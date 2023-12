Israel and Genocide: Not Only In Gaza It was on the streets of Guatemala City in 1987 when I began awakening to Israel’s partnership with the USA in facilitating genocide. Today we are „seeing genocide“-a decades-long cumulative „genocidal condition“-being played out, as Israeli Modern Culture and Media Professor, Ariella Aisha Azoulay argues. We see it in the US/Israeli onslaught against Gaza.



Israel und der Völkermord: Nicht nur in Gaza

von Mark Lewis Taylor

22. Dezember 2023

Anti-Völkermord-Protest in Guatemala. Foto: Zentrum für Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht.

Es war 1987 auf den Straßen von Guatemala-Stadt, als mir die Partnerschaft Israels mit den USA bei der Ermöglichung von Völkermord bewusst wurde.

Heute sehen wir, wie sich der Völkermord – eine jahrzehntelange kumulative „völkermörderische Bedingung“ – vollzieht, wie die israelische Professorin für moderne Kultur und Medien, Ariella Aisha Azoulay, argumentiert. Wir sehen es am Angriff der USA und Israels auf Gaza. Meine Erinnerungen und mein Wissen kehren zurück, um über Israels Verbindung zu genozidalen Praktiken nachzudenken, nicht nur in Gaza, sondern auch in Guatemala.

Im Guatemala der 1980er Jahre wurden im Rahmen der Aufstandsbekämpfung durch von den USA unterstützte Militärregierungen indigene Maya und Zehntausende anderer Dissidenten und Verdächtiger abgeschlachtet. Es gab keine sozialen Medien, die darüber berichtet hätten. Die meisten amerikanischen Bürger wussten nichts davon. Das Morden in dieser Zeit in Guatemala wurde von offiziellen Analysten und in einem gründlichen 12-bändigen Untersuchungsbericht (CEH, 1999) als „Völkermord“ anerkannt. Die letztgenannte Studie machte deutlich, dass der Begriff „Völkermord“ geeignet ist, die Verbrechen des guatemaltekischen Militärs an den Maya zu benennen, obwohl das Militär behauptete, es habe keine „Absicht“ gehabt, einen Völkermord zu begehen, sondern sei nur durch wirtschaftliche, politische oder militärische Interessen motiviert gewesen (CEH, 1999, Kap. 2, Bd. 3). Wie im Falle Israels im Gazastreifen Palästinas, so ist es auch im Falle der guatemaltekischen Eliten in Bezug auf die indigenen Maya die historische Aufzeichnung von jahrzehntelangem, kumulativem Töten, Besatzung, Zwangsumsiedlung und Entmenschlichung, die die Handlungen und Bedingungen als die eines Völkermordes ausweist.

Die Studien zum Völkermord in Guatemala zeigen, wie ich zeigen werde, auch die besondere Rolle Israels bei diesem Gemetzel unter der Schirmherrschaft der imperialen Interessen der USA auf.

Ich war 1987 zum ersten Mal in Guatemala, um Pädagogen und Aktivisten zu interviewen, die für meine Forschungen über die Rolle religiöser Überzeugungen unter den indigenen Maya-Völkern wichtig waren, als sie Widerstand gegen ihre anhaltende Unterdrückung leisteten. 1987 war ein Datum, an dem Guatemalas jüngste Reihe von Militärregierungen gerade die schlimmste Zeit der Massengewalt gegen Maya-Gemeinschaften hinter sich gelassen hatte, die sich zwischen 1981 und 1983 ereignet hatte (siehe Historiker Grandin und Anthropologe Schirmer). Dieser Zeitraum wird oft als „versteckter/stiller Holocaust“, als „Guatemala-Holocaust“ oder „Maya-Holocaust“ bezeichnet. Und dies ist nur eine Seite der Verwicklung Israels in massive staatliche Gewalt und Terrorismus in ganz Lateinamerika. Ich hatte mit Guatemalteken und anderen in den USA zusammengearbeitet, um ein Ende der US-Militärhilfe für Guatemala zu erreichen.

Gleichzeitig mit meinen Forschungen war ich in Guatemala, um ein Programm für Studenten einzurichten, das ich fast 15 Jahre lang am Princeton Theological Seminary geleitet hatte. Es vermittelte unsere Studenten für achtwöchige Sommer-Lernprogramme nach Mittelamerika, normalerweise nach Guatemala – nicht für Missionen oder Bauprojekte, sondern vor allem für Begleitung, Zuhören und gegenseitiges Verständnis. Die Ausarbeitung dieses Programms in Absprache mit vielen Guatemalteken und die anschließende Begleitung der Studenten durch dieses Programm gehört zu den wertvollsten Erfahrungen, die ich in den über 40 Jahren meiner Lehrtätigkeit in Princeton gemacht habe.

Eines Tages im Jahr 1987, als der Staub und Smog einer Straße in Guatemala City um mich herumwirbelte, unterhielt ich mich mit einem befreundeten Aktivisten und Mentor. Wir wurden unterbrochen, aufgeschreckt durch einen lauten Befehl, der von einem tief vibrierenden Lautsprecher ausgestrahlt wurde. Man könnte es als Darth Vader-ähnliches Geräusch bezeichnen – nur schärfer, etwas höher, bei hoher Lautstärke bedrohlicher.

„Was?“ keuchte ich irritiert.

„Ach ja“, erklärte mein Kollege, „das sind unsere neuen Polizeifahrzeuge, die uns die israelische Regierung zur Verfügung gestellt hat.“

„Israel in Guatemala?“ Das beunruhigte mich und brachte mich auf einen Gedankengang, der mich jahrzehntelang bei meinen Recherchen und beim Schreiben begleitete. Die Zerstörung von mehr als 400-500 Dörfern durch den israelischen Staat in Palästina 1947/1948 wurde in meinen Gedanken für die folgenden Jahrzehnte mit der Zerstörung einer ähnlichen Anzahl von Dörfern in Guatemala in den frühen 1980er Jahren verbunden. Meine Überlegungen zu diesem Teil des verworrenen Netzes von Völkermorden in der Welt wurden zu einem lebenslangen Anliegen in meinen Forschungen und Veröffentlichungen (und hier).

Ich wusste etwas über Israels Geschichte des Krieges und der Unterdrückung in Palästina, aber ich wusste damals, 1987, nichts von seinen Verbindungen zur Lieferung von Polizei- und Militärausrüstung sowie von Beratern für Technologie und Überwachung nach Guatemala. Die Polizeieinrichtungen des Landes waren mit Militär- und Überwachungsagenturen vernetzt. Diese bewaffneten Agenten des Staates wurden zu einer furchterregenden Bedrohung für die Bürger und zu brutalen Akteuren, insbesondere nach dem von der CIA inszenierten Staatsstreich von 1954 gegen die letzte demokratisch gewählte Regierung Guatemalas.

Die schlimmsten Massaker in Maya-Dörfern waren Teil großer militärischer „Säuberungsaktionen“ im nördlichen und westlichen Hochland Guatemalas. US-Oberst George Maynes erzählte dem Journalisten Allan Nairn, dass er mit dem guatemaltekischen General Benedicto Lucas Garcia zusammengearbeitet habe, um diese Taktik zu entwickeln. Während der Präsidentschaft des pfingstlerischen Generals Efraín Ríos Montt wurde diese Räumungstaktik im März 1982 zu einer systematischen Strategie gegen die Maya entwickelt, die als der größte „innere Feind“ des guatemaltekischen Staates angesehen wurden. Nairn berichtet auch, dass der US-Green Beret, Captain Jesse Garcia, noch genauer darlegte, wie er „guatemaltekische Truppen in der Technik der ‚Zerstörung von Städten‘ ausbildete.“ Die indigene Maya-Bevölkerung wurde Opfer von über 625 Massakern und, wie die Regierung selbst zugibt, der fast vollständigen Zerstörung von mehr als 600 Dörfern im ländlichen Hochland Guatemalas. 100.000 flohen nach Mexiko, über eine Million wurden innerhalb Guatemalas vertrieben.

Nicht nur die indigene Maya-Bevölkerung war Opfer dieser Grausamkeiten. Auch städtische, nicht-indigene Dissidenten oder Verdächtige wurden zusammengetrieben und oft verhört, gefoltert oder verschwanden. Über eine Million Seiten von Berichten aus guatemaltekischen Polizeiarchiven – ja, über eine Million Seiten, die jetzt gefunden wurden – bestätigen dies. Insgesamt wurden in diesem Krieg in Guatemala zwischen 1960 und 1996 mehr als 200.000 Menschen getötet oder verschwanden.

Bei einem späteren Besuch mit Seminaristen im Jahr 1988 besuchte ich in Begleitung meiner Familie und meiner beiden kleinen Kinder die forensische Abteilung der Grupo de Apoyo Mutuo (Gruppe zur gegenseitigen Unterstützung) in einem kleinen Gebäude in Guatemala-Stadt, das von den madres de los desaparecidos („Mütter der Verschwundenen“) des Landes betrieben wird. Am nächsten Morgen erfuhren wir aus den Zeitungen, dass das Gebäude von der Polizei in Brand gesetzt worden war. Familien, die nach ihren verschwundenen Angehörigen suchten (und dies mit Unterstützung internationaler Delegationen taten, zu denen auch ich gehörte), suchten alle nach forensischen Informationen, die die Schuldigen an den Verschwundenen entlarven könnten – das war in diesen Jahren in Guatemala ein Verbrechen. Die Allgegenwärtigkeit der Gewalt in Guatemala und die Rolle der USA bei der Aufrechterhaltung dieser Gewalt wurde mir durch diese Begegnung auf dramatische Weise vor Augen geführt.

Die Verbindung Israels zu all dem ist ausführlich erforscht worden.

Israel war stark in die Militärregierung Guatemalas involviert, vor allem als US-Präsident Jimmy Carter 1977 den Großteil der US-Militärhilfe für Guatemala wegen der notorischen Menschenrechtsverletzungen einstellte. Der Enthüllungsjournalist George Black, der für die NACLA schrieb, berichtete, dass Israel eifrig für die USA einsprang und „Guatemalas Hauptlieferant“ wurde. Im Jahr 1980 wurde die Armee für 6 Millionen Dollar vollständig mit Galil-Gewehren [aus israelischer Produktion] ausgerüstet“. In späteren Jahren waren die guatemaltekischen Militäreliten stolz darauf, dass sie den Aufstand weitgehend ohne US-Hilfe niedergeschlagen hatten. Israel hatte eine sehr geschätzte Stellvertreterrolle für die US-Militärlieferanten gespielt.

Bei einem berüchtigten Massaker, einem von vielen, war die israelische Verbindung deutlich zu erkennen. In dem Dorf Dos Erres am 6. Dezember 1982. Israelisch ausgebildete Kommandotruppen ließen das Dorf völlig niedergebrannt zurück, nachdem sie über 200 Dorfbewohner erschossen, gefoltert und/oder vergewaltigt hatten. Ein UN-Untersuchungsteam berichtete: „Alle sichergestellten ballistischen Beweise stammten von Geschossfragmenten aus Feuerwaffen und Hülsen von in Israel hergestellten Galil-Gewehren“ (Übersetzung des spanischen Berichts, Band 6, Anhang 1, S. 410). Das war nur in dem einen Dorf Dos Erres. Dieselbe 12-bändige Untersuchung berichtet, dass im gesamten Hochland israelische Galil-Gewehre eingesetzt wurden, während Hubschrauber aus den USA die Truppen ins Hochland brachten, was dem Bericht zufolge „Akte des Völkermords“ waren (Bericht, Band 2, S. 314-423).

Leider habe ich zu lange gebraucht, um zu erfahren, auf wie viele andere Arten Israel in die massive staatliche Gewalt in Guatemala verwickelt war. Der in Harvard ausgebildete Politikwissenschaftler Bishara Bahbah bezeichnete in seinem Buch Israel und Lateinamerika: The Military Connection (1986) bezeichnete die israelische Militärhilfe für Guatemala als „Sonderfall“ in einem größeren Rahmen von Israels Rüstungsverkäufen an Lateinamerika im Laufe der Jahrzehnte. Andere Werke weisen auf ähnliche Punkte hin, wie die Studie von Milton Jamail und Margo Gutierrez, It’s No Secret: Israel’s Military Involvement in Central America.

Wissenschaftler untersuchen weiterhin Israels militärischen Beitrag zur Militarisierung der heutigen Weltordnung. Israel versteht es geschickt, sich als Lieferant von Technologien zur „Befriedung“ der Krisenherde der Weltordnung zu vermarkten. Der israelische Anthropologe Jeff Halper dokumentiert dies ausführlich in seinem Buch „War Against the People: Israel, The Palestinians, and Gl0bal Pacification (2015). Halper stellt fest, dass Israels militärische Hilfe und Ausbildung in Guatemala dazu beitrugen, Zwangsansiedlungen, „Wiedereingliederungs“-Gemeinschaften oder „Modelldörfer“ einzurichten, um die Überlebenden von Massakern zu überwachen. Guatemaltekische Militäroffiziere sprachen sogar von einer „Palästinisierung“ der Maya-Gebiete in Guatemala nach dem Massaker, wo die Kampagnen „Schock und Ehrfurcht“ und „verbrannte Erde“ ein verwüstetes Volk hinterließen (Halper, 154-155). Der in Guatemala geborene Journalist Victor Perera beschrieb das Ergebnis als „ein verzerrtes Abbild des ländlichen Israel“. Ian Almond, der Pereras Beschreibung wiedergab, erklärte, dass der in Israel ausgebildete guatemaltekische Oberst Eduardo Wohlers, der für den Plan zur Unterstützung der Konfliktgebiete zuständig war, zugab: „Das Modell des Kibbuz und der Moschaw ist fest in unseren Köpfen verankert“ (Bahbah, 164).

Hier nur einige weitere Anmerkungen zu Israels Guatemala-Verbindung:

Bereits 1978 fanden in Israel gemeinsame Gespräche zwischen israelischen und guatemaltekischen Verteidigungsministern statt, bei denen es um „die Lieferung von Waffen, Munition, militärischer Kommunikationsausrüstung (einschließlich eines Computersystems), Panzern und gepanzerten Fahrzeugen, Feldküchen, anderen Sicherheitsartikeln und sogar um die mögliche Lieferung des modernen Kampfflugzeugs Kfir ging. Sie sprachen auch über die Entsendung von israelischem Personal, um die guatemaltekische Armee und die interne Sicherheitspolizei (bekannt als G-2) in der Aufstandsbekämpfung zu schulen und zu beraten“ (Rubenberg, n.33).

Zu Beginn des guatemaltekischen Vorgehens gegen die Maya unterzeichneten die Vereinigten Staaten und Israel im November 1981 ein Memorandum of Understanding Concerning Strategic Cooperation. Es konzentrierte sich auf ihre gemeinsamen Bemühungen „außerhalb der östlichen Mittelmeerzone“.

Israel begann 1977 mit der Auslieferung seiner Arava STOL-Nutzflugzeuge, die angeblich nur für den Transport von nicht-militärischen Gütern bestimmt waren, aber laut israelischer Werbung sind die Flugzeuge „schnell umwandelbar“ für andere Zwecke, sogar als „Ersatz für Hubschrauber“. Sie wurden zur Aufstandsbekämpfung im Hochland von Guatemala eingesetzt (Bahbah, 71, 96, 100, 145-7).

General Benedicto Lucas Garcia, Stabschef des guatemaltekischen Militärs, der die völkermörderischen Säuberungsaktionen durchführte, bedankte sich für „die Beratung und den Transfer elektronischer Technologie“ aus Israel, als er bei einer besonderen Zeremonie zur Eröffnung der Schule für Übertragung und Elektronik der guatemaltekischen Armee sprach (Bahbah, 163, zitiert nach Lucas Garcia, zitiert im Manchester Guardian, Januar 1982).

In einer umfassenden Zusammenfassung von Israels Rolle in „Guatemalas schmutzigem Krieg“ schrieb der Journalist Gabriel Schivone in The Electronic Intifada darüber, wie Israel diese Stellvertreterrolle für die USA ausübte. Ein israelischer Wirtschaftsminister, Yaakov Meridor, erklärte: „Wir werden den Amerikanern sagen: Konkurriert nicht mit uns in Taiwan; konkurriert nicht mit uns in Südafrika; konkurriert nicht mit uns in der Karibik oder an anderen Orten, wo ihr keine Waffen direkt verkaufen könnt. Lasst es uns tun… Israel wird euer Mittelsmann sein.“

Denken Sie an den israelischen General Mattityalu Peled, der in der frühen Eliteeinheit der zionistischen Paramilitärs, der Haganah, für Israel kämpfte, in den späten 1950er Jahren Militärverwalter im besetzten Gazastreifen war und im Krieg von 1967 ebenfalls als General diente. Peled gab eine ehrliche Erklärung für Israels Rolle auf dem globalen Waffenmarkt: „Israel hat seine Soldaten in der Kunst der Unterdrückung und in den Methoden der kollektiven Bestrafung geschult. So ist es nicht verwunderlich, dass einige dieser Offiziere nach ihrer Entlassung aus der Armee ihr Wissen in den Dienst von Diktatoren stellen und dass diese Diktatoren die israelischen Experten gerne aufnehmen“ (Rubenberg n.6).

Der Staatsstreich von Präsident Ríos Montt im Jahr 1982 war, wie er selbst gegenüber ABC News erklärte, möglich, weil „viele unserer Soldaten von den Israelis ausgebildet wurden“. Die Zahl der israelischen Ausbilder und Berater sowohl für militärische als auch für polizeiliche Maßnahmen wurde mit 150-200 angegeben, in einigen Berichten war von 300 die Rede (Bahbah, 161). Als das Morden im Hochland auf dem Höhepunkt war, gab Ríos Montts Stabschef, General Hector Lopez Fuentes, zu: „Israel ist unser wichtigster Waffenlieferant und der beste Freund Guatemalas in der Welt“ (Rubenberg, N.61).

Ein israelischer Berater, der viel in Guatemala gearbeitet hat, Oberstleutnant Amatzia Shuali, hatte sich die Botschaft der israelischen Regierung eindeutig zu Herzen genommen. Shuali sagte zu einem israelischen Kollegen: „Es ist mir egal, was die Nichtjuden mit den Waffen machen. Die Hauptsache ist, dass die Juden davon profitieren.“ Der Interviewer fügte hinzu: „Shuali war zu höflich, um eine solche Bemerkung gegenüber einem Nicht-Israeli zu machen.“ (Shuali zitiert aus dem Interview der Cockburns in Dangerous Liaison, S. 221, 381.n10). Shualis Haltung war ähnlich wie die eines ehemaligen Leiters des Knesset-Ausschusses für Außenbeziehungen. Über Israels Beziehungen zu Guatemala erklärte das Knessetmitglied: „Israel ist ein Pariastaat, wir können es uns nicht leisten, Fragen zur Ideologie zu stellen. Die einzige Art von Regime, die Israel nicht unterstützen würde, wäre ein antiamerikanisches Regime“ (Rubenberg, n.1).

Ein weiterer wichtiger israelischer Stratege, Pesakh Ben Or, „vielleicht der prominenteste Israeli in Guatemala“ in den 1980er Jahren, war ein Agent für Israel Military Industries und für Tadiran (eine israelische Telekommunikationsgruppe, die die Militär- und Überwachungsbüros im guatemaltekischen Nationalpalast bediente). Es gelang ihm auch, „eine Villa in der Nähe von Ramlah in Israel zu unterhalten, komplett mit guatemaltekischen Dienern, einem Pool und Stallungen für sieben Rennpferde“ (Dangerous Liaison, 221 aus Interviews vom 31. Oktober 1988 und von Aluf Ben, der in Ha’ir, September 1987, schrieb).

Ein Großteil der israelischen Militärhilfe ist Teil eines Hilfsnetzes, das auch landwirtschaftliche Hilfe umfasst. Ein NACLA-Bericht des Enthüllungsjournalisten George Black fasst aus Guatemala zusammen: „… es gibt ein ineinandergreifendes Mosaik von Hilfsprogrammen – Waffen, um der guatemaltekischen Armee zu helfen, die Opposition zu zerschlagen und das Land zu verwüsten, Sicherheits- und Geheimdienstberatung, um die lokale Bevölkerung zu kontrollieren, und landwirtschaftliche Entwicklungsmodelle, um auf der Asche des Hochlandes aufzubauen.“

Laut dem Stockholm International Peace Research Institute, wie Bahbah zusammenfasst, „baute Guatemala mit israelischer Hilfe sogar eine Munitionsfabrik, um Kugeln für M-16 und Galil-Sturmgewehre herzustellen.“ Diese Fabrik wurde in der guatemaltekischen Stadt Coban eröffnet, einem Ort, den ich und meine Studenten besucht hatten, um Aktivisten und Kirchenführer zu interviewen. (Bahbah, 162).

Fünfzehn Jahre Forschung und Konsultationen mit Wissenschaftlern, die mehr über Guatemala wissen als ich, haben mich auf die militärischen Verbindungen zwischen den USA, Israel und Guatemala aufmerksam gemacht. Es gibt mehr Untersuchungen über die Verbindungen während der Jahre des Völkermords in Guatemala, als ich hier zusammenfassen kann. Ähnliche Muster der israelisch-amerikanischen Partnerschaft habe ich bei Besuchen anderer Schauplätze offener und verdeckter US-Militärinterventionen (in Peru, Kolumbien, Honduras, El Salvador, Nicaragua und Chiapas, Mexiko) festgestellt. Auch in diesen Ländern, vor allem aber in Guatemala, konnte ich zum ersten Mal die USA und Israel als Partner im Völkermord erleben. Jetzt muss ich als Bürger der USA meinen Teil der Verantwortung für all dies erkennen, angesichts der 3,8 Milliarden Dollar Militärhilfe, die die USA jährlich an Israel schicken, um diese Art der Gewalt gegen Palästinenser und Guatemalteken aufrechtzuerhalten.

Unsere pro-palästinensischen Bewegungen müssen sich erheben, um diese Partnerschaft zwischen den USA und Israel in Bezug auf den Völkermord ein für alle Mal in Frage zu stellen.

Mark Lewis Taylor ist Maxwell Upson Professor für Theologie und Kultur am Princeton Theological Seminary.

