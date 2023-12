„Anti-terror“ arrests in UK over support for Palestinian resistance Activists Mick Napier and Tony Greenstein grabbed by police.

„Anti-Terror“-Verhaftungen in Großbritannien wegen Unterstützung des palästinensischen Widerstands

Von Asa Winstanley

22. Dezember 2023

Mick Napier und Tony Greenstein werden von der britischen Polizei verfolgt. (PRC/LAW)

Zwei der prominentesten britischen Solidaritätsaktivisten wurden diese Woche verhaftet, weil sie das Recht der Palästinenser auf Widerstand gegen Israel unterstützt haben.

Mick Napier, ein Gründer der schottischen Palästina-Solidaritätskampagne, wurde am Samstag bei einer Demonstration in Glasgow von der Polizei festgenommen.

Er hatte eine Rede gehalten, in der er sagte: „Ich stimme dem Recht der Palästinenser zu, mit den Mitteln ihrer Wahl Widerstand zu leisten“.

Der antizionistische Autor Tony Greenstein wurde am frühen Mittwochmorgen von der „Anti-Terror“-Polizei in seinem Haus verhaftet.

Greenstein sagte gegenüber The Electronic Intifada, die Polizei habe ihn zu einem Beitrag befragt, den er letzten Monat auf X (früher bekannt als Twitter) geschrieben hatte und in dem er sagte, er unterstütze die palästinensische Widerstandsgruppe „Hamas gegen die israelische Armee“.

Ich unterstütze die Palästinenser, das ist genug, und ich unterstütze die Hamas gegen die israelische Armee https://t.co/ICv99vWQAW

– Tony Greenstein (@TonyGreenstein) November 15, 2023

Napier wurde wegen „Unterstützung einer verbotenen Organisation“ nach dem Terrorismusgesetz angeklagt.

In der Rede hatte er auch der Hamas „für den Ausbruch aus dem Konzentrationslager in Gaza am 7. Oktober“ gedankt.

Die vollständige Rede können Sie sich im folgenden Video ansehen.

Greenstein ist noch nicht angeklagt und wurde noch am selben Nachmittag gegen Kaution freigelassen. Aber sowohl sein Laptop als auch sein Telefon wurden beschlagnahmt und nicht zurückgegeben. Napiers Telefon wurde ebenfalls beschlagnahmt.

Die Polizei erließ für beide Männer drakonische Kautionsauflagen.

Napier sagte gegenüber The Electronic Intifada, dass die Polizei, die ihn bei der Demonstration am Samstag in einen Lieferwagen verfrachtete, ihm sagte, dass er wegen „religiöser Anschuldigungen“ verhaftet worden sei.

Zu seinen Kautionsbedingungen gehört ein vollständiges Verbot, überhaupt an einer Demonstration in Schottland teilzunehmen, sowie ein Verbot, das Stadtzentrum von Glasgow zu betreten, der Stadt, in der er aufgewachsen ist und einen Großteil seiner Zeit verbringt.

Bei einer Anhörung am Dienstag plädierte er auf „nicht schuldig“ in allen fünf Anklagepunkten und soll am 9. Januar vor Gericht erscheinen.

Greenstein wurde auf Kaution freigelassen unter der Bedingung, dass er „auf X (ehemals Twitter) keine Beiträge über den laufenden Konflikt in Gaza oder die verbotene Organisation Hamas veröffentlicht“.

Gegenüber The Electronic Intifada sagte er, dass dies „ganz klar ein Angriff auf die Redefreiheit“ sei.

Die schottische Palästina-Solidaritätskampagne sagte am Mittwoch in einer Erklärung, dass sie Mick Napier und die Worte, die er in Bezug auf das palästinensische Recht auf Widerstand gegen Israels völkermörderische Gewalt gesprochen hat, energisch verteidigen wird“.

Die Palästina-Solidaritätskampagne mit Sitz in London – eine von der schottischen PSC getrennte Organisation – lehnte es ab, sowohl zu Napier als auch zu Greenstein Stellung zu nehmen.

„Niemand ist für einen Kommentar verfügbar“, sagte ein Sprecher am Freitag.

Greenstein hat seine nationale PSC-Mitgliedschaft im vergangenen Jahr gekündigt, ist aber immer noch Mitglied seiner lokalen PSC-Sektion in Brighton.

Im Oktober suspendierte die PSC-Führung die Funktionäre der Manchester PSC, einer ihrer größten Zweigstellen, wegen deren Erklärung zur Unterstützung des palästinensischen Widerstands.

