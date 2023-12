The hidden toll: Is Israel downplaying soldiers‘ deaths? Faced with its longest and deadliest war to date, Israel is now under increasing pressure to transparently disclose its losses, going against the common practice of concealing casualties during wartime.

Angesichts seines bisher längsten und tödlichsten Krieges steht Israel nun unter zunehmendem Druck, seine Verluste transparent offenzulegen und damit gegen die gängige Praxis zu verstoßen, Verluste in Kriegszeiten zu verschweigen.

Der versteckte Tribut: Spielt Israel den Tod von Soldaten herunter?

William Van Wagenen

19. Dezember 2023

„Wie viele israelische Soldaten wurden in Gaza getötet?“

Diese Frage stellen sich viele, während sich die Bodenkampagne des israelischen Militärs in der bombardierten und belagerten Enklave ihrem zweiten Monat nähert.

Wenn die Armee relativ geringe Verluste erleidet, während die palästinensische Zivilbevölkerung massiv zu Schaden kommt, deutet dies darauf hin, dass Israel auf dem besten Weg ist, sein klares Ziel der Eliminierung der Hamas, aber auch seine unausgesprochenen Ziele zu erreichen: die Eroberung des Gazastreifens, die ethnische Säuberung seiner 2,3 Millionen Einwohner und den Wiederaufbau des Siedlungsblocks Gush Katif.

Wenn die Besatzungsarmee jedoch tatsächlich große Verluste erleidet, deutet dies darauf hin, dass die militärische und politische Führung Israels ihren völkermörderischen Feldzug möglicherweise bald vorzeitig beenden muss, wobei sie den übertriebenen Druck von außen aus dem Weißen Haus als Vorwand anführt.

Geheimniskrämerei um israelische Verluste

Das israelische Militär gab am 17. Dezember an, dass seit Beginn der verzögerten Bodenkampagne am 27. Oktober, als Panzer und Infanterie in die Städte und Flüchtlingslager des Gazastreifens vorstießen, 121 Soldaten getötet wurden.

Die tatsächliche Zahl der Opfer unter den israelischen Soldaten zu ermitteln, war jedoch schon immer schwierig, da das israelische Militär große Anstrengungen unternimmt, um seine Verluste im Kampf zu vertuschen. Ein kürzlich stattgefundenes Gefecht zwischen der Hamas und Israels gepriesener Golani-Brigade ist ein Beispiel für diese Geheimhaltung.

„Wir begeben uns an den schwierigsten und tiefsten Ort mit einer großen Anzahl feindlicher Kämpfer“, prahlte der israelische Oberstleutnant Tomer Grinberg, Kommandeur des 13. Bataillons der Golani-Brigade, kurz bevor er seine Truppen zu einer Bodenoperation in das legendäre Stadtviertel Shujaiyya (was so viel wie „mutig“ bedeutet) im nördlichen Gazastreifen führte.

Dann fügte er hinzu: „Ich verspreche Ihnen einen durchschlagenden Sieg“.

Doch nun ist Grinberg tot.

Israelischen Quellen zufolge wurde Grinberg während der Operation am 12. Dezember zusammen mit neun weiteren Golani-Soldaten in einem Hinterhalt von Hamas-Kämpfern getötet.

Nachdem vier Soldaten der Brigade bei einem Feuergefecht verletzt worden waren, versuchten andere, sie zu retten, da sie befürchteten, in einen Tunnel geschleppt zu werden. Die zweite Gruppe wurde ebenfalls von Sprengstoff getroffen, ebenso wie eine dritte Gruppe, die ebenfalls versuchte, die Verwundeten zu evakuieren.

Nach den Kämpfen gab die Hamas eine Erklärung ab, in der sie warnte:

„Je länger ihr dort bleibt, desto größer wird die Rechnung für euren Tod und eure Verluste sein, und ihr werdet mit dem Schwanz der Enttäuschung und des Verlustes daraus hervorgehen, so Gott will.“

Widerstand fordert höheren Soldatenzoll

Es gibt jedoch zwingende Gründe für die Annahme, dass die Zahl der an der Seite Grinbergs in Shujaiyya getöteten Soldaten viel höher ist als die von der Armee angegebenen neun.

Die Sicherheitsexpertin und pensionierte israelische Oberstin Miri Eisin sagte gegenüber CNN, der Angriff vom 12. Dezember sei besonders schmerzhaft gewesen, weil so viele der Toten hochrangige Offiziere gewesen seien:

„Es ist immer schwer, wenn Soldaten getötet werden, aber wenn es sich um eine solche Führungsebene handelt, trifft es einen mitten ins Herz. Das sind Kommandeure, die Hunderte von Soldaten befehligt haben.“

Dies veranlasste einen ehemaligen US-Soldaten, auf X die Frage zu stellen, ob Israel die wahre Zahl der bei dem Hinterhalt getöteten Soldaten verschweigt. „Wo sind all die Gefreiten, die Unteroffiziere und die einfachen Soldaten?“

Die Hamas gibt über ihren bewaffneten Flügel, die Ezzedine al-Qassam-Brigaden, eine Antwort.

Im Zusammenhang mit den Ereignissen vom 12. Dezember berichteten die Qassam-Brigaden über die Tötung von 11 Soldaten in Shujaiyya, darunter Mitglieder eines Rettungsteams, was offensichtlich auf die von der israelischen Armee bestätigten Todesfälle hinweist.

Nach Angaben der Qassam-Brigaden töteten oder verletzten ihre Kämpfer am selben Tag jedoch auch 10 Soldaten östlich der Stadt Khan Yunis, töteten oder verletzten weitere 20 Soldaten, die sich in einem Gebäude im Scheich-Radwan-Viertel von Gaza-Stadt verbarrikadiert hatten, und töteten weitere 15 Soldaten, die sie in ihrem Behelfsbestand am Abu-Rashid-Pool angegriffen hatten.

Zensur der Presse und der Krankenhäuser

Trotz der Behauptung, „die einzige Demokratie im Nahen Osten“ zu sein, hält Tel Aviv die Informationen über militärische Verluste durch den Einsatz von Militärzensoren fest im Griff und kontrolliert, was die Presse zu Fragen der nationalen Sicherheit, einschließlich Verletzungen und Tod von Soldaten, veröffentlichen darf.

„Die vom Sicherheitsapparat bekannt gegebenen Verluste an Menschen sind in der Regel für Hunderte von Medieninstitutionen verbindlich, und diese dürfen im Wesentlichen nach dieser Regel arbeiten. Die Zahl der Toten kommt immer aus einer Quelle, und niemand stellt sie in Frage“, berichtete Hassan Abdo, Palästina-Korrespondent von The Cradle, Anfang des Jahres.

Abdo führt dies auf die Aufrechterhaltung des Bildes des unbesiegbaren israelischen Soldaten zurück, „der nicht einem schwachen, primitiven Gegner zum Opfer fällt“.

Dies sei „einer der Hauptpfeiler des zionistischen Projekts, das auf der Dreiteilung von Sicherheit, Einwanderung und Siedlung beruht“, fügte er hinzu.

Wie The Cradle feststellte, hatten israelische Soldaten schon vor dem Ausbruch des Krieges am 7. Oktober die merkwürdige Tendenz, in Zeiten des verschärften Konflikts mit dem palästinensischen Widerstand bei „Unfällen“ zu sterben, darunter bei Autounfällen, Flugzeugabstürzen, Selbstmorden, Gaslecks und sogar bei Stürzen von Balkonen.

Doch dieses Bild der Unbesiegbarkeit wurde mit der Operation Al-Aqsa-Flut erschüttert, als die Hamas und andere palästinensische Widerstandsgruppen aus dem Gazastreifen ausbrachen, um die israelischen Militärstützpunkte und Siedlungen (Kibbuzim) anzugreifen, die die brutale 17-jährige Belagerung der winzigen und verarmten Enklave aufrechterhalten.

Während der Al-Aqsa-Flut tötete die Hamas allein 41 Soldaten von Grinbergs Golani-Bataillon in großen Gefechten auf den Militärstützpunkten Re’im und Nahal Oz.

Die Einschätzungen der Hisbollah und Fragen aus dem Inneren

Israel behauptet, die Hamas habe auf dem Nova-Musikfestival, das nur wenige Kilometer vom Stützpunkt Re’im entfernt ist, ein Massaker verübt, aber auch dort fand eine große Schlacht statt. Beim Nova-Festival wurden 58 israelische Polizisten getötet, darunter auch Angehörige der als Yamam bekannten Eliteeinheit der Grenzpolizei, die als erste auf den Angriff reagierte.

Laut einer Untersuchung der israelischen Polizei zu den Ereignissen in Nova wären „die Terroristen innerhalb von 40 Minuten auf dem Weg nach Tel Aviv gewesen, wenn es in Yad Mordechai, etwa 30 Kilometer weiter nördlich, nicht einen umfangreichen Polizeieinsatz gegeben hätte“.

Daher ist es für den Besatzungsstaat wichtiger denn je, das Ausmaß seiner Verluste zu verbergen, sowohl im Kampf gegen den palästinensischen Widerstand im Gazastreifen als auch im Norden im Kampf mit der Hisbollah, um den Mythos einer überwältigenden militärischen Präsenz in der Region wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten.

Anekdotische Belege und Schätzungen der Hisbollah deuten darauf hin, dass die offizielle Zahl von 115 israelischen Soldaten, die bei den Kämpfen im Gazastreifen und nahe der libanesischen Grenze nach dem 7. Oktober getötet wurden, wahrscheinlich weit unter der tatsächlichen Zahl liegt. Berichte aus verschiedenen Quellen deuten auf eine erhebliche Diskrepanz hin, wobei Fälle von Massenverlusten offiziell nicht anerkannt werden.

Die libanesische Widerstandsbewegung schätzt, dass bei ihren Angriffen auf Siedlungen und Militärstützpunkte im Norden des besetzten Palästina mindestens 35 israelische Soldaten getötet und 172 verletzt wurden.

Bereits in der ersten Woche der Kämpfe im Gazastreifen waren nach Angaben der israelischen Armee 19 Menschen bei Kämpfen getötet worden. Darunter waren neun Soldaten, die bei nur einem Angriff getötet wurden. Die Hamas beschoss den gepanzerten Mannschaftstransporter „Namer“, der die Soldaten zu den Kämpfen brachte, mit einer Panzerabwehrrakete.

Sieben der getöteten Soldaten waren 20 Jahre alt oder jünger, was den Eindruck zu bestätigen scheint, dass Israel unerfahrene Kämpfer in den Kampf gegen die kampferprobten Kämpfer der Hamas schickt, die von einer Sache, dem Widerstand gegen die Besatzung, an die sie fest glauben, motiviert sind.

Der Sprecher der Besatzungsarmee hat jedoch schnell gelernt, dass derartige Massentötungen von Soldaten nicht angekündigt werden sollten.

Baruch Rosenblum, ein israelischer Rabbiner, erinnerte sich an die Erzählung eines hochrangigen Offiziers der Armee aus der zweiten Woche der Bodenkampagne im Gazastreifen. Der Offizier erklärte, dass die meisten Kämpfe nachts stattfänden und dass die Hamas bei einer einzigen Operation 36 Soldaten getötet habe.

Der Rabbiner erklärte, die Hamas habe einen Konvoi von drei gepanzerten Namer-Fahrzeugen mit jeweils 12 Soldaten angegriffen und in Brand gesetzt. Die Armeeführung beobachtete per Drohne live, wie die Soldaten die Fahrzeuge verließen und die Hamas sie alle mit Panzerabwehrwaffen ausschaltete.

Der ranghohe Offizier wollte dem Rabbiner seinen Namen nicht nennen, „um eine Verhaftung wegen der Preisgabe von Staatsgeheimnissen zu vermeiden“, und der Vorfall wurde weder von der Armee bekannt gegeben noch in der israelischen Presse erwähnt.

Am 18. November, in der dritten Woche der Bodenoperation, lieferte David Oren Baruch, der Leiter des Militärfriedhofs am Berg Herzl, eine weitere Anekdote, die darauf hindeutet, dass die Zahl der getöteten Soldaten viel höher ist als öffentlich bekannt.

Er erklärte: „Wir erleben jetzt eine Zeit, in der es jede Stunde eine Beerdigung gibt, alle anderthalb Stunden eine Beerdigung“.

„Ich wurde gebeten, eine große Anzahl von Gräbern zu öffnen. Allein auf dem Berg-Herzl-Friedhof haben wir innerhalb von 48 Stunden 50 Soldaten beerdigt“, erklärte Baruch weiter.

Militärische Kontrolle über die Erzählung

Die mangelnde Bereitschaft des israelischen Militärs, die Zahl der verwundeten Soldaten bekannt zu geben, verstärkt den Verdacht, dass zu wenig berichtet wird.

Anders als in früheren Kriegen hatte sich das israelische Militär geweigert, Angaben über die Zahl der Verwundeten im Gazastreifen zu machen. Dies änderte sich schließlich am 10. Dezember, kurz bevor Haaretz seinen Bericht über die Zahl der verwundeten Soldaten veröffentlichen wollte, der sich stattdessen auf Krankenhausquellen stützte.

Haaretz stellte „eine beträchtliche und unerklärliche Lücke zwischen den vom Militär gemeldeten Daten und den Daten aus den Krankenhäusern“ fest. Die Krankenhausdaten, die das Blatt erhielt, zeigten, dass die Zahl der verwundeten Soldaten „doppelt so hoch war wie die Zahlen der Armee“.

Die israelische Zeitung hob auch die strenge Kontrolle des Militärs über die von den Krankenhäusern selbst gemeldeten Daten hervor und erklärte, dass Mitglieder des Armeesprechers „rund um die Uhr in den Krankenhäusern sind“. Jede Pressemitteilung über verwundete Soldaten und jede Antwort auf Medienanfragen muss von ihnen genehmigt werden“.

Die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth berichtete ebenfalls am 9. Dezember, dass „jeden Tag etwa 60 neue Verwundete nur von der Rehabilitationsabteilung aufgenommen werden“ und dass „die kumulativen Zahlen seit dem 7. Oktober astronomisch sind: Mehr als 2.000 Soldaten, Polizisten und andere Angehörige der Sicherheitskräfte wurden offiziell als behindert anerkannt.“

„So etwas haben wir noch nie erlebt“, erklärte Limor Luria, Leiterin der Rehabilitationsabteilung des Verteidigungsministeriums.

„Mehr als 58 Prozent der Verwundeten, die von uns aufgenommen werden, haben schwere Verletzungen an Armen und Beinen, darunter auch solche, die Amputationen erfordern. Etwa 12 Prozent sind innere Verletzungen – Milz, Niere, Risse in inneren Organen. Es gibt auch Kopf- und Augenverletzungen“.

Zusätzlich zu den Tausenden von schrecklichen körperlichen Verletzungen sieht sich Israel mit einem „Tsunami von Traumata“ konfrontiert, so die Zeitung weiter. „Ich saß mit einem Kämpfer zusammen, der drei Kugeln abbekommen hat. Ein körperlich zerrissener Mensch, eine sehr schwere Verletzung“, fügte Luria hinzu, „aber er kämpft vor allem mit dem, was er gesehen hat.“

Ein verletzter Soldat, Elisha Madan, erzählte der Menge, wie seine Kameraden vor seinen Augen getötet wurden. „Ich kam allein von den Toten zurück. Mein ganzer Trupp ist gestorben, und ich war am Rande des Todes. Dank Ihrer Gebete habe ich überlebt“, sagte Madan, während er in seinem Rollstuhl saß.

Alle Kriegsführung basiert auf Täuschung“ – Sun Tzu

Seit dem 7. Oktober hat die israelische Militärführung über fast jeden Aspekt der Ereignisse an diesem Tag und des darauf folgenden Krieges Unwahrheiten verbreitet.

Sie hat darüber gelogen, dass die Hamas Babys geköpft hat, sie hat vertuscht, dass ihre eigenen Soldaten und Zivilisten bei lebendigem Leib mit Apache-Hubschraubern und Panzern beschossen wurden, und sie lügt weiterhin, wenn sie vorgibt, sich um die Sicherheit der palästinensischen Zivilisten zu sorgen, die sie seit Monaten gnadenlos bombardiert, und zwar unter dem geringsten Vorwand, Kämpfer und Infrastruktur der Hamas anzugreifen.

Folglich ist es zwar unmöglich, die tatsächliche Zahl der im Kampf gegen den palästinensischen Widerstand getöteten israelischen Soldaten zu kennen, aber es gibt reichlich Grund, den Wahrheitsgehalt der von der von den USA unterstützten Besatzungsarmee gemachten Angaben anzuzweifeln.

Übersetzt mit Deepl.com



