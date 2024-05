https://www.middleeastmonitor.com/20240525-spain-first-response-to-israels-decision-on-madrid-consulate-in-jerusalem/

Spanien: Erste Reaktion auf Israels Entscheidung zum Madrider Konsulat in Jerusalem

Der spanische Außenminister José Manuel Albares hat sich zur Entscheidung der israelischen Behörden geäußert, den Kontakt zwischen dem Madrider Konsulat in Jerusalem und den Palästinensern abzubrechen.

In einem Interview mit dem Sender RAC1 erklärte Albares am Freitag, dass die Regierung seines Landes gegen die israelische Entscheidung protestieren werde, das Generalkonsulat in Jerusalem daran zu hindern, die Palästinenser im Westjordanland zu bedienen.

Albares wies darauf hin, dass die Exekutive die vom israelischen Außenminister Israel Katz abgegebene Erklärung analysieren und dann darauf reagieren werde: „In der spanischen Regierung gibt es keine Antisemiten. Die spanische Regierung ist tolerant, pluralistisch, vielfältig und akzeptiert keinen Hassdiskurs.“

Er fügte hinzu, dass die Entscheidung Spaniens, Palästina anzuerkennen, nicht gegen Israel gerichtet sei, sondern der Überzeugung entspringe, dass ein palästinensischer Staat der beste Weg sei, um die Sicherheit Israels zu gewährleisten.

Albares fügte hinzu: „Niemand wird uns einschüchtern, von der Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand und der Anerkennung des Staates Palästina Abstand zu nehmen.“

Zuvor hatte Katz die Entscheidung bekannt gegeben,: „die Verbindung zwischen der spanischen Vertretung in Israel und den Palästinensern zu trennen und dem spanischen Konsulat in Jerusalem zu verbieten, Dienstleistungen für Palästinenser aus dem Westjordanland zu erbringen“, nachdem der spanische Premierminister Pedro Sanchez angekündigt hatte, dass sein Land den palästinensischen Staat am 28. Mai offiziell anerkennen werde.

