Pro-Palästina-Demonstranten halten ein Transparent in der Lobby des Büros der New York Times während einer Aktion, bei der die Berichterstattung der Zeitung über Israels Krieg gegen Gaza am 14. März in New York City kritisiert wird (Michael Nigro/Sipa USA via Reuters)

Im Westen initiiert Israel niemals Gewalt, sondern übt nur „Vergeltung“ aus

Von Joseph Massad

20. März 2024

Im westlichen Narrativ sind es die Palästinenser, die die Gewalt initiiert haben, indem sie es wagten, sich der rassistischen und kolonialen zionistischen Gewalt zu widersetzen. Deshalb kann ihr Widerstand niemals als „Vergeltung“ bezeichnet werden

Eines der bemerkenswertesten Merkmale der westlichen Unterstützung für den Siedlerkolonialismus in Palästina ist das Beharren darauf, dass der zionistische Akt der Kolonisierung legitim sei und keine Aggression gegen die einheimischen Palästinenser darstelle.

Andererseits betrachtet sie den Widerstand der Palästinenser gegen den Siedlerkolonialismus als illegitim.

Aus diesem Grund werden die massiven Repressionen, die jüdische Kolonisten gegen die palästinensischen Ureinwohner ausüben, von Israel, westlichen Regierungen, Think Tanks und der unterwürfigen westlichen Presse stets als „Vergeltungsmaßnahmen“ oder „Repressalien“ bezeichnet.

Solche Bezeichnungen werden von den Siedlerkolonien im Allgemeinen für ihre Massaker verwendet, aber niemals für den Widerstand der indigenen Völker gegen den Siedlerkolonialismus. Aus dieser Perspektive ist die ursprüngliche Gewalt in den Siedlerkolonien immer die des indigenen Widerstands, weshalb der Krieg der Kolonisten gegen die Eingeborenen immer ein Akt der „Vergeltung“ ist.

Dies gilt nicht nur für den jüngsten völkermörderischen Krieg, den Israel seit dem 7. Oktober gegen den Gazastreifen geführt hat und den es und die westlichen Medien als „Vergeltung“ bezeichnen.



Dieser Begriff wird nie auf die palästinensische Widerstandsoperation am selben Tag angewandt, sondern dient zur Beschreibung aller größeren Massaker Israels seit seiner Gründung im Jahr 1948.

Rassistische Narrative

1982 bezeichnete Israel seinen barbarischen Einmarsch in den Libanon, bei dem 18.000 Menschen getötet und mehr als eine halbe Million vertrieben wurden, als „Vergeltungsmaßnahme“ gegen die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO). Sie verwies auf das Attentat auf den israelischen Botschafter in London, für das sich die Anti-PLO-Gruppe Abu Nidal und nicht die PLO verantwortlich erklärte.

Die Siedlerkolonien haben sich dieser Rhetorik systematisch bedient. Als die Siedlerkolonie Rhodesien 1976 310 schwarze Guerillas und Zivilisten massakrierte, die für die Beendigung des Siedlerkolonialismus und der weißen Vorherrschaft kämpften, bezeichneten die rhodesischen weißen Vorherrscher ihren Angriff als „Vergeltung“, ebenso wie „politische Analysten“, die von der New York Times zitiert wurden.

Die New York Times bezeichnete die Tötung von 1.600 Afrikanern in sambischen Flüchtlingslagern durch die weißen Rhodesier im Jahr 1978 als „Vergeltungsangriff“.

In ähnlicher Weise bezeichnete die New York Times die Ermordung von 1.600 Afrikanern in sambischen Flüchtlingslagern durch die weißen Rhodesier im Jahr 1978 als „Vergeltungsangriffe“. Sie verwendete diesen Begriff jedoch nicht, um Guerillaangriffe auf die weiße Siedlerkolonie zu beschreiben.

In Südafrika wurde die militärische Kampagne des Apartheidregimes zur Niederschlagung der namibischen Freiheitskämpfer der South West Africa People’s Organisation (Swapo) noch 1989, am Vorabend der namibischen Unabhängigkeit 1990 und darüber hinaus, von der UNO und der Times als „Vergeltung“ bezeichnet.

In der weißen Siedlerkolonie Mosambik wurden die Angriffe des portugiesischen Militärs und der Kolonisten auf die afrikanische Bevölkerung und die Guerillas, die in den 1970er Jahren gegen die portugiesische Herrschaft kämpften, ebenfalls als „Vergeltungsmaßnahme“ bezeichnet. Das Gleiche gilt für die portugiesischen Angriffe in der weißen, rassistischen Siedlerkolonie Angola, die sich gegen die afrikanische Bevölkerung Angolas und die Guerilla der Volksbewegung zur Befreiung Angolas (MPLA) richteten.

Sogar Human Rights Watch bezeichnete den Einmarsch des Apartheid-Südafrikas in Angola zwischen 1981 und 1993 als „Vergeltung“ für die Unterstützung der MPLA für die Swapo, die ihrerseits nicht als „Vergeltung“ gegen den Siedlerkolonialismus angesehen wurde.

Koloniale Grausamkeit

Algerien ist vielleicht ein exemplarischer Fall kolonialer Grausamkeit, der dem palästinensischen Fall sehr ähnelt. Frankreich kolonisierte das Land im Jahr 1830 und entsandte Hunderttausende von Siedlern, die das Land der einheimischen Algerier in Besitz nahmen. Die französische Kolonialarmee und die Siedler errichteten ein Apartheidsystem und schlugen die anhaltenden antikolonialen Aufstände bis zum Zweiten Weltkrieg brutal und völkermörderisch nieder.

Nach dem Ende des Krieges gipfelten die hartnäckigen algerischen Forderungen nach Unabhängigkeit von den französischen Kolonialherren in Demonstrationen, die im Mai 1945 ausbrachen. Überall im Land skandierten die Menschen „Nieder mit dem Kolonialismus“.

Am 8. Mai wurden in Setif, wo Landlosigkeit und Armut zunahmen, 8 000 Demonstranten, die algerische Fahnen schwenkten, von der französischen Polizei angegriffen, die einen jungen Algerier erschoss.

Die Menge löste sich in Panik auf und griff französische Kolonisten an, die sich ihr in den Weg stellten, wobei 21 von ihnen getötet wurden. Die Gewalt griff sofort auf die Region Constantine über, wo die Algerier, getrieben von Hunger und Wut, 102 weitere Kolonisten angriffen und töteten und ihre Leichen aus Rache verstümmelten – oft gegen ihre Arbeitgeber auf den Kolonialfarmen, auf denen sie arbeiteten.

Infolge der Gewalt verhängte die Regierung der Freien Franzosen den Ausnahmezustand über Algerien und setzte 10 000 Soldaten ein, um den Aufstand niederzuschlagen. Sie brannten Häuser nieder und vollstreckten Hinrichtungen im Schnellverfahren, unterstützt von der französischen Marine und Luftwaffe, die die Küste beschoss und ganze Dörfer bombardierte.

Tausende von Algeriern wurden gezwungen, vor der französischen Flagge niederzuknien und „Wir sind Hunde“ zu skandieren, während Soldaten aus den verstümmelten Fingern toter Algerier Ringe als Kriegstrophäen anfertigten.

Kolonialistische Milizen griffen Algerier in Guelma an der tunesischen Grenze an, wo der örtliche französische Kolonialherr die 4.000 Kolonisten in Erwartung der Demonstrationen vom 8. Mai bewaffnete, die von der Polizei angegriffen wurden.

Die Siedler randalierten und verübten weitere grausame Gewalttaten gegen die 16 500 in Guelma lebenden Algerier.

Nach offiziellen französischen Angaben töteten sie 1.500 von ihnen, ein Viertel der algerischen Bevölkerung im Alter von 25 bis 45 Jahren. Die Leichen wurden in Massengräbern verscharrt und anschließend exhumiert und verbrannt, um eine Untersuchung zu verhindern.

Die endgültige Bilanz der französischen Repressionen war entsetzlich: Die New York Times berichtete von 17.000 bis 20.000 getöteten Algeriern, während algerische Quellen die Zahl auf über 45.000 bezifferten. Französische Historiker sprechen dagegen von nicht mehr als 6.000-8.000 Toten. All dies geschah „als Vergeltungsmaßnahme“, wie ein französischer Soldat, der zum Historiker wurde, sagt.

De Gaulle begrub das ganze Massaker und setzte eine Untersuchungskommission aus, die die Gräueltaten des Freien Frankreichs an den kolonisierten Algeriern untersuchen sollte.

Ein Jahrzehnt später, im August 1955, kam es zu einem weiteren Aufstand, bei dem Algerier die Kolonisten von Philippeville, einer 1838 gegründeten französischen Kolonie in der alten Stadt Skikda an der Küste nahe Constantine, sowie Soldaten der Polizei und der Armee angriffen. Sie töteten 100 europäische Kolonisten und hackten viele zu Tode.

Die französische „Vergeltung“ war brutal. Die Armee, die Polizei und die Kolonisten töteten Tausende von Algeriern. Dutzende wurden auf der Stelle erschossen, Hunderte weitere wurden im Fußballstadion von Philippeville zusammengetrieben und hingerichtet.

Bei der Beerdigung der Kolonisten wurden acht Muslime von den europäischen Trauergästen gelyncht. Die algerische Nationale Befreiungsfront behauptete, die Franzosen hätten 12.000 Menschen getötet, während die Franzosen behaupteten, sie hätten nur ein Zehntel dieser Zahl getötet. Ein französischer Beamter erklärte jedoch gegenüber einem US-Diplomaten, dass die Franzosen innerhalb eines Monats nach dem Angriff in Philippeville 20.000 Menschen getötet hätten.

Eine Studie der Rand Corporation, der einflussreichen amerikanischen Denkfabrik, die seit dem Zweiten Weltkrieg eng mit der US-Regierung zusammenarbeitet, beschreibt das Blutbad als „Vergeltung“ für das „Massaker an der Zivilbevölkerung“ der algerischen Revolutionäre, bei dem weiße Kolonisten getötet wurden.

Nach Ansicht der Rand-Forscher war der Angriff der Algerier auf die Kolonisten jedoch eindeutig keine Vergeltung – trotz des Völkermords, dem sie durch ihre französischen Kolonialherren ausgesetzt waren. Der französische Völkermord an den Algeriern hatte allein bis 1871 bereits ein Drittel der Bevölkerung getötet.

Wenn all dies an den andauernden rhetorischen Krieg des Westens gegen das palästinensische Volk erinnert, dann deshalb, weil er demselben kolonialen Drehbuch folgt.

Es überrascht kaum, dass das Wort „Vergeltung“ oder „Vergeltung“ in westlichen Beschreibungen von Israels anhaltendem Völkermord in Gaza allgegenwärtig ist

Während des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen im Dezember 2008 und Januar 2009, bei dem 1.400 Palästinenser getötet wurden, behauptete die New York Times im Einklang mit Israel, den westlichen Regierungen und der Mainstream-Presse, der Angriff sei „als Vergeltung“ für den palästinensischen Raketenbeschuss auf Israel erfolgt. Letzteres geschieht natürlich nie als Vergeltung für die koloniale Gewalt, die Besatzung und die Belagerung des Gazastreifens durch Israel.

Im Jahr 2012 wurden israelische Angriffe, bei denen 180 Palästinenser getötet wurden, ebenfalls als „Vergeltungsmaßnahmen“ bezeichnet.

Die New York Times informierte uns auch darüber, dass Israels Bombardierung des von Israel belagerten Gazastreifens im Juni 2014, die zu einem umfassenden Angriff im Juli und August führte, bei dem 2.250 Palästinenser getötet wurden, ein „Vergeltungsschlag“ war.

Im Jahr 2021 bezeichnete unter anderem die Times die tödlichen Angriffe Israels auf Gaza, bei denen 256 Palästinenser getötet wurden, als „Vergeltungsschläge“.

Es ist daher kaum verwunderlich, dass das Wort „Vergeltung“ oder „Vergeltung“ in westlichen Beschreibungen von Israels anhaltendem Völkermord in Gaza allgegenwärtig ist.

Vergeltungs“-Völkermord

Die Israelis scheinen erkannt zu haben, dass ihre militärische Niederlage vom 7. Oktober allein nicht ausreicht, um den „Vergeltungs“-Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung zu rechtfertigen.

Sie begannen, grausame Geschichten über Babyverbrennungen, das Ausweiden schwangerer Frauen und systematische Vergewaltigungen zu fabrizieren – ebenso wie ihre spätere Lügenkampagne, dass Unrwa-Mitarbeiter Mitglieder der Hamas seien.

Die Geschichten über das Verbrennen von Babys und das Ausweiden von Frauen wurden schnell als israelische Fiktion entlarvt, die nie stattgefunden hat.

In der Zwischenzeit sind in der israelischen Presse viele Beweise dafür aufgetaucht, dass die israelischen Streitkräfte viele von ihnen durch eigenes Feuer getötet und möglicherweise israelische Zivilisten absichtlich geopfert haben, im Einklang mit einer israelischen Militärtaktik, die als „Hannibal-Richtlinie“ bezeichnet wird.

Was die Vergewaltigungsgeschichten betrifft, so bleiben die Behauptungen mangels forensischer Beweise oder Aussagen von Vergewaltigungsopfern oder Überlebenden unbewiesen, auch in den Büros der New York Times.

Ihre Rolle bei der Verbreitung dieser israelischen Behauptungen als Wahrheit hat die Zeitung in Schwierigkeiten mit ihren eigenen Reportern gebracht (was zu einer Hexenjagd innerhalb der Zeitung gegen Mitarbeiter arabischer und muslimischer Herkunft führte, die verdächtigt werden, Nachrichten über die internen Kämpfe weitergegeben zu haben) und mit israelischen Familien, die bestritten, dass ihre weiblichen Angehörigen vergewaltigt oder sexuell missbraucht wurden.

Sogar die UNO spielt eine Rolle bei der Verbreitung israelischer Propaganda. Der jüngste UN-Bericht über die angeblichen Vergewaltigungen, bei dem UN-Beamte keine Untersuchung durchführen durften, sondern von der israelischen Regierung mit Informationen versorgt wurden, kam zu dem Schluss, dass es „vernünftige Gründe“ gibt, den israelischen Behauptungen zu glauben. Der Bericht enthüllt jedoch nicht, welche das sind, und hält einige der sensationellen israelischen Behauptungen sogar für „unbegründet“.

In dem Bericht heißt es, dass das Untersuchungsteam „nicht in der Lage war, die Prävalenz sexueller Gewalt festzustellen“ und dass „das Gesamtausmaß, der Umfang und die spezifische Zuordnung dieser Verstöße eine umfassende Untersuchung erfordern würden“. Darüber hinaus hat das UN-Team „trotz konzertierter Bemühungen, sie zu ermutigen, sich zu melden, mit keinem Überlebenden/Opfer sexueller Gewalt ab dem 7. Oktober gesprochen“.

Wie Ali Abunimah und Asa Winstanley von der Electronic Intifada in einer gründlichen Bewertung des UN-Berichts dargelegt haben, besteht der überraschende Aspekt des Berichts darin, dass er keinerlei Beweise für sexuelle Gewalt erwähnt, sondern lediglich „klare und überzeugende Informationen“, die, wie er zugibt, „größtenteils von israelischen nationalen Institutionen stammen“.

Im UN-Bericht heißt es, dass das Team in seiner eigenen „Open-Source“-Untersuchung trotz der Durchsicht von „umfangreichem digitalem Material“ „keine digitalen Beweise für sexuelle Gewaltakte“ gefunden hat.

Angesichts der zentralen Bedeutung der Vergewaltigungsvorwürfe für die Rechtfertigung von Israels „Vergeltungs“-Völkermord hat das Fehlen von Beweisen die Zweifel bestätigt, die viele an den israelischen Anschuldigungen geäußert haben.

Der UN-Bericht hält jedoch die Vorwürfe von Sexualverbrechen für glaubwürdig, die von israelischen Streitkräften und Siedlern gegen palästinensische Frauen und Männer im Westjordanland begangen wurden. Der Bericht forderte das israelische Militär auf, die Vorwürfe zu untersuchen, was dieses jedoch rundweg ablehnte.

Palästinensische Frauen und Kinder fliehen nach einem israelischen Bombardement im Zentrum von Gaza-Stadt am 18. März 2024 (AFP)

In dem Bericht wird nicht erwähnt, dass israelische Soldatinnen seit Jahrzehnten sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen durch männliche israelische Soldaten ausgesetzt sind. Aber das war ja auch nicht Teil der Anklage. Allein im Jahr 2020 veröffentlichte das israelische Militär Zahlen zu sexuellen Übergriffen, die 1.542 Beschwerden umfassten, darunter 26 Fälle von Vergewaltigung, 391 obszöne Handlungen und 92 Fälle von Verbreitung von Fotos und Videos. Davon hat das israelische Militär lediglich 31 Anklagen erhoben.

Es ist unklar, ob die israelischen sexuellen Übergriffe auf israelische und palästinensische Frauen auch eine Vergeltungsmaßnahme sind.

Was in den westlichen Diskussionen über Israels „Vergeltungsmaßnahmen“ oft fehlt, ist die tatsächliche und echte Niederlage des israelischen Militärs gegen palästinensische Widerstandsgruppen, für die es zahlreiche Beweise gibt. Diese Tatsache ist unumstößlich.

Die palästinensische Übernahme mehrerer israelischer Militärbasen und Kontrollpunkte, die den Gazastreifen belagern, und die Szenen gedemütigter israelischer Soldaten, die während des Angriffs schliefen, sind in der Tat der wahre Grund für Israels wütenden völkermörderischen Krieg, da es für Israel unverständlich war, dass kolonisierte „menschliche Tiere“, wie israelische Beamte die Palästinenser nennen, das kolonisierende israelische Militär besiegen konnten.

Das Problem mit dem westlichen Narrativ ist, dass es darauf besteht, dass der israelische und zionistische Kolonialismus, der seit den 1880er Jahren Gewalt gegen die einheimischen Palästinenser ausübt, ein legitimes Eroberungsrecht ist und keine Form der Aggression darstellt, gegen die man sich legitimerweise wehren könnte.

In diesem Narrativ sind es die Palästinenser, die die Gewalt ausgelöst haben, indem sie es wagten, sich dieser rassistischen und kolonialen europäisch-zionistischen Gewalt zu widersetzen, weshalb ihr Widerstand niemals als „Vergeltung“ bezeichnet werden kann.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

Übersetzt mit deepl.com

