‚Demeaning‘ to women: Israeli troops play with undergarments in Gaza homes The videos shot by Israeli soldiers are among dozens of posts in which troops in Gaza are shown displaying lingerie, mannequins, and in some cases both.

Erniedrigend“ für Frauen: Israelische Soldaten spielen mit Unterwäsche in Häusern in Gaza

28. März 2024

Die von israelischen Soldaten gedrehten Videos gehören zu Dutzenden von Beiträgen, in denen Truppen im Gazastreifen mit Unterwäsche, Schaufensterpuppen und in einigen Fällen mit beidem zu sehen sind.

UN-Experten erklärten in einem kürzlich veröffentlichten Bericht, dass sie im besetzten Westjordanland Informationen über sexuelle Gewalt gegen Palästinenser durch die IDF erhalten hätten. /Foto: @ytirawi on X

Andere

UN-Experten erklärten in einem kürzlich erschienenen Bericht, sie hätten im besetzten Westjordanland Informationen über sexuelle Gewalt gegen Palästinenser durch die IDF erhalten. /Foto: @ytirawi on X

Israelische Soldaten haben Fotos und Videos von sich selbst veröffentlicht, auf denen sie mit Unterwäsche spielen, die in palästinensischen Häusern gefunden wurde, und haben damit ein widersprüchliches Bild des Krieges in Gaza geschaffen, während eine drohende Hungersnot die weltweite Kritik an Israels Offensive verschärft.

In einem Video sitzt ein israelischer Soldat in einem Sessel in einem Zimmer in Gaza und grinst, in der einen Hand ein Gewehr, in der anderen baumelt weiße Satinunterwäsche über dem offenen Mund eines Kameraden, der auf einem Sofa liegt.

An anderer Stelle sitzt ein anderer Soldat auf einem Panzer, hält eine weibliche Schaufensterpuppe mit schwarzem BH und Helm in der Hand und sagt: „Ich habe eine wunderschöne Frau gefunden, eine ernsthafte Beziehung in Gaza, eine tolle Frau.“

Die beiden von israelischen Soldaten gedrehten Videos gehören zu Dutzenden von Beiträgen, in denen Truppen in Gaza Unterwäsche, Schaufensterpuppen und in einigen Fällen beides zeigen.

Die Dessous-Bilder wurden zehntausende Male angesehen – in einem Fall fast eine halbe Million – nachdem sie von Younis Tirawi, der sich selbst als palästinensischer Reporter bezeichnet, erneut eingestellt worden waren.

Als er auf die Bilder angesprochen wurde, die er zwischen dem 23. Februar und dem 1. März an seine mehr als 100.000 Follower auf X gepostet hatte, gab Tirawi Links zu den ursprünglichen Beiträgen der IDF-Soldaten an. Reuters überprüfte dann unabhängig acht auf Instagram oder YouTube gepostete Bilder.

„Die Veröffentlichung solcher Bilder ist für palästinensische Frauen und alle Frauen erniedrigend“, sagte Ravina Shamdasani, Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros.

Reuters schickte Einzelheiten zu den acht verifizierten Beiträgen auf YouTube oder Instagram an die israelischen Verteidigungsstreitkräfte und bat um eine Stellungnahme.

Ein Sprecher antwortete, dass die IDF Vorfälle untersucht, die von den Befehlen und erwarteten Werten der IDF-Soldaten abweichen, sowie Berichte über Videos, die in soziale Netzwerke hochgeladen wurden.

„In Fällen, in denen ein Verdacht auf eine Straftat besteht, der die Einleitung einer Untersuchung rechtfertigt, wird eine Untersuchung durch die Militärpolizei eingeleitet“, hieß es.

„Es sollte klargestellt werden, dass in einigen der untersuchten Fälle die Schlussfolgerung gezogen wird, dass die Äußerungen oder das Verhalten der Soldaten in dem Video unangemessen sind und dementsprechend behandelt werden“, heißt es in der Erklärung.

Mehr lesen

Weltweite Protestkundgebung zum Internationalen Frauentag

Verstoß gegen die Genfer Konvention

Die IDF lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob sie sich auf eines der von Reuters gezeigten Bilder bezog oder ob einer der verantwortlichen Soldaten disziplinarisch bestraft wurde.

Die israelischen Soldaten, die Reuters ausfindig machen konnte, reagierten nicht auf Bitten um einen Kommentar, die über ihre Social-Media-Konten gesendet wurden.

Zu den beglaubigten Beiträgen gehören ein Foto eines Soldaten, der eine nackte weibliche Schaufensterpuppe von hinten hält und seine Hände auf ihre Brüste legt, und eines, auf dem ein Soldat eine halbnackte Puppe anfasst.

Auf einem Foto ist ein Soldat zu sehen, der mit seinem Gewehr vor einem Doppelbett posiert, auf dem Pakete mit Frauenunterwäsche liegen, und dabei den Daumen nach oben zeigt.

YouTube teilte mit, es habe ein Video entfernt, das von Reuters als Verstoß gegen die Belästigungsrichtlinien der Plattform gemeldet worden war, die Inhalte verbieten, die persönliche Informationen über eine Person preisgeben. Instagram gab keinen Kommentar ab.

Israel wird beschuldigt, den Gazastreifen in eine Hungersnot zu treiben. Das UN-Expertenteam erklärte in seinem jüngsten Bericht auch, dass es Informationen aus institutionellen und zivilgesellschaftlichen Quellen sowie direkte Befragungen im besetzten Westjordanland über sexuelle Gewalt gegen Palästinenser durch die IDF erhalten habe.

Ardi Imseis, Assistenzprofessor für Recht an der kanadischen Queen’s University, sagte, die Posten verstießen gegen Artikel 27 der Vierten Genfer Konvention, der die Behandlung von Zivilisten in Kriegszeiten regelt.

Artikel 27 besagt, dass Zivilisten ein Recht auf Achtung ihrer Ehre, ihrer Familienrechte, ihrer Sitten und Gebräuche haben und vor Beleidigungen und öffentlichen Anzüglichkeiten geschützt werden müssen, und dass Frauen besonders vor Angriffen auf ihre Ehre geschützt werden müssen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …