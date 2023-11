Israeli military left Palestinian infants to die How do physicians treat the most vulnerable patients under conditions „beyond disaster“?

Frühgeborene sind angesichts der anhaltenden israelischen Belagerung besonders anfällig für Infektionen, Unterernährung und Dehydrierung, warnen Mediziner. Rizek Abdeljawad Xinhua via ZUMA Press

Israelisches Militär lässt palästinensische Kleinkinder zum Sterben zurück

Nora Barrows-Friedman

29. November 2023

Das israelische Militär hat fünf palästinensische Säuglinge in ihren kleinen Betten im al-Nasr-Kinderkrankenhaus im nördlichen Gazastreifen sterben lassen, nachdem Soldaten das Krankenhaus vor fast drei Wochen überfallen hatten.

Die winzigen Säuglinge starben vor Hunger, Kälte und Einsamkeit. Ihre Körper waren verwest.

Sie waren noch an Beatmungs- und Infusionsschläuche angeschlossen.

Videoaufnahmen, die sich am Dienstag verbreiteten, zeigten, dass die Babys 17 Tage lang allein gelassen worden waren.

Der Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza bestätigte am Mittwoch gegenüber AFP, dass „israelische Soldaten den Zugang zur Intensivstation der Al-Nasr-Kinderklinik blockiert hatten und die Ärzte schließlich „am Dienstagabend in die Station gelangen konnten“.

Den Eltern der zerbrechlichen Neugeborenen wurde vom israelischen Militär offenbar gesagt, dass das Rote Kreuz ihre Babys sicher evakuieren würde, wie es heißt.

Doch das geschah nicht.

Der Journalist Muhammad Baalusha vom in Dubai ansässigen Fernsehsender Al Mashhad nahm das Video der schrecklichen Szene im al-Nasr-Krankenhaus am Dienstag auf.

Am 10. November stürmten israelische Streitkräfte im Rahmen einer Reihe von Luftangriffen, Razzien und Angriffen auf Krankenhäuser das al-Nasr-Krankenhaus und wiesen Patienten, Ärzte und vertriebene Zivilisten an, es zu verlassen.

Den Ärzten wurde befohlen, fünf Babys „allein auf der Intensivstation an den Maschinen und Beatmungsgeräten zu lassen“, so Mohammed Abu Mughaisib, stellvertretender medizinischer Koordinator von Ärzte ohne Grenzen in Gaza, gegenüber der Washington Post am 12. November.

Ein Arzt des al-Nasr-Krankenhauses bestätigte am 13. November: „Wir haben fünf Kinder dem sicheren Tod überlassen.“

Panzer umstellten den medizinischen Komplex. Ein Arzt sagte, das Krankenhaus sei von israelischer Artillerie beschossen worden:

In dem Video von Baalusha waren die Leichen von fünf Säuglingen zu sehen.

Mona Youssef, eine Ärztin, die sich um die Säuglinge kümmerte, bevor sie und ihre Kollegen von der israelischen Armee aufgefordert wurden, das Krankenhaus zu verlassen, erklärte am Mittwoch, dass einer der Säuglinge, Salem, „zwei Monate lang an ein Beatmungsgerät angeschlossen war“.

Youssef berichtete, dass das medizinische Personal zuvor versucht hatte, ihn vom Sauerstoff zu entwöhnen, was jedoch nicht gelang. „Er würde sterben, wenn er den Schlauch herauszöge, wenn ich ihn bewege“, schrieb sie auf X (früher Twitter). „Das hat er immer getan, und Gott hat ihn immer zurückgebracht.“

Youssef fügte hinzu, dass das Baby am Morgen des 10. November die Sonde herauszog „und kurz davor war, zu sterben. Ich wünschte, wir hätten ihn nicht zurückgebracht.“

„Das Gesicht dieses kleinen Jungen verfolgt mich jedes Mal, wenn ich einschlafe“, sagte sie.

Die internationale Non-Profit-Organisation Euro-Med Human Rights Monitor forderte eine internationale Untersuchung, um die Verantwortung der israelischen Armee und des Roten Kreuzes für das Sterbenlassen der Kinder zu klären.

Nach Angaben der Menschenrechtsgruppe sagte der Direktor des Krankenhauses, Dr. Mustafa al-Kahlout, er habe „den schwierigen Fall der fünf Kinder an internationale Organisationen, einschließlich des Roten Kreuzes, herangetragen, um ihr Leben zu retten, aber er habe keine Antwort erhalten“.

Der Direktor fügte hinzu, dass er „den israelischen Armeeoffizier, der ihnen die letzte Warnung gab, über den Fall der fünf Kinder an den Beatmungsmaschinen informiert hat und dass sie nicht bewegt werden können“.

Al-Kahlout sagte, der israelische Offizier habe den dringenden Appell, die Babys zu schützen, anerkannt, sie aber letztlich dem Tod überlassen.

Die Kinder „wurden während der Evakuierung ohne jegliche Mittel zur Erhaltung ihres Lebens zurückgelassen, einschließlich einer Antwort auf die Notwendigkeit, sie in eine andere qualifizierte medizinische Einrichtung zu verlegen und sie zu versorgen, was nicht geschah“, so Euro-Med Monitor.

Die Gruppe forderte, dass die israelische Armee für diesen Vorfall zur Rechenschaft gezogen und das Rote Kreuz zur Rede gestellt wird, weil es nicht auf die Appelle zur Rettung des Lebens von Kindern und Patienten in Gaza reagiert hat.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gab am Mittwoch eine kurze Erklärung ab.

„Die zirkulierenden Aufnahmen von Frühgeborenen, die gestorben sind, verkörpern eine unbeschreibliche Tragödie und eine inakzeptable Realität, in der Zivilisten – einschließlich Neugeborener und Kinder – einen hohen Preis in dem Konflikt zahlen“, erklärte die Agentur. Die Rolle der israelischen Armee, die das Krankenhaus zur Schließung gezwungen und die Patienten zurückgelassen hat, wurde nicht erwähnt.

Das IKRK erklärte, es habe „mehrere Anfragen zur Evakuierung der Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen erhalten, aber die schwierige Sicherheitslage hat uns daran gehindert, an einer dieser Evakuierungen teilzunehmen, und unsere Teams haben auch keine Bereitschaft gezeigt, sich daran zu beteiligen.“

Jenseits der Katastrophe

In der Zwischenzeit berichten Ärzte im Gazastreifen von unerbittlichen, unaussprechlichen Katastrophen in den Krankenhäusern, wo sie weiterhin mit begrenzten oder gar keinen Medikamenten und lebenswichtigen medizinischen Geräten arbeiten müssen.

Das Trauma des jüngsten israelischen Angriffs auf den Gazastreifen – vor allem für Kinder und die Ärzte, die für sie die unmöglichsten Entscheidungen treffen mussten – wird eine ganze Generation betreffen.

Dr. Ghassan Abu Sitta, ein britisch-palästinensischer plastischer Chirurg, der in den ersten fünf Wochen der Angriffe im Gazastreifen war, sagte gegenüber britischen Medien, dass er schätzt, dass „zwischen 700 und 900 Kinder Gliedmaßen amputiert haben, und einige von ihnen haben mehrere Gliedmaßen amputiert“, was auf die israelischen Bombardierungen zurückzuführen ist.

Der britisch-palästinensische Chirurg Professor Ghassan Abu Sitta sagt, dass am fünften Tag des Krieges „die Hälfte der Personen auf meiner Operationsliste Kinder waren“.

„Da war ein Mädchen, dessen ganzer Körper mit Schrapnellen bedeckt war. Sie war neun. Am Ende musste ich diese Wunden ohne Betäubung wechseln und reinigen.“

Am vergangenen Wochenende veranstaltete der Palestine Children’s Relief Fund ein Webinar mit zwei im Gazastreifen ansässigen Ärzten, die die katastrophalen Zustände für Frühgeborene in den neonatalen Intensivstationen (NICU) der pädiatrischen Zentren in Gaza beschrieben.

„Dies ist kein Krieg. Wir müssen ein anderes Wort finden, um zu beschreiben, was passiert ist“, sagte Dr. Ahmed Shattat, der Direktor für internationale Projekte des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza, den Webinarteilnehmern.

„Israel hat Krankenhäuser als ‚militärische Ziele‘ ins Visier genommen“, so Shattat.

Dr. Mohammad Salama, Leiter der Neonatologie im Al-Helal Al-Emirati Maternity Hospital in Rafah, im südlichen Gazastreifen, sagte, dass die Einweisungen in die Neugeborenen-Intensivstation (NICU) aufgrund einer großen Anzahl von Frühgeburten“ dramatisch zugenommen haben, was auf Angst und Stress bei schwangeren Frauen oder auf direkte Verletzungen durch israelische Bombardierungen zurückzuführen ist.

„Die Situation ist jenseits dessen, was man als Katastrophe bezeichnen kann“, sagte er.

Das gesamte Interview mit Salama können Sie hier anhören.

„Wir haben Föten von toten Müttern entbunden“, sagte Salama.

Er erzählte die Geschichte eines Babys, das in der Notaufnahme eines nahe gelegenen Krankenhauses per Kaiserschnitt von seiner Mutter geholt wurde. Die Mutter war bei einem Bombenangriff auf ihr Haus getötet worden, so Salama, aber die Ärzte wollten, dass das Baby überlebt.

In der Zeit zwischen dem Tod der Mutter und der Entbindung erhielt das Kind kaum noch Sauerstoff. Es entwickelte eine zerebrale Lähmung und wurde an ein mechanisches Beatmungsgerät angeschlossen.

„Nach ein paar Tagen konnten wir das Baby vom Beatmungsgerät abnehmen“, erklärte Salama. „Aber wir konnten das Baby nicht aus der Neugeborenen-Intensivstation entlassen, weil es besondere Pflege braucht.“ Ihr Vater ist der einzige Überlebende in ihrer Familie und ist in einer UNRWA-Schule untergebracht, sagte er.

„Er kann nicht einmal für sich selbst sorgen, [geschweige denn] sich um dieses Kind kümmern.

Salama beschrieb in schmerzlichen Einzelheiten die Auswirkungen, die der Mangel an medizinischer Grundversorgung und notwendigen Antibiotika auf seine empfindlichen Patienten hat.

Die Brutkästen sind für jeweils einen Patienten ausgelegt, sagte er. „Aber hier in Gaza stellen wir heutzutage zwei, drei, vier oder fünf hinein, was dazu führt, dass sich die Sepsis unter den Kindern ausbreitet. Es gibt keine medizinischen Vorräte, keine Antibiotika und keinen Strom“.

Babys, die in einem relativ stabilen Zustand geboren werden, werden entlassen, sagte er.

„Aber wir wissen, dass sie zurückkommen werden, entweder mit Sepsis oder mit Unterkühlung“, erklärt er, weil es an angemessenen Unterkünften mangelt und es so viele zerstörte oder beschädigte Häuser gibt.

„Oder sie kommen mit Verletzungen durch direkte Bombardierung oder getötet durch direkte Bombardierung zu uns zurück“.

Salama sagte, er gehöre zu dem medizinischen Team, das 31 Neugeborene aufnahm, die am 19. November aus dem al-Shifa-Krankenhaus verlegt wurden.

„Ihr Zustand und die Situation hier waren extrem katastrophal“, berichtete Salama.

„Können Sie sich vorstellen, dass 31 Babys schwer dehydriert waren, einige von ihnen litten an schwerer Hypoglykämie, Unterkühlung, schwerer Anämie, Unterernährung und Elektrolytungleichgewicht?“

Einige Säuglinge kamen schwer unterernährt in seinem Krankenhaus an. Nur „Haut und Knochen“, sagte er.

Unter den Babys, die schließlich nach Ägypten verlegt wurden, befanden sich auch solche, „bei denen alle Familienmitglieder getötet wurden“ oder die namenlos ankamen, so Salama, weil sie in den Trümmern der zerbombten Stadtviertel gefunden wurden.

Salama sagte, seine Kollegen im Krankenhaus seien emotional, geistig und körperlich ausgelaugt.

„Die Ärzte und Krankenschwestern arbeiten Tag und Nacht“, sagte er, während sie selbst mit Hunger, Durst und Müdigkeit zu kämpfen haben.

„Wir verlassen unsere Familie, um zur Arbeit zu gehen. Wir wissen nicht, ob wir das Krankenhaus erreichen oder ob wir lebend zu unseren Familien zurückkehren werden. Wir wissen nicht, ob wir sie bei unserer Rückkehr lebendig vorfinden werden oder nicht“.

Entführung, Inhaftierung und Tötung von Ärzten

Die israelischen Streitkräfte haben kurz vor Beginn der sechstägigen Waffenruhe auch Ärzte entführt und verhaftet.

Letzte Woche verhafteten israelische Streitkräfte Dr. Muhammad Abu Salmiya, den Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses, während er und seine medizinischen Kollegen „an einer Mission der Vereinten Nationen zur Evakuierung von Patienten teilnahmen“, berichtete Al Jazeera. Abu Salmiya wurde zusammen mit fünf weiteren medizinischen Mitarbeitern festgenommen, von denen zwei inzwischen wieder freigelassen wurden.

Israel wirft den Ärzten vor, den palästinensischen Widerstandskräften geholfen zu haben, und behauptet bekanntermaßen, die „Kommandozentrale“ der Hamas befinde sich unter dem Krankenhauskomplex, um einen Vorwand für die Razzia und die Belagerung des medizinischen Zentrums durch israelische Streitkräfte am 18. November zu liefern.

„Wir sind gerade dabei, [Abu Salmiya] wegen der Tatsache zu befragen, dass er der Leiter eines Krankenhauses war, das in Wirklichkeit auf einem ganzen Terrornetzwerk saß“, sagte ein israelischer Militärsprecher.

Für die Behauptung Israels gibt es keinerlei Beweise.

Am Montag wurde berichtet, dass Israel die Haft von Abu Salmiya um weitere 45 Tage verlängert hat.

Die israelische Rundfunkbehörde berichtet, dass die Inhaftierung des Direktors des Al-Shifa-Krankenhauses in #Gaza, Dr. Muhammad Abu Salamiya, um 45 Tage verlängert worden ist.

Gegen ihn wird wegen des Vorwurfs der „Unterstützung des Feindes“ ermittelt.

Der Palästinensische Rote Halbmond teilte mit, dass Awni Khattab, der Leiter des medizinischen Zentrums von Khan Younis, zusammen mit Abu Salmiya festgenommen wurde und immer noch von den israelischen Streitkräften festgehalten wird.

Mehr als 6 Stunden Prügel und Demütigung.“

Paramedic Nader Al-Buheisi vom PRCS Emergency Medical Services Center spricht über ihre Rückkehr aus dem Al-Shifa Hospital, nachdem sie mehrere Verletzte in den Süden evakuiert hatten.

Laut PCRS wurden auch einige ihrer Sanitäter und andere Mitarbeiter des Gesundheitswesens von israelischen Soldaten in Gaza angegriffen, geschlagen und festgehalten.

Die Gruppe veröffentlichte am Montag eine Erklärung, in der sie ihre ernste Besorgnis über das Schicksal ihrer Kollegen zum Ausdruck brachte.

„Die israelischen Besatzungstruppen weigern sich, trotz wiederholter Aufforderungen durch die WHO und die UNO, Informationen über den Verbleib oder das Schicksal der Inhaftierten zu geben“, erklärte der PCRS.

Die Verweigerung des Zugangs zu humanitärer Hilfe für geschützte Zivilisten und die Angriffe auf medizinisches Personal sind eklatante Verstöße gegen die Vierte Genfer Konvention“, warnten sie.

Unterdessen trauern andere Ärzte um ihre Kollegen, die bei den israelischen Angriffen getötet wurden.

Tarek Loubani, ein in Kanada lebender Arzt der Notaufnahme, der seit Jahren im al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt arbeitet, berichtete von einer Reihe seiner Kollegen, die durch israelische Bombenangriffe getötet wurden.

„Zu jedem Völkermord gehört nicht nur das Töten von Menschen, sondern auch das Töten von Anführern und die Zerstörung der Zukunft. Wir müssen weiterhin fordern, dass das Töten und Sterben aufhört. Wir müssen uns auch verpflichten, uns am Wiederaufbau des Gazastreifens zu beteiligen, sobald dieser Krieg beendet ist“, erklärte Loubani.

Mit arabischen Übersetzungen von Tamara Nassar. Anmerkung der Redaktion: Eine frühere Version dieses Artikels wurde veröffentlicht, bevor die Erklärung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz veröffentlicht wurde. Er wurde aktualisiert und enthält nun die Erklärung der Organisation.

