„Deadliest days“ in the West Bank Israel rampages through Nur Shams refugee camp.

Muhammad Jaber, bekannt als Abu Shujaa, der Anführer der Tulkarem-Brigade im Flüchtlingslager Nur Shams, taucht inmitten von Trauernden auf, nachdem Gerüchte über seine Ermordung im nördlichen besetzten Westjordanland während einer zweitägigen Militäroperation am 21. April aufgekommen sind.

Mohammed Nasser APA-Bilder

Die „tödlichsten Tage“ im Westjordanland

Tamara Nassar

Rechte und Rechenschaftspflicht

24. April 2024

Das israelische Militär hat in dieser Woche während einer zweitägigen Razzia im Flüchtlingslager Nur Shams und den umliegenden Gebieten in Tulkarem im nördlichen besetzten Westjordanland ein blutiges Gemetzel angerichtet und Zerstörungen angerichtet.

Während der 54-stündigen Operation wurden mindestens 14 Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet, darunter drei Kinder. Das israelische Militär führte die Operation zusammen mit dem Inlandsgeheimdienst Shin Bet und der israelischen Grenzpolizei durch. Die einmarschierenden Truppen beschädigten und zerstörten Häuser, Geschäfte, Straßen und andere Infrastrukturen und verletzten mindestens 25 Palästinenser im Zuge der Militäraktion.

„Der Einmarsch des israelischen Militärs in das Flüchtlingslager Nur Shams markiert die tödlichsten Tage im besetzten Westjordanland seit der zweiten Intifada“, sagte Ayed Abu Eqtaish, Leiter des Programms zur Rechenschaftspflicht bei Defense for Children International-Palestine.

Wie die Tel Aviver Zeitung Haaretz berichtete, drangen am 18. April mehr als 120 Militärfahrzeuge mit Dutzenden von Soldaten über mehrere Eingänge und Kontrollpunkte in das Flüchtlingslager Nur Shams ein, unter anderem über die Siedlung Avnei Hefetz, die sich am westlichen Rand des nördlichen Westjordanlands in der Nähe von Tulkarem befindet.

Die israelischen Truppen belagerten das Lager und mehrere Häuser darin. Die israelischen Truppen besetzten mehrere Häuser und verwandelten einige von ihnen in „Militärbasen, Kasernen und Beobachtungsposten“, wie DCIP berichtet.

Die israelische Militärverstärkung, darunter drei Bulldozer, riegelte das Lager ab und schloss die Bewohner ein, während andere das Lager nicht betreten konnten. Während der gesamten militärischen Razzia hinderten die israelischen Truppen Krankenwagen absichtlich daran, verwundete und getötete Palästinenser zu erreichen, berichtete DCIP.

Die israelische Invasion führte zu weitreichenden Verwüstungen.

„Kugeln und Granaten haben klaffende Löcher in den Wänden der Häuser hinterlassen. Fragmente von Granaten und LAU-Raketen liegen auf offenen Flächen verstreut“, berichtete Haaretz.

Israelische Bulldozer zerstörten die Infrastruktur des Lagers. Die israelischen Streitkräfte beschädigten Strom-, Wasser- und Abwassersysteme sowie Telekommunikationsnetze, was zu Stromausfällen während der Militäraktion führte.

Aufnahmen von Krankenwagen, die nach dem Abzug der israelischen Streitkräfte im Flüchtlingslager ankamen, zeigen, dass sie die Trümmer der zerstörten Straßen inmitten der beschädigten Infrastruktur und der ramponierten Straßen durchqueren mussten.

„Die Bürger beschreiben den Zustand des Lagers als ‚Klein-Gaza‘ und unterstreichen damit die umfangreichen Zerstörungen, die die Besatzung in nur drei Tagen angerichtet hat“, schrieb ein Analyst in der libanesischen Zeitung Al-Akhbar.

Dies ist Teil der Übertragung „des Modells der Ausrottung, das im Gazastreifen gesehen wurde und dem die ‚Dahiya-Doktrin‘ als Handlungsmethode für die feindliche Armee vorausging, wenn sie dem Widerstand im Westjordanland gegenüberstand“.

Die „Dahiya-Doktrin“ ist eine Strategie, die nach dem südlichen Vorort von Beirut benannt ist, den Israel absichtlich dem Erdboden gleichgemacht hat, und bei der Israel wahllos zivile Gebiete angreift, um die Zivilbevölkerung gegen den bewaffneten Widerstand in dem Gebiet aufzubringen und sie in die Knie zu zwingen.

Bei dieser Strategie begnügen sich die Besatzungstruppen nicht mit der Konfrontation mit den Widerstandskämpfern, sondern versuchen, die Lager in lebensunwerte Orte zu verwandeln“.

Bewaffneter Widerstand

Bewaffnete Palästinenser in dem Lager stellten sich den israelischen Eindringlingen entgegen, um ihre Gemeinschaft zu schützen, und verletzten dabei mehrere israelische Soldaten.

Entgegen ersten Berichten, wonach er getötet wurde, tauchte der Anführer der Tulkarem-Brigade, einer Gruppe, die mit Saraya al-Quds, dem militärischen Flügel der Widerstandsgruppe Islamischer Dschihad, verbunden ist, nach dem israelischen Rückzug unter den Trauernden im Lager auf.

Bilder, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen einen bewaffneten Muhammad Jaber, der unter den Bewohnern des Lagers als Abu Shujaa bekannt ist, der von einer Gruppe von Palästinensern auf den Schultern getragen wird.

„Unsere Botschaft ist, dass wir uns gegen die Besatzung gewehrt haben und noch am Leben sind“, sagte Abu Shujaa nach der militärischen Razzia gegenüber den Medien.

Getötete Kinder

Unter den Opfern des Massakers waren auch drei Kinder.

Der 15-jährige Jihad Nyaz Naser Zandiq war mit seinem Onkel zu Hause, als am 19. April eine Gruppe bewaffneter Palästinenser eintraf.

Israelische Truppen umstellten das Haus und forderten alle Bewohner auf, es zu verlassen.

Obwohl Jihad und ein weiterer Palästinenser das Haus mit erhobenen Händen verließen und erklärten, sie seien Zivilisten, eröffneten die israelischen Streitkräfte dennoch das Feuer und erschossen beide tödlich.

Jihads Leiche blieb 17 Stunden lang am Boden liegen, bevor ein Nachbar ihn in sein Haus brachte, bis sich die israelischen Streitkräfte aus dem Lager zurückzogen, berichtete DCIP.

Ein 17-jähriger Junge wurde am selben Tag von einem Schrapnell einer von Israel abgefeuerten Granate getroffen.

Ali Mohammad Ali Abdullah, der angeblich an der Konfrontation mit den einmarschierenden israelischen Truppen beteiligt war, versuchte, zusammen mit einem anderen jungen Mann ein Viertel des Lagers zu verlassen, als er getroffen wurde.

Er erlitt Verbrennungen und Schrapnellwunden im Gesicht und am Körper, und seine Leiche blieb auf dem Boden liegen, bis sich die israelischen Truppen aus dem Gebiet zurückzogen, wie die Untersuchung des DCIP vor Ort ergab.

Ein israelischer Soldat, der in einem schwer gepanzerten Militärfahrzeug stationiert war, schoss tödlich auf einen 14-jährigen Jungen, der mit einer Gruppe von Zivilisten an einem Kreisverkehr in Tulkarem stand.

Laut der DCIP-Untersuchung vor Ort gab es zu diesem Zeitpunkt keine Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Palästinensern und israelischen Streitkräften.

Der Soldat feuerte aus 300 Metern Entfernung eine Kugel auf Qais Fathi Ibrahim Nasrullah ab, die ihn in die Brust traf, so DCIP.

Obwohl der Junge mit einem Privatfahrzeug ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde er trotz Wiederbelebungsversuchen wenige Minuten nach seiner Ankunft für tot erklärt.

Warnung vor Völkermord

„Israel hat seit dem 7. Oktober eine tödliche Politik des offenen Feuers im Westjordanland betrieben“, so die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem.

Das Lemkin-Institut für die Verhütung von Völkermord gab eine „aktive Völkermordwarnung“ über die Lage der Palästinenser im besetzten Westjordanland heraus und erklärte, dass „Israel einen Völkermord an Palästinensern in ganz Palästina begeht“.

Zu Beginn dieses Monats nahm die Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland zu, als große Gruppen israelischer Siedlermobs nach dem Verschwinden eines israelischen Teenagers mehr als ein Dutzend palästinensische Dörfer angriffen.

Amnesty International wies auf einen „alarmierenden Anstieg der Gewalt“ hin, die von jüdischen Siedlern gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland ausgeübt wird. Die Organisation betonte „die dringende Notwendigkeit, die illegalen Siedlungen aufzulösen und die israelische Besatzung“ und ihr Apartheidsystem zu beenden.

Die Menschenrechtsorganisation wies implizit Versuche zurück, diese Angriffe als isolierte Vorfälle darzustellen, die von ein paar schlechten Äpfeln verursacht wurden, wie es die staatlichen Sanktionen gegen eine Handvoll extremistischer Siedler nahelegen.

„Der erschreckende Anstieg der Siedlergewalt gegen Palästinenser in den letzten Tagen ist Teil einer jahrzehntelangen staatlich unterstützten Kampagne zur Enteignung, Vertreibung und Unterdrückung der Palästinenser im besetzten Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, im Rahmen des israelischen Apartheidsystems“, sagte Heba Morayef, Regionaldirektorin für den Nahen Osten und Nordafrika bei Amnesty International.

„Gewalt ist ein wesentlicher Bestandteil der Errichtung und Ausweitung dieser Siedlungen und der Aufrechterhaltung der Apartheid“, fügte sie hinzu.

„Es ist an der Zeit, dass die Welt dies erkennt und Druck auf die israelischen Behörden ausübt, damit sie sich an das Völkerrecht halten, indem sie den Ausbau der Siedlungen sofort stoppen und alle bestehenden Siedlungen auflösen.“

