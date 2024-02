His mother was shot in front of him by an armed Israeli drone Five-year-old Arkan Shaqqura was with his mother when she was shot by an armed Israeli quadcopter. The last thing she told her child as she lay bleeding was to run away and save himself. Her family now doesn’t know if she is dead or alive.

Arkan Shaqqura, 5, in einem Haus in Rafah, Januar 2024. (Foto: Tareq Hajjaj/Mondoweiss)

Der fünfjährige Arkan Shaqqura war bei seiner Mutter, als diese von einem bewaffneten israelischen Quadcopter angeschossen wurde. Das Letzte, was sie ihrem Kind sagte, als es blutend dalag, war, wegzulaufen und sich zu retten. Ihre Familie weiß nun nicht, ob sie tot oder lebendig ist.

Seine Mutter wurde vor seinen Augen von einer bewaffneten israelischen Drohne erschossen

Von Tareq S. Hajjaj

2. Februar 2024 0

Das letzte, woran sich der fünfjährige Arkan erinnert, ist der Anblick seiner Mutter.

Ihre Mutter lag ausgestreckt auf dem Boden, blutete aus dem Bein und aus dem Mund, als sie „Geh zu Yousef“ rief, vielleicht wissend, dass dies ihre letzten Momente sein könnten, und ihm befahl, zu dem Haus zu rennen, in dem Menschen waren, die dafür sorgen würden, dass er in Sicherheit war.

Dies geschah im Stadtteil al-Amal von Khan Younis – arabisch für „Hoffnung“. Nachdem er gesehen hat, dass er Hoffnung hat, hat der junge Arkan keine mehr.

Arkans Mutter, Ulfat Shaqqura, 38, wurde mit ihrer Familie von Khan Younis nach Rafah vertrieben, als die Bombardierung ihres Viertels zunahm. Als sie in Rafah ankam, erfuhr sie, dass ihre Eltern in al-Amal festsaßen und von den israelischen Streitkräften umzingelt waren, so dass sie sich weder bewegen noch evakuieren konnten. Da beschloss Ulfat, gegen das Flehen ihrer Familie zurückzukehren, um ihrer Mutter und ihrem Vater zu helfen.

Ulfat nahm ihren Sohn Arkan mit. Ihr Ehemann, Abdallah Shaqqura (39), sagt, dass bewaffnete israelische Quadrocopter-Drohnen das Feuer auf sie eröffneten, als sie das Viertel erreichte, so dass sie zusammenbrach. Sie verblutete noch über drei Stunden lang auf der Straße.

Der Junge Arkan entkam dem sicheren Tod. Die letzten Worte seiner Mutter an ihn waren, ihm zu sagen, er solle rennen.

Arkan rannte zu dem Haus, von dem ihm seine Mutter erzählt hatte – dem Haus von Yousef – und als er es erreichte, erzählte er allen, dass seine Mutter zusammengebrochen war und aus dem Bein und dem Mund blutete. Aber niemand wagte es, das Gebäude zu verlassen, da er wusste, dass jeder, der sich ins Freie wagte, sofort von tief fliegenden israelischen Quadcoptern abgeschossen werden würde.

Die Familie von Yousef versuchte, im Haus nachzusehen, was mit Arkans Mutter geschehen war, konnte sie aber nicht entdecken. Nach drei Stunden gelang es ihnen, nahe genug heranzukommen, um Ulfat aus der Ferne zu erkennen, regungslos und blutend. Da sie nicht feststellen konnten, ob sie noch lebte, waren sie gezwungen, das Gebiet zu verlassen, da sie sonst Gefahr liefen, das Schicksal von Ulfat zu teilen.

Yousefs Familie kümmerte sich um Arkan bis zum nächsten Tag, als sie ebenfalls aus Khan Younis vertrieben wurden und sich mit Arkan auf den Weg nach Rafah machten. Dort fanden sie seinen Vater Abdallah und teilten ihm mit, dass seine Frau wahrscheinlich getötet worden war und dass sein 76-jähriger Vater, der ebenfalls in Khan Younis zurückgeblieben war, ebenfalls getötet worden war.

Abdallah hatte keine Ahnung, wohin sie gegangen waren – seine Frau hatte ihm vor ihrer Abreise gesagt, sie wolle im kuwaitischen Krankenhaus in Rafah einen Zahnarzt aufsuchen. Den ganzen Tag über lief Abdallah verzweifelt von einem Ort zum anderen, besuchte seine vertriebenen Verwandten in Rafah und erkundigte sich nach dem Verbleib seiner Frau. Er hätte nie gedacht, dass sie ein solches Risiko eingehen und nach Khan Younis zurückkehren würde.

„Als ich meinen Sohn bei ihnen sah, wusste ich, dass ihm etwas Schreckliches zugestoßen war“, sagte Abdallah gegenüber Mondoweiss. „Denn sein Gesichtsausdruck hatte sich verändert, und seine Augen waren von einer Angst erfüllt, die ich noch nie in ihm gesehen hatte, nicht einmal, als er die Kriegsflugzeuge und die Bomben hörte.“

„Ich fiel zu Boden, nahm meinen Sohn in die Arme und hielt ihn zehn Minuten lang fest“, so Abdallah weiter. „Ich habe ihn die ganze Zeit nicht losgelassen. Ich weinte, und er weinte, und wir fühlten beide den gleichen Schmerz“.

Für Abdallah war klar, dass das, was sein Sohn gesehen hatte, sein Leben für immer veränderte. „Es war das erste Mal, dass ich mein Kind im Arm hielt und mir sicher war, dass sein Schmerz noch größer war als meiner“, sagte er.

Bevor Yousefs Familie Khan Younis in Richtung Rafah verließ, fragte Arkan, wohin seine Mutter gegangen sei und warum sie nicht mitkam. Sie sagten ihm, sie sei verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Sie sagten ihm nicht, dass ihr Schicksal ungewiss sei und dass sie wahrscheinlich verblutet sei.

Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Berichts hat Abdallah seinem Sohn nicht die Wahrheit gesagt, sondern nur, dass sie im Krankenhaus liegt, aber dass sie sie wegen der Kämpfe nicht besuchen können.

Abdallah sagt, dass Arkan unaufhörlich nach seiner Mutter fragt und immer wieder darum bittet, sie am Telefon zu sprechen.

Für immer verändert

Abdallah hat bei Arkan neue Verhaltensweisen festgestellt, die er vorher nicht kannte.

„Arkan ist ein so lebhaftes Kind, er will immer mit den Leuten spielen“, sagt Abdallah. „Aber nach dem, was passiert ist, ist er immer still und zieht es vor, sich von lauten Geräuschen und anderen Kindern abzuschotten. Und er fragt mich immer wieder mit gedämpfter Stimme: ‚Wann gehen wir zu Mama?'“

Er schläft auch nicht mehr gut, schreit mitten in der Nacht und ruft nach seiner Mutter, ohne aufzuwachen und ohne zu wissen, was er tut. Sein Vater und seine Tanten versuchen dann, ihn zu trösten, jeder auf seine Weise, und jeder achtet darauf, die Wahrheit nicht zu verraten. Arkan hat auch angefangen, das Essen zu verweigern, und sein Vater sagt, dass er nachts Halluzinationen hat und dass er nachts ins Bett macht, was er früher nie getan hat.

„Arkan war ein so wunderbares Kind. Er war so voller Energie“, so Abdallah weiter. „Aber jetzt hat sich alles für ihn verändert. Er ist kalt, und ich sehe etwas Neues in seinen Augen. Er ist voller Schmerz und hat keine Möglichkeit, ihn auszudrücken.“

„Er spricht jetzt auch anders. Er spricht schnell, seine Worte geraten durcheinander, und man merkt, dass er ein wenig zittert“, fügt er hinzu und sagt, dass ein „Zittern der Angst“ die Kontrolle über die Sprache seines Sohnes übernommen zu haben scheint.

Als ich mit Arkan sprach, wurde alles, was Abdallah sagte, sofort deutlich. Ich sprach ihn in seinem Haus in Rafah an und führte ein kurzes Gespräch, das seinem Alter entsprach. Ich stellte ihm drei einfache Fragen, und er antwortete auf jede die gleiche Geschichte. Er begann mit zwei Worten und ging dann abrupt dazu über, zu sagen: „Meine Mutter lag auf dem Boden. Blut kam aus ihrem Knie und ihrem Mund. Sie sagte: ‚Geh zu Yousef, lauf‘.“

Jede Frage führt zu der gleichen Antwort und wiederholt die Szene mit seiner Mutter.

Arkan Shaqqura, 5, in einem Haus in Rafah, Januar 2024. (Foto: Tareq Hajjaj/Mondoweiss)

Arkan war früher lebhaft und energisch, aber seit er von seiner Mutter getrennt wurde, spricht er mit leiser Stimme und meidet andere Kinder. (Foto: Tareq Hajjaj/Mondoweiss)

Sein Vater verbringt die meiste Zeit des Tages damit, draußen an der Hauptstraße von Rafah City in der Nähe des Flüchtlingslagers Yibna zu sitzen, der Straße, durch die täglich Zehntausende von Flüchtlingen strömen. Er sagt, dass er dort vor der Tür des Hauses sitzt, um jemanden zu finden, der aus Khan Younis ankommt und vielleicht Neuigkeiten über seine Frau hat. Abdallah hat inzwischen erfahren, dass seine Frau von jemandem in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden sein könnte. Das nächstgelegene Krankenhaus in diesem Gebiet ist das Nasser-Krankenhaus, das derzeit belagert wird und heftigen Kämpfen und ständigem Bombardement ausgesetzt ist.

Abdallah versuchte in den ersten Tagen nach der Ankunft seines Sohnes, jeden ihm bekannten Arzt, Krankenhausmitarbeiter oder Flüchtling im Nasser-Krankenhaus anzurufen. Zwei Tage später erhielt er einen Anruf, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass eine Frau namens Ulfat Shaqqura im Nasser-Krankenhaus angekommen und bei der Ankunft für tot erklärt worden war. Einige Stunden nach Erhalt der Nachricht erhielt er jedoch einen weiteren Anruf, in dem es hieß, dass es sich um eine Verwechslung handele und dass die Frau, die mit dem Namen seiner Frau ankam, eine ältere Frau war, die nicht auf die Beschreibung seiner Frau passte.

Abdallah wartet weiterhin vor dem Haus und nimmt Anrufe entgegen, die ihm wahnsinnig widersprüchliche Nachrichten liefern. Eine Person teilt ihm mit, dass sie im Nasser-Krankenhaus behandelt wird und dass sie nur eine leichte Verletzung am Bauch hat und diese überleben wird. Eine andere Person sagt, dass keine Person mit dem Namen seiner Frau im Krankenhaus angekommen ist. Ein anderer sagt ihm, sie sei gestorben und am Straßenrand liegen geblieben. Bis heute weiß Abdallah nicht mit Sicherheit, was mit Ulfat geschehen ist. Der Ort, an dem sie erschossen wurde, ist nach wie vor Schauplatz schwerer Kämpfe, und israelische Soldaten und Quadcopter schießen auf alles, was sich bewegt.

Abdallah ist nicht der einzige, der sich nicht nach Khan Younis wagen kann, um das Schicksal seiner Angehörigen zu erfahren. Alle ehemaligen Bewohner von Khan Younis in Rafah haben den Kontakt zu ihren Angehörigen verloren. Abdallah sagt, er habe das Gefühl, dass die Zeit stehen geblieben sei, seit er von den Ereignissen erfahren habe.

Als fünf Tage seit dem Verschwinden seiner Frau vergangen waren, begann Abdallah, sich mit der Tatsache abzufinden, dass sie wahrscheinlich tot war.

„Ich habe kein einziges Wort von ihr gehört, und wenn sie noch am Leben wäre, hätte sie einen Weg gefunden, uns zu erreichen und zu beruhigen“, sagt er. „Ich sage meinen drei Kindern immer wieder, dass sie lebt und dass sie behandelt wird, aber ich fange an, meinen Glauben an das, was ich sage, zu verlieren.

„Meine Frau ist losgezogen, um ihrer belagerten Mutter und ihrem Vater zu helfen, die von Wasser und Nahrung abgeschnitten waren“, fährt er fort. „Sie ging, um deren Leben zu retten, und verlor dabei ihr eigenes. Aber sie hatte keine andere Wahl.“

Diese Entscheidung kostete Arkan seine Mutter, möglicherweise für immer. Für ihn und alle anderen Kinder im Gazastreifen, die einen Elternteil durch den israelischen Völkermord verloren haben, hat sich nun alles verändert. Im November 2023 berichtete Mondoweiss über die Geschichte von Ayah Sha’ban, die ihre gesamte 14-köpfige Familie bei einem israelischen Luftangriff verloren hat und nicht darüber informiert wurde, was mit ihnen geschehen ist. Die Zahl dieser Geschichten geht inzwischen in die Tausende, und da der Krieg weitergeht, werden noch viele Ayahs und Arkans das gleiche Schicksal erleiden.

Übersetzt mit Deepl.com

