahl besiegen wird. Starmer hat 2019 64,5 Prozent der Stimmen erhalten. Aber ich glaube, dass er den Grundstein für eine neue politische Partei legen kann, die in den kommenden Jahren die Agenda bestimmen kann.

Eine solche Partei war noch nie so dringend nötig wie heute.

Moralische Klarheit

Betrachten Sie Feinsteins Hintergrund. Er wurde 1964 in Kapstadt als Sohn von Wiener Holocaust-Überlebenden geboren. Neununddreißig Mitglieder der Familie seiner Mutter wurden in Auschwitz und Theresienstadt ermordet.

In der Folge widmete er sich dem Studium des Völkermords und des Waffenhandels. Er hielt Vorträge in Auschwitz und über die Verhinderung von Völkermord und unterstützte Südafrika nachdrücklich in seiner Völkermordklage gegen Israel, in der er feststellte, dass das Land gegen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention von 1948 verstoßen hatte.

In seinen späten Teenagerjahren trat er dem damals verbotenen Afrikanischen Nationalkongress bei und wurde 1994 unter Nelson Mandela zum ANC-Abgeordneten gewählt.

Es stand außer Frage, dass er zu den fähigsten aufstrebenden südafrikanischen Politikern seiner Generation gehörte, doch 2001 trat er aus Verzweiflung über die Korruption im ANC zurück und zog nach London, wo er als Geschäftsführer von Corruption Watch UK tätig ist und seither lebt.

Dies ist eine Karriere, die auf hohen Prinzipien und politischer Konsequenz beruht.

Feinstein bringt eine moralische Klarheit in die Politik, die sowohl in Sunaks Konservativer Partei als auch in der zynischen Clique um Starmer völlig fehlt.

Welch ein Kontrast zu Starmer, der sich den Weg zur Labour-Führung erschlichen hat.

Der berüchtigtste dieser Taschenspielertricks war Starmers Behauptung auf dem Höhepunkt des Wahlkampfes, Jeremy Corbyn sei „ein Kollege und ein Freund, der uns durch einige wirklich schwierige Zeiten geführt hat… Ich respektiere ihn und danke ihm für das, was er getan hat“.

Seit er Parteivorsitzender ist, hat Starmer alles getan, um sich von seinem ehemaligen Vorsitzenden zu distanzieren und ihn zu verleugnen.

Im Oktober 2020 entzog er Corbyn die Einpeitschung und schloss ihn damit aus der parlamentarischen Labour-Partei aus.

Es ist nicht schwer zu erkennen, warum Starmer diese hinterlistigen Bemerkungen machte: Er wollte Corbyn-Anhänger anlocken, um die Führung zu gewinnen. Auch wenn er, wie wir inzwischen erfahren haben, kein Wort davon ernst gemeint hat.

Im Gegensatz dazu hat Feinstein zu Corbyn gestanden, auch wenn es politisch vorteilhaft gewesen wäre, ihn wie Starmar fallen zu lassen. Es wäre jedoch intellektuell faul, ihn als Corbyn-Anhänger hinzustellen.

Sicherlich teilt er den Internationalismus und die Sorge um die Menschenrechte, die ein Merkmal der Corbyn-Jahre waren. Aber Feinstein ist ein eigenständiger Mensch, der entschlossen ist, seine eigene Art von Politik zu machen.

Eine neue Politik

Starmers Zynismus hinterlässt einen schlechten Beigeschmack im Mund. Im Jahr 2020 führte er eine Kampagne für die Labour-Führung, die von Grund auf unehrlich war. Um die Unterstützung des linken Parteiflügels zu gewinnen, präsentierte er ein Angebot, das in völligem Widerspruch zu seiner späteren Parteiführung stand.

Alles deutet darauf hin, dass er dies mit voller Absicht tat.

Er schmeichelte sich bei den Parteimitgliedern mit 10 politischen „Versprechen“ ein, darunter eine Steuererhöhung für Besserverdienende und die Übernahme von „Bahn, Post, Energie und Wasser“ in öffentliches Eigentum.

Inzwischen hat er fast alle von ihnen aufgegeben.

Israelisch-palästinensischer Krieg: Starmer’s Gaza-Verrat zeigt, dass er als Führer versagt

Mehr lesen “

Während die Zahl der Todesopfer in Gaza steigt, ist das vierte Versprechen, „den Frieden und die Menschenrechte zu fördern … und die Menschenrechte in den Mittelpunkt der Außenpolitik zu stellen“, am meisten beschädigt.

Es ist ziemlich unmöglich, dies mit Starmers Aussage in Einklang zu bringen, dass Israel das „Recht“ habe, den Palästinensern Strom und Wasser vorzuenthalten – eine kollektive Bestrafung, die einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt.

Um Starmer gegenüber fair zu sein, er ist nicht unehrlicher als sein Tory-Rivale Sunak.

Aber auch nicht weniger unehrlich.

Feinstein bringt also eine moralische Klarheit in die Politik, die sowohl in Sunaks Konservativer Partei als auch in der zynischen Clique, die sich um Starmer gebildet hat, völlig fehlt.

Eine moralische Klarheit, die noch dazu von einem beeindruckenden Verstand begleitet wird. Er ist kein politischer Tourist. Er ist ein Berufspolitiker, abgehärtet durch seine brutalen Erfahrungen mit der Maschinenpolitik in Südafrika, und er hat den Intellekt und die Leidenschaft, den politischen Diskurs in diesem Land zu verändern.

Bislang wurde er sowohl von Starmer als auch von seinen Verbündeten in der Medienelite von Westminster schwer unterschätzt. Die Lobby-Journalisten in Westminster, die wie immer eher von Partei-Intrigen als vom großen Kampf der Ideen fasziniert sind, haben die Geschichte von Feinstein völlig übersehen.

Der Grund dafür ist aufschlussreich. In der britischen Politik, sowohl in der konservativen als auch in der Labour-Partei, geht es nur ums Gewinnen. Sunak und Starmer, denen es an intellektuellem Selbstvertrauen und einem ausgeprägten moralischen Empfinden mangelt, umgeben sich mit Beratern, die Experten in der dunklen Kunst der Politik sind.

Die Machenschaften, die Lügen, die Strategeme, die gerissenen Tricks und die Hintertreppengeschäfte, all das erklärt Starmers chaotisches Zaudern in Bezug auf Rochdale

Die Mauscheleien, die Lügen, die Machenschaften, die Tricks und die Hintertreppendeals, all das erklärt Starmers chaotisches Zaudern in Bezug auf Rochdale. Anstatt zu fragen, was das Richtige ist, hat der Labour-Vorsitzende gefragt, was das Zweckmäßigste ist, und hat dafür einen hohen Preis bezahlt.

Als Starmer Labour-Chef wurde, hätte er dem moralischen Elend der heutigen britischen Politik den Rücken kehren können. Leider zeigt seine Bilanz, dass er es vorgezogen hat, in die Kloake zu springen und sich darin zu suhlen. Dies ist eine Tragödie für Labour, für Großbritannien und natürlich für Starmer persönlich.

Aus diesem Grund ist Andrew Feinstein so wichtig.

Deshalb schließe ich Andrew Feinsteins Chancen nicht völlig aus, wenn der Wahltag kommt. Er ist bereits ein gestandener Politiker mit einer unübertroffenen Bilanz an Integrität.

Starmer hat eine Mehrheit von 28.000 Stimmen. Sie sieht uneinnehmbar aus, aber ich frage mich.

Wenn Feinstein kandidiert, wird er sich für den Labour-Führer als unangenehm erweisen und eine neue Vision formulieren, die die Wähler daran erinnern kann, dass Starmer ein müder und unehrlicher Politiker ist, dessen Zeit möglicherweise abläuft, bevor sie überhaupt begonnen hat.

Peter Oborne gewann sowohl 2022 als auch 2017 den Preis für den besten Kommentar/Blogging und wurde 2016 bei den Drum Online Media Awards für seine Artikel für Middle East Eye zum Freiberufler des Jahres gekürt. Außerdem wurde er 2013 bei den British Press Awards zum Kolumnisten des Jahres ernannt. Im Jahr 2015 trat er als leitender politischer Kolumnist des Daily Telegraph zurück. Sein neuestes Buch ist The Fate of Abraham: Why the West is Wrong about Islam, erschienen im Mai bei Simon & Schuster. Zu seinen früheren Büchern gehören The Triumph of the Political Class, The Rise of Political Lying, Why the West is Wrong about Nuclear Iran und The Assault on Truth: Boris Johnson, Donald Trump and the Emergence of a New Moral Barbarism.

Übersetzt mit deepl.com

