UN expects famine in Gaza by May New report says famine between now and May in north of enclave where 300,000 people remain trapped by fighting

Ein palästinensischer Junge wird im Abu-Yousef-al-Najjar-Krankenhaus mit der Flasche gefüttert, während die Bewohner des Gazastreifens mit krisenhaftem Hunger und zunehmender Unterernährung zu kämpfen haben, in Rafah im südlichen Gazastreifen, 24. Januar 2024 (REUTERS)

Neuer Bericht spricht von einer Hungersnot bis Mai im Norden der Enklave, wo 300.000 Menschen von den Kämpfen eingeschlossen sind

Krieg in Gaza: UN erwartet Hungersnot in Gaza bis Mai

Von MEE-Mitarbeitern

18. März 2024

Einem neuen Bericht der Vereinten Nationen zufolge wird der nördliche Gazastreifen bis Mai von einer Hungersnot heimgesucht.

In dem Bericht der Integrierten Klassifizierung der Ernährungssicherheitsphase (IPC), einem globalen System, das die verschiedenen Stufen der akuten Ernährungsunsicherheit bewertet, heißt es, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung der Enklave nun von „katastrophalem Hunger“ bedroht ist.

„Eine Hungersnot ist nun projiziert und steht in den Gouvernements Nord-Gaza und Gaza unmittelbar bevor und wird voraussichtlich während des Projektionszeitraums von Mitte März 2024 bis Mai 2024 eintreten“, so der Bericht.

Man geht davon aus, dass rund 300.000 Menschen im nördlichen Gazastreifen infolge der Kämpfe eingeschlossen sind und nun von einer Katastrophe bedroht sind.

Der Bericht folgt auf einen anderen IPC-Bericht vom Dezember, in dem festgestellt wurde, dass 17 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens am Rande einer Hungersnot stehen, und in dem davor gewarnt wurde, dass bis Ende Mai 2024 eine Hungersnot droht, wenn die israelischen Angriffe anhalten.

Der jüngste Bericht zeigt einen drastischen Anstieg dieser Zahlen: 30 Prozent der Haushalte im Gazastreifen leiden unter „katastrophalem“ Hunger, der schwersten Stufe des fünfstufigen IPC-Maßstabs zur Messung der Hungersnot. Der Schwellenwert für eine Hungersnot wird überschritten, wenn mindestens 20 % der Bevölkerung von den Bedingungen für Ernährungssicherheit, Ernährung und Sterblichkeit betroffen sind.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza ist derzeit etwa eines von drei Kindern akut unterernährt, und zwei von 10.000 Kindern sterben an Hunger.

Mehr als die Hälfte der vom Hungertod bedrohten Bevölkerung lebt in den nördlichen Gouvernements, wo der Zugang für humanitäre Hilfe extrem eingeschränkt ist.

Der jüngsten Analyse zufolge wurden seit dem Bericht vom Dezember die Voraussetzungen für die Verhinderung einer Hungersnot nicht erfüllt, da der anhaltende Konflikt und der eingeschränkte Zugang zu den nördlichen Gouvernements für humanitäre Organisationen und Hilfsgütertransporte „wahrscheinlich zu einer erhöhten Anfälligkeit und einer extrem eingeschränkten Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln … sowie von medizinischer Versorgung, Wasser und sanitären Einrichtungen führen“.

„Die Zivilbevölkerung ist zunehmend verzweifelt. Wir haben Berichte über Menschen erhalten, die Tierfutter essen, darunter Heu, Stroh und anderes Futter, das für Rinder, Ziegen und Schafe geeignet ist.“ Vincent Stehli, der Einsatzleiter von Aktion gegen den Hunger, sagte in einer Erklärung.

„Wir arbeiten seit 20 Jahren in Gaza und ich habe noch nie so etwas gesehen“, warnte Stehli. „80 % der Kinder haben Infektionskrankheiten, 70 % haben Durchfall. Sie haben nicht genug zu essen. Die Gesundheitsdienste funktionieren nicht. Das ist die perfekte Mischung für eine Unterernährung, die verheerende Auswirkungen hat. Dies ist erst der Anfang“, fügte er hinzu.

Eine vom Menschen verursachte Krise

Die UN und andere Hilfsorganisationen haben davor gewarnt, dass der Gazastreifen am Rande einer Hungersnot steht, weil Israel die Einfuhr lebensrettender Hilfsgüter über die Landübergänge der Enklave verhindert.

Der Leiter der EU-Außenpolitik, Joseph Borrell, sagte am Montag, Israel provoziere eine Hungersnot und setze sie als Kriegswaffe ein, und fügte hinzu, die humanitäre Krise sei „von Menschen gemacht“.

Israel hat bestritten, die Einreise von Hilfsgütern zu beschränken, und behauptet, dass die UNO für die Blockierung von Hilfslieferungen verantwortlich sei.

Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, das einzige Tor in den und aus dem Streifen, das nicht von Israel kontrolliert wird, unterliegt seit dem 7. Oktober strengen Beschränkungen und mehreren israelischen Luftangriffen, was zu einem Engpass von Hilfslieferungen an der Grenze führte.

Seit dem 21. Oktober ist es möglich, in begrenztem Umfang humanitäre Hilfe über den Grenzübergang zu transportieren, wobei Ende Dezember einige Hilfsgüter über den Grenzübergang Kerem Shalom im südlichen Gazastreifen transportiert werden konnten. Im Januar wurde der Grenzübergang aufgrund israelischer Proteste erneut geschlossen, um die Einfuhr von Hilfsgütern in den Gazastreifen zu blockieren.

Am Montag erklärte die britische Parlamentsabgeordnete Alicia Kearns, dass Israel seiner rechtlichen Verpflichtung, Hilfsgüter in die belagerte Enklave zu bringen, nicht nachkomme und verwies auf die Schließung des Kerem Shalom Übergangs.

„Ich bin gerade von dem Ort zurückgekehrt, an dem die Hilfsgüter bereitgestellt werden, in Ägypten, wo Tausende von Lastwagen darauf warten, Hilfe zu liefern“, sagte sie.

Am Montag veröffentlichte Oxfam einen Bericht, in dem die israelische Regierung beschuldigt wird, die Durchfahrt für Hilfsgüter in den Gazastreifen absichtlich zu blockieren.

Nach Angaben des Welternährungsprogramms kommen täglich etwa 150 Lastwagen in den Gazastreifen. Nach Schätzungen des Programms werden mindestens 300 Lastwagen pro Tag benötigt, um die aufkeimende humanitäre Krise zu bewältigen.

Vor Oktober war der Streifen auf 500 Lastwagen angewiesen, die täglich über den Grenzübergang kamen.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind mindestens 25 Palästinenser, darunter auch Kinder, an den Folgen des Hungers gestorben.

In dem Bericht wird betont, dass zur Verhinderung einer Hungersnot „eine sofortige politische Entscheidung für einen Waffenstillstand zusammen mit einer deutlichen und sofortigen Verbesserung des humanitären und kommerziellen Zugangs für die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens“ erforderlich ist.

„Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten und den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten sowie die Gesundheits-, Wasser- und Sanitärversorgung und die Energieversorgung wiederherzustellen und bereitzustellen“, heißt es.

