Author of debunked NYT ‚Hamas r@pe‘ report to share stage with Hillary Clinton – The Grayzone The reporter behind a discredited NY Times investigation alleging systematic sexual violence by Hamas on October 7 will appear alongside Hillary Clinton and key Biden foreign policy functionaries at a Columbia University event justifying Israel’s assault on Gaza.

Von Wyatt Reed-

6. Februar 2024

Der Reporter, der hinter einer diskreditierten Untersuchung der New York Times steht, in der der Hamas systematische sexuelle Gewalt vorgeworfen wird, wird am 7. Oktober an der Seite von Hillary Clinton und wichtigen außenpolitischen Funktionären von Biden bei einer Veranstaltung der Columbia University auftreten, die Israels Angriff auf Gaza rechtfertigt.

Jeffrey Gettleman, der Autor der diskreditierten „Hamas-Massenvergewaltigungs“-Story der New York Times, wird gemeinsam mit der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton an einer Podiumsdiskussion über „konfliktbedingte sexuelle Gewalt“ teilnehmen, an der auch mehrere andere hochrangige Funktionäre des Außenministeriums teilnehmen werden.

In einer Beschreibung der Veranstaltung, die vom Institute of Global Politics der Columbia University ausgerichtet wird, werden die brutalen sexuellen Gewaltakte der Hamas gegen Israelis am 7. Oktober“ als Beweis“ dafür angeführt, dass konfliktbezogene sexuelle Gewalt (CRSV) weithin als Kriegswaffe und Taktik des Terrorismus eingesetzt wird“.

Der Autor der diskreditierten „Hamas-Massenvergewaltigung“-Geschichte der NY Times, Jeffrey @Gettleman, wird bei dieser Versammlung der „Pantsuit Feminists for Gaza Genocide“ gemeinsam mit der kriegsbegeisterten Hillary Clinton auftreten.

Falls es nicht klar war, was Gettlemans Agenda die ganze Zeit war https://t.co/iU1SqlbBC6 pic.twitter.com/Wx4NNXh6Ev

– Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) February 5, 2024

Während ihrer Amtszeit als Außenministerin im Jahr 2011 übernahm Clinton in infamer Weise die falschen Behauptungen, dass der verstorbene libysche Staatschef Moammar Gaddafi Viagra an seine Truppen verteilte, um „Vergewaltigungen im großen Stil“ durchzuführen, und behauptete, dass „Gaddafis Sicherheitskräfte“ „Gewalt gegen Frauen und Vergewaltigung als Kriegsmittel“ einsetzten. Clintons falsche Behauptungen über systematische sexuelle Gewalt sollten eine katastrophale NATO-Intervention rechtfertigen, die ein einst stabiles Land in ein despotisches Höllenloch verwandelte, das von dschihadistischen Warlords beherrscht wird.

Neben Clinton wird auch die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, an der Veranstaltung der Columbia U. teilnehmen. Sie hat den UN-Sicherheitsrat mehrfach im Alleingang daran gehindert, eine verbindliche Resolution zu verabschieden, die einen Waffenstillstand in Gaza anordnet. Abgerundet wird die Liste der US-Regierungsmitglieder durch Oleksandra Matviichuk, eine vom US-Staat finanzierte Anwältin, die 2022 den Friedensnobelpreis für ihre Bemühungen erhielt, Russland vor dem Internationalen Strafgerichtshof zu verklagen – ein politischer Schachzug, der die angebliche diplomatische Isolation Moskaus aufzeigen sollte.

Die New York Times sah sich gezwungen, eine Folge ihres „Daily“-Podcasts, die sich auf Gettlemans Artikel stützen sollte, nach einer Revolte der Mitarbeiter über dessen zweifelhaften Inhalt auf Eis zu legen. Die Times hat auf eine Reihe von Fragen von The Grayzone zu den Fehlinformationen und erfundenen Zeugenaussagen in dem Artikel nicht reagiert.

Gettlemans Auftritt auf dem Columbia-Gremium unterstreicht seine Nähe zu einer Biden-Administration, die Israels blutigen Amoklauf in Gaza seit über 120 Tagen unterstützt. Die Anwesenheit von wichtigen Verbündeten Bidens und Mitgliedern seines außenpolitischen Teams in dem Gremium macht deutlich, dass seine Regierung weiterhin die diskreditierten Anschuldigungen des systematischen sexuellen Missbrauchs durch die Hamas nutzen wird, um ihre Unterstützung für Israels Belagerungs- und Abschlachtungspolitik zu rechtfertigen.

NY Times, CNN von eigenen Mitarbeitern des „journalistischen Fehlverhaltens“ in Bezug auf Gaza beschuldigt

Gettlemans Untersuchung, die erklärte, die Hamas sei für „ein breiteres Muster geschlechtsspezifischer Gewalt am 7. Oktober“ verantwortlich, konnte keinen einzigen Fall von sexueller Gewalt bestätigen. Ende Januar, nachdem Gettlemans Behauptungen von The Grayzone umfassend entlarvt worden waren, tauchten Berichte auf, wonach bei der New York Times eine interne Debatte über die Richtigkeit seines Berichts entbrannt war. Das Thema war offenbar so umstritten, dass der Podcast der Times, „The Daily“, gezwungen war, größere Änderungen am Drehbuch vorzunehmen und die israelischen Behauptungen mit deutlich mehr Skepsis zu präsentieren.

Das Endprodukt wurde jedoch nie veröffentlicht. Laut The Intercept befanden sich „die Produzenten und die Zeitung in einer Zwickmühle“ – entweder sie „veröffentlichen eine Version, die sich eng an die zuvor veröffentlichte Geschichte hält und riskieren, schwerwiegende Fehler zu veröffentlichen, oder sie veröffentlichen eine stark abgeschwächte Version, die Fragen darüber aufwirft, ob die Zeitung noch zu dem ursprünglichen Bericht steht.“

Wie ein Redakteur der Times es ausdrückte, hätten ihre Behauptungen über die systematische Bewaffnung sexueller Übergriffe durch die Hamas „eine genauere Überprüfung der Fakten und eine umfangreichere Berichterstattung verdient – alles grundlegende Standards, die für unzählige andere Geschichten gelten.“

„An der Spitze scheint es kein Selbstbewusstsein zu geben“, fügte der Mitarbeiter hinzu. Doch ein Blick auf das Impressum zeigt, dass die Redakteure der Zeitung genau wissen, was sie tun.

Die traditionell israelfreundliche Linie der New York Times spiegelt sich auch in der jüngsten Wahl des Vorstandsvorsitzenden der Zeitung wider. Die derzeitige Geschäftsführerin, Meredith Kopit Levien, war seit ihrer Jugend in der B’nai B’rith Jugendorganisation aktiv und ist bis heute im Beirat der streng zionistischen Gruppe tätig.

Kopit Leviens Vorgänger bei der Times, Mark Thompson, ist ebenfalls ein überzeugter Pro-Israel-Ideologe. Zwei Tage nach dem 7. Oktober übernahm Thompson den Chefposten bei CNN, wo die Mitarbeiter am Rande einer offenen Revolte gegen das stehen, was sie als „journalistisches Fehlverhalten“ bezeichnet haben, das ihr Sender mit seiner unverhohlen parteiischen Unterstützung eines israelischen Militärangriffs an den Tag gelegt hat, bei dem bis heute über 13.000 Kinder getötet wurden.

„Die Mehrheit der Nachrichten seit Beginn des Krieges, unabhängig davon, wie genau die anfängliche Berichterstattung war, wurde durch eine systematische und institutionelle Voreingenommenheit des Senders gegenüber Israel verzerrt“, sagte ein CNN-Mitarbeiter dem Journalisten Chris McGreal.

Wyatt Reed ist der leitende Redakteur von The Grayzone. Als internationaler Korrespondent hat er über Geschichten in mehr als einem Dutzend Ländern berichtet. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @wyattreed13.

Übersetzt mit Deepl.com

