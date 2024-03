Suspected Moscow attackers travelled to Turkey to renew Russian visa Two of the four Moscow attack suspects, both Tajik nationals, travelled to Turkey in February to renew their visa-free stay in Russia, Turkish authorities told MEE

sitzt hinter einer Glaswand eines Raumes für Angeklagte im Basmanny-Bezirksgericht in Moskau, 24. März 2024 (Reuters/Yulia Morozova)

Zwei der vier Verdächtigen des Moskauer Anschlags, beide tadschikische Staatsangehörige, reisten im Februar in die Türkei, um ihren visumfreien Aufenthalt in Russland zu verlängern, so die türkischen Behörden gegenüber MEE

Saidakrami Murodali Rachabalizoda, ein Verdächtiger des Schießanschlags in der Crocus City

Angriff auf das Moskauer Konzert: Verdächtige reisten in die Türkei, um russisches Visum zu verlängern Konzert-Hall

Von Ragip Soylu in Ankara

26. März 2024

Zwei Männer, die beschuldigt werden, den Anschlag auf die Moskauer Konzerthalle Crocus City am 22. März verübt zu haben, reisten nach Angaben der türkischen Behörden im Februar in die Türkei, um ihren visumfreien Aufenthalt in Russland zu verlängern.

Vier bewaffnete Angreifer in getarnter Kleidung drangen am Freitag in die Konzerthalle ein, töteten mindestens 139 Menschen und setzten das Gebäude in Brand.

Saidakrami Murodali Rachabalizoda und Shamsidin Fariduni, beide tadschikische Staatsangehörige, waren im Februar aus Russland in die Türkei eingereist, so ein türkischer Beamter gegenüber Middle East Eye.

Ihr längerer Aufenthalt in Moskau führte dazu, dass ihre 90-tägige visafreie Aufenthaltsgenehmigung, die Russland tadschikischen Staatsbürgern gewährt, ablief.

„Sie besuchten kurz die Türkei, um ihren visumfreien Aufenthalt zu verlängern, und wählten die Türkei wegen ihrer Nähe zu Russland“, erklärte der türkische Beamte. „Da keine Ausschreibungen gegen sie vorlagen, konnten sie mit ihren Pässen frei zwischen der Türkei und Russland hin- und herreisen.“

Dem Beamten zufolge traf Fariduni am 20. Februar aus Russland kommend am Istanbuler Flughafen ein und wohnte bis zum 27. Februar in einem Hotel im Istanbuler Stadtteil Fatih.

Rachabalizoda reiste ebenfalls in die Türkei, kam am 5. Januar an und wohnte bis zum 21. Januar in einem Hotel in Fatih.

Beide Männer sollen am 2. März mit demselben Flug nach Moskau zurückgekehrt sein. „Wir glauben, dass diese Personen in Russland radikalisiert wurden, da die kurze Dauer ihres Aufenthalts für einen solchen Radikalisierungsprozess nicht ausreicht“, sagte der türkische Beamte.

Die Gruppe Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Anschlag in Moskau bekannt. Die ihr angeschlossenen Medien haben beunruhigende Aufnahmen veröffentlicht, die die Angreifer im Inneren des Konzertsaals zeigen.

„Wir wissen, dass das Verbrechen von radikalen Islamisten begangen wurde“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Regierungsvertretern am späten Montagabend.

Es war das erste Mal, dass Putin, der auch angedeutet hat, dass der Anschlag noch mit der Ukraine in Verbindung stehen könnte, die Identität der Angreifer öffentlich anerkannt hat.

Als die vier des Anschlags beschuldigten Männer am Sonntag vor einem Moskauer Gericht erschienen, wirkten sie schwer verletzt.

Rachabalizoda erschien mit Gaze über dem Ohr, nachdem ein Video im Internet veröffentlicht worden war, das zu zeigen schien, wie einer seiner Entführer ihm das Ohr abschnitt und es dem Tadschiken in den Mund steckte, um ihm zu sagen, er solle es essen.

Auf einem Telegram-Konto, das mit der Wagner-Gruppe in Verbindung steht, wurden Aufnahmen veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie Fariduni gefoltert wird.

Wie ein Regierungssprecher am Dienstag mitteilte, haben türkische Beamte in letzter Zeit umfangreiche Operationen gegen Personen eingeleitet, die verdächtigt werden, Verbindungen zum IS zu haben.

Innenminister Ali Yerlikaya gab in den sozialen Medien bekannt, dass die Sicherheitskräfte bei synchronisierten Razzien in 30 Städten im ganzen Land 147 Verdächtige festgenommen hätten.

