Muslime verrichten das Tarawih-Gebet am ersten Freitagabend des heiligen Monats Ramadan in der Masjid al-Aqsa in Jerusalem am 10. März 2024. [Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency]

Ben-Gvir ruft Juden dazu auf, Al-Aqsa in den letzten 10 Tagen des Ramadan zu stürmen

18. März 2024

Der israelische Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir hat israelischen Medienberichten zufolge gefordert, dass Juden in den letzten zehn Tagen des Ramadan die Al-Aqsa-Moschee stürmen.

Der israelische Sender Channel 13 berichtete, Ben-Gvir habe gefordert, die bekannte Politik in Israel abzuschaffen und Juden zu erlauben, die Al-Aqsa-Moschee während der letzten zehn Tage des Ramadan zu stürmen“.

Der Bericht enthüllte, dass die Sicherheitsbeamten über Ben-Gvirs Antrag informiert wurden, bevor der Ministerrat in den nächsten zwei Wochen über diese Angelegenheit berät.

Angesichts der zunehmenden Warnungen vor Anschlägen auf Muslime während des heiligen Monats äußerten hochrangige Regierungsvertreter ihre Besorgnis mit den Worten: „Es ist klar, dass Ben-Gvirs Position letztlich nicht vom Premierminister akzeptiert werden wird, aber allein seine Forderung, vom Status quo, der in den letzten Jahren die Norm war, abzuweichen, wird zu ‚zusätzlichen und unnötigen Störungen‘ führen.“

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete am vergangenen Montag, dass die israelischen Streitkräfte am ersten Tag des Ramadan Stacheldraht an der Mauer um das Löwentor neben dem Al-Aqsa-Moschee-Komplex angebracht haben.

Zuvor hatten die Besatzungstruppen den Zugang palästinensischer Gläubiger zu der heiligen Stätte der Muslime für das erste Taraweeh-Gebet des Ramadan eingeschränkt und begrenzt.

