Report from Gaza: fears that Israeli army is preparing for ethnic cleansing As Israel massacres entire families and wipes out whole neighborhoods, the Israeli army’s calls for Gazans to flee to the Egyptian border are stoking fears of genocide and ethnic cleansing.



Während Israel ganze Familien massakriert und ganze Stadtviertel auslöscht, schüren die Aufrufe der israelischen Armee an die Bewohner des Gazastreifens, an die ägyptische Grenze zu fliehen, die Angst vor Völkermord und ethnischer Säuberung.

Bericht aus Gaza: Befürchtungen, dass die israelische Armee eine ethnische Säuberung vorbereitet

Von Tareq S. Hajjaj



12. Oktober 2023

Menschen stehen am 12. Oktober 2023 vor dem Leichenschauhaus des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt neben den Leichen der Opfer israelischer Luftangriffe. Die Leichen der Opfer sind auf dem Boden aufgereiht und mit weißen Planen abgedeckt.

Menschen stehen am 12. Oktober 2023 vor dem Leichenschauhaus des al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt bei den Leichen der Opfer israelischer Luftangriffe. (Foto: Naaman Omar/APA Images)

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Sprachnachrichten des Mondoweiss-Korrespondenten für Gaza, Tareq Hajjaj, die die aktuelle Situation im Gazastreifen beschreiben.

Die WHO gab gestern eine Erklärung heraus, wonach die medizinischen Vorräte in allen Krankenhäusern des Gazastreifens zur Neige gehen. Gleichzeitig gab Dr. Ashraf al-Qidra, der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza, eine Pressemitteilung heraus, in der es hieß, dass die Gesundheitsversorgung in eine „kritische Phase“ eingetreten sei und dass die medizinischen Vorräte, Werkzeuge und Treibstoff knapp würden. Er fügte hinzu, dass die Krankenhäuser voll ausgelastet seien und die Verletzten nun gezwungen seien, sich auf den Boden zu legen.

Im Al-Shifa-Krankenhaus, dem zentralen Krankenhaus des Gazastreifens, herrschen blutige Zustände. Frauen, Kinder, ältere Menschen und sogar Jugendliche sind gezwungen, sich auf den Boden zu legen.

Gestern teilte das einzige Kraftwerk in Gaza mit, dass das Kraftwerk in den nächsten Stunden wegen Brennstoffmangels vollständig abgeschaltet wird. Heute ist der Strom fast überall in Gaza abgeschaltet; die einzigen Ausnahmen sind Orte mit kommerziellen Generatoren, denen ebenfalls der Treibstoff ausgeht.

Die israelische Armee sandte Drohbriefe an die Bewohner von Wohntürmen und forderte sie auf, ihre Häuser in den Komplexen al-Nada und al-Awda im Norden des Gazastreifens zu evakuieren, die etwa fünfzig Wohntürme umfassen und in denen Tausende von Menschen leben.

Die humanitäre Lage in den Häusern und in den UNRWA-Schulen, in die sich viele Menschen geflüchtet haben, um dem Bombardement zu entgehen, ist katastrophal. Die Häuser sind überfüllt, da viele Familien zu ihren Verwandten in Gebiete geflüchtet sind, von denen sie glauben, dass sie weiter von der Schusslinie entfernt sind. Doch kein Ort in Gaza liegt außerhalb der Schusslinie. Das Gedränge in den Häusern und Schulen hat zu unmenschlichen Bedingungen geführt, einschließlich stundenlanger Schlangen vor den Toiletten.

Die letzte Nacht war blutig. Die von der Besatzung eingesetzten Raketen scheinen neu zu sein und wurden noch nie in Gaza eingesetzt. Wir haben festgestellt, dass es Raketen gibt, die explodieren, ohne ein großes Geräusch zu machen, die aber den Boden unter den Füßen der Menschen erzittern lassen.

Furcht vor ethnischer Säuberung und zweiter Nakba

Die Menschen befürchten nun eine massenhafte ethnische Säuberung des Gazastreifens nach Ägypten, nachdem ein israelischer Militärsprecher erklärt hatte, die von den Luftangriffen betroffenen Palästinenser könnten sich nach Ägypten absetzen. Da die USA und Ägypten nun daran arbeiten, einen „humanitären Korridor“ zu öffnen, durch den Hilfsgüter nach Gaza gelangen können, sagte ein anderer israelischer Militärsprecher, dass alle Zivilisten durch diesen Korridor nach Ägypten gelangen könnten.

Diese Äußerungen haben die Bewohner des Gazastreifens dazu veranlasst, eine bevorstehende zweite Nakba und eine ethnische Massensäuberung zu befürchten. Gleichzeitig kursieren in Gaza Gerüchte, wonach die ägyptische Stadt Sheikh Zweid und andere Gebiete im Sinai vorzeitig für die Aufnahme von Flüchtlingen vorbereitet wurden. Es gibt auch Gerüchte darüber, dass auf die ethnische Säuberung der Palästinenser in den Gebieten des Sinai die Gründung eines palästinensischen Staates auf den Resten des Gazastreifens folgen würde, wobei Ägypten angeblich Land mit Israel tauschen würde. Diese Gerüchte bleiben jedoch unbegründet.

Sicher ist jedoch, dass US-Beamte damit begonnen haben, die Möglichkeit der Flucht tausender Familien und Zivilisten nach Ägypten über den Grenzübergang Rafah zu diskutieren.

Der Grenzübergang Rafah wurde gestern von der palästinensischen Seite aus mit israelischen Luftangriffen beschossen, aber Feuerwehrleute und Zivilschutzteams haben inzwischen die Trümmer beseitigt und den Übergang wieder geöffnet.

In den wenigen Stunden des Tages, in denen es mir gelingt, einen Internetzugang zu bekommen, kommt mir das Scrollen durch die sozialen Medien wie das Scrollen durch einen Friedhof vor.

Es gibt immer noch Dutzende, vielleicht sogar Hunderte von Zivilisten, die unter den Trümmern der israelischen Luftangriffe festsitzen. Vor einigen Stunden wurde eine ganze Familie unter den Trümmern hervorgeholt, und es sind weitere Berichte aufgetaucht, wonach eine ganze Familie im nördlichen Gazastreifen auf diese Weise begraben wurde und starb. Das Gesundheitsministerium gab bekannt, dass neben Dutzenden von Journalisten, die gezielt angegriffen wurden, auch mindestens zehn medizinische Mitarbeiter getötet wurden.

In den wenigen Stunden des Tages, in denen ich Zugang zum Internet habe, kommt mir das Scrollen durch die sozialen Medien wie das Scrollen durch einen Friedhof vor. Jeder schreibt Nachrufe, jeder hat einen geliebten Menschen, der ein Martyrium erlitten hat. Ich habe gesehen, wie ein junger Mann schrieb, dass seine Mutter, seine Frau, seine vier Kinder und seine Schwester mit ihren eigenen Kindern bei einem Luftangriff getötet wurden, den nur er überlebt hat. Ich sehe Bilder von Kindern mit abgetrennten Körperteilen in Krankenhäusern.

Nach Angaben des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten wurden 338.000 Menschen im Gazastreifen vertrieben. Über 22 850 Wohneinheiten wurden dem Erdboden gleichgemacht.

In einer weiteren Erklärung teilte das Gesundheitsministerium mit, dass die Betten in den Intensivstationen von al-Shifa und anderen Krankenhäusern voll ausgelastet sind und es keine weiteren Betten für die unzähligen neuen Verletzten gibt, die weiterhin in die Krankenhäuser strömen. Das Ministerium erklärte, die Zahl der Verletzten übersteige bei weitem die Kapazität der Krankenhäuser, sie zu behandeln.

Die Hamas-Bewegung hat nun begonnen, sich an ihre palästinensischen Mitbürger im Westjordanland zu wenden und sie aufzufordern, Maßnahmen zur Unterstützung des Gazastreifens zu ergreifen. Husam Badran, Mitglied des Politbüros der Hamas, sagte in einer Erklärung, dass das Westjordanland am ehesten in der Lage sei, den Gazastreifen zu verteidigen, was wichtiger sei als Hilfe von außen.

„Ich rufe unsere Leute im Westjordanland auf, aktiv zu werden, denn jeder Tag, an dem wir zögern, ist ein Tag, an dem wir der Besatzung die Möglichkeit geben, noch mehr unserer Leute zu töten“, sagte er. Er rief auch all diejenigen, die Waffen besitzen, unabhängig davon, ob sie offizielle Positionen innehaben oder Teil von Widerstandszellen sind, dazu auf, im Westjordanland sofort aktiv zu werden.

Wir hören nicht vom Tod einer einzelnen Person in einer Familie. Wir hören nur vom Tod ganzer Familien. Ganze Familien, alle, die durch die Luftangriffe getötet wurden.

Die Menschen stehen unter Schock und sind in ihren Häusern vom Terror ergriffen. In den sozialen Medien sagen viele, dass es nichts Schlimmeres gibt, als den Namen des eigenen Bruders in einer Eilmeldung im Fernsehen zu lesen oder im Radio zu hören – denn die Familien sind auseinandergerissen worden, und jeder ist an einen anderen Ort gegangen.

Die Luftangriffe in Gaza haben Universitäten, Schulen, Moscheen, Krankenhäuser, zivile Einrichtungen, Menschenrechtsorganisationen und Nachrichtenorganisationen getroffen.

In der Al-Shifa werden die Leichen nackt nebeneinander gelegt, weil es an Leichensäcken mangelt und die Kühlschränke der Leichenhalle zu klein sind.

Dieses Mal zielen die Luftangriffe nicht nur auf Häuser oder Menschen. Sie zielen auf ganze Stadtteile und Wohngebiete. In diesem Krieg hören wir nicht mehr vom Tod einer einzelnen Person in einer Familie. Wir hören nur vom Tod ganzer Familien. Ganze Familien, die alle durch die Luftangriffe getötet wurden.

Jetzt erreicht uns die Nachricht, dass die Nachrichtenorganisationen im Gazastreifen ihren Betrieb komplett einstellen, weil der Treibstoff, der für die Stromversorgung und den Internetzugang benötigt wird, knapp wird.

Es ist wichtig zu wissen, dass die Menschen in Gaza nicht glauben, dass Israel diesen Krieg von sich aus führt. Sie sind sich sicher, dass dieser Krieg von einer Reihe mächtiger Länder wie Großbritannien, den USA, Italien und vielen anderen europäischen Ländern geführt wird, die Israel eindeutig unterstützen und es mit Waffen für den Kampf gegen Gaza versorgen.

Der letzte Fallbericht, den ich gesehen habe, spricht von 1.354 Gefallenen und 6.049 Verletzten. Übersetzt mit Deepl.com



