Austin disputes Biden’s claim of ’no boots on the ground‘ in Gaza Defense Secretary Lloyd Austin reveals that US troops will have the „right to return fire“ if they were shot at from Gaza.

Austin widerspricht Bidens Behauptung, dass es in Gaza „keine Bodentruppen“ gebe

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Soziale Medien

1. Mai 2024

Verteidigungsminister Lloyd Austin enthüllt, dass US-Soldaten das „Recht haben, das Feuer zu erwidern“, wenn sie aus Gaza beschossen werden.

Bei einer Anhörung des Ausschusses für Streitkräfte des Repräsentantenhauses erklärte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, dass die 1.000 US-Soldaten, die nach Gaza entsandt werden, um das provisorische Hafensystem zu betreiben, alle „die Fähigkeit haben werden, sich selbst zu schützen, wenn sie herausgefordert werden“.

Der Hafen, der in wenigen Tagen in Betrieb genommen werden soll, wurde als „Vorwand“ für eine mögliche israelische Invasion der südlichen Stadt Rafah kritisiert, wie The Independent letzte Woche unter Berufung auf UN-Beamte berichtete.

Berichten zufolge soll der Pier die Hilfslieferungen in den Gazastreifen durch Umgehung der von Israel besetzten Landwege verbessern. Die UN-Beamten weisen jedoch darauf hin, dass die Anlegestelle nicht in der Nähe des nördlichen Gazastreifens liegen wird, wo die Gefahr einer Hungersnot am größten ist, sondern an einem Ort, der von einem Kontrollpunkt des israelischen Besatzungsmilitärs überwacht wird, so The Independent.

US-Präsident Joe Biden hat wiederholt erklärt, dass die USA nicht vorhaben, „Stiefel auf den Boden“ zu schicken; etwas, dem Austins Enthüllung direkt widerspricht.

Air Force Generalmajor Patrick Ryder, ein Sprecher des Pentagon, versicherte im März, dass keine einzige Truppe einen Fuß auf die Küste des Gazastreifens setzen würde, nicht einmal für einen Moment, um die nicht so wichtige Anlegestelle am Strand zu sichern, und behauptete, dass die Operationen vor der Küste stattfinden würden.

Das Hafensystem soll die „tägliche Lieferung von etwa 2 Millionen Mahlzeiten an die Bewohner des Gazastreifens“ erleichtern, so Ryder.

Der Abgeordnete des Kongresses von Florida, Matt Gaetz, fragte Austin während der Anhörung, wie viele US-Soldaten Waffen tragen würden, worauf der Minister antwortete: „Alle“, und betonte, dass alle US-Soldaten, die zum Betrieb des Piers entsandt würden, das „Recht hätten, das Feuer zu erwidern“, wenn sie aus Gaza beschossen würden.

Gaetz nannte es einen „sehr bezeichnenden Moment“, als Austin erklärte, er halte es für „möglich“, dass US-Truppen ins Visier genommen werden könnten.

Der Republikaner fragte Austin, was unter „Boots on the Ground“ zu verstehen sei, und erinnerte ihn daran, dass der Präsident zuvor geschworen habe, keine US-Truppen in Gaza einzusetzen.

Glauben Sie nicht, dass das als „Stiefel auf dem Boden“ zählt? Präsident Biden hat dem Land gesagt, dass wir in Gaza keine Bodentruppen einsetzen werden.

Austin behauptete, dass dies keine Truppen „auf dem Boden“ darstelle, woraufhin Gaetz kicherte und zum Ausdruck brachte, dass das amerikanische Volk sicherlich „eine andere Sichtweise darauf habe“ und darauf drängte, dass, wenn dies eine Möglichkeit sei, es eine Abstimmung über eine solch kritische Angelegenheit geben sollte.

Es ist bemerkenswert, dass die USA der wichtigste Verbündete „Israels“ in seinem andauernden völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser in Gaza sind. Das Land, das seit Beginn des völkermörderischen Krieges gegen den Gazastreifen Waffen im Wert von Milliarden von Dollar an „Israel“ geliefert hat, ist sicherlich in der Lage, Druck auf die Entität auszuüben, indem es einen sofortigen Waffenstillstand und die uneingeschränkte Einreise von humanitärer Hilfe fordert.

