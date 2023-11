https://www.middleeastmonitor.com/20231124-barcelona-suspends-relations-with-israel/

Tausende von Menschen demonstrieren in Barcelona aus Solidarität mit Palästina in Barcelona, Spanien, am 11. November 2023 [Marc Asensio/NurPhoto via Getty Images]

Barcelona setzt Beziehungen zu Israel aus

24. November 2023

Der Stadtrat von Barcelona hat am Freitag eine Erklärung verabschiedet, die die Beziehungen zu Israel aussetzt, bis ein dauerhafter Waffenstillstand im Gazastreifen erreicht ist und das Land „die Grundrechte des palästinensischen Volkes respektiert“, berichtet die Agentur Anadolu.

Es ist nicht das erste Mal, dass Barcelona die Beziehungen zu Israel abbricht.

Im Februar 2023 setzte die damalige Bürgermeisterin Ada Colau die Beziehungen der Stadt zu Israel und das Partnerschaftsabkommen mit Tel Aviv aus.

Bei den Wahlen in diesem Sommer verlor Colau jedoch ihr Amt an den sozialistischen Kandidaten Jaume Collboni. Im September stellte er die diplomatischen Beziehungen zu Israel und das Städtepartnerschaftsabkommen mit Tel Aviv wieder her.

Die Erklärung vom Freitag wurde von Colaus linksextremer Partei Barcelona En Comun eingebracht und von Collbonis Sozialistischer Partei sowie der linken Separatistenpartei ERC unterstützt.

Die Erklärung verurteilt alle Angriffe auf die Zivilbevölkerung, sowohl durch die Hamas als auch durch Israel, sowie „jegliche kollektive Bestrafung, Zwangsvertreibung, systematische Zerstörung von Häusern und ziviler Infrastruktur sowie die Blockade von Energie, Wasser, Lebensmitteln und medizinischer Versorgung der Bevölkerung des Gazastreifens“.

Laut der von Barcelona verabschiedeten Erklärung sind die Haupthindernisse für einen dauerhaften Frieden „die Besetzung und Kolonisierung der palästinensischen Gebiete“ und die „Verweigerung von Rechten“ für die Bevölkerung.

Andere hochrangige Mitglieder der spanischen Regierung, darunter die ehemalige Ministerin und jetzige Abgeordnete Ione Belarra, haben dazu aufgerufen, dass das Land als Ganzes seine Beziehungen zur Regierung von Benjamin Netanjahu abbrechen sollte.

Das ist nicht die Position der Regierung. Im Gegenteil: Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez reiste am Donnerstag nach Israel und Palästina, um sich mit seinen Amtskollegen vor Ort zu treffen.

Dort kritisierte er die israelische Reaktion auf die Hamas-Angriffe vom 7. Oktober. Er bezeichnete die Lage im Gazastreifen als „humanitäre Katastrophe“, forderte Israel auf, „das Leben der Zivilbevölkerung um jeden Preis zu respektieren“, und erklärte, die Zahl der zivilen Todesopfer sei nicht hinnehmbar.

Er verurteilte auch die Angriffe der Hamas.

Belarra bezeichnete Sanchez‘ Reise als „Schönfärberei“ für Netanjahu und sagte, er solle sich stattdessen in Brüssel dafür einsetzen, dass die EU Sanktionen gegen Israel verhängt, so wie es der Block gegenüber Russland nach dessen Angriff auf die Ukraine getan hat.

Sanchez sagte, seine Aufgabe sei es, die Grundlage für Friedensgespräche zu schaffen.

READ: Pro-israelische Politik der deutschen Regierung wird von der Öffentlichkeit nicht unterstützt: Umfrage

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …