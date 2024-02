https://english.almayadeen.net/news/politics/arab-league-labels-60-israeli-organizations-as-terror-entiti

Arabische Liga bezeichnet 60 israelische Organisationen als Terrororganisationen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Webseiten

17. Februar 2024

x

Die Arabische Liga hat beschlossen, eine Liste von 22 israelischen Persönlichkeiten zu unterstützen, die beschuldigt werden, den Völkermord am palästinensischen Volk zu unterstützen, und damit den Grundstein für ein Gerichtsverfahren gegen sie zu legen.

Die Arabische Liga hat 60 israelische Organisationen und extremistische Siedlergruppen als terroristische Vereinigungen eingestuft, die an wiederholten Übergriffen auf das Gelände der Al-Aqsa-Moschee in der besetzten Altstadt von al-Quds beteiligt sind und den illegalen Ausbau von Siedlungen im gesamten besetzten Westjordanland unterstützen.

Auf einer Sitzung am Freitag beschloss die Arabische Liga, eine Liste von 22 israelischen Persönlichkeiten zu billigen, die beschuldigt werden, den Völkermord am palästinensischen Volk zu unterstützen, und legte damit den Grundstein für ein Gerichtsverfahren gegen sie.

Darüber hinaus hat die Arabische Liga beschlossen, 97 Unternehmen und Institutionen zu boykottieren, die in israelischen Siedlungen tätig sind, und sich damit an die Datenbank des Menschenrechtsrats angelehnt. Die Arabische Liga erwartet nun von den Mitgliedsstaaten, dass sie diese Resolutionen unverzüglich durchsetzen.

Die regionale Organisation prangerte auch „Israels“ systematische Hetzkampagnen gegen das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) an und forderte Länder, die ihre Mittel für das Hilfswerk gekürzt haben, auf, ihre Entscheidung zu überdenken.

Die Arabische Liga forderte die arabischen Ministerien und Organisationen, die sich mit Kindern und Müttern befassen, auf, bei der Bereitstellung medizinischer und humanitärer Hilfe für zahlreiche palästinensische Kinder zusammenzuarbeiten, insbesondere für diejenigen, die infolge der israelischen Aggression und der Massaker amputiert wurden oder zu Waisen geworden sind.

Die Organisation wies auf die kritischen Bedingungen in Rafah hin und warnte vor der gewaltsamen Vertreibung von etwa 1,5 Millionen Palästinensern in die südlichen Regionen des Gazastreifens nahe der ägyptischen Grenze, die sie als methodische israelische Aggression und als „Angriff auf die arabische nationale Sicherheit“ bezeichnete.

Verwandte Nachrichten

Libanon trauert um 11 Familienmitglieder, die bei brutalem israelischen Luftangriff getötet wurden

Pro-Palästina-Gruppen verklagen deutschen Politiker wegen Völkermordes in Gaza

Die Liga forderte den UN-Sicherheitsrat auf, eine verbindliche Resolution zu verabschieden, um der israelischen Aggression und der Zwangsvertreibung der Palästinenser ein Ende zu setzen. Sie forderte außerdem, die ununterbrochene Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza zu gewährleisten, die vom Internationalen Gerichtshof angeordneten vorläufigen Maßnahmen durchzusetzen und die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats zur Palästinafrage, insbesondere die Resolutionen 2720 und 2721, vollständig umzusetzen.

Chef der Arabischen Liga warnt vor israelischer Offensive in Rafah

Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, warnte am 10. Februar vor den schwerwiegenden Folgen einer Offensive der israelischen Besatzungsmacht in der Region Rafah im Gazastreifen.

Der Generalsekretär der Arabischen Liga betonte, dass die Evakuierung von Hunderttausenden von Menschen aus dem Gazastreifen eine Verletzung des Völkerrechts und des humanitären Völkerrechts darstellt und die Situation in der Region ernsthaft eskaliert, da rote Linien für die nationale Sicherheit Ägyptens, eines wichtigen arabischen Staates, überschritten werden.

„Die Welt sollte sich der Gefahr der israelischen Praktiken bewusst sein, die von einer rechtsextremen Agenda angetrieben werden und darauf abzielen, [Gaza] von seinen Bewohnern zu leeren und eine umfassende ethnische Säuberung durchzuführen, die in dieser Zeit keinen Platz haben sollte“, betonte er.

Der hochrangige arabische Beamte betonte, dass die israelische Regierung nicht einmal versucht habe, ihre Absicht zu verbergen, die Bewohner des Gazastreifens zu vertreiben und zu deportieren, und sogar ihre Absicht, israelische Siedlungen wieder in den Gazastreifen einzurichten.

„In dieser Phase ist ein internationales Vorgehen notwendig, um eine Katastrophe zu verhindern, die die Situation auf regionaler Ebene eskalieren und anheizen würde“, schloss er.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …