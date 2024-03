Banning TikTok Is Not About Fighting China, It’s About Protecting Western Narratives and Israel’s War Crimes in the Middle East – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name (only available in desktop version). To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Click the share button above to email/forward this article to your friends and colleagues.

Beim Verbot von TikTok geht es nicht um den Kampf gegen China, sondern um den Schutz westlicher Narrative und Israels Kriegsverbrechen im Nahen Osten

Von Timothy Alexander Guzman

26. März 2024

Die US-Regierung behauptet, dass TikTok eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellt, weil China Daten über seine Nutzer für „nachrichtendienstliche Zwecke“ sammeln kann. Das kann doch nicht wahr sein! Das Repräsentantenhaus hat eine Gesetzesvorlage verabschiedet, die ein Verbot von TikTok vorsieht, wenn Byte Dance, die chinesische Muttergesellschaft, sich nicht innerhalb von etwa sechs Monaten von der App trennt. Mit anderen Worten: Byte Dance wird gezwungen, TikTok innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verkaufen, damit es in den USA betrieben werden kann. Der ehemalige Finanzminister Steven Mnuchin sagte in der CNBC-Sendung „Squawk Box“, dass er eine Investorengruppe zusammenstellt, die TikTok angeblich kaufen soll.

In Wirklichkeit sind sie nicht wegen Chinas „nachrichtendienstlichem Sammeln“ von Informationen über US-Bürger hinter TikTok her, sondern weil westliche Regierungen, Israel und ihre Mainstream-Mediennetzwerke mehr denn je durch verschiedene alternative Medien-Websites, Blogs, soziale Medien und Video-Sharing-Plattformen wie TikTok für ihre Lügen und Propaganda entlarvt werden.

Chinas „Intelligence Gathering“ vs. Israels Kriegsverbrechen

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der US-Kongress China zum Sündenbock macht, um Israels Ruf in der letzten Bastion seiner Unterstützer in den Vereinigten Staaten zu schützen, wo es mehr als 170 Millionen TikTok-Nutzer gibt. Auf die eine oder andere Weise wurden Israels Kriegsverbrechen in Gaza und darüber hinaus auf TikTok aufgedeckt, und es sieht nicht gut aus für den selbsternannten „jüdischen Staat“.

Im vergangenen Januar berichtete das US-amerikanische TIME-Magazin über die Realität, wie die Welt Israel und seine Handlungen im Nahen Osten sieht: „Neue Daten, die dem TIME-Magazin und dem Wirtschaftsinformationsunternehmen Morning Consult zur Verfügung gestellt wurden, zeigen, dass die Unterstützung für Israel in der ganzen Welt seit dem Beginn des Gaza-Krieges deutlich gesunken ist.“ Morning Consult fand heraus, dass Israels Ansehen in der Weltöffentlichkeit dramatisch gesunken ist: „Die Nettogunst – der Prozentsatz der Menschen, die Israel positiv sehen, nachdem der Prozentsatz, der es negativ sieht, abgezogen wurde – ist zwischen September und Dezember weltweit um durchschnittlich 18,5 Prozentpunkte gesunken, und zwar in 42 der 43 befragten Länder.“

Von China bis Südkorea, sogar im Vereinigten Königreich und in mehreren lateinamerikanischen Ländern hatten alle eine einigermaßen positive Sicht auf Israel, aber als der Krieg gegen Gaza begann, brachen die Meinungsumfragen zu Israels Beliebtheit ein:

China, Südafrika, Brasilien und mehrere andere lateinamerikanische Länder sahen Israel nicht mehr positiv, sondern negativ. Und viele reiche Länder, die bereits eine negative Meinung über Israel hatten – darunter Japan, Südkorea und Großbritannien – verzeichneten einen starken Rückgang. Die Nettogunst in Japan stieg von -39,9 auf -62,0; in Südkorea von -5,5 auf -47,8; und in Großbritannien von -17,1 auf -29,8.

Sonnet Frisbie, der stellvertretende Leiter der Abteilung für politische Intelligenz bei Morning Consult, sagte, dass „die Daten zeigen, wie schwer es Israel derzeit in der internationalen Gemeinschaft hat“. Natürlich hat die US-Bevölkerung immer noch eine positive Meinung von Israel: „Die USA bleiben das einzige reiche Land, das immer noch eine positive Meinung von Israel hat. Die Nettobefürwortung sank nur um 2,2 Prozentpunkte, von einer Nettobefürwortung von 18,2 auf eine Nettobefürwortung von 16 von September bis Dezember“, so der Bericht.

Die Welt muss Israel den Frieden aufzwingen

Al Jazeera, „Israel hat den Krieg um die öffentliche Meinung verloren“, von Imam Omar Suleiman, der letztes Jahr veröffentlicht wurde, sagte: „In einer neuen Medienlandschaft, die nicht von westlichen Mediengiganten, sondern von Instagram-Reels, TikTok-Videos und YouTube-Kurzfilmen dominiert wird, ist Israels andauernder Krieg gegen den belagerten Gazastreifen mehr als nur im Fernsehen zu sehen.“

Israels Verbrechen wurden durch das Internet, einschließlich alternativer Mediennetzwerke und verschiedener sozialer Medienplattformen, aufgedeckt, da die von den Zionisten kontrollierten Mainstream-Medien ihre Aufgabe nicht erfüllt haben, was niemanden überraschen sollte.

Plattformen wie TikTok haben mehr als 170 Millionen Nutzer in den USA, was sowohl die US-amerikanische als auch die israelische Regierung beunruhigt, die die US-Bevölkerung durch ihre Kontrolle über die Mainstream-Medien und Hollywood täglich über die Lage in Palästina aufklären:

Zuschauer in der ganzen Welt, vor allem junge Menschen, verfolgen seit über einem Monat auf ihren bevorzugten Social-Media-Plattformen in Echtzeit die Verwüstungen, die durch Israels wahllosen Beschuss der palästinensischen Enklave verursacht werden. Jeder, der über einen Internetzugang verfügt, hat unzählige Videos von Babys gesehen, die von Bomben zerrissen wurden, von Frauen, die unter Tonnen von Beton erdrückt wurden, und von Müttern, die die toten Körper ihrer Kinder in den Armen hielten.

Suleiman sagte, dass „Israel natürlich immer noch mit seinen üblichen Bemühungen – und mehr – fortfährt, die Erzählung über seine blutigen Kriege und jahrzehntelange Besatzung zu kontrollieren“. Er zeigt auf, wie Israel den Informationskrieg verliert:

Trotz all dieser Bemühungen ist Israel, vor allem dank der sozialen Medien, nicht mehr in der Lage, die Wahrheit über sein Verhalten in Palästina zu verbergen. Es kann die Erzählungen und die öffentliche Meinung über Palästina nicht mehr kontrollieren. Da die Mainstream-Medien ihre Fähigkeit verlieren, im Alleingang zu entscheiden, was das westliche und in gewissem Maße auch das globale Publikum über die Situation in Palästina zu sehen bekommt, wurde die Brutalität der israelischen Besatzung für jedermann offengelegt

Die Times of Israel veröffentlichte einen Artikel, der sich auf die offensichtlichen Bedenken Israels gegenüber TikTok stützt: „Große jüdische Gruppe in den USA unterstützt überparteiliche Gesetzesvorlage, die ein Verbot von TikTok zur Folge haben könnte“, heißt es dort: „Eine der prominentesten jüdischen Gruppen des Landes hat sich hinter eine schnell voranschreitende Gesetzesvorlage gestellt, die zu einem Verbot der äußerst beliebten Video-App TikTok in den Vereinigten Staaten führen könnte.“

Die Welt weiß, dass sowohl die Demokraten als auch die Republikaner in der US-Hauptstadt in den Taschen jüdischer Lobbygruppen sitzen und sich bemühen, TikTok zu verbieten, weil es sich um eine „App in chinesischem Besitz“ handelt und sie Daten über amerikanische Bürger sammelt, aber es gibt Unternehmen (einige davon mit Sitz in den USA, einschließlich Amazon), die schon seit einiger Zeit Ihre Daten verkaufen.

In dem Artikel heißt es: „Politiker, die den Gesetzentwurf unterstützen und zu denen führende Vertreter beider Parteien gehören, haben ihre Kritik an TikTok auf Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit konzentriert, die mit den chinesischen Eigentumsverhältnissen und der Datenerfassung der App zusammenhängen.“ Die Repräsentantin Cathy McMorris Rodgers, eine Republikanerin aus Washington, sagte: „Es ist sehr wichtig, dass es gezielt und spezifisch auf die nationale Sicherheitsbedrohung ausgerichtet ist“ und dass „es nicht um Inhalte geht. Hier geht es um die Bedrohung durch die gesammelten Daten.“ Das Verbot von TikTok hat also nichts mit dem Inhalt zu tun? Das ist reiner Unsinn. Die Times of Israel hat zumindest die Fakten dargelegt, warum die USA und Israel wirklich daran interessiert sind, die Plattform zu verbieten:

Die Jewish Federations of North America, die Hunderte von organisierten jüdischen Gemeinden vertritt, sagte, dass ihre Unterstützung für den Gesetzentwurf in der Sorge über Antisemitismus auf der Plattform wurzelt. Die Jewish Federations und die Anti-Defamation League haben TikTok vorgeworfen, Antisemitismus und israelfeindliche Äußerungen zuzulassen, die sich ausbreiten.

Die Jewish Federations of North America (JFNA) hat einen Brief an den US-Kongress geschrieben, in dem es heißt, dass „das wichtigste Thema für unsere jüdischen Gemeinden heute der dramatische Anstieg des Antisemitismus ist“ und dass „unsere Gemeinschaft versteht, dass soziale Medien ein Haupttreiber des grassierenden Antisemitismus sind und dass TikTok bei weitem der schlimmste Übeltäter ist.“

Beim Verbot von TikTok geht es um Zensur. Es ist eine Tatsache, dass Israels Kriegsverbrechen und die zerstörerische Natur der US-Kriegsmaschinerie mehr als je zuvor aufgedeckt werden. Die US-Gesetzgeber geben Byte Dance, das von Shou Zi Chew, einem Bürger Singapurs, geleitet wird, sechs Monate Zeit, um US-Vermögenswerte aus der App zu veräußern, sonst droht ein Verbot. Wenn das Verbot von TikTok durchkommt, ist die freie Meinungsäußerung in den USA endgültig tot. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle Social-Media-Plattformen oder sogar Websites auf absehbare Zeit in Gefahr sind, denn es wird andere Apps und Plattformen geben, die das politische Establishment der USA, der EU und Israels nicht kontrollieren kann.

Das Verbot von TikTok wird uns nur dazu motivieren, andere Plattformen zu schaffen

Social-Media-Plattformen wie YouTube, Facebook und Twitter (auch wenn sie Elon Musk gehören) wurden vom staatlichen Zensurregime komplett gekapert. Das westliche politische Establishment, die globalistischen Banker, die Zionisten, die multinationalen Konzerne wie Big Oil und Big Pharma und andere auf der ganzen Welt stehen vor einem Informationskrieg, den sie eindeutig verlieren werden.

Das Internet hat uns die Mittel an die Hand gegeben, um die Mainstream-Medien und ihre Lügen zu bekämpfen. Mehrere Social-Media-Plattformen wie TikTok haben sich zu einem wichtigen Instrument entwickelt, um die Propaganda der Regierung und der Konzerne zu bekämpfen, aber es gibt auch andere verschiedene Arten von Online-Videoplattformen wie Rumble, Bit Chute, Odysee (Teil von LBRY, einem Blockchain-basierten Filesharing- und Zahlungsnetzwerk) und wir müssen auch Instant-Messaging-Dienste wie Telegram und VK einbeziehen, wo man ebenfalls Artikel und Videos posten kann.

Der Punkt hier ist, dass unabhängig davon, wie bestimmte Regierungen wie die USA und die Europäische Union, die ausländische Medienunternehmen wie Russlands RT News und Irans Press TV verboten haben, auch Pläne haben, Social-Media-Plattformen zu verbieten, aber es wird nicht funktionieren.

Sie glauben, dass ein Verbot von TikTok die Menschen daran hindern wird, die Wahrheit zu erfahren, vor allem über die Geschehnisse in Palästina. Aber sie irren sich, es wird nur dazu beitragen, die Menschen zu motivieren, neue Plattformen und andere Ideen zu schaffen, sie werden neue Informationskanäle schaffen, die an die Öffentlichkeit gelangen. Ob TikTok nun verboten wird oder nicht, der Geist ist aus der Flasche, die Wahrheit kann niemals unterdrückt werden.

