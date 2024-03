PATRICK LAWRENCE: Authorized Atrocities Israel’s lawlessness has a history that those in the West share with the apartheid state. By Patrick Lawrence Special to Consortium News It is remarked often enough, including in this space, that Israel’s savagery in its determination to exterminate the Palestinians of Gaza – and we ha

Marsch auf Washington für Gaza am 13. Januar. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Israels Gesetzlosigkeit hat eine Geschichte, die die Menschen im Westen mit dem Apartheidstaat teilen.

Autorisierte Gräueltaten

Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

20. März 2024

Es ist oft genug gesagt worden, auch an dieser Stelle, dass die Grausamkeit Israels in seiner Entschlossenheit, die Palästinenser in Gaza zu vernichten – und wir sollten uns besser auf das gefasst machen, was als nächstes auf der Westbank des Jordans geschieht – eine Wende für die gesamte Menschheit bedeutet.

Mit seinem Abstieg in die Verderbtheit zieht der zionistische Staat den gesamten Westen mit in den Abgrund.

Das ist sicherlich richtig, aber wir müssen Israels kriminelles Verhalten, das an dieser Stelle einen weiteren Nürnberger Prozess rechtfertigt, in den richtigen Kontext stellen.

Wenn wir das tun, stellen wir fest, dass Israels Gesetzlosigkeit eine Geschichte, eine Etymologie hat, und wenn es einen Weg zur Rettung des Westens gibt, muss er mit der Anerkennung einer Vergangenheit beginnen, die die Menschen im Westen mit dem Apartheidstaat teilen.

Wir können sagen, dass Israels Verbrechen gegen die 2,3 Millionen Kinder, Frauen und Männer in Gaza unaussprechlich sind, aber das wäre nicht richtig. Sie sind durchaus aussprechbar, und wir müssen jetzt über sie sprechen, wenn wir begreifen wollen, wo die Verantwortung für diesen Schandfleck der menschlichen Geschichte wirklich liegt.

Pankaj Mishra hat soeben in der London Review of Books einen gründlichen und durch und durch bemerkenswerten Beitrag zu diesen Themen veröffentlicht.

Der indische Autor, Essayist und Kolumnist greift in „The Shoah After Gaza“ viele Dinge auf, vor allem das Ausmaß, in dem Zionisten „die Kultur des auffälligen Holocaust-Konsums“ – eine ausgezeichnete Formulierung – zur Verteidigung einer Nation ausgereizt haben, die, um Primo Levi zu zitieren, „in historischer Hinsicht ein Fehler war“.

Hier ist eine Passage in Mishras Artikel, die zu unserem heutigen Thema passt:

„Israel sprengt heute das nach 1945 errichtete Gebäude globaler Normen, das seit dem katastrophalen und immer noch ungesühnten Krieg gegen den Terror und Wladimir Putins revanchistischem Krieg in der Ukraine ins Wanken geraten ist. Der tiefe Bruch, den wir heute zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart spüren, ist ein Bruch in der moralischen Geschichte der Welt seit dem Ground Zero von 1945 – der Geschichte, in der die Shoah viele Jahre lang das zentrale Ereignis und die universelle Referenz war.“

Ich stimme Mishra nicht in allem zu, was er in dem LRB-Artikel schreibt. Wladimir Putins revanchistischer Krieg in der Ukraine? Ganz und gar nicht. Sofern Sie nicht auf die Dämonisierungstaktik hereinfallen, zu der Propagandisten üblicherweise greifen, ist es der Krieg der Russischen Föderation, nicht der des russischen Präsidenten.

Revanchistisch? Einfach falsch, eine sehr schlechte Sichtweise auf einen absichtlich provozierten Stellvertreterkrieg, der Moskau keine andere Wahl ließ, als zu intervenieren.

Aber „die Sprengung des nach 1945 errichteten Gebäudes der globalen Normen“ und „ein Bruch in der moralischen Geschichte der Welt seit dem Ground Zero von 1945“: Prägnanter geht es in der Gattung Essay nicht mehr.

Gleichzeitig dürfen wir aus diesen Formulierungen nicht den Schluss ziehen, dass das Gebäude solide war, bevor Israel die Lunten zündete, oder dass der moralische Bruch, den wir jetzt deutlich sehen können, plötzlich oder als chirurgischer Schnitt über uns gekommen ist.

Erst heute Morgen habe ich Bilder von israelischen Soldaten gesehen, die sich selbst fotografieren, während sie mit Unterwäsche spielen, die palästinensische Frauen zurückgelassen haben, als die israelischen Verteidigungskräfte sie vertrieben haben.

„Es war die Zunge, die mich kalt ließ“, schreibt Nina Berman in ihrem Kommentar. „Die Zunge und das wilde, scheißefressende Grinsen im Gesicht des Soldaten, als er und sein Kumpel sich für die Kamera ablichten lassen.“ Mondoweiss hat die Bilder und den Artikel veröffentlicht.

IDF-Soldaten haben in Gaza schon weitaus schlimmere Dinge getan, aber diese „Selfies“ haben mich zum Nachdenken gebracht. Berman sagt dazu: „Sie reihen sich ein in eine lange Reihe von Eroberungsbildern, von Abu-Ghraib-Bildern bis hin zum Spektakel der Lynchmorde der Jim-Crow-Ära.“

Wen wir verurteilen

Aber genau, Nina. Du bringst uns genau in den historischen Kontext, den wir brauchen, bevor wir, uns selbst auf ein dorisches Podest stellend, das Verhalten der IDF-Truppen, die wie in einem Blitzkrieg durch Gaza stürmen, leichtfertig verurteilen.

Verwerflich, ja. Wir sollten uns aber darüber im Klaren sein, wen wir da verurteilen.

In dem Jahrzehnt vor der amerikanischen Niederlage in Indochina warfen die USA und ihre Verbündeten mehr als 7,5 Millionen Tonnen Bomben auf Vietnam, Laos und Kambodscha ab.

Wenn wir noch weiter in der Nachkriegsgeschichte zurückgehen wollen, können wir an Hiroshima und Nagasaki denken. Dann können wir über Israel in Gaza nachdenken: Bis Anfang dieses Jahres – es bleiben noch mehr als drei Monate zum Zählen – hat es mehr als 70.000 Tonnen Munition auf ein Gebiet von der Größe Manhattans abgeworfen.

Die Folterung palästinensischer Gefangener – die Schläge, die Verstümmelung, das Waterboarding, die erzwungenen Geständnisse: Unterscheidet sich das so sehr von der Art und Weise, wie die USA den „Krieg gegen den Terror“ geführt haben?

Langfristige Inhaftierungen in Kerkern, ohne Anklage und ohne Zugang zu Anwälten: Erinnert das nicht an das, was in Guantánamo geschieht, während wir hier sprechen?

Jan. 11, 2015: Proteste in Guantánamo vor dem Weißen Haus am 13. Jahrestag der Eröffnung des Gefangenenlagers. (Debra Sweet, Flickr, CC BY 2.0)

Die IDF-Soldaten auf den Fotos sind nichts weiter als bewaffnete Punks, Vulgäre ohne ein Fünkchen Menschlichkeit in ihnen. Können wir die US-Truppen in Abu Ghraib mit Recht anders beschreiben?

Israel ignoriert den Internationalen Gerichtshof? Woher mag diese Unverfrorenheit kommen?

Es gibt noch mehr, viel mehr, was wir dieser Liste hinzufügen können. Afghanistan verdient einen Platz auf dieser Liste. Die Zerstörung Libyens durch den Westen im Jahr 2011, die „zurück in die Steinzeit“ führt. Ich beschränke mich auf die Nachkriegsjahrzehnte, damit wir einen guten, klaren Blick auf das „Gebäude der globalen Normen“ werfen können, von dem Mishra schreibt.

Wenn wir das tun, stellen wir fest, dass der Westen den Israelis eine Lizenz erteilt hat. Sie haben eine Vorautorisierung durch viele Präzedenzfälle. Es gibt eine für mehr oder weniger jede schändliche Tat, die die Israelis gegen die palästinensische Bevölkerung begehen – sowohl im Westjordanland als auch im Gazastreifen.

Und so stellen wir fest – oder erinnern uns daran, je nachdem, wie aufmerksam wir die Ereignisse verfolgt haben -, dass das Gebäude nach 1945 von Anfang an ungefähr so ausgesehen hat, wie es jetzt aussieht. Israel ist im Grunde nur ein Ergebnis, nicht die Hauptursache von allem.

Heimtückische Mythologie

US-Außenminister Antony Blinken mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant in Tel Aviv am 9. Januar (Außenministerium/Chuck Kennedy)

Sicherlich hat das groteske Schauspiel von Massenmord und groß angelegter Zerstörung, dessen Zeugen wir täglich werden, einen Bruch markiert, um bei Mishras Begriff zu bleiben. Aber zu behaupten, dass dieser Bruch im Verhalten Israels liegt, hieße, eine heimtückische Mythologie der Unschuld des Westens aufrechtzuerhalten.

Nein, der wahre Bruch liegt bei denjenigen im Westen, die in die völlige Unmoral Israels hineingezogen wurden und nun mit ihrer amoralischen Gleichgültigkeit konfrontiert werden oder, im besten Fall, das Ausmaß ihrer Ohnmacht trotz ihrer authentischen Bemühungen entdecken.

Was Israel betrifft, so bin ich mit Primo Levi, den Mishra zitiert, einer Meinung. Der „jüdische Staat“ hatte sich bereits als Irrtum erwiesen, als er 1985 seine viel umstrittene Bemerkung machte.

Der Wahrheitsgehalt dieser Bemerkung hat sich seitdem hundertfach bestätigt. Israel hat sich als gescheitertes Experiment erwiesen, das nicht in der Lage ist, sich als legitimer Nationalstaat zu führen.

Aber wessen Fehler ist Israel? Es war der Westen, allen voran Großbritannien, der Israel geschaffen hat, indem er den Zionisten auf Kosten der einheimischen Palästinenser nachgegeben hat. Dies ist die Realität der Macht, die am schwersten auf unseren Schultern lasten sollte. Israel ‚R‘ uns.

Großbritanniens Aufgabe des Mandats von 1920 bringt uns zu einem der tiefsten Merkmale unserer Zeit, unseres Nachkriegsgebäudes. Es handelt sich um die immer stärkere Missachtung der Prinzipien, Normen und allgemein anerkannten ethischen Grundsätze durch die Machthaber, die einer stabilen Zivilisation Form und Kohärenz verleihen und ihren öffentlichen Raum sauber und gut beleuchtet halten.

In unserem bröckelnden Gebäude wird alles nach seinem Wert als Mittel zum Zweck getan, um ein gewünschtes Ergebnis zu erreichen. Auch das ist eine Art von Verderbtheit. Und es ist diese Verderbtheit, die zu der Verderbtheit führt, die wir beobachten, wenn wir Israels Bemühungen beobachten, ein ganzes Volk zu vernichten.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER. Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, befinden sich in einer schwierigen und zugleich vielversprechenden Phase. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien eine immer größere Verantwortung. Andererseits haben wir kein tragfähiges Einnahmemodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich bin dem unabhängigen Journalismus auf Dauer verpflichtet: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird steiler, und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Dies wird jetzt dringend notwendig. In Anerkennung des Engagements für unabhängigen Journalismus, bitte abonnieren Sie The Floutist, oder über mein Patreon-Konto.

