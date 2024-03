How Europe is profiting at the expense of Egypt’s poor European corporations have played a key role in the Egyptian regime’s policy of debt-fuelled mega-projects

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi spricht mit der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen im Ittihadiya-Präsidentenpalast in Kairo, Ägypten, 17. März 2024 (Reuters)

Wie Europa auf Kosten der Armen in Ägypten profitiert

Maged Mandour

25. März 2024

Europäische Konzerne haben eine Schlüsselrolle in der Politik des ägyptischen Regimes gespielt, das mit Schulden finanzierte Megaprojekte durchführt

Die Europäische Union hat in diesem Monat ein umfangreiches Finanzierungspaket in Höhe von 7,4 Milliarden Euro (8 Milliarden Dollar) angekündigt, um Ägyptens angeschlagene Wirtschaft zu unterstützen. Es umfasst fünf Milliarden Euro in Form von Darlehen, 1,8 Milliarden Euro in Form von Investitionen und 600 Millionen Euro in Form von Zuschüssen, von denen ein Drittel für die Bewältigung der Migrationsströme“ bestimmt ist.

Eine Milliarde Euro an Darlehen wird in diesem Jahr als Soforthilfe zur Verfügung gestellt, der Rest muss noch vom Europäischen Parlament genehmigt werden. Das Finanzierungspaket stellt eine Aufwertung der Beziehungen zwischen der EU und Ägypten zu einer „strategischen Partnerschaft“ dar, die eine engere Zusammenarbeit ermöglicht.

Der Schritt, der von Menschenrechtsgruppen heftig kritisiert wurde, ist Teil einer strategischen Allianz zwischen Europa und dem Sisi-Regime, in deren Rahmen europäische Unternehmen und Staaten in hohem Maße von dem Modell des militarisierten Staatskapitalismus und den exzessiven Rüstungsausgaben des Regimes profitiert haben.

Entgegen der landläufigen Meinung ist die Logik, die hier im Spiel ist, viel unheilvoller als die Eindämmung der Migration oder die Stabilisierung des südlichen Mittelmeerraums. Die Migrationsfrage ist zwar ein wichtiger Faktor, aber bei weitem nicht der entscheidende.

Man muss sich nur die Rolle ansehen, die europäische Unternehmen in der Politik des ägyptischen Regimes für schuldenfinanzierte Megaprojekte gespielt haben, um die Dynamik zu verstehen, die im Spiel ist.

Das bemerkenswerteste Beispiel ist das deutsche Unternehmen Siemens, das ein großer Nutznießer der ägyptischen Ausgabenwut war und zwei Jahre nach dem Staatsstreich mit einem sechs Milliarden Euro (6,5 Mrd. $) schweren Auftrag zum Bau von Kraftwerken in Ägypten begann. Das Projekt wurde größtenteils über Schulden finanziert, wobei die Regierung Berichten zufolge Bankkredite in Höhe von 4,1 Milliarden Euro aufgenommen hat.

Im Jahr 2023, weniger als ein Jahrzehnt nach Baubeginn, kam es in Ägypten zu regelmäßigen Stromausfällen inmitten einer erdrückenden Schuldenkrise und einem Rückgang der Erdgasproduktion des Landes.

Übertragung von Reichtum

Der kostspielige Bau von Kraftwerken wurde jedoch von einem anderen Megaprojekt in den Schatten gestellt: dem sechstgrößten Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnsystem der Welt, das das Rote Meer und das Mittelmeer verbinden soll und 23 Milliarden Dollar kostet. Der Vertrag mit Siemens Mobility wurde im Mai 2022 unterzeichnet, als sich die Schuldenkrise bereits bemerkbar machte – was das Regime jedoch nicht von seinem Wahnsinn abhielt.

Frankreich hat außerdem zugesagt, zwischen 2021 und 2025 3,8 Milliarden Euro (4,1 Milliarden Dollar) in Ägypten zu investieren, davon 1,8 Milliarden Euro in Form von Krediten. Finanzminister Bruno Le Maire bezeichnete Ägypten als „strategischen Wirtschaftspartner Frankreichs“ und „das Land mit den meisten Krediten aus der Staatskasse“.

Die massiven Schulden gehen auf die exzessiven Ausgaben des ägyptischen Regimes für Waffen zurück, die zur Verschwendung öffentlicher Gelder beitragen.

All dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die Armutsquote in Ägypten aufgrund der Abwertung des Pfunds erheblich gestiegen ist (von rund 30 Prozent im Jahr 2019) und die öffentlichen Mittel, die durch ein regressives Steuersystem finanziert werden, dazu verwendet werden, die wachsenden Schulden des Landes zu bedienen. Auf diese Weise wird der Reichtum der armen und mittleren Bevölkerungsschichten Ägyptens an europäische Unternehmen und Banken transferiert, während das Militär weiterhin seine Tentakel in der Wirtschaft ausbreitet und Megaprojekte als Speerspitze nutzt.

Es gibt auch direkte europäische Investitionen, insbesondere im Öl- und Gassektor. Der italienische Energiekonzern Eni, der sich teilweise in Staatsbesitz befindet, hat zwischen 2015 und 2019 13 Mrd. USD in Ägypten investiert. Für 2023 hat sich Eni verpflichtet, in den nächsten vier Jahren weitere 7,7 Mrd. USD zu investieren.

Die massiven Schulden reichen bis zu den übermäßigen Rüstungsausgaben des ägyptischen Regimes, die zur Verschwendung öffentlicher Gelder und zur Entwicklung der Schuldenkrise beigetragen haben. Das bemerkenswerteste Beispiel ist der Kauf von Rafale-Kampfflugzeugen aus Frankreich in zwei separaten Geschäften. Das erste Geschäft im Wert von 5,9 Mrd. USD wurde 2015 abgeschlossen, das zweite im Wert von 4,5 Mrd. USD 2021. Bei beiden Geschäften waren Finanzierungskredite erforderlich.

In den Jahren 2019-20 belaufen sich die Rüstungsausgaben des Regimes auf sage und schreibe 16 Mrd. USD, einschließlich der Geschäfte mit Deutschland und Italien. Ausgehend von den verfügbaren, eher begrenzten Informationen spielten Kredite eine wichtige Rolle bei der Sicherung dieser Geschäfte, wodurch die Verschuldung des Regimes weiter anstieg und die Hartwährungsreserven aufgebraucht wurden.

Tödliche Allianz

Die Waffengeschäfte beschränkten sich nicht nur auf Hardware, sondern umfassten auch französische Massenüberwachungssysteme, die zur Unterdrückung Andersdenkender eingesetzt werden können. Die Allianz zwischen dem Regime und dem französischen Staat geht so weit, dass der französische Geheimdienst in den letzten Jahren direkt an Luftangriffen in der westlichen Wüste gegen „terroristische“ Ziele beteiligt war, wobei später Beweise dafür auftauchten, dass zivile Schmuggler ins Visier genommen wurden, was ebenfalls auf eine anhaltende französische Beteiligung hindeutet.

Das jüngste europäische Hilfspaket steht somit im Einklang mit einer langjährigen europäischen Politik der Unterstützung des ägyptischen Regimes durch Kredite, Waffengeschäfte und Investitionen, die nicht direkt mit der Migrantenfrage zusammenhängen.

Obwohl die Gefahr einer verstärkten Migration nach Europa durch den Bürgerkrieg im Sudan gestiegen ist, waren nur 200 Millionen Euro (217 Millionen Dollar) des jüngsten EU-Finanzpakets für die Eindämmung der Migration vorgesehen. Man braucht nur einen Blick auf die verfügbaren Daten zu werfen, um zu verstehen, dass die Bedrohung durch die Migration aus Ägypten nach Europa kein unmittelbares Problem darstellt.

Im August 2022 gab es schätzungsweise neun Millionen Migranten in Ägypten, von denen 60 Prozent seit mehr als zehn Jahren im Land lebten, was sich positiv auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft auswirkte. Etwa 30.000 syrische Investoren haben schätzungsweise 1 Milliarde Dollar in die ägyptische Wirtschaft investiert.

Nur 15 Prozent der Migranten in Ägypten werden als besonders schutzbedürftig und hilfsbedürftig eingestuft. Im Januar 2024 beherbergte Ägypten 480.000 registrierte Flüchtlinge und Asylsuchende, wobei die größte Gruppe aus Menschen bestand, die vor dem Krieg im Sudan geflohen waren.

Im Wesentlichen haben sich die EU und die wichtigsten Mitgliedstaaten mit einer der brutalsten und repressivsten Diktaturen im Nahen Osten verbündet und sich entschieden gegen die demokratischen Bestrebungen der Ägypter gestellt. Diese Politik hat den europäischen Unternehmen und Staaten massive Gewinne beschert, die auf Kosten der ägyptischen Armen und Mittelschichten gehen.

Dies wird nur zu langfristiger Instabilität und dem Auftauchen des europäischen Schreckgespenstes führen: dem arabischen Migranten.

Maged Mandour ist politischer Analyst und schreibt regelmäßig für den Arab Digest, Middle East Eye und Open Democracy. Er ist Autor eines Buches mit dem Titel Egypt Under Sisi, das demnächst bei IB Tauris erscheinen wird. Das Buch wird die sozialen und politischen Entwicklungen in Ägypten seit dem Putsch 2013 untersuchen.

Übersetzt mit deepl.com

