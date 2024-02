Einladung zu der sehr wichtigen Veranstaltung mit Prof. Dr. Wolfgang Benz.

Antisemitismusvorwurf als Waffe in der politischen Auseinandersetzung –

Eine dringend nötige Klärung!



Referent:

Prof. Dr. Wolfgang Benz

Ehemaliger Leiter des Zentrums für Antisemitismus-forschung der TU in Berlin

Mi, 07.02.24, 19:00 Uhr

Gemeindehaus Lamm, großer Saal, Tübingen, Am Markt 7

Veranstalter: Flüchtlingskinder im Libanon e.V. (www.lib-hilfe.de), AK Palästina der ESG Tübingen,

V.i.S.d.P. Ingrid Rumpf, Birnenweg 2, 72793 Pfullingen

In der gesellschaftlichen Auseinandersetzung wird der Vorwurf des Antisemitismus in zunehmender und beängstigender Weise als Waffe gegen politisch Andersdenkende benutzt. Dies führt vor allem beim Thema Palästina/Israel zu Auftritts-, Raum- und Kundgebungsverboten und tabuisiert jede Form von Kritik an israelischer Politik. Betroffen sind nicht nur politisch Engagierte, sondern auch renommierte Personen aus Kultur und Wissenschaft. Selbst Protestbewegungen wie Fridays for Future geraten in den Fokus. Dies vergiftet das politische Klima und beschädigt die Demokratie in Deutschland, die von offener Kontroverse lebt.

