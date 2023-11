Auch im besetzten Westjordanland vollzieht sich eine Nakba   Von Mariam Barghouti

A Nakba is unfolding in the occupied West Bank, too Israeli forces and settlers are terrorising the Palestinian population in the West Bank in preparation for annexation.

Von Mariam Barghouti

29. November 2023

In den letzten anderthalb Monaten sind die völkermörderischen Ziele Israels im Gazastreifen immer deutlicher geworden. Die israelische Armee verübt nicht nur Massenmorde an der Zivilbevölkerung, sondern bombardiert die Enklave auch mit Teppichbomben, um die gesamte zivile Infrastruktur zu zerstören, die für die Erhaltung des Lebens notwendig ist.

Krankenhäuser, Schulen, Wasseraufbereitungsanlagen, jede Stromquelle – einschließlich Solaranlagen -, Lagerhäuser und Bauernhöfe wurden angegriffen. Dies hat den Streifen unbewohnbar gemacht und die Palästinenser dort in eine weitere Nakba gezwungen.

Aber nicht nur im Gazastreifen hofft Israel, die palästinensische Bevölkerung loszuwerden. Die israelischen Bemühungen um ethnische Säuberung erstrecken sich auch auf das besetzte Westjordanland, wo Israel einen ähnlichen – wenn auch heimlicheren – Plan verfolgt.

Annexionspläne und ein Problem

Den anhaltenden Völkermord im Gazastreifen vom breiteren palästinensischen Kontext zu trennen, hieße zu leugnen, dass das Ziel der israelischen Verbrechen weder die Hamas noch der Gazastreifen ist, sondern die palästinensische Existenz im historischen Palästina als Ganzes.

Dies ist keine eingebildete palästinensische Angst, sondern eine Realität, die selbst die Vorväter des israelischen Staates immer wieder offen zugegeben haben.

„Es gibt keine andere Möglichkeit, als die Araber von hier in die Nachbarländer zu verlagern, und zwar alle, außer vielleicht [die Araber von] Bethlehem, Nazareth und Alt-Jerusalem“, schrieb Joseph Weitz, der Direktor des Jüdischen Nationalfonds (JNF), 1940 in sein Tagebuch.

„Kein einziges Dorf darf zurückgelassen werden, kein einziger [Beduinen-]Stamm. Und nur nach diesem Transfer wird das Land in der Lage sein, Millionen unserer Brüder aufzunehmen, und das jüdische Problem wird aufhören zu existieren. Es gibt keine andere Lösung“, schloss er.

Die jüdischen Milizen, die eine massive ethnische Säuberung der Palästinenser durchführten, um Israel zu gründen, haben das Westjordanland und den Gazastreifen 1948 nicht übernommen, nicht weil sie es nicht wollten, sondern weil ihnen die Kapazitäten fehlten. Internationaler Druck und die Grenzen ihrer eigenen militärischen Fähigkeiten verhinderten dies.

Gleichzeitig dienten diese Gebiete bequem als Ziel für die von der Mittelmeerküste vertriebenen Palästinenser, Städte wie Yaffa, Safad, Lydd und die umliegenden Dörfer, die von den Milizen übernommen worden waren.

Der Krieg von 1967 gab Israel die Möglichkeit, sein Ziel, die Herrschaft über das gesamte historische Palästina, zu erreichen. Es besetzte Ost-Jerusalem, das Westjordanland und den Gazastreifen sowie die ägyptische Sinai-Halbinsel und die syrischen Golanhöhen, die bis heute besetzt sind.

Seitdem wurden verschiedene Pläne zur Annexion eines Teils oder des gesamten Westjordanlands und des Gazastreifens ausgearbeitet, wobei die palästinensische Bevölkerung entweder in isolierte Bantustans oder in die Nachbarländer Jordanien und Ägypten vertrieben werden soll.

Der Bau von mehr als 150 illegalen israelischen Siedlungen und 120 Außenposten im gesamten besetzten Westjordanland ist eine Politik, die auf diese Pläne zurückgeht. Dies war auch der Plan für den Gazastreifen bis 2005, als Israel seine Siedlungen auflöste und den Streifen zwei Jahre später belagerte.

Unter dem Vorwand, die 700 000 Siedler zu „schützen“, hat sich Israel immer mehr palästinensisches Land angeeignet, immer mehr Palästinenser aus ihren Gemeinden vertrieben und ihnen den Zugang zu ihren Höfen, Weiden und Olivenhainen verwehrt. Dies hat die Lebensgrundlage und die Selbstversorgung der Palästinenser beeinträchtigt.

Außerdem hat es Siedler ermutigt und ermutigt, Palästinenser in ihrem eigenen Land zu schikanieren, zu foltern und zu töten. In Verbindung mit einer Politik, die darauf abzielt, die palästinensische Wirtschaft zu strangulieren und die Mehrheit der Palästinenser in einen Zustand ständiger Unsicherheit zu drängen, hat dies letztlich das Ziel, die palästinensische Bevölkerung zu zwingen, „freiwillig“ zu gehen.

Vorbereitungen für die Nakba

Im vergangenen Jahr hat die israelische Regierung unter Benjamin Netanjahu diese Politik noch verstärkt. Als die Hamas am 7. Oktober ihre Offensive startete, war die Lage im besetzten Westjordanland längst unerträglich geworden.

Das Jahr 2023 sollte für die Palästinenser im besetzten Westjordanland das tödlichste werden, seit die Vereinten Nationen 2006 begannen, die Zahl der Todesopfer zu dokumentieren. Bis zum 7. Oktober hatten israelische Streitkräfte und Siedler rund 248 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen Zivilisten, darunter mindestens 45 Kinder.

Das israelische Militär führte in Abstimmung mit den Sicherheitskräften der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) gewaltsame Razzien und Massaker im gesamten Westjordanland durch, wobei der Schwerpunkt auf den nördlichen Bezirken von Nablus, Dschenin und Tulkarem lag.

Auch die Zahl der Angriffe von Siedlern auf palästinensische Gemeinden stieg sprunghaft an und nahm sowohl an Umfang als auch an Gewalt zu. Im Februar verübten Siedler ein Pogrom in der palästinensischen Stadt Huwara.

Im Juni kündigten die israelische Regierung und ihr Finanzminister Bezalel Smotrich neue Maßnahmen an, die die Annexion von palästinensischem Land erleichtern und beschleunigen. Im Juli hatte der genehmigte Ausbau der israelischen Siedlungen ein Rekordniveau erreicht.

Die palästinensische Wirtschaft, die bereits am Rande einer Katastrophe stand, litt noch mehr unter der Zerstörung der Infrastruktur und der Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch israelische Streitkräfte und Siedler.

Die Zerstörungen palästinensischer Häuser und Existenzgrundlagen nahmen zu. Bis zum 1. Oktober wurden mehr als 750 solcher Gebäude zerstört, wodurch mehr als 1.100 Palästinenser vertrieben wurden.

All diese Prozesse, die auf die endgültige Vertreibung der Palästinenser und die Annektierung ihres Landes abzielen, waren bereits vor dem 7. Oktober in vollem Gange. Israel nutzte dann die Gelegenheit nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober, um sie zu beschleunigen.

In den vergangenen 50 Tagen hat Israel 249 Palästinenser im Westjordanland getötet, darunter mindestens 60 Kinder. Die israelischen Angriffe auf palästinensische Dörfer, Städte und Flüchtlingslager im gesamten besetzten Westjordanland haben an Umfang und Härte zugenommen, und es werden immer mehr tödliche Waffen eingesetzt, darunter automatische Gewehre, Panzer und „Maoz"-Selbstmorddrohnen.

In den vergangenen 50 Tagen hat Israel 249 Palästinenser im Westjordanland getötet, darunter mindestens 60 Kinder. Die israelischen Angriffe auf palästinensische Dörfer, Städte und Flüchtlingslager im gesamten besetzten Westjordanland haben an Umfang und Härte zugenommen, und es werden immer mehr tödliche Waffen eingesetzt, darunter automatische Gewehre, Panzer und „Maoz“-Selbstmorddrohnen.

Die Zahl der verhafteten und in Verwaltungshaft genommenen Palästinenser – Israels formalisierte Version der Entführung – hat einen neuen Höchststand erreicht. Seit dem 7. Oktober wurden im gesamten besetzten Westjordanland mindestens 3.260 Palästinenser verhaftet, darunter viele Kinder. Auch die 150 Palästinenser, die bisher im Rahmen des Geiselaustauschs freigelassen wurden, werden wahrscheinlich erneut verhaftet werden.

Berichte und Videobeweise über Misshandlungen und Folter in der Haft haben sich gehäuft. Palästinenser werden auch routinemäßig in ihren Häusern oder auf der Straße schikaniert und verprügelt.

Auch die israelischen Siedler, die von den israelischen Behörden ermutigt und bewaffnet werden, sind noch gewalttätiger geworden. Sie haben die Zwangsvertreibung palästinensischer Beduinengemeinschaften im Süden nahe dem Jordantal und in den zentralen Gebieten bei Ramallah verstärkt und seit dem 7. Oktober mehr als 1.000 Menschen vertrieben.

Diese Praktiken haben auch verheerende Auswirkungen auf die palästinensische Wirtschaft gehabt. Die israelische Armee hat wichtige Kontrollpunkte im gesamten besetzten Westjordanland geschlossen und den Verkehr fast vollständig lahm gelegt. Tagelöhner haben es schwer, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, während die Lebensmittelvorräte schwinden und Importe in israelischen Häfen länger zurückgehalten werden.

Auch das Gesundheitswesen befindet sich in einer Krise, da es nicht in der Lage ist, die steigende Zahl von Verletzten und Patienten zu versorgen. Zu allem Überfluss belagert die israelische Armee nun auch noch Krankenhäuser im Westjordanland.

All diese Taktiken dienen dazu, Angst und Verzweiflung unter den Palästinensern zu verbreiten und sie letztlich auf die Annexion und Vertreibung vorzubereiten.

Unterdrückung des Widerstands

Heute sind wir Zeugen einer Fortsetzung der Nakba im Gazastreifen und im Westjordanland. Das Ziel Israels ist es, die Palästinenser letztendlich zu vertreiben und zu versuchen, die Überlebenden zu assimilieren, wie es mit den Palästinensern von 1948 versucht wurde.

Heute haben diese Überlebenden die israelische Staatsbürgerschaft, werden aber als Bürger zweiter Klasse behandelt und sind häufig diskriminierenden und gewalttätigen Praktiken seitens jüdisch-israelischer Bürger und Behörden ausgesetzt.

Angesichts dieser drohenden Katastrophe sind die Palästinenser im Westjordanland sich selbst überlassen.

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) ist der einzige palästinensische Akteur, der Zugang zu Waffen hat, aber sie hat nichts getan, um die Palästinenser vor israelischer Gewalt zu schützen. Die 10 500 Mann starken Nationalen Sicherheitskräfte werden von den Vereinigten Staaten und Jordanien für die Polizeiarbeit ausgebildet, nicht für die Konfrontation mit anderen bewaffneten Kräften.

Schlimmer noch, diese Kräfte und die Geheimdiensteinheiten haben Israel in den letzten Jahren direkt dabei unterstützt, bewaffnete Widerstandsgruppen im Westjordanland anzugreifen und zu zerschlagen. Im Gegensatz zu den Behauptungen der israelischen Propaganda gehören die Jugendlichen, die sich entschlossen haben, zu den Waffen zu greifen – vor allem in Jenin und Nablus – nicht der Hamas an; einige sind Mitglieder der Fatah oder Überläufer von den Streitkräften der PA, aber viele haben überhaupt keine politische Zugehörigkeit.

Seit dem 7. Oktober konzentriert sich die israelische Armee auf die Auslöschung dieser Widerstandsgruppen, damit die Zivilbevölkerung im Westjordanland der Gewalt, der Enteignung und der Vertreibung völlig schutzlos ausgeliefert ist.

Doch während Israel die Gewalt ausweitet, tritt der palästinensische Widerstand immer mehr in den Vordergrund. Die Palästinenser werden nicht aufhören, gegen Besatzung und Apartheid zu kämpfen, nur weil sie es sich nicht leisten können.

Niemand will am Rande des Überlebens leben und von einem fremden Regime mit Waffengewalt dazu gezwungen werden.

Das Mindeste, was die Welt tun kann, ist, nicht mehr auf die israelische Propaganda hereinzufallen und das Recht der Palästinenser zu unterstützen, sich ihrem Kolonisator und Unterdrücker zu widersetzen, um sich zu befreien. Jetzt ist es an der Zeit, den Mut aufzubringen, seine Stimme zu erheben und Israels völkermörderischem Treiben Einhalt zu gebieten. Hier bieten uns die Geschichtsbücher die ernüchternde Erkenntnis, dass gewalttätige Apartheidstaaten, die auf Massakern aufbauen, weder legitim noch nachhaltig sind.

Mariam Barghouti

Palästinensisch-amerikanische Schriftstellerin mit Wohnsitz in Ramallah.

Barghoutis politische Kommentare wurden unter anderem in der International Business Times, der New York Times und TRT-World veröffentlicht.

