CNN-CEO lässt Mitarbeiter Israel-Propaganda verbreiten

Caitlin Johnstone

5. Februar 2024

Eines der edelsten und wichtigsten Dinge, die ein westlicher Journalist heutzutage tun kann, ist die Aufdeckung der propagandistischen Manipulationen der westlichen Mainstream-Presse-Institutionen, die unsere Zivilisation dazu verleitet haben, einem zutiefst dysfunktionalen Status quo zuzustimmen, der nicht den Interessen normaler Menschen dient. Leider geschieht dies nur selten, weil westliche Journalisten dazu neigen, die Mainstream-Presse als Verbündete und potenzielle Arbeitgeber zu betrachten.

Dies ist einer dieser seltenen Fälle, und er ereignete sich an einem der letzten Orte, an dem man es wahrscheinlich vermutet hätte, wenn man die Propaganda der Massenmedien mit kritischem Blick verfolgt. Im Guardian ist ein großartiger neuer Artikel mit dem Titel „CNN staff say network’s pro-Israel slant amounts to ‚journalistic malpractice'“ (CNN-Mitarbeiter sagen, dass die israelfreundliche Ausrichtung des Senders auf ‚journalistisches Fehlverhalten‘ hinausläuft) von einem Mann namens Chris McGreal erschienen, der mehrere CNN-Mitarbeiter und interne Dokumente zitiert, um den immensen Druck von oben auf den Sender aufzudecken, die Berichterstattung stark zugunsten Israels zu kippen.

McGreal schreibt das Folgende:

„CNN sieht sich einer Gegenreaktion seiner eigenen Mitarbeiter gegenüber, die behaupten, dass die redaktionelle Politik des Senders zu einer Wiederholung israelischer Propaganda und zur Zensur palästinensischer Perspektiven in der Berichterstattung über den Krieg in Gaza geführt hat.

„Journalisten in CNN-Redaktionen in den USA und in Übersee sagen, dass die Sendungen durch Management-Edikte und ein Verfahren zur Genehmigung von Geschichten verzerrt wurden, was zu einer sehr unvollständigen Berichterstattung über das Hamas-Massaker am 7. Oktober und den israelischen Vergeltungsangriff auf Gaza geführt hat.

Die Mehrheit der Nachrichten seit Beginn des Krieges, unabhängig davon, wie genau die anfängliche Berichterstattung war, wurde durch eine systemische und institutionelle Voreingenommenheit innerhalb des Senders gegenüber Israel verzerrt“, sagte ein CNN-Mitarbeiter. Letztlich läuft die Berichterstattung von CNN über den Krieg zwischen Israel und Gaza auf ein journalistisches Fehlverhalten hinaus.“

McGreals Quellen sagen, dass CNNs stark voreingenommene Berichterstattung über Israels Angriff auf Gaza das direkte Ergebnis von Edikten des neuen CEO des Senders Mark Thompson ist, der seine Rolle zwei Tage nach dem Angriff am 7. Oktober übernahm. Von 2012 bis 2020 war Thompson Präsident und CEO der New York Times, die derzeit wegen ihrer israelfreundlichen Ausrichtung interne Querelen erlebt.

Vor seiner Tätigkeit als NYT-Chef war Thompson Generaldirektor der BBC, wo er mehrfach wegen der israelfreundlichen Ausrichtung, die er dem britischen Staatssender auferlegte, in die Kritik geriet. Im Jahr 2005 traf er sich in Jerusalem mit dem damaligen israelischen Premierminister Ariel Sharon, angeblich mit dem Ziel, „Brücken zur politischen Klasse des Landes zu bauen“, woraufhin er die BBC-Korrespondentin Orla Guerin aus Jerusalem abberief, nachdem die israelische Regierung ihr „Antisemitismus“ vorgeworfen hatte. 2009 wurde er heftig kritisiert, weil er den Aufruf des Disasters Emergency Committee für den Gazastreifen nicht ausstrahlte, und 2011 stand er der Entscheidung vor, den Text „free Palestine“ aus einem Auftritt des Rappers Mic Righteous auf BBC Radio 1Xtra zu zensieren.

Dies ist die Art von Person, die für mehrere Führungspositionen in mehreren sehr einflussreichen westlichen Medienplattformen angestellt wird. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum es so aussieht, als ob die westliche Presse so ziemlich genauso funktioniert wie die staatlichen Propagandadienste in den Autokratien, von denen sich der Westen stolz abgrenzt, dann ist das der Grund. Die Konzernmedien befinden sich im Besitz und unter der Kontrolle von Plutokraten, die ein ureigenes Interesse daran haben, den Status quo der Machtstruktur zu erhalten, auf dem ihre Reiche aufgebaut sind, und staatliche Rundfunkanstalten wie die BBC haben aus demselben Grund das gleiche Interesse. Sie entscheiden, wer die Führungskräfte dieser Sender sein werden, und diese Führungskräfte treffen politische und Einstellungsentscheidungen, die dazu führen, dass der Sender auf eine Weise funktioniert, die von staatlicher Propaganda nicht zu unterscheiden ist.

Das sind die Leute, die der breiten Öffentlichkeit das Fell über die Ohren ziehen und die Massen so manipulieren, dass sie so denken, sprechen, arbeiten, konsumieren und wählen, wie es den Interessen der herrschenden Machtstruktur dient. Auf diese Weise können sie sicherstellen, dass revolutionäre Opposition gegen diese Machtstruktur eine Randposition der Minderheit bleibt, selbst wenn diese Machtstruktur Kriege führt, Völkermorde sponsert, die Biosphäre zerstört und alle arm, krank und dumm hält.

Unsere Welt wird niemals die revolutionären Veränderungen erleben, die sie dringend braucht, solange die Menschen nicht anfangen, die Macht ihrer Zahl zu nutzen, um diese Veränderungen zu erzwingen, und die Menschen werden niemals anfangen, die Macht ihrer Zahl zu nutzen, um revolutionäre Veränderungen zu erzwingen, solange sie von Propagandisten dazu manipuliert werden, den Status quo zu akzeptieren. Unsere Aufgabe als Menschen, die die Wahrheit lieben und sich eine gesunde Welt wünschen, ist es daher, die Öffentlichkeit aufzurütteln und ihr klar zu machen, dass alles, was man ihr über ihre Gesellschaft, ihre Regierung und ihre Welt erzählt hat, eine Lüge ist, und sie auf wahre Informationen darüber hinzuweisen, was wirklich vor sich geht.

Auf diese Weise wird die Menschheit aus ihrem propagandistischen Koma erwachen und eine gesunde Welt schaffen: ein Augenlid nach dem anderen. Das mag wie ein langsames Projekt klingen, aber für jedes neu geöffnete Augenpaar gibt es eine weitere Stimme, die helfen kann, die anderen aufzuwecken, was bedeutet, dass ein exponentielles Wachstum möglich ist. Auf diese Weise bringen wir die Menschheit ins Licht der Wahrheit und beginnen den Wandel hin zu einer wahrheitsorientierten Gesellschaft.

Und wir haben einen Vorteil: Das Imperium braucht die Menschen, um seine Propaganda zu machen. Das sehen wir daran, dass sich die Mitarbeiter von CNN gegen ihren Chef wenden und sein Fehlverhalten an eine andere Nachrichtenagentur melden. Solange das Imperium auf gewöhnliche Menschen angewiesen ist, um seine Zahnräder zu drehen und seine schrecklichen Gräueltaten zu ermöglichen, besteht immer die Möglichkeit, dass das nächste Paar Augen, das sich öffnet, jemand von innen ist.

