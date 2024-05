‚Advance the Deal‘ – Israeli Captives‘ Kin Demand Meeting with Netanyahu Families of Israelis being held captive in Gaza have requested an urgent meeting with Prime Minister Benjamin Netanyahu.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. (Bild: Palestine Chronicle)

Den Deal „vorantreiben“ – Angehörige israelischer Gefangener fordern Treffen mit Netanjahu

1. Mai 2024

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

Die Gruppe erklärte, sie habe um ein Treffen mit Netanjahu und allen Mitgliedern des Sicherheitskabinetts gebeten, nachdem es monatelang keine Kommunikation gegeben habe.

Familien von Israelis, die im Gazastreifen gefangen gehalten werden, haben in einem Brief an Premierminister Benjamin Netanjahu um ein dringendes Treffen gebeten, um über die neuesten Entwicklungen in Bezug auf ein vorgeschlagenes Abkommen mit der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas informiert zu werden.

„Das Forum fordert ein dringendes Treffen zwischen Vertretern der Familien der Geiseln und dem Premierminister, das bereits morgen (Mittwoch) stattfinden soll“, heißt es in einer Erklärung des Forums der Geiseln und vermissten Familien, wie die Times of Israel berichtet.

Sie fordern, dass das vorgeschlagene Abkommen, das die Rückkehr aller Geiseln sichern soll, vorangetrieben wird“, heißt es in der Erklärung weiter.

Die Gruppe erklärte in dem Brief, dass sie vor etwa anderthalb Wochen den israelischen Premierminister und alle Mitglieder des Sicherheitskabinetts kontaktiert habe, um ein Treffen zu verlangen, nachdem monatelang keine Kommunikation stattgefunden habe, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die Zeitung Israel Hayom.

Die Hamas, die Berichten zufolge etwa 130 Gefangene im Gazastreifen hält, fordert als eine der Bedingungen für eine Einigung ein Ende der israelischen Offensive auf die belagerte Enklave.

Bei einem Abkommen im vergangenen November wurden 81 Israelis und 24 Ausländer im Austausch gegen 240 Palästinenser, darunter 71 Frauen und 169 Kinder, freigelassen.

Blinken trifft Familien

Zuvor hatte sich US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch mit den Familien der im Gazastreifen gefangen gehaltenen amerikanisch-israelischen Staatsbürger getroffen.

Blinken versprach, dass „wir nicht ruhen werden, bis alle – Männer, Frauen, Soldaten, Zivilisten, junge und alte Menschen – wieder zu Hause sind“.

Er traf sich auch mit Netanjahu und dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog in Tel Aviv, um „unsere Unterstützung für Israels Sicherheit und die Bemühungen um einen Waffenstillstand“ zu erörtern, heißt es in einem Beitrag auf X.

Hamas prüft Abkommen

Die Hamas prüft derzeit die wichtigsten Aspekte eines Vorschlags für einen möglichen Waffenstillstand.

Blinken forderte die Hamas am Montag auf, einen „außerordentlich großzügigen“ Vorschlag zu akzeptieren.

Hamas-Sprecher Abd al-Latif Al-Qanou‘ sagte am Montag, die Forderungen des Widerstands seien „nicht unüberwindbar“, sondern „legitime Forderungen, die von den Vermittlern verstanden und von unserem Volk unterstützt werden und auf nationaler und fraktioneller Ebene vereinbart wurden.“

„Ohne die Erfüllung der berechtigten Forderungen unseres Volkes nach einem dauerhaften Waffenstillstand, dem Rückzug der Streitkräfte und der Rückkehr der Vertriebenen wird keine Vereinbarung mit der Besatzung gelingen“, betonte Al-Qanou‘.

Über 34.500 Tote

Israel, das derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt ist, führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord in Gaza 34.568 Palästinenser getötet und 77.765 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 7.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Palästinensische und internationale Organisationen geben an, dass die Mehrzahl der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, der viele Palästinenser, vor allem Kinder, zum Opfer gefallen sind.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – dies ist der größte Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutung am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

(PC, Anadolu)

Übersetzt mit deepl.com



