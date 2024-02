Mary Kostakidis: Assange’s Very Life Is at Stake Julian Assange will soon find out whether he will be granted a final appeal in the U.K. in his fight against extradition, or will soon face the cruel vengeance of the U.S., says Mary Kostakidis. https://www.youtube.com/watch?v=BJsZsIJYa2I&t=1s By Mary Kostakidis In Julian Assange’s extr

Julian Assange wird bald herausfinden, ob er in seinem Kampf gegen die Auslieferung eine letzte Berufung in Großbritannien erhält oder ob er bald der grausamen Rache der USA ausgesetzt sein wird, sagt Mary Kostakidis.

Assanges Leben steht auf dem Spiel

Von Mary Kostakidis

4. Februar 2024

Im Auslieferungsprozess gegen Julian Assange hat Richterin Venessa Baraitser festgestellt, dass er die Haft in einem US-Supermax-Gefängnis nicht überleben würde – und dass er sehr wahrscheinlich Selbstmord begehen würde.

Einer der letzten Zeugen in dem vierwöchigen Auslieferungsprozess im Jahr 2020 war ein amerikanischer Anwalt, dessen Mandant Abu Hamza im ADX Colorado inhaftiert war, wohin Julian wahrscheinlich geschickt werden wird. Abu Hamza hat keine Hände. Er wurde aus Großbritannien ausgeliefert, nachdem die USA zugesichert hatten, dass das Gefängnissystem in der Lage sei, mit den besonderen Anforderungen eines solchen Gefangenen umzugehen.

Sein Anwalt sagte aus, dass er trotz der Zusicherung, dass er nicht in völliger Isolation untergebracht werden würde, tatsächlich im Rahmen von Sonderverwaltungsmaßnahmen festgehalten wurde, und dass die USA auch andere Zusagen zum Schutz seiner Menschenrechte nicht eingehalten hatten – er hatte keine Toilette in seiner Zelle, die er bedienen konnte – und ihm entgegen den Garantien jegliche Würde genommen wurde.

Im Fall von David Mendoza Herrera setzte die spanische Regierung erfolgreich die Rückkehr ihres Staatsbürgers durch, der an die USA ausgeliefert worden war, nachdem die USA ihre Zusagen nicht eingehalten hatten – ein Prozess, der sich über viele Jahre hinzog, während der Gefangene zunächst versuchte, in den USA Wiedergutmachung zu erlangen, was ihm jedoch erst gelang, nachdem er die spanische Regierung verklagt hatte, weil sie es versäumt hatte, seine Rechte zu schützen. Sie sah sich zum Handeln gezwungen, nachdem der Oberste Gerichtshof Spaniens praktisch damit gedroht hatte, das Auslieferungsabkommen zwischen Spanien und den USA auszusetzen.

Die Zusicherungen, die die USA in ihrer Berufung beim High Court 2021 gegen die Entscheidung des Bezirksgerichts im Fall Assange gegeben hatten, wurden vor Gericht nicht geprüft. Sie wurden automatisch akzeptiert, da ein Richter volles Vertrauen in die Zuverlässigkeit einer Garantie der Regierung der Vereinigten Staaten zum Ausdruck brachte und zwischen der Garantie eines Staates und der eines Diplomaten unterschied.

(Die Zusicherung eines Diplomaten kann zwar eine andere Unterschrift am unteren Rand der Seite enthalten, doch erscheint sie dort erst nach der Genehmigung durch den Chef, aber das macht offensichtlich einen Unterschied).

Bezeichnenderweise waren die Zusicherungen aber auch an Bedingungen geknüpft – sie konnten jederzeit widerrufen werden, waren also das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben waren, egal wer sie unterschrieben hatte.

Seit dieser Entscheidung hat der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs jedoch ein bahnbrechendes Urteil in einem Fall gefällt, in dem die britische Regierung Zusicherungen einer ausländischen Regierung (Ruanda) akzeptiert hatte. Das Gericht stellte fest, dass solche Zusicherungen nicht automatisch akzeptiert werden können, sondern dass eine „sinnvolle, unabhängige, auf Beweisen basierende gerichtliche Überprüfung erforderlich ist, die sich auf den Schutz der Menschenrechte vor Ort in diesem Land konzentriert“.

In Julians Fall geht es um die Menschenrechte von Gefangenen der nationalen Sicherheit in den USA, ihre Behandlung und die Bedingungen, unter denen sie festgehalten werden.

Die Vereinten Nationen betrachten Isolationshaft von mehr als 2 Wochen als Folter – Sonderberichterstatter argumentieren seit Jahrzehnten in diesem Sinne. Als er die Behandlung von Chelsea Manning in einem US-Gefängnis verurteilte, sagte der damalige Sonderberichterstatter für Folter, Juan Mendez:

„Längere Einzelhaft ist besonders besorgniserregend, weil das Risiko eines schweren und nicht wiedergutzumachenden Schadens für die inhaftierte Person mit der Länge der Isolation und der Ungewissheit über deren Dauer zunimmt… Ich habe längere Einzelhaft als jeden Zeitraum von mehr als 15 Tagen definiert. Diese Definition spiegelt die Tatsache wider, dass der Großteil der wissenschaftlichen Literatur zeigt, dass nach 15 Tagen bestimmte Veränderungen der Gehirnfunktionen auftreten und die schädlichen psychologischen Auswirkungen der Isolation irreversibel werden können.“ [Hervorhebung hinzugefügt].

Abu Hamsa befindet sich seit neun Jahren in Isolationshaft. Sein Anwalt sagte aus, dass das Gehen für ihn zu schmerzhaft war, weil seine Zehennägel so lang waren, und seine Bitten, sie zu schneiden, wurden ignoriert.

Signifikante Veränderungen in Assanges Gesundheitszustand

Die automatische Akzeptanz und Verlässlichkeit der Zusicherungen waren nicht das einzige Problem, das damals auftrat.

Ein ernsthaftes Problem, das bei dieser Anhörung auftrat, war das Versäumnis, die Veränderung von Julians Gesundheitszustand zur Kenntnis zu nehmen oder zu berücksichtigen. Dies ist ein schwerwiegender Fehler, da die Entscheidung auf Zusicherungen beruhte, dass das US-Gefängnissystem seine bekannten Risikofaktoren – das Risiko, dass er Selbstmord begehen würde – abmildern könnte. Er hatte jedoch einen weiteren ernsten körperlichen Risikofaktor entwickelt.

Nach der vierwöchigen Auslieferungsanhörung in der Vorinstanz, bei der Assange in einer Glaskabine im hinteren Teil des Gerichts eingesperrt war, wo er nicht mit seinen Anwälten kommunizieren konnte, wurde ihm gestattet, per Videolink von Belmarsh aus an den folgenden Hauptverhandlungen teilzunehmen.

Zu Beginn der Berufungsverhandlung in den USA gab es ein kurzes Gespräch zwischen Assanges Anwalt und dem Richter, in dem es hieß, der Angeklagte habe beschlossen, aufgrund einer erhöhten Medikamentenmenge nicht zu erscheinen.

Es war außergewöhnlich und unvorstellbar, dass er die Anhörung nicht per Videolink verfolgen wollte. Tatsächlich teilte mir seine Frau Stella später mit, dass er erscheinen wollte, dies aber vom Gefängnis nicht gestattet wurde.

Sowohl seine Abwesenheit als auch seine Erklärung wiesen auf ein Problem hin.

Nils Melzer. (U.N. Photo)

Assange hatte keine einzige Anhörung versäumt. Er hatte große Entschlossenheit bewiesen, sich auf das Drama vor Gericht einzulassen, trotz enormer Herausforderungen wie der Tatsache, dass er nicht in der Lage war, die Aufmerksamkeit seiner Anwälte auf sich zu lenken (nachdem ihm die Mittel und die Zeit zur Vorbereitung seiner eigenen Verteidigung verweigert worden waren), und trotz der Einnahme von Medikamenten und einer dramatischen Verschlechterung seines Gesundheitszustands, wie der ehemalige UN-Berichterstatter für Folter, Nils Melzer, in seinem Buch The Trial of Julian Assange: Eine Geschichte der Verfolgung.

Warum wurde er so stark mit Medikamenten behandelt, dass er nicht in der Lage war, im Videoüberwachungsraum in Belmarsh zu sitzen? Was hatte diese Erhöhung der Medikation notwendig gemacht? Diese Frage war für die Entscheidung, die das Gericht zu treffen hatte, unmittelbar relevant, aber ich hörte keine Frage des Richters dazu und die Anhörung wurde fortgesetzt.

Dann, bemerkenswerterweise, erschien Julian nach einiger Zeit der Anhörung.

Wir Journalisten, die die Verhandlung über einen Link verfolgten, konnten ihn in einem Fenster auf unseren Bildschirmen sehen. Er konnte den Richter sehen und hören, und die Anwesenden im Gerichtssaal konnten ihn wie wir auf einem Monitor sehen.

Er sah sehr unwohl aus, nicht nur betäubt. Er musste seinen Arm benutzen, um seinen Kopf zu stützen, aber eine Seite seines Gesichts hing merklich herunter und ein Auge war geschlossen.

Während dieser Anhörungen bekamen wir nur gelegentlich einen kurzen Blick auf den Angeklagten – Zeit genug, um festzustellen, dass er immer noch sein eigenes Gerichtsverfahren beobachtet, wenn auch auf eine entstellte Art und Weise. Ich habe den Videolink-Moderator im Chat gebeten, uns mehr von dem Angeklagten zu zeigen – wir brauchten einen besseren und häufigeren Blick auf ihn, da er unwohl aussah.

Journalisten werden gewarnt, wenn wir uns in die Videoverbindung einklinken, dass die Nutzung des Chats zu anderen Zwecken als der Kommunikation über technische Fragen und nur mit dem Moderator (die Anhörungen wurden häufig durch Audioprobleme behindert) dazu führen kann, dass der Zugang entzogen wird. Aber viele der anderen etwa 30 Journalisten, die die Verbindung nutzten, schickten „Me Too“-Nachrichten in den Chat. Bemerkenswerterweise und zu meiner Erleichterung lenkte der Moderator ein und wir bekamen Julian öfter und länger zu sehen als bei allen vorherigen Anhörungen.

Nach der bizarren Nachricht, dass Julian nicht zu seiner eigenen Anhörung erscheinen würde, war das zweite, was ich nicht verstehen konnte, dass es in Anbetracht seines Zustands, als er doch erschien, keine Fragen oder eine Vertagung gab. Diejenigen, die über sein Schicksal entschieden, waren von seinem Zustand nicht beunruhigt, oder sie hatten übersehen, was für uns sofort offensichtlich war.

Julian versuchte weiterhin, sich zu konzentrieren, aber er war offensichtlich stark beeinträchtigt. Schließlich gab er auf, stand auf und entfernte sich von der Überwachungskamera. Es war, als könnte er die Demütigung nicht länger ertragen, von Unbekannten beobachtet zu werden, die Zeugen eines schwachen, gescheiterten Versuchs waren, seinen Körper und seinen Geist zu beherrschen, einen Geist, der messerscharf ist und ihn noch nie im Stich gelassen hat.

Etwa neun Wochen später und wenige Tage nach dem Urteil, das den Weg für Julians Auslieferung freimachte, erfuhr die Öffentlichkeit, dass er tatsächlich eine TIA – eine transitorische ischämische Attacke oder einen leichten Schlaganfall – erlitten hatte, der oft eine Vorstufe zu einem schweren, katastrophalen Schlaganfall ist, bei dem der sofortige Zugang zu einem MRT-Gerät lebensnotwendig wäre, um sein Leben zu retten.

Ich weiß nicht, ob bekannt ist, wann genau Julian den Schlaganfall hatte. Die Überwachung von Gefangenen ist nicht gerade darauf ausgelegt, solche stillen, heimlichen Symptome zu erkennen und schnell darauf zu reagieren. Ist der Schlaganfall vor der Anhörung aufgetreten? Wurde er deshalb so stark mit Medikamenten behandelt? Oder ereignete er sich zum Zeitpunkt der Anhörung?

Eines ist klar – er hatte einen Schlaganfall, sein Zustand hat sich also verändert, und die angenommenen Zusicherungen haben dies nicht berücksichtigt, obwohl die Entscheidung des Gerichts lange nach dem Schlaganfall und etwa zur gleichen Zeit erging, als dieser schließlich diagnostiziert und bekannt gegeben wurde.

Einer der beiden Richter, die den Vorsitz in der Berufungssache U.S. führten, Ian Duncan Burnett, war zu dieser Zeit der Oberste Richter des High Court. Mit seiner Entscheidung im Fall der britischen Staatsbürgerin Laurie Love schuf er einen Präzedenzfall, bei dem die Auslieferung an die USA auf der Grundlage eines medizinischen Zustands verweigert wurde.

Dies ließ ein wenig Hoffnung aufkeimen, dass er die Entscheidung des Bezirksgerichts im Fall von Julian nicht aufheben würde. Aber wie der Juraprofessor Nils Melzer bemerkte, braucht man den Obersten Richter nicht in einem Fall, in dem er bereits einen Präzedenzfall geschaffen hat, der befolgt werden kann. Man braucht ihn jedoch, wenn sein Präzedenzfall gekippt werden soll.

Während der gesamten Anhörung hatten wir die Love-Entscheidung vor Augen, und Love war auch im Gerichtssaal anwesend, aber wir erkannten, dass dieser mögliche Weg in eine Sackgasse führte, als er schließlich von Julians Anwälten angesprochen wurde.

Der Oberste Richter antwortete schnell, abweisend und kategorisch: „Oh, aber das war ein ganz anderer Fall. Er hatte ein Ekzem“ (wortwörtlich nach meiner Erinnerung).

Der Unterschied zwischen Auslieferung und Nichtauslieferung war also ein Ekzem, und es würde keine Freude für Julian vor diesem Gericht geben, trotz der deutlichen Verschlechterung seines physischen und psychischen Gesundheitszustands.

Julian wollte gegen die Entscheidung des High Court beim Supreme Court Berufung einlegen, aber der Supreme Court kam zu dem Schluss, dass es keine vertretbaren Rechtsfragen gab, die eine Grundlage für eine Berufung hätten bilden können.

Die bevorstehende Anhörung

Royal Courts of Justice, wo Swift sein Urteil verkündete. (Joe Lauria)

An zwei Tagen, am 20. und 21. Februar, wird ein Gremium aus zwei Richtern des High Court darüber entscheiden, ob Julian sowohl gegen die Entscheidung des Außenministers, ihn auszuliefern, als auch gegen die Entscheidung von Richterin Baraitser Berufung einlegen kann, und zwar auf der Grundlage aller von ihm vorgebrachten Gründe, die von der Richterin zurückgewiesen wurden, wie z. B. der politische Charakter der Strafverfolgung und die Unmöglichkeit eines fairen Verfahrens für ihn in den USA.

Die Zuverlässigkeit und Angemessenheit der Zusicherungen der USA, dass er weder in einem Hochsicherheitsgefängnis noch unter S.A.M.S. festgehalten wird, dass sein Selbstmord verhindert werden kann und dass er irgendwann nach Australien zurückkehren wird, um seine Strafe zu verbüßen, wurden vor Gericht nicht geprüft, und nun hat sich der medizinische Zustand, für den sie gegeben wurden, geändert. In der Zwischenzeit hat der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs in einem anderen Fall ein wegweisendes Urteil gefällt, in dem es um die Notwendigkeit einer gerichtlichen Überprüfung von Zusicherungen ausländischer Regierungen geht.

Ein Brief, den eine parteiübergreifende Gruppe unserer Parlamentarier Anfang des Jahres an den britischen Innenminister richtete, ist wichtig und kommt zur rechten Zeit. Darin wird er aufgefordert, „eine dringende, gründliche und unabhängige Bewertung der Risiken für die Gesundheit und das Wohlergehen von Herrn Assange vorzunehmen, falls er an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wird.“

Assange hat beantragt, bei der Anhörung in diesem Monat persönlich anwesend zu sein, damit er mit seinem Anwaltsteam kommunizieren kann.

Die Richter können am Ende der zweitägigen Anhörung eine sofortige Entscheidung treffen oder sich ihr Urteil vorbehalten.

Sollte Assange diesen Fall gewinnen, wird ein Termin für eine vollständige Berufungsverhandlung anberaumt.

Wird ihm das Recht auf Berufung verweigert, gibt es keine weiteren Berufungsmöglichkeiten auf nationaler Ebene.

Er kann sich dann an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden, der die Befugnis hat, eine Aussetzung seiner Auslieferung anzuordnen – eine Anweisung nach Regel 39, die nur unter „außergewöhnlichen Umständen“ erteilt wird. Es könnte jedoch ein Wettlauf sein, die Berufung einzureichen, bevor er in ein Flugzeug in die USA verfrachtet wird.

Wenn Julian Assange ausgeliefert wird und die USA ihn erfolgreich verfolgen, wird er dort keinen fairen Prozess bekommen und wahrscheinlich auch nicht den verfassungsmäßigen Schutz, der seinen eigenen Bürgern gewährt wird, denn die USA werden investigativen Journalismus rechtlich als „Spionage“ neu definieren.

Es wird zeigen, dass die innerstaatlichen Gesetze der USA, aber nicht der Schutz, international für Nicht-US-Bürger gelten.

Es wird Assange seine Freiheit und wahrscheinlich sein Leben gekostet haben – ein Beispiel für jeden, der versucht, das staatlich sanktionierte Narrativ zu diskreditieren. Ein Narrativ, das von unabhängigen und bürgerlichen Journalisten in Gaza explosionsartig, täglich, weltweit und unwiderruflich zerstört wurde.

Dies ist der Text einer Rede von Mary Kostakidis auf einer Konferenz über Julian Assange, die am 29. Januar in Sydney, Australien, stattfand.

Die Journalistin Mary Kostakidis moderierte zwei Jahrzehnte lang die SBS World News als Australiens erste nationale Nachrichtensprecherin zur Hauptsendezeit. Zu ihren früheren Artikeln gehört „Watching the Eyes“ für Declassified Australia. Sie berichtet live auf Twitter über das Auslieferungsverfahren von Julian Assanges.

Übersetzt mit Deepl.com

