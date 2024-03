New video contradicts Israeli medic’s account of 7 October sexual assault, report says Video seen by New York Times undermines account of unnamed military paramedic whose testimony was key part of its own report alleging sexual assault in Kibbutz Be’eri

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (C) und sein israelischer Amtskollege Isaac Herzog (Mitte-L) besuchen den Kibbuz Be’eri, wo die New York Times zuvor behauptet hatte, Hamas-Kämpfer hätten drei Frauen sexuell missbraucht (AFP)

Neues Video widerspricht dem Bericht über den sexuellen Übergriff vom 7. Oktober, der von einem israelischen Sanitäter berichtet wurde

Ein von der New York Times gesichtetes Video untergräbt die Darstellung eines ungenannten Militärsanitäters, dessen Aussage ein wesentlicher Bestandteil des Berichts über die sexuellen Übergriffe im Kibbutz Be’eri war

Von MEE-Mitarbeitern

26. März 2024

Die New York Times hat Zweifel an ihrer eigenen Berichterstattung über einen angeblichen sexuellen Übergriff während der von der Hamas angeführten Angriffe am 7. Oktober geäußert, indem sie einräumte, dass neues Videomaterial dem von der Zeitung zitierten Bericht eines israelischen Sanitäters zu widersprechen scheint.

Die Aufnahmen eines israelischen Soldaten, der sich im Kibbutz Be’eri aufhielt, wo der angebliche Übergriff stattgefunden haben soll, zeigen nach Angaben der US-Zeitung die Leichen von drei weiblichen Opfern, die vollständig bekleidet sind und keine offensichtlichen Anzeichen sexueller Gewalt aufweisen.

Die Leichen sind Berichten zufolge in einem Haus zu sehen, in dem viele Einwohner von Be’eri die Übergriffe vermutet hatten.

Am 28. Dezember veröffentlichte die New York Times einen Artikel mit der Überschrift: „‚Screams Without Words‘: How Hamas Weaponized Sexual Violence on Oct. 7“ (Wie die Hamas sexuelle Gewalt instrumentalisiert), in dem ein ungenannter Sanitäter, der zu einer israelischen Kommandoeinheit gehört, sagte, er habe die Leichen von zwei teilweise bekleideten Teenagern entdeckt, die sexuell missbraucht worden waren.

Die Associated Press, CNN und die Washington Post gehörten zu den Medien, die ähnliche Berichte unter Berufung auf einen anonymen Militärsanitäter veröffentlichten.

Anfang des Monats hatte Michal Paikin, ein Sprecher des Kibbuz Be’eri, bestritten, dass zwei der Mädchen, die Schwestern waren, sexuell missbraucht wurden.

„Sie sprechen von den Sharabi-Mädchen?“, sagte er gegenüber The Intercept. „Nein, sie wurden erschossen und nicht sexuell missbraucht.“

Gillian Brisley, die Großmutter der Mädchen, wies die Vorwürfe ebenfalls zurück. „Sie wurden einfach erschossen, es wurde ihnen nichts anderes angetan“, sagte sie dem israelischen Sender Channel 12.

Vorwurf des sexuellen Missbrauchs im Kibbutz Be’eri am 7. Oktober „nicht wahr“, sagt Sprecher

Mehr lesen “

Als Reaktion auf das neue Videomaterial erklärten Bewohner des Kibbuz gegenüber der New York Times, dass es in Be’eri nur ein einziges Haus gebe, in dem zwei Mädchen im Teenageralter getötet worden seien, und dass sie daher zu dem Schluss gekommen seien, dass die Mädchen nicht sexuell missbraucht worden seien.

„Diese Geschichte ist falsch“, sagte Nili Bar Sinai, ein Mitglied der Kibbuzgruppe, die die Vorwürfe der sexuellen Übergriffe in dem Haus untersucht hat.

Der ungenannte Sanitäter, dessen Aussage ein wesentlicher Bestandteil des Berichts der New York Times vom 28. Dezember war, lehnte es ab, der US-Zeitung mitzuteilen, ob er noch immer zu seiner Darstellung steht.

Später sagte ein israelischer Militärsprecher, dass der Sanitäter zu seiner Aussage stehe, sich aber möglicherweise an den Ort, an dem er die Teenager gesehen habe, falsch erinnert habe.

Gegen Anat Schwartz, eine der Autorinnen des Berichts, wird von der Zeitung ermittelt, nachdem bekannt wurde, dass sie einen Social-Media-Beitrag geliked hatte, in dem sie dazu aufrief, den Gazastreifen in ein „Schlachthaus“ zu verwandeln.

Schwartz, die gemeinsam mit ihrem 24-jährigen Neffen Adam Sella und dem langjährigen New York Times-Reporter Jeffrey Gettleman an dem Bericht gearbeitet hat, soll auch Social-Media-Posts geliked haben, in denen sie Israel aufforderte, Palästinenser hinzurichten, wenn die Geiseln im Gazastreifen nicht freigelassen würden, und in denen sie sagte, man müsse den Menschen im Westen „Angst machen“, damit sie glauben, die Hamas sei wie die Gruppe Islamischer Staat.

Übersetzt mit deepl.com

