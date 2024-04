AntiSemitism? God’s ‚Chosen‘ People Have Bombed to Death 25,000 Women and Children! World’s Future? Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailMore than 25,000 women and children have been killed in Israel’s war on Gaza since October 7, according to US Defence Secretary Lloyd Austin. [1] The World, especially the Global South, watches as U.S.A.

Antisemitismus? Gottes „auserwähltes“ Volk hat 25.000 Frauen und Kinder in den Tod gebombt! Die Zukunft der Welt?

von Jay Janson

in Palästina

23. April2024

Nach Angaben des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin wurden seit dem 7. Oktober mehr als 25.000 Frauen und Kinder im israelischen Krieg gegen den Gazastreifen getötet. [1]

Die Welt, insbesondere der Globale Süden, sieht zu, wie die USA weiterhin die wahnsinnige, blutrünstige Vernichtung einer gefangenen, militärisch besetzten palästinensischen Bevölkerung ermöglichen, die von Israels höchsten Beamten offiziell als ‚menschliche Tiere‘ bezeichnet wird.[2][3]

Bombardierung der wehrlosen, gefangenen Bevölkerung – 70% Frauen und Kinder

Israel hält eine illegale Luft-, See- und Landblockade über Gaza aufrecht und unterhält eine so genannte „zugangsbeschränkte Zone“ oder Pufferzone im Gazastreifen. Dadurch sind mehr als 2,3 Millionen Palästinenser von anderen Teilen der besetzten palästinensischen Gebiete und von der Außenwelt abgeschnitten. (Amnesty International berichtete auf seiner Website bereits 2017.)

Was Israel und die westlichen Medien heimtückisch als „Krieg“ bezeichnen, ist in Wirklichkeit ein Hightech-Truthahnschießen und Aushungern der wehrlosen, gefangenen und illegal militärisch besetzten Bevölkerung Israels in Gaza.

„Kann nicht als Krieg bezeichnet werden!“

UN-Beamte haben eindeutig erklärt, dass Feindseligkeiten zwischen einer illegal militärisch besetzten Nation und ihren illegalen militärischen Besatzern „nicht als Krieg bezeichnet werden können!“[4].

Nun, da die von der CIA kontrollierten Sender ABC, CBS, NBC, CNN, FOX und PBS und die großen ausländischen Unterhaltungs-/Nachrichtenkonglomerate [1] es nicht mehr vermeiden können, den Völkermord in Gaza zu erwähnen, haben die Amerikaner und der Rest der Welt zugesehen, wie die kriminell wahnsinnigen Führer der israelischen Regierung weiterhin ihre Luftwaffe anweisen, wehrlose Palästinenser zu bombardieren und das Wenige zu zerstören, was von ihren Wohnhäusern, Geschäften, Moscheen, Universitäten und Schulen übrig geblieben ist

Ermöglicher des Völkermordes‘: Gaza und die Konzernmedien MediaLens, 5. April 2024

Wir haben Genozide erlebt, die Tag für Tag per Video aufgezeichnet werden.

Wir haben IDF-Kräfte, die mit erhobenem Daumen dastehen, während sie Universitäten, Moscheen, Krankenhäuser und Wohnhäuser in die Luft jagen – es ist unglaublich. Wir haben Mitglieder des israelischen Kabinetts, die Hass predigen.

Wir haben diese religiös-nationalistischen, extremistischen Rabbiner gesehen, die davon sprachen, alle Menschen in Gaza zu töten. „Und Sie meinen die Kinder?“ wird der Rabbi gefragt. „Ja, die Kinder. Sie können zu Terroristen heranwachsen.“‚

‚Es ist der Tod dort‘: Babys und Kinder sind am stärksten betroffen, da die Hungersnot den Gazastreifen immer stärker in Beschlag nimmt 15.4.2024 The Guardian [5]

Selbst wenn der Krieg in Gaza morgen enden würde, wäre das für einige Kinder in dem palästinensischen Gebiet keine Hilfe. Hunger und Unterernährung haben bereits schätzungsweise 27 junge Menschen das Leben gekostet, und für viele weitere könnte es zu spät sein, um den qualvollen Tribut, den der Hunger auf kleine, heranwachsende Körper erhebt, umzukehren

Fast die Hälfte der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens ist unter 18 Jahre alt, und die Folgen des Hungers können diejenigen, die überleben, für den Rest ihres Lebens verfolgen: Ihr Gehirn und ihr Körper können sich ohne die für das Wachstum erforderlichen Nährstoffe nicht richtig entwickeln, was zu gesundheitlichen Problemen wie schlechtem Sehvermögen und Lernschwierigkeiten im späteren Leben führt. [5]

Es ist nicht schockierend zu sehen, wie israelische Kinder den Völkermord im Gazastreifen feiern“ von Rifat Audeh, palästinensisch-kanadischer Menschenrechtsaktivist, preisgekrönter Filmemacher und freiberuflicher Journalist.

13 Dez. 2023 Aljazeera [6]

Im November lud Israels öffentlich-rechtlicher Sender Kan auf seiner offiziellen X-Seite ein Video hoch, in dem israelische Kinder ein Lied singen, in dem sie den anhaltenden Völkermord ihres Landes an den Palästinensern in Gaza feiern. Nach heftigen Reaktionen im Internet löschte der Sender den Videoclip.

Doch auch nachdem das Video stillschweigend aus den sozialen Medien gelöscht wurde, sorgte das Lied weiterhin für Diskussionen und Kontroversen. Viele Menschen auf der ganzen Welt waren schockiert, als sie sahen, wie Kinder fröhlich über die „Auslöschung“ eines ganzen Volkes „innerhalb eines Jahres“ sangen. Ein genauerer Blick auf die israelische Literatur und die Lehrpläne zeigt jedoch, dass dieses offene Feiern des Völkermords das einzig natürliche Ergebnis von Israels anhaltender Indoktrination – oder, um es unverblümter auszudrücken, Gehirnwäsche – seiner Kinder war, um sicherzustellen, dass sie die Palästinenser nicht als Menschen ansehen und Apartheid und Besatzung voll und ganz akzeptieren. [6]

Umfragen zeigen breite Unterstützung in Israel für die Zerstörung und Aushungerung des GazastreifensFeb. 10, 2024, Universität Tel Aviv, Truthout [7]

Im November 2023 veröffentlichte das International Program in Conflict Resolution and Mediation an der Universität Tel Aviv die Ergebnisse einer Ende Oktober durchgeführten Umfrage. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Welt mit Bildern von den Schrecken des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen überschwemmt: Häuserblock für Häuserblock zerstörte Gebäude, grimmig dreinblickende Männer, die die blutigen Leichen ihrer Familienmitglieder aus den Trümmern heben, Kinder, die mit Stümpfen anstelle von Gliedmaßen auf Krankenhausbetten liegen, ein Mann, der mit dem Kopf in den Händen vor den Überresten seines Hauses sitzt.

Fast 58 Prozent der Befragten gaben in einer Umfrage an, dass sie der Meinung sind, dass die IDF in Gaza „zu wenig Feuerkraft“ einsetzt.

Die intensive Bombardierungskampagne zeigt keine Anzeichen eines Nachlassens, und während sie andauert, nehmen der Hunger und das Auftreten von durch Wasser übertragenen Krankheiten und Atemwegserkrankungen zu. Eine halbe Million Menschen im Gazastreifen leidet jetzt unter akutem Hunger. Das Gesundheitssystem im Gazastreifen ist völlig überfordert, und die Versorgung mit Medikamenten ist so gering, dass Berichten zufolge etwa 1000 Kinder gezwungen waren, ihre Gliedmaßen ohne Betäubung amputieren zu lassen. In diesen Wintermonaten sind die Menschen, die wochenlang auf der Straße gelebt haben, besonders gefährdet.

In einer Umfrage des israelischen Senders Channel 12 in der letzten Januarwoche sprachen sich 72 Prozent der Israelis dafür aus, dass „die Einreise humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen gestoppt werden muss, bis die israelischen Gefangenen freigelassen werden“. Am 1. Februar blockierten Hunderte von Israelis einen Konvoi von Hilfstransportern auf dem Weg nach Gaza[7].

Neue Umfrage: Mehrheit der israelischen Juden glaubt, sie seien „auserwähltes Volk“ Middle East Monitor, 12. September 2018

Die Mehrheit der israelischen Juden – 56 Prozent – glaubt laut einer Umfrage von Haaretz, dass sie das „auserwählte Volk“ sind. Diese Zahl ist in der politischen Rechten deutlich höher…[8]

Der traditionelle Beweis für die jüdische „Auserwähltheit“ findet sich in der Tora, der jüdischen Bibel, im Buch Deuteronomium (Kapitel 14), wo es heißt:

„Gott hat euch aus allen Völkern, die auf der Erde sind, als sein auserwähltes Volk erwählt.“[9]

Der israelische Journalist Gideon Levy über Israel und die Tatsache, dass es das „auserwählte Volk“ ist

„Die meisten Israelis, aber nicht alle, glauben fest daran, dass wir das auserwählte Volk sind. Und wenn wir das auserwählte Volk sind, haben wir das Recht, alles zu tun, was wir wollen.“ [Gideon Levy ist ein israelischer Journalist und Autor. Levy schreibt Meinungsbeiträge und eine wöchentliche Kolumne für die israelische Zeitung Haaretz] [10]

Unter Berufung auf ein Gesetz, das zur Verfolgung von Führern in Nazi-Deutschland verwendet wurde

Das Aushungern einer militärisch besetzten Bevölkerung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie es in den von den Vereinten Nationen verabschiedeten Nürnberger Grundsätzen des Völkerrechts festgelegt ist, die erstmals zur Verfolgung hoher Beamter in Nazideutschland verwendet wurden.

Zukunftsprognose für eine von den US-Kriegsinvestoren kontrollierte Welt

………………..Jetzt:

1. Verbrecherisch wahnsinnige Israelis werden weiterhin die Gebäude und das Leben in Gaza zerstören und die Tötung der Hamas als Vorwand für die ethnische Säuberung der palästinensischen Überlebenden benutzen.

2. Die Hamas wird sich weiter verstecken, wie alle Guerillas, die für die Freiheit kämpfen, bis ihre Entführer einen Großteil der verhassten Bevölkerung von Gaza vor den Augen der Welt auslöschen.

……………Nach einiger Zeit…….

3. Die Welt wird nicht länger tolerieren, dass Hunderttausende von Palästinensern im militärisch besetzten Gazastreifen verhungern, noch wird sie die tödlichen Verbrechen israelischer Siedler an Palästinensern im Westjordanland und in Ostjerusalem hinnehmen.

…………..Eventuell………….

4. Der Globale Süden wird versuchen, den pervertierten rassistischen religiösen Staat Israel und die Welthegemonie der USA zu beenden – die UNO umstrukturieren – den von der CIA kontrollierten Medien entkommen, während die neuen Medien Chinas und des Globalen Südens an Macht gewinnen.

5. Den USA wird es nicht gelingen, China in einen Weltkrieg zu verwickeln, und sie werden geschwächt sein, weil sie ihren wirtschaftlichen Vorteil durch wilde, unintelligente und massive Militärausgaben selbst vernichtet haben.

6. China wird in die finanzielle Lage kommen, den USA ein besseres Angebot als einen Krieg zu machen, und die Kriegsinvestoren dazu bringen, die Macht in den kriegsmüden USA nicht zu behalten.

7. Die Welt wird besser dran sein – auch und gerade die US-Bevölkerung.

8. Atomkriegsvorbereitungen werden aus wirtschaftlicher Notwendigkeit eingestellt, um dem Klimawandel und der Verschlechterung der zukünftigen Lebensbedingungen auf der Erde zu begegnen.

9. Israel-Palästina oder Palästina-Israel wird schließlich unter einer säkularen Regierung stehen und der ignorante religiöse, völkermordende Fanatismus wird schließlich besiegt und von einer gemischten Bevölkerung geächtet werden, die Schwierigkeiten haben wird, Amerikas Kriegsinvestor zu vergessen, der das europäische Israel gründete, um bei der Eroberung der Ölreserven des Nahen Ostens zu helfen, aber schließlich wird es zu dem werden, was Albert Einstein und Yehudi Menuhin vorschwebte – ein lebendiger jüdisch-arabischer oder arabisch-jüdischer Staat.

10. Die vier ehemaligen östlichsten russischsprachigen ukrainischen Gebiete werden eine autonome Region der Russischen Föderation werden, deren Bürger die doppelte russisch-ukrainische Staatsbürgerschaft besitzen. Die Russische Föderation und in geringerem Umfang die NATO-EU werden den Wiederaufbau der kriegsgeschädigten Ukraine finanzieren.

11. Wissenschaftler aller Fachrichtungen werden zwangsläufig allmählich in unpolitische Führungspositionen auf einem Planeten gelangen, der zunehmend von wissenschaftlichen Innovationen abhängig ist, um die tödlichen Wechselfälle des Klimawandels und der ökologischen Degradation zu überleben.

12. In unserem Weltraumzeitalter der sofortigen Kommunikation mit jedem Ort der Welt werden Medienwissenschaftler die Reichweite und den Inhalt der von Unternehmen programmierten Unterhaltung und Bildung kontrollieren. Das Fernsehen wird zwangsläufig gesündere und erbaulichere Programme produzieren, die frei von den derzeitigen kommerziellen Besitzverhältnissen der öffentlichen Sendefrequenzen sind.

13. Die Herrschaft der Konzerne wird sich zuerst in den kleineren europäischen Ländern demokratisch auflösen, und fast unmerklich werden die größeren monolithischen Konzerngiganten gezwungen sein, sich angesichts der überwältigend produktiveren und innovativeren, von einer einzigen politischen Partei regierten Nationen mit riesigen Bevölkerungszahlen, angeführt von China, in ein effizienteres Management aufzulösen.

14. Anstatt zu leiden und einer ausbeuterischen Klasse zu dienen, die Thorsten Veblen in seiner „Theorie der Freizeitklasse“ am besten beschrieben hat, wird man das Leben für sich selbst genießen.

Ende Anmerkungen

Jay Janson ist Archivar, Historiker, Aktivist, Musiker und Schriftsteller; hat auf allen Kontinenten gelebt und gearbeitet; Artikel über Medien wurden in China, Italien, Großbritannien, Indien, in Deutschland und Schweden von Einartysken und in den USA von Greanville Post, Dissident Voice, Global Research, Information Clearing House, Counter Currents, Minority Perspective, Großbritannien, und anderen veröffentlicht; wohnt jetzt in New York City; erste Arbeit war eine Artikelserie über die tödliche kulturelle Verschmutzung, die sieben Lebensbereiche gefährdet und von den kommerziellen Medien im Besitz westlicher Unternehmen ausgeht, die 1993 im Window Magazine in Hongkong veröffentlicht wurde; Howard Zinn lieh seinen Namen für verschiedene seiner Projekte; wöchentliche Kolumne in der South China Morning Post, 1986-87; Rezensionen für Ta Kung Bao; Artikel in China Daily, 1989. Ist Koordinator der von Howard Zinn mitbegründeten internationalen Kampagne King Condemned US Wars Awareness Campaign und Website-Historiker der von Ramsey Clark mitbegründeten Kampagne Prosecute US Crimes Against Humanity Now, die eine Geschichte der US-Verbrechen in 19 Ländern von 1945 bis 2012 enthält.

