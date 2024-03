‚Appalled‘: State Department official resigns over US support for Israel Annelle Sheline said US support for Israel’s war on Gaza made it ‚almost impossible‘ to advance human rights

Harry-S.-Truman-Gebäude, am 17. Juli 2023 in Washington, DC (Chip Somodevilla/AFP)

Krieg gegen Gaza:

Beamtin des Außenministeriums tritt wegen US-Unterstützung für Israel zurück

Annelle Sheline sagte, die Unterstützung der USA für Israels Krieg gegen Gaza mache es „fast unmöglich“, die Menschenrechte voranzutreiben

US-Außenminister Antony Blinken spricht mit Reportern im Presse-Briefing-Raum des Außenministeriums

Krieg gegen Gaza: Beamter des Außenministeriums tritt wegen US-Unterstützung für Israel zurück

Von MEE-Mitarbeitern

27. März 2024

Eine Beamtin des US-Außenministeriums ist am Mittwoch aus Protest gegen die Unterstützung Israels durch die Biden-Administration zurückgetreten. Sie sagte, dies habe ihre Arbeit zur Förderung der Menschenrechte „fast unmöglich“ gemacht.

Annelle Sheline, 38, trat auf halbem Wege ihres Zweijahresvertrags mit dem US-Außenministerium als Referentin für Außenpolitik im Büro für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit zurück.

Sheline sagte, dass sie in Anbetracht ihrer Position nicht glaubte, dass es wichtig genug sei, ihren Rücktritt öffentlich bekannt zu geben, aber sie wurde von anderen Mitarbeitern des Außenministeriums ermutigt, die gegen die Unterstützung der USA für Israels Krieg gegen Gaza waren.

„Die Antwort, die ich immer wieder hörte, war: ‚Bitte sprich für uns‘.“

„Durch meinen öffentlichen Rücktritt bin ich traurig über das Wissen, dass ich wahrscheinlich eine Zukunft im Außenministerium ausschließe“, schrieb sie in einem offenen Brief auf CNN.

Sheline, deren Arbeit sich auf die Förderung der Menschenrechte im Nahen Osten und in Nordafrika konzentrierte, sagte, sie habe versucht, ihre Besorgnis über die Unterstützung Israels durch die USA in Dissenskabeln des Außenministeriums und bei Mitarbeitertreffen zur Sprache zu bringen, aber es sei sinnlos, „solange die USA weiterhin einen stetigen Strom von Waffen an Israel schicken“.

„Meine Kollegen und ich haben mit Entsetzen beobachtet, wie diese Regierung Tausende von präzisionsgelenkter Munition, Bomben, Kleinwaffen und andere tödliche Hilfsgüter an Israel geliefert hat….Wir sind entsetzt über die eklatante Missachtung amerikanischer Gesetze durch die Regierung.“

Shelines Rücktritt ist der aufsehenerregendste Abgang aus dem Außenministerium, seit Josh Paul, ein ehemaliger Direktor, der US-Waffentransfers überwachte, nur wenige Tage nach Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza von seinem Posten zurücktrat.

„Ich bin so stolz auf meine frühere Kollegin Dr. Annelle Sheline, dass sie als dritte US-Beamtin öffentlich ihren Rücktritt erklärt hat, weil die Biden-Administration Israels Kriegsverbrechen, Bombardierungen und das Aushungern unschuldiger Zivilisten in Gaza weiterhin unterstützt“, sagte Paul in einem Beitrag auf LinkedIn als Reaktion auf die Nachricht.

Unabhängig davon trat Tariq Habash, ein palästinensischer Amerikaner, im Januar von seinem politischen Posten im US-Bildungsministerium zurück.

Beamte des Außenministeriums, die sich gegen die Unterstützung Israels durch die USA aussprechen, haben eine Stellungnahme verfasst, in der sie Israel beschuldigen, „Kriegsverbrechen“ zu begehen und Biden beschuldigen, „Fehlinformationen“ über den Krieg zu verbreiten.

MEE hatte zuvor berichtet, dass Bidens Position zum Krieg auch eine Gegenreaktion unter den Mitarbeitern der demokratischen Abgeordneten im Kongress ausgelöst hatte.

Im Februar verbrannte sich Aaron Bushnell, ein 25-jähriger US-Luftwaffensoldat, vor der israelischen Botschaft in Washington DC, als er aus Protest gegen die Gaza-Politik der Regierung Biden „Free Palestine“ rief. Er starb später an seinen Verletzungen.

Die öffentliche Kritik innerhalb der Biden-Administration beschränkte sich jedoch hauptsächlich auf junge Mitarbeiter und Beamte mit niedrigem Dienstgrad.

Sheline selbst sagte, dass es „viele Leute [im Außenministerium] gibt, die mit meinem Standpunkt nicht einverstanden sind“.

Die größere Herausforderung für Bidens Unterstützung Israels hat sich unter wichtigen Mitgliedern seiner Wahlkoalition in den Swing States herauskristallisiert, wie z. B. arabischen Amerikanern und Progressiven in Michigan und Pennsylvania, wo sich Biden und der ehemalige Präsident Donald Trump vor den Wahlen im November ein enges Rennen liefern.

