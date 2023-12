Anne And Joe Argue About The Child-Killing Murder Robot „I’m not so sure about the Child-Killing Murder Robot,“ Joe said after a sip of coffee while reading the morning paper. „It’s killed thousands of kids in its latest murder rampage,“ Joe said. „I’m…

Anne und Joe streiten über den kindermordenden Roboter

Von Caitlin Johnstone

–

20. Dezember 2023

„Ich bin mir bei dem Kindermörder-Roboter nicht so sicher“, sagte Joe nach einem Schluck Kaffee, während er die Morgenzeitung las.

„Was?“, rief seine Frau Anne sichtlich schockiert aus.

„Er hat bei seinem letzten Amoklauf Tausende von Kindern getötet“, sagte Joe. „Ich fange an zu glauben, dass der Kindermordroboter vielleicht doch nicht so eine tolle Sache ist.“

„Natürlich ist er auf einem Amoklauf!“, sagte Anne. „Einige Leute haben versucht, ihn abzuschalten!“

„Ja, der Kindermordroboter macht das immer, wenn jemand versucht, ihn auszuschalten“, antwortete Joe. „Und weißt du was? Ich fange an zu glauben, dass sie vielleicht versuchen, den Kindermörderroboter abzuschalten, weil sie es satt haben, dass er ständig Kinder tötet und Menschen ermordet!“

„Er handelt in Selbstverteidigung!“ protestierte Anne. „Der Kindermörderroboter hat das Recht, sich zu verteidigen!“

„Er tötet ständig Menschen, seit diese verrückten Wissenschaftler ihn in den vierziger Jahren erfunden haben, Anne! Nach einer gewissen Anzahl von Kindermorden muss man irgendwann zu dem Schluss kommen, dass vielleicht der Kindermordroboter daran schuld ist. Ich denke, unsere Regierung sollte zumindest aufhören, ihm Batterien und Munition zu schicken.“

„Schau, Joe, ich fühle mich schrecklich wegen all der Kindermorde, und ich wünschte, es würde nicht passieren. Aber das ist eine sehr komplizierte Situation; es geht schon seit vielen Jahren so, und ich sehe einfach nicht, was man von dem Kindermordroboter erwarten könnte, außer dass er weiterhin eine große Anzahl von Kindern tötet und Massenmorde begeht.“

„Nun, vielleicht könnte man den Kindermordroboter umprogrammieren, damit er nicht ständig Kinder und Menschen töten muss?“

„Aber dann wäre es kein Kindermordroboter mehr!“

„Ja, ich weiß, es wäre eine andere Art von Ding mit einem anderen System. Aber dann würde wenigstens das Morden aufhören und wir hätten Frieden.“

„Der Kindermordroboter hat eine Daseinsberechtigung!“

„Warum, Anne? Warum muss es unbedingt einen mörderischen Androiden geben, der ständig in den Nachrichten ist, weil er ständig Menschen ermordet? Ich habe gesehen, wie über eine mögliche Lösung gesprochen wurde, bei der der Roboter so programmiert wird, dass er alle anderen als gleichwertig ansieht, so dass er sie nicht als ermordungsbedürftig ansieht. Warum können wir das nicht ausprobieren?“

„Es gibt nur einen kindermordenden Roboter auf der Welt, Joe. Einen. Und du sagst, es sollte keinen geben. Du willst einfach Völkermord begehen.“

„Was?? Das ist das genaue Gegenteil von dem, was ich will! Wie kannst du so etwas sagen?“

„Wenn du nicht glaubst, dass der Kindermörder-Roboter ein Recht hat, in seinem natürlichen, kindermordenden Zustand zu existieren, dann bist du ein böser, völkermordender Rassist. Du bist nicht besser als diese Kids, die auf dem Campus der Universität skandieren ‚Niemand darf ermordet werden‘!“

„Anne, diese Studenten demonstrieren, um die Rechte einer Bevölkerung zu verteidigen, die ständig von einem hirnlosen Automaten mit Maschinengewehren als Waffen ermordet wird!“

„Das sind völkermordende Faschisten, Joe. Ich sage nicht, dass ich die Aktionen des Kindermord-Roboters zu 100 Prozent unterstütze, aber zumindest läuft er nicht auf dem College-Campus herum und sagt Dinge, die den Leuten Unbehagen bereiten.“

„Nun, nenn mich verrückt, aber ich akzeptiere einfach nicht, dass es gleichbedeutend oder schlimmer ist, wenn Menschen sich unwohl fühlen, als wenn sie zu Tausenden von Kindern ermordet werden.“

„Du bist verrückt, Joe. Du bist ein verrückter, hasserfüllter Mann. Ich werde die Nacht bei meiner Schwester verbringen. Gott, ich kann nicht glauben, dass ich einen Nazi geheiratet habe.“

