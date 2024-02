ROBERT PARRY: Vindicated on MH-17 Reporting CN Founder Robert Parry’s reporting on the MH-17 air disaster was vindicated when the World Court last week refused to blame Russia for shooting down the Malaysian airliner over Ukraine in 2014. Robert Parry was in the forefront of questioning official narratives about the downing of Malays

Die Tore des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag. (Joe Lauria)

ROBERT PARRY: Rechtfertigung der MH-17-Berichterstattung

7. Februar 2024

Die Berichterstattung des CN-Gründers Robert Parry über die MH-17-Flugkatastrophe wurde bestätigt, als der Weltgerichtshof letzte Woche es ablehnte, Russland für den Abschuss des malaysischen Flugzeugs über der Ukraine im Jahr 2014 verantwortlich zu machen.

Robert Parry war einer der ersten, der die offiziellen Darstellungen über den Abschuss des Flugs 17 der Malaysian Airlines im ukrainischen Luftraum am 17. Juli 2014 in Frage stellte.

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag lehnte es jedoch am 31. Januar ab, Moskau die Verantwortung zuzuschreiben, und wies den Antrag der Ukraine aus dem Jahr 2017 zurück, Russland zu einer Entschädigung zu verurteilen.

Das Urteil gab Parry Recht, der von Bellingcat und der australischen Version der Sendung 60 Minutes wegen seiner Berichterstattung, die die offizielle westliche Darstellung in Frage stellte, heftig kritisiert wurde.

Parry schrieb zahlreiche Artikel über die Affäre, darunter:

Jan. 19, 2015: Die Gefahr eines MH-17 „Cold Case“;

May 18, 2015: Fake Evidence Blaming Russia for MH-17?

May 20, 2015: You Be the Judge;

Oct. 20, 2015: MH-17 Fall: ‚Alter‘ Journalismus vs. ‚Neuer‘;

July 3, 2016: MH-17 Probe’s Torture-Implicated Ally

July 19, 2016: Betrugsvorwürfe im MH-17-Bericht der NYT;

Sept. 29, 2016: Das offizielle und unplausible MH-17-Szenario,

Das Folgende ist die Wiederveröffentlichung eines dieser Artikel:

The Ever-Curiouser MH-17 Case

16. März 2016.

Exklusiv: Der Abschuss des Malaysia-Airlines-Fluges 17 über der Ukraine diente als wirkungsvolle Propagandakeule gegen Russland, doch die US-Regierung verschweigt wichtige Beweise, die das Rätsel lösen könnten, schreibt Robert Parry.

Von Robert Parry

Speziell für Consortium News

Das kuriose Rätsel um den Abschuss des Malaysia Airlines Fluges 17 über der Ostukraine am 17. Juli 2014 wird immer kurioser, da die US-Regierung und die niederländischen Ermittler sich weigern, selbst auf die einfachsten Fragen klare Antworten zu geben, selbst wenn sie von den Familien der Opfer gestellt werden.

Um das Rätsel noch zu vergrößern, haben die niederländischen Ermittler angegeben, dass die niederländische Sicherheitsbehörde keine Radardaten von den Vereinigten Staaten angefordert hat, obwohl Außenminister John Kerry nur drei Tage nach dem Absturz angab, dass die US-Regierung über Daten verfügte, die den Ort des mutmaßlichen Raketenabschusses, der das Flugzeug zum Absturz brachte und alle 298 Menschen an Bord tötete, genau bestimmen konnten.

Obwohl Kerry behauptete, dass die US-Regierung den Ort fast sofort kannte, sagen die niederländischen Ermittler jetzt, dass sie hoffen, den Ort irgendwann „in der zweiten Jahreshälfte“ zu identifizieren, was bedeutet, dass etwas so Grundlegendes wie der Ort des Raketenabschusses der Öffentlichkeit mehr als zwei Jahre nach der Tragödie unbekannt bleiben könnte.

Die Familien der niederländischen Opfer, darunter der Vater eines niederländisch-amerikanischen Staatsbürgers, drängen auf eine Erklärung für das langsame Tempo der Ermittlungen und das offensichtliche Versäumnis, relevante Daten von den USA und anderen Regierungen zu erhalten.

Ich verbrachte Anfang Februar Zeit mit den Familienmitgliedern im niederländischen Parlament in Den Haag, als Abgeordnete der Opposition unter der Leitung des Christdemokraten Pieter Omtzigt erfolglos Antworten von der Regierung über das Fehlen von Radardaten und anderen grundlegenden Fakten verlangten.

Die Antworten, die den Familien und der Öffentlichkeit gegeben wurden, sind oft schwer zu verstehen, so als ob man verschleiern wollte, welche Informationen die Ermittlungen haben oder nicht haben. Als ich beispielsweise das US-Außenministerium fragte, ob die US-Regierung den Niederländern Radardaten und Satellitenbilder zur Verfügung gestellt hatte, erhielt ich folgende Antwort, die einem Sprecher des Außenministeriums“ zugeschrieben wird: „Ich werde zwar nicht auf die Einzelheiten unserer Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden bei den Ermittlungen eingehen, aber ich möchte anmerken, dass niederländische Beamte am 8. März sagten, dass alle von den Vereinigten Staaten angeforderten Informationen weitergegeben wurden.“

Ich schrieb zurück und dankte dem Sprecher für seine Antwort, fügte aber hinzu:

„Ich muss sagen, dass sie unnötig schwammig erscheint. Warum können Sie nicht einfach sagen, dass die US-Regierung die von Minister Kerry zitierten Radardaten unmittelbar nach der Tragödie zur Verfügung gestellt hat? Oder die US-Regierung hat Satellitenbilder vor und nach dem Abschuss zur Verfügung gestellt? Warum die indirekte und ungenaue Formulierung? …

Ich habe Zeit mit den niederländischen Familien der Opfer verbracht, darunter auch mit dem Vater eines US-amerikanisch-niederländischen Staatsbürgers, und ich kann Ihnen sagen, dass sie sehr beunruhigt sind über das, was sie als Doppelzüngigkeit und Hinhalten ansehen. Ich würde ihnen gerne sagen, dass meine Regierung alle relevanten Daten kooperativ und rechtzeitig zur Verfügung gestellt hat. Aber alles, was ich bekomme, ist diese indirekte und ungenaue Wortklauberei“.

Der Sprecher des Außenministeriums schrieb zurück: „Ich verstehe Ihre Fragen und auch die Bedeutung der Sichtweise dieser von dieser Tragödie so erschütterten Familien. Dennoch muss ich unsere Kommentare wie unten aufgeführt lassen.“

Malaysia Airlines Boeing 777-2H6-ER (9M-MRD) im internationalen Terminal des Flughafens Perth. Dieses Flugzeug stürzte am 17. Juli 2014 über der Ukraine ab. (Darren Koch/Wikimedia Commons)

Propagandawert

Dieser Mangel an Transparenz hat natürlich einen Propagandawert, da er den weit verbreiteten Eindruck in der Öffentlichkeit aufrechterhält, dass ethnische russische Rebellen und der russische Präsident Wladimir Putin für die 298 Todesopfer verantwortlich sind – eine voreilige Einschätzung, die Außenminister Kerry und andere hochrangige US-Beamte (und die westlichen Nachrichtenmedien) im Juli 2014 gefördert haben.

Nachdem sich dieser Eindruck verfestigt hatte, gab es im offiziellen Washington wenig Interesse an der Aufklärung des Geheimnisses, zumal Beweise aufgetaucht sind, die Elemente des ukrainischen Militärs belasten. So haben niederländische Geheimdienste berichtet (und US-Geheimdienste haben dies implizit bestätigt), dass die einzigen einsatzfähigen Buk-Flugabwehrraketensysteme in der Ostukraine am 17. Juli 2014 unter der Kontrolle des ukrainischen Militärs standen.

In einem niederländischen Bericht, der im Oktober letzten Jahres veröffentlicht wurde, berichtete der niederländische Militärische Nachrichten- und Sicherheitsdienst (MIVD), dass die einzigen Flugabwehrwaffen in der Ostukraine, die MH-17 in einer Höhe von 33.000 Fuß hätten zum Absturz bringen können, der ukrainischen Regierung gehörten.

Das MIVD gab diese Einschätzung im Zusammenhang mit der Erklärung ab, warum Verkehrsflugzeuge im Sommer 2014 weiterhin über die ostukrainische Kampfzone flogen. Das MIVD erklärte, dass auf der Grundlage von „Staatsgeheimnissen“ bekannt sei, dass die Ukraine über einige ältere, aber „leistungsfähige Flugabwehrsysteme“ verfüge und „eine Reihe dieser Systeme im Osten des Landes stationiert“ seien.

Der Geheimdienst fügte hinzu, dass die Rebellen nicht über diese Fähigkeit verfügten: „Vor dem Absturz war dem MIVD bekannt, dass die Separatisten neben leichter Flugzeugartillerie auch über tragbare Luftabwehrsysteme mit kurzer Reichweite (MANPADS) und möglicherweise auch über fahrzeuggestützte Luftabwehrsysteme mit kurzer Reichweite verfügten. Beide Arten von Systemen werden als Boden-Luft-Raketen (SAMs) betrachtet. Aufgrund ihrer begrenzten Reichweite stellen sie in Reiseflughöhe keine Gefahr für die zivile Luftfahrt dar.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine „Regierungsbewertung“ der USA, die vom Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes am 22. Juli 2014, fünf Tage nach dem Absturz, veröffentlicht wurde und mit der der Verdacht auf die russischstämmigen Rebellen und Putin gelenkt werden sollte, indem militärische Ausrüstung aufgeführt wurde, die Moskau den Rebellen zur Verfügung gestellt hatte. Bezeichnenderweise enthielt die Liste jedoch keine Buk-Flugabwehrraketen. Mit anderen Worten: Um die Rebellen und Putin zu beschuldigen, konnten die US-Geheimdienste den Rebellen kein einsatzfähiges Buk-System in die Hand geben.

Die logischste Vermutung wäre also, dass das ukrainische Militär, das zu diesem Zeitpunkt eine Offensive im Osten durchführte und eine mögliche russische Invasion befürchtete, seine Buk-Raketensysteme an die Front verlegte und eine undisziplinierte Besatzung eine Rakete auf ein vermutetes russisches Flugzeug abfeuerte, wodurch MH-17 versehentlich zum Absturz kam.

Das war im Wesentlichen das, was mir von einer Quelle gesagt wurde, die von US-Geheimdienstanalysten im Juli und August 2014 informiert worden war. [Siehe z.B. Consortiumnews.com’s „Flight 17 Shoot-Down Scenario Shifts“ und „The Danger of an MH-17 Cold Case“].

Kerry trifft Putin in Moskau, 5. September 2016 (Pressedienst des Präsidenten Russlands/Wikimedia Commons)

Die Ukraine ist jedoch einer der Hauptbeteiligten an der von den Niederlanden geleiteten Gemeinsamen Ermittlungsgruppe (GEG), die den MH-17-Fall untersucht, und somit leidet die Untersuchung unter einem möglichen Interessenkonflikt, da die Ukraine es vorziehen würde, dass die Weltöffentlichkeit den MH-17-Fall weiterhin Putin zur Last legt. Nach den Bestimmungen der GEG kann jeder der fünf Hauptbeteiligten (die Niederlande, die Ukraine, Australien, Belgien und Malaysia) die Freigabe von Informationen blockieren.

Das Interesse, Putin in der Propaganda-Defensive zu halten, wird von der Obama-Regierung geteilt, die die Aufregung über den Tod von MH-17 dazu nutzte, die Europäische Union zur Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen Russland zu bewegen.

Die Russen freizusprechen und den Ukrainern die Schuld zu geben, würde dagegen ein sorgfältig konstruiertes Propagandanarrativ zerstören, das Putin und den russischstämmigen Rebellen schwarze Hüte und der von den USA unterstützten ukrainischen Regierung, die nach einem Putsch, mit dem der gewählte prorussische Präsident Viktor Janukowitsch am 22. Februar 2014 gestürzt wurde, weiße Hüte aufgesetzt hat.

Die Anschuldigungen gegen Russland wurden auch von Propagandaseiten wie der in Großbritannien ansässigen Website Bellingcat geschürt, die mit den westlichen Mainstream-Medien zusammenarbeitet, um Moskau und Putin weiterhin die Schuld in die Schuhe zu schieben, während die niederländischen Ermittler nur schleppend vorankommen und sich weigern, Informationen preiszugeben, die den Fall aufklären könnten.

Brief an die Familienangehörigen

Der vielleicht detaillierteste – wenn auch immer noch unklare – Bericht über den Stand der Ermittlungen wurde kürzlich in einem Brief des GEG-Chefanklägers Fred Westerbeke an die niederländischen Familienmitglieder veröffentlicht. Darin räumte er ein, dass den Ermittlern „primäre Rohradarbilder“ fehlten, die eine Rakete oder ein Militärflugzeug in der Nähe von MH-17 hätten zeigen können.

Die ukrainischen Behörden erklärten, dass alle Primärradaranlagen wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet seien und nur ein Sekundärradar zur Verfügung stehe, das Verkehrsflugzeuge anzeigen würde.

Das Buk-Raketensystem 9K37M „Buk-M1“ (SA-11). (Ukrainisches Luftwaffenmuseum in Vinnitsa).

Russische Beamte haben erklärt, dass ihre Radardaten darauf hindeuten, dass ein ukrainisches Kampfflugzeug MH-17 mit einer Luft-Luft-Rakete abgeschossen haben könnte – eine Möglichkeit, die ohne die Untersuchung des Primärradars, das bisher nicht zur Verfügung stand, schwer auszuschließen ist. Primärradardaten könnten auch eine am Boden abgefeuerte Rakete erfasst haben, schrieb Westerbeke.

„Rohdaten des Primärradars könnten Informationen über die Flugbahn der Rakete liefern“, heißt es in Westerbekes Brief. „Der GEG liegen diese Informationen noch nicht vor. Die GEG hat ein Mitglied der ukrainischen Flugsicherung und einen ukrainischen Radarspezialisten befragt. Sie haben erklärt, warum in der Ukraine keine primären Radarbilder gespeichert wurden.“ Westerbeke sagte, dass die Ermittler auch Russland nach seinen Daten befragen würden.

Westerbeke fügte hinzu, dass die GEG „kein Video oder Film vom Start oder der Flugbahn der Rakete“ habe. Auch verfügten die Ermittler nicht über Satellitenfotos vom Start der Rakete, sagte er.

„Die Wolken am Tag des Abschusses von MH17 verhinderten, dass brauchbare Bilder vom Startplatz verfügbar waren“, schrieb er. „Es gibt Bilder von kurz vor und kurz nach dem 17. Juli und sie sind ein Gewinn für die Ermittlungen.“ Geheimdienstquellen zufolge zeigen die Satellitenfotos mehrere ukrainische Buk-Raketensysteme in dem Gebiet.

Warum die Daten der Ermittler so unsicher sind, ist zu einem zweiten Rätsel im MH-17-Krimi geworden. Bei einem Auftritt in der NBC-Sendung Meet the Press am 20. Juli 2014, drei Tage nach dem Absturz, erklärte Außenminister Kerry,

„Wir haben die Bilder des Abschusses aufgenommen. Wir kennen die Flugbahn. Wir wissen, woher er kam. Wir kennen den Zeitpunkt. Und es war genau zu dem Zeitpunkt, als dieses Flugzeug vom Radar verschwand.“

Aber diese US-Daten sind nie veröffentlicht worden. Westerbeke schrieb in dem Brief: „Die amerikanischen Behörden verfügen über Daten, die von ihren eigenen Geheimdiensten stammen und die Aufschluss über die Flugbahn der Rakete geben könnten. Diese Informationen wurden im Geheimen mit dem [niederländischen] MIVD geteilt“.

Westerbeke fügte hinzu, dass die Informationen als Beweis in einem Strafverfahren in Form eines Amtsberichts oder einer „offiziellen Erklärung“ zur Verfügung gestellt werden könnten.

Quinn Schansman, ein amerikanisch-niederländischer Doppelbürger, der am 17. Juli 2014 an Bord von Malaysia Airlines Flug 17 getötet wurde. (Facebook)

Trotz der US-amerikanischen Daten sagte Westerbeke, dass die Lage des Abschussortes ungewiss bleibt. Im vergangenen Oktober hatte die niederländische Sicherheitsbehörde den wahrscheinlichen Abschussort in einem 320 Quadratkilometer großen Gebiet lokalisiert, das sowohl von der Regierung als auch von den Rebellen kontrolliert wurde. (Die Sicherheitsbehörde wollte nicht feststellen, welche Seite die verhängnisvolle Rakete abgefeuert hat.)

Im Gegensatz dazu führte Almaz-Antey, der russische Waffenhersteller der Buk-Systeme, seine eigenen Experimente durch, um den wahrscheinlichen Abschussort zu bestimmen, und platzierte ihn in einem viel kleineren Gebiet in der Nähe des Dorfes Zaroshchenskoye, etwa 20 Kilometer westlich der Zone der niederländischen Sicherheitsbehörde und in einem Gebiet unter ukrainischer Regierungskontrolle.

Westerbeke schrieb,

„Rohe Primärradardaten und die amerikanischen Geheiminformationen sind nur zwei Informationsquellen für die Bestimmung des Abschussortes. Es gibt noch mehr. Die GEG sammelt Beweise auf der Grundlage von abgehörten Telefongesprächen, Standorten von Telefonen, Bildern, Zeugenaussagen und technischen Berechnungen der Flugbahn der Rakete.

Die Berechnungen werden vom nationalen Luft- und Raumfahrtlabor auf der Grundlage des Standorts von MH17, des Schadensbilds an den Wrackteilen und der besonderen Merkmale der Raketen durchgeführt. JIT führt zusätzlich zu den Untersuchungen des [niederländischen Sicherheitsrates] weitere Untersuchungen durch. Auf der Grundlage dieser Quellen erhält JIT immer mehr Klarheit über den genauen Abschussort. In der zweiten Jahreshälfte erwarten wir genaue Ergebnisse“.

In der Zwischenzeit blockt die US-Regierung weiterhin eine Anfrage von Thomas J. Schansman, dem Vater von Quinn Schansman, dem einzigen amerikanischen Staatsbürger, der an Bord von MH-17 ums Leben kam, an Außenminister Kerry ab, die von Kerry öffentlich zitierten US-Daten freizugeben.

Quinn Schansman, der die doppelte US-amerikanisch-niederländische Staatsbürgerschaft besaß, befand sich am 17. Juli 2014 zusammen mit 297 anderen Personen an Bord von MH-17 auf einem Flug von Amsterdam nach Kuala Lumpur. Der 19-Jährige wollte mit seiner Familie nach Indonesien in den Urlaub fahren.

In einem Brief an Kerry vom 5. Januar 2016 verwies Thomas J. Schansman auf Kerrys Äußerungen auf einer Pressekonferenz am 12. August 2014, als der Außenminister über die Buk-Flugabwehrrakete sprach, die vermutlich das Flugzeug abgeschossen hat:

„Wir haben den Abschuss gesehen. Wir haben die Flugbahn gesehen. Wir haben den Einschlag gesehen. Wir haben gesehen, wie das Flugzeug von den Radarschirmen verschwand. Es gibt also wirklich kein Geheimnis, woher es kam und woher diese Waffen stammen.“

Obwohl US-Konsularbeamte in den Niederlanden andeuteten, dass Kerry persönlich auf die Anfrage antworten würde, sagte mir Schansman diese Woche, er habe noch keine Antwort von Kerry erhalten.

Der verstorbene Enthüllungsjournalist Robert Parry hat in den 1980er Jahren für The Associated Press und Newsweek viele der Iran-Contra-Geschichten aufgedeckt. Im Jahr 1995 gründete er diese Website für ein Konsortium von Journalisten, um Arbeiten zu veröffentlichen, die von ihren Mainstream-Redakteuren unterdrückt wurden.

Übersetzt mit Deepl.com

