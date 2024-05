Western elites fret over Ukraine and Gaza… and Russian nukes The West is losing and the hope that Blinken has in the establishment there to keep up a failing military campaign is misguided and foolish….

Westliche Eliten sorgen sich um Ukraine und Gaza … und russische Atomwaffen

Von Martin Jay

24. Mai 2024

Der Westen verliert, und die Hoffnung, die Blinken in das dortige Establishment setzt, um eine gescheiterte Militärkampagne aufrechtzuerhalten, ist fehlgeleitet und töricht.

Der unangekündigte Besuch von Anthony Blinken in Kiew hat natürlich zu zahlreichen Spekulationen darüber geführt, wie die Stimmung in Washington in einem Wahljahr ist, in dem nicht nur die USA, sondern auch die EU gewählt werden – nicht zu vergessen Großbritannien, dessen Regierungschef gerade eine vorgezogene Wahl angekündigt hat, die alle überrascht hat.

Die westlichen Eliten werden unruhig. Und sie haben eine Menge zu tun, um ihre nervösen Zuckungen der letzten Zeit zu rechtfertigen. Das jüngste Treffen zwischen den Führern Russlands und Chinas hat die Botschaft an sie bekräftigt: „Die multipolare Welt kommt ziemlich schnell“. In der Ukraine hat es keinen Sinn mehr, sich zu verstellen. Der Westen verliert, und die Hoffnung, die Blinken in das dortige Establishment setzt, um eine scheiternde militärische Kampagne aufrechtzuerhalten, ist fehlgeleitet und töricht. Die Verzweiflung ist jetzt nicht mehr undurchsichtig und wird von westlichen Journalisten, die nur ihre NATO-Propaganda aufschreiben müssen, mit gefälschten Nachrichten vernebelt und verschleiert. Jetzt ist sie mit Händen zu greifen.

Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht entweder von der NATO oder von Präsident Zelensky eine neue Maßnahme ergriffen wird, die verheerende Auswirkungen auf die Moral haben muss.

Erst kürzlich hat Selenskyj ein Gesetz unterzeichnet, das es einigen ukrainischen Straftätern erlaubt, im Militär des Landes zu dienen, wenn sie nach Ablauf ihrer Dienstzeit auf Bewährung entlassen werden, ein Schritt, den sogar die New York Times als „Kiews verzweifelten Versuch, seine Streitkräfte nach mehr als zwei Jahren Krieg wieder aufzufüllen“ bezeichnete.

Damit diese Kriminellen von ihrem Beitrag profitieren können, müssen sie natürlich auch am Leben bleiben – ein unwahrscheinliches Szenario für die meisten von ihnen an der vordersten Front, umgeben von alten Männern oder 25-Jährigen, die den so genannten „Fleischwolf“ bilden.

Selenskyj könnte sogar davor zurückschrecken, diese Maßnahme zu ergreifen, da er darauf hingewiesen wurde, dass sie an eine Praxis erinnert, die Russland in großem Umfang zur Verstärkung seiner Streitkräfte eingesetzt hat und die von der Ukraine zu Beginn des Krieges belächelt wurde.

Dass man sich darüber lustig gemacht hat, ist zu diesem späten Zeitpunkt nicht mehr wirklich ein Thema.

Blinken seinerseits sollte daran gewöhnt sein, in der Weltöffentlichkeit wie ein verblüffter Trottel dazustehen, denn selbst seine hartgesottene Anhängerschaft hat bemerkt, dass jedes Mal, wenn er in ein Flugzeug steigt und in einen Krisenherd fliegt, alles, was dabei herauskommt, eine Ejakulation von banalen Sprüchen ist. Und das war’s.

Er scheint zu glauben, dass die Anzahl der Flüge zu einem bestimmten Ort ihn zu einem Experten macht oder seinen Argumenten mehr Gewicht verleiht, wie er Ted Cruz kürzlich im Kongress erklärte, als der republikanische Senator ihn zum Völkermord ins Kreuzverhör nahm, bei dem die USA Israel helfen, ihn zu begehen.

Es war erschütternd, wie unwissend Blinken über eine ganze Reihe von Themen war, und beweist nur, wie unqualifiziert viele westliche Politiker ohne Vorbereitung über ihre eigenen Themen sind. Ohne Notizen und ohne gezielte Fragen von Freunden aus dem Presserudel war Blinkens Schlagabtausch mit Cruz so grausam, dass die meisten von uns wegschauen mussten, als ein Schlag nach dem anderen auf den geschundenen Körper von Blinken niederging. Es war buchstäblich so, als würde man jemandem zusehen, der mit einer Magnum auf einen toten Fisch in einem Fass schießt. Blinken, der Amerikas außenpolitischer Guru ist, wusste nicht einmal, wie viele Barrel Öl der Iran täglich produziert. Erstaunlich.

Wenn das der Mann ist, der die US-Außenpolitik leitet und ‚Ol Joe‘ über die Welt berät, dann ist es kaum verwunderlich, dass Biden mit zwei Weltkriegen, die er angezettelt hat – und derzeit finanziert – zu den Wahlen geht, während Russland, China und der Iran von Tag zu Tag stärker werden, und zwar sowohl durch Bidens rücksichtslose Politik als auch, was vielleicht noch wichtiger ist, durch seine Schwäche.

Dies ist nicht nur ein ungeschickter, kriegerischer Washingtoner Zirkus, der in die Stadt reitet und alle falschen Leute erschießt, bevor er sein Lager aufschlägt. Das ist Amerika in seiner schlimmsten Form, dessen Fehlkalkulationen in der Ukraine die müde gewordene NATO weiter spalten werden, da die westlichen Eliten gezwungen sind, ihren eigenen Armen das Essen aus dem Mund zu nehmen, um mehr für Waffen und Munition auszugeben. Es ist auch eine Regierung, die hinter dem Völkermord im Gaza-Streifen steht, der auf die Region überzugreifen droht und die USA sicherlich weder dort noch zu Hause als Sieger dastehen lassen wird. Die in Kürze anstehende Geburtstagsfeier der NATO wird den Satirikern reichlich Beiträge liefern, während sich die westlichen Staats- und Regierungschefs die Unterhosen schmutzig machen, während sie zusehen, wie Russland seine Atomwaffen an der ukrainischen Grenze umherbewegt, und die Europäer zu den Urnen gehen, um die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu wählen – ein Projekt, das an seinem besten Tag ein kopfloses Huhn ist und das Blinken im Gegensatz dazu recht glaubwürdig erscheinen lässt.

