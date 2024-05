„Im 20. Jahrhundert war Deutschland so sehr von seiner eigenen Rassenreinheit überzeugt, dass es Menschen vergaste, die es als minderwertige Wesen ansah.“

Partner im Völkermord: Olaf Scholz (Deutschland) und Benjamin Netanjahu (Israel). (Deutsche Regierung)

Deutschland erwägt neue Geschäfte mit Israels Völkermord-Händlern

Von David Cronin

Rechte und Rechenschaftspflicht

14. Mai 2024

Israels „Unabhängigkeitserklärung“ – die diese Woche vor 76 Jahren veröffentlicht wurde – beruft sich auf den Holocaust, um die Legitimation für ein siedlungskoloniales Unternehmen zu schaffen.

Das vom deutschen Naziregime verübte industrielle Gemetzel verdeutlichte die dringende Notwendigkeit, das Problem der jüdischen „Heimatlosigkeit“ durch die „Wiedererrichtung des jüdischen Staates in Eretz-Israel“ zu lösen, heißt es in dem Dokument.

Die Gegenüberstellung einer jüngsten und äußerst schmerzhaften Geschichte mit einem Verweis auf etwas, das einige Jahrtausende zurückliegt, war pervers.

Führende Persönlichkeiten der zionistischen Bewegung behaupteten, sowohl der Holocaust als auch die Bibel gäben ihnen das Recht, einen jüdischen Staat in Palästina zu gründen, den sie nun „Eretz-Israel“ oder „Groß-Israel“ nannten.

Das Versprechen in der Erklärung, Gleichheit unabhängig von Religion und Rasse zu gewährleisten, änderte nichts daran, dass Israel sich als jüdischer Staat behauptete. Die Palästinenser, von denen die meisten nicht jüdisch waren, wurden per Definition als minderwertig eingestuft.

Außerdem wurde das Gleichheitsversprechen durch die Fakten vor Ort zunichte gemacht.

Die Erklärung wurde zu einer Zeit abgegeben, als die Nakba noch immer andauerte. Etwa 800 000 Palästinenser wurden zwischen 1947 und 1949 von den zionistischen Streitkräften aus ihren Häusern vertrieben.

Bewaffnung des jüdischen Traumas

Die Schrecken des Holocaust berechtigten die zionistische Bewegung nicht dazu, in Palästina ein Apartheidsystem zu errichten. Diese Schrecken berechtigen Israel ganz sicher nicht dazu, heute in Gaza einen Völkermord zu begehen.

Dennoch haben Israels Führer bei unzähligen Gelegenheiten das kollektive jüdische Trauma als Waffe eingesetzt, um Unterstützung für ihr aggressives Verhalten zu gewinnen.

Deutschland – der Staat, der am unmittelbarsten für den Holocaust verantwortlich ist – hat diese Bewaffnung unterstützt.

David Ben Gurion – Israels erster Premierminister und der Mann, der im Mai 1948 die „Unabhängigkeitserklärung“ verlesen hat – sicherte sich die Unterstützung Westdeutschlands.

Obwohl Israel erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, zahlte Westdeutschland diesem Staat Reparationen für den Holocaust. Die Finanzierung erwies sich als eine wichtige Einnahmequelle.

Die Unterstützung hatte eine starke militärische Dimension, die die israelische Elite unter Verschluss halten wollte. Im Jahr 1963 waren einige Politiker empört, als sie erfuhren, dass israelische Truppen in Deutschland ausgebildet wurden.

Die militärische Zusammenarbeit dauert bis heute an.

In den letzten zehn Jahren war Deutschland nach den USA der zweitgrößte externe Waffenlieferant Israels.

Nicaragua hat diese Waffenexporte vor kurzem mit einer Klage vor dem Internationalen Gerichtshof angefochten, in der Deutschland vorgeworfen wird, gegen die Völkermordkonvention verstoßen zu haben. Mit der Antwort, dass die Zahl der erteilten Genehmigungen für Waffenlieferungen an Israel seit Oktober zurückgegangen sei, hat Deutschland nicht die ganze Wahrheit gesagt.

Auch wenn Deutschland weniger Waffen nach Israel liefert, arbeitet es weiterhin eng mit Firmen zusammen, die am Völkermord im Gazastreifen beteiligt sind.

Deutschland hat kürzlich Flüge von Heron-Drohnen in seinem Luftraum genehmigt. Die Heron wird von der staatlichen Israel Aerospace Industries (IAI) hergestellt.

Dieselbe IAI hat sich damit gebrüstet, dass sie eine „zentrale Rolle“ im Krieg gegen Gaza spielt und hat gerade Rekordgewinne bekannt gegeben.

Die IAI war Gastgeber eines Besuchs von Beamten des deutschen Verteidigungsministeriums in derselben Woche, in der Israel Anfang des Monats seinen Holocaust-Gedenktag feierte – was laut der Jerusalem Post „symbolisch“ wichtig war.

Die Teilnehmer des Besuchs schienen sich von der Symbolik nicht allzu sehr ablenken zu lassen. Sie erörterten die Möglichkeit, dass IAI seine Arrow-3-Waffen an Deutschland verkaufen würde.

Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa erwägt ein Drohnengeschäft mit Elbit Systems, einem anderen großen israelischen Waffenhersteller.

IsraelDefense – eine Website für den Waffenhandel – hat berichtet, dass im Januar eine vorläufige Vereinbarung zwischen Lufthansa und Elbit Systems getroffen wurde, obwohl noch kein formeller Vertrag unterzeichnet wurde. Der Vertrag würde die Lieferung einer Reihe von Elbit Hermes 900 Starliner Drohnen an die deutsche Marine beinhalten.

Elbit gruppiert seine Drohnen in so genannte „Familien“.

Eine Drohne, die zur Hermes-Familie“ gehört, wurde letzten Monat bei der Tötung von Mitarbeitern der Hilfsorganisation World Central Kitchen eingesetzt – ein Vorfall, der sogar einige der treuesten Verbündeten Israels verärgerte.

Deutschland beruft sich auf seine eigene Geschichte, wenn es erklären soll, warum es Israels gegenwärtige Verbrechen unterstützt.

Dieses Argument hat eine düstere Logik.

Im 20. Jahrhundert war Deutschland so sehr von seiner eigenen Rassenreinheit überzeugt, dass es Menschen vergaste, die es als minderwertige Wesen ansah.

Im 21. Jahrhundert unterstützt Deutschland Israel, wenn es die Menschen in Gaza als „menschliche Tiere“ bezeichnet und damit durchkommt, dass sie Terror und Hunger ausgesetzt werden.

