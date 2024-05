Bella Hadid shows Palestine solidarity with keffiyeh dress in Cannes In a bold celebration of her heritage, the Palestinian-American supermodel wore a dress in the style of the iconic chequered scarf

Das palästinensisch-amerikanische Supermodel Bella Hadid trägt ein Keffiyeh-Kleid des US-amerikanischen Designerduos Michael and Hushi (Screengrab/X)

Das palästinensisch-amerikanische Supermodel trug ein Kleid im Stil des ikonischen karierten Schals, um ihre Herkunft zu feiern



Bella Hadid zeigt Palästina-Solidarität mit Keffiyeh-Kleid in Cannes

Von Noor El-Terk

24. Mai 2024

Die Filmfestspiele von Cannes behaupten zwar, sich von der Politik fernzuhalten, aber die Teilnehmer haben in diesem Jahr wieder einmal die enge Verbindung zwischen der Welt der Mode und der Politik demonstriert.

Zunächst war da Cate Blanchetts angebliche Ode an die Palästinenser, bei der die Oscar-Preisträgerin ihr bodenlanges, schwarz-hellrosa Kleid lüftete und ein tiefgrünes Seidenfutter enthüllte, das sich vom roten Teppich abhob und beim Fotografieren auf die Farben der palästinensischen Flagge zu verweisen schien.

Supermodel Bella Hadid schlenderte am Donnerstag in einem rot-weißen Keffiyeh-Kleid durch die Straßen der Mittelmeerstadt, um ein Eis zu essen.

Die Keffiyeh ist eine traditionelle, karierte Kopfbedeckung, die von arabischen Männern in der ganzen Region getragen wird und je nach Herkunftsstadt oft in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Nähten versehen ist. Sie ist seit langem ein Synonym für die palästinensische Sache und wurde sogar als inoffizielle palästinensische Flagge bezeichnet.

Das Kleid, das Hadids palästinensisches Erbe auf kühne Weise zelebriert, scheint eine Solidaritätsbekundung zu sein und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Israel seine militärischen Angriffe auf den Gazastreifen fortsetzt, bei denen mehr als 35.000 Palästinenser ums Leben gekommen sind, die große Mehrheit davon Frauen und Kinder.

Das Kleid mit Spaghettiträgern ist ein archivierter Entwurf des US-amerikanischen Designerduos Michael und Hushi aus dem Jahr 2001, das auch ein schwarz-weißes Keffiyeh-Trägerhemd entworfen hat, das Sarah Jessica Parker in einer Folge der Erfolgsserie Sex and the City trug.

Das mittellange Kleid wurde im Rahmen ihrer ersten Modenschau vorgestellt, bei der Bilder aus dem Iran – dem Geburtsland der Designerin Hushi Mortezai – mit Tüchern aus Palästina kombiniert wurden, die die Designerin als palästinensisch bezeichnete.

Das Kleid besteht aus einer Reihe sich überlappender roter und weißer Keffiyeh-Schals mit einem asymmetrischen Saum und einem gerüschten Detail, das an den Rändern mit Quasten versehen ist.

Während der rot-weiße Aufdruck traditionell von jordanischen Beduinen getragen wird, kann das karierte Tuch in verschiedenen Farben getragen werden und wurde von vielen angenommen, um ihre Unterstützung für die Palästinenser inmitten des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen zu zeigen.

In einem Instagram-Post erklärte die Designerin Hushi: „Dieses Kleid wurde vor 23 Jahren angefertigt und alle Menschen aus der Region wurden als eine große Gruppe von ‚Anderen‘ betrachtet. Es gab kein Google. Es gab nur das, was man mit wenigen Mitteln zusammenstellen konnte. Hoffentlich können wir alle lernen, uns in Einigkeit und Liebe gegen den Völkermord zu stellen.“

Hadid teilte Hushis Post zu ihrer Geschichte auf Instagram und bestätigte die politische Stimmung mit der Botschaft: „Free Palestine forever.“

Hadid setzt sich seit Jahren für Palästina ein, hat sich aber in den letzten Monaten besonders lautstark geäußert, als die Zerstörung und die Zahl der Toten in Gaza die Schlagzeilen beherrschten.

In einer Erklärung Ende Oktober sagte Hadid auf Instagram, dass sie mit vielen Drohungen konfrontiert worden sei, aber keine Angst habe.

„Mein Herz blutet durch den Schmerz des Traumas, das ich sehe, wie es sich entfaltet, sowie durch das generationelle Trauma meines palästinensischen Blutes.“

