Auf beiden Seiten der Front

Meine Reisen in die Ukraine

Patrick Baab

Auf beiden Seiten der Front, dass im Oktober 2023 erschien hat von seiner Aktualität nichts verloren. Der Autor schildert in dieser mitreißenden Lektüre seine Reise in die Ukraine. Er bereiste sie von beiden Seiten den Westen vor Beginn des Krieges, den Osten nach dem russischen Einmarsch. Es zeichnet ihn und sein journalistisches Können aus, beide Seiten angehört zu haben. Es ist ein Buch der Superlative, dass genau die Lage schildert in der wir uns heute befinden , einem „Tanz auf dem Vulkan“, am Rande eines Atomkriegs, mitten in Europa. Evelyn Hecht-Galinski

Beschreibung Patrik Baab hat die Ukraine bereist – den Westen vor Beginn des Krieges, den Osten danach. Gemäß der journalistischen Handwerksregel „audiatur et altera pars“ – auch die andere Seite soll gehört werden – hat er auf beiden Seiten der Front mit Menschen gesprochen und ihre Leben beobachtet. Er hat die Interessen hinter den blutigen Kämpfen recherchiert. Hier schildert er seine Eindrücke. Er analysiert den geostrategischen und wirtschaftlichen Konflikt, um den es in Wahrheit geht. Es ist das neue „Große Spiel“ der Vereinigten Staaten, von Russland und der Europäischen Union unter deutscher Führung; ein Poker am Rande eines Atomkriegs mitten in Europa – ein Tanz auf dem Vulkan. Patrik Baab Patrik Baab ist Politikwissenschaftler und Publizist. Seine Reportagen und Recherchen über Geheimdienste und Kriege passen nicht zur Propaganda von Staaten und Konzernmedien. Er berichtete u.a. aus Russland, Großbritannien, dem Balkan, Polen, dem Baltikum und Afghanistan. In Russland machte er mehrfach Bekanntschaft mit dem Inlandsgeheimdienst FSB. Auch die Staatsschutzabteilung des Bundesinnenministeriums führt eine Akte über ihn. Im Westend-Verlag publizierte er „Im Spinnennetz der Geheimdienste. Warum wurden Olof Palme, Uwe Barschel und William Colby ermordet?“ (2017) und „Recherchieren. Ein Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinung“ (2022). Im Herbst 2023 erscheint „Auf beiden Seiten der Front – Meine Reisen in die Ukraine“. Siehe auch: patrikbaab.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …