Famine looms in Gaza amid Israeli carpet bombing Rights groups call for immediate international intervention to stave off humanitarian catastrophe.

Im Gazastreifen droht eine Hungersnot inmitten israelischer Bombenteppiche

Maureen Clare Murphy

12. Oktober 2023

Palästinenser helfen einem Verletzten bei der Evakuierung nach einem israelischen Luftangriff auf Gaza-Stadt am 11. Oktober. Mohammed Zaanoun ActiveStills

Die israelische Führung hat der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas am Mittwoch den totalen Krieg erklärt.

„Jedes Hamas-Mitglied ist ein toter Mann“, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf einer Pressekonferenz, kurz nachdem er mit Oppositionsführer Benny Gantz eine Kriegsnotstandsregierung gebildet hatte.

„Die Hamas ist ISIS, und wir werden sie zerschlagen und eliminieren, so wie die Welt ISIS zerschlagen und eliminiert hat“, fügte Netanjahu hinzu.

Doch Israels Vorgehen vor Ort entsprach einem viel umfassenderen Rache- und Vernichtungskrieg, der nicht nur Hamas-Mitglieder, sondern auch deren Familien und das palästinensische Volk wahllos ins Visier nahm.

Israels unerbittliche Luftangriffe im Gazastreifen wurden am Mittwoch den fünften Tag in Folge fortgesetzt, nachdem ein Überraschungsangriff von Hamas-Kämpfern aus dem Gebiet am Samstag die derzeitige, rasch eskalierende Krise ausgelöst hatte.

Am späten Dienstag traf ein Luftangriff das Haus der Familie von Muhammad Deif, dem Führer des militärischen Flügels der Hamas. Israel hätte gewusst, dass Deif kaum zu Hause sein würde, aber der Angriff tötete seinen Vater, seinen Bruder und mindestens zwei weitere Verwandte in der südlichen Stadt Khan Younis, sagte der ranghohe Hamas-Funktionär Bassem Naim der Associated Press.

Bis Mittwochabend waren nach Angaben des Gesundheitsministeriums 1.100 Palästinenser in Gaza getötet worden. Darunter waren 326 Kinder, 171 Frauen und 10 Angestellte des Gesundheitswesens. Achtundzwanzig Familien wurden vollständig ausgelöscht, was in der Regel der Fall ist, wenn Israel Häuser ohne Vorwarnung bombardiert und sie mitsamt ihren Bewohnern auslöscht.

Mehr als 5.300 Menschen im Gazastreifen wurden verletzt, davon ein Fünftel Kinder.

Israelische Medien haben die inoffizielle Zahl von 1.200 Toten in diesem Land genannt. Nach israelischen Angaben befinden sich die Leichen von 1.500 palästinensischen Guerillas, die seit Samstag getötet wurden, in israelischer Obhut, was jedoch nicht von unabhängiger Seite bestätigt wurde.

Palästinensische Widerstandsgruppen feuerten am Mittwoch weiterhin Raketensalven auf israelische Städte ab. Der militärische Flügel der Hamas erklärte, er habe als Vergeltung für die israelische Bombardierung der Zivilbevölkerung in Gaza Raketen auf Tel Aviv, Aschdod und Beerscheva abgefeuert.

Die Unfähigkeit Israels, den anhaltenden Raketenbeschuss zu unterbinden, veranlasste drei britische Fluggesellschaften, sich der wachsenden Zahl internationaler Fluggesellschaften anzuschließen, die bereits Flüge nach Israel eingestellt haben.

British Airways wies einen Flug nach Tel Aviv an, auf halber Strecke umzukehren und nach London zurückzukehren.

„Der Grund für diesen Schritt war die Tatsache, dass die Sirenen, die vor einem möglichen Angriff auf Tel Aviv warnten, losgingen, als sich der umgeleitete Flug der israelischen Stadt näherte“, berichtete der Guardian.

Die humanitäre Lage der 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen, von denen die Hälfte Kinder sind, hat sich rapide verschlechtert.

Al Mezan, eine in Gaza ansässige Menschenrechtsgruppe, erklärte, nachdem Israel am Montag die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln und Strom eingestellt hatte und das einzige Kraftwerk des Gebiets am Mittwoch wegen Treibstoffmangels ausfiel, sei „die humanitäre Krise schlimmer als die Bombardierung mit Teppichen“.

„Wir können der Hungersnot nicht entkommen“, fügte die Menschenrechtsgruppe hinzu und forderte eine sofortige Öffnung des belagerten Gebietes.

BREAKING: Die Gaza-Energiebehörde gab bekannt, dass ihr der Treibstoff ausgegangen ist. Das einzige Kraftwerk in Gaza wird um 14 Uhr Ortszeit seinen Betrieb einstellen. Bald werden alle für die Bevölkerung überlebenswichtigen Dienste, einschließlich der Krankenhäuser, nicht mehr funktionieren.

– Al-Mezan الميزان (@AlMezanCenter) October 11, 2023

Ghassan Abu Sitta, ein britisch-palästinensischer Chirurg im Gazastreifen, beschrieb die Behandlung schrecklicher Verletzungen bei Kindern mit sehr begrenzten Mitteln:

Die Krankenhäuser sind aufgrund der Belagerung so knapp an Vorräten, dass wir ein Teenager-Mädchen mit 70%igen Verbrennungen an der Körperoberfläche mit normaler Seife reinigen mussten, weil das Krankenhaus kein Chlorehexidin (Antiseptikum) mehr hat.

– Ghassan Abu Sitta (@GhassanAbuSitt1) October 10, 2023

Defense for Children International-Palestine erklärte am Mittwoch, dass sie bestätigt habe, dass 105 palästinensische Kinder im Gazastreifen seit Samstag „bei direkten israelischen Angriffen“ getötet worden seien.

Die Menschenrechtsgruppe sagte, dass die „intensiven israelischen Bombardierungen“ im gesamten Gazastreifen – sowie der Mangel an Elektrizität und die israelischen Angriffe auf die Telekommunikationsinfrastruktur, die zwei der drei Hauptleitungen für die mobile Kommunikation in dem Gebiet betrafen – die Überprüfung der „noch nie dagewesenen Zahl der täglichen Todesfälle von Kindern“, die vom Gesundheitsministerium verzeichnet wurden, verzögert haben.

Palästinensische Menschenrechtsgruppen erklärten am Mittwoch, es gebe „zahlreiche Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung, von denen viele noch immer unter den Trümmern eingeschlossen sind, außerhalb der Reichweite von Such- und Rettungsteams“.

In den letzten 48 Stunden haben die israelischen Angriffe in #Gaza eine beträchtliche Anzahl von Palästinensern getötet, so sehr, dass unsere Mitarbeiter vor Ort nicht in der Lage waren, eine genaue Zahl zu nennen, da viele Menschen unter den Trümmern zurückgeblieben sind und noch nicht erfasst wurden.

– Al-Mezan الميزان (@AlMezanCenter) October 11, 2023

Die israelische Besatzung verübte 23 Massaker in Wohnvierteln, bei denen 160 Zivilisten, zumeist Frauen und Kinder, ums Leben kamen und ganze Familien aus dem Melderegister gelöscht wurden.

– Ahmed Abofoul | أحمد أبو فول (@AhmedAbofoul) October 11, 2023

Fotos und Videoaufnahmen von israelischen Angriffen und andere Beweise vom Boden aus deuten darauf hin, dass das Militär „weißen Phosphor und andere international geächtete Munition und Waffen … in dicht besiedelten zivilen Gebieten“ einsetzt, so die Rechtsgruppen.

Dies und „andere Aspekte der derzeitigen Offensive müssen von einer internationalen Untersuchungskommission geprüft werden“, fügten die Gruppen hinzu.

In der Nacht zum Dienstag konzentrierte Israel seine Luftangriffe auf das Viertel al-Karameh westlich von Jabaliya im nördlichen Gazastreifen und tötete „eine beträchtliche Anzahl von Palästinensern, so dass unsere Mitarbeiter vor Ort nicht in der Lage waren, eine genaue Zahl zu nennen, da viele Menschen unter den Trümmern liegen und noch nicht erfasst werden konnten“.

Die Menschenrechtsgruppen erklärten, dass mehrere Palästinenser bei einem Angriff auf einen Krankenwagen während einer Evakuierung von Verwundeten getötet wurden.

Vierundzwanzig Leichen wurden aus einem Gebiet östlich von Jabaliya geborgen, viele weitere liegen unter den Trümmern.

Palästinenser versammeln sich am 11. Oktober in Khan Younis im südlichen Gazastreifen im Hof einer Leichenhalle mit den verhüllten Leichen der bei einem israelischen Luftangriff getöteten Palästinenser. Ahmed Tawfeq APA-Bilder

Mindestens 57 Palästinenser, darunter 20 Kinder und 11 Frauen, wurden am Dienstag und Mittwoch bei Luftangriffen, Artillerie- und Marinebeschuss auf Gaza-Stadt getötet, wobei mehrere Wohnhäuser zerstört wurden und die Islamische Universität von Gaza ins Visier geriet.

Im Zentrum des Gazastreifens trafen die israelischen Angriffe die dicht besiedelten Flüchtlingslager von Bureij, Nuseirat und Deir al-Balah und griffen neben anderen Zielen auch die Islamische Nationalbank an, darunter mehrere Wohnhäuser.

„Bei diesen Angriffen wurden 49 Palästinenser getötet, darunter 15 Kinder und 12 Frauen; Dutzende wurden verletzt, andere liegen noch unter den Trümmern.

Mindestens 43 Palästinenser wurden in Khan Younis getötet, darunter zwei Mitglieder des politischen Büros der Hamas, 16 Kinder und 12 Frauen.

In Rafah im südlichen Gazastreifen wurden 16 Palästinenser getötet, darunter vier Kinder, eine Frau und der freiberufliche Fotojournalist Mohamed Fayez Abu Matar, der siebte palästinensische Journalist, der seit Samstag getötet wurde, während internationale Korrespondenten weiterhin nicht in den Gazastreifen einreisen können.

Nach Angaben der Vereinten Nationen gab es am Mittwochabend fast 340 000 Binnenflüchtlinge im Gazastreifen, von denen etwa zwei Drittel in 92 Schulen und anderen Einrichtungen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA untergebracht sind.

Zwei UNRWA-Schulen, die als Notunterkünfte genutzt werden, gehören zu den 18 Bildungseinrichtungen des Hilfswerks, die seit Samstag getroffen wurden.

Elf UNRWA-Mitarbeiter – fünf Lehrer, ein Gynäkologe, ein Ingenieur und ein psychologischer Berater sowie drei Hilfskräfte – sind nach Angaben des Hilfswerks seit Samstag getötet worden.

Vier Sanitäter des Palästinensischen Roten Halbmonds wurden in den letzten 24 Stunden getötet, als ein Krankenwagen im Norden Beit Hanouns angegriffen wurde. Die Weltgesundheitsorganisation verzeichnete seit Samstag 51 Angriffe mit 11 Toten und 16 Verletzten unter den Beschäftigten im Gesundheitswesen.

Nach Angaben der UNO wurden mehrere Wasser- und Abwasseranlagen, die fast die Hälfte der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens versorgen, bei israelischen Luftangriffen getroffen und schwer beschädigt.

„In einigen Gebieten sammeln sich nun Abwässer und feste Abfälle in den Straßen an und stellen ein Gesundheitsrisiko dar.

Die UNO warnte vor einem „schwerwiegenden Mangel an Trinkwasser für mehr als 650.000 Menschen“ im Gazastreifen, nachdem Israel Tage zuvor eine totale Belagerung des Gebiets verhängt hatte.

Der Mangel an Elektrizität für die Kühlung und den Anbau von Lebensmitteln sowie die israelischen Angriffe auf Geflügelfarmen, der fehlende Zugang zu den Farmen und die abnehmenden Lebensmittelvorräte bei gleichzeitig steigenden Preisen wirkten sich unterdessen negativ auf die Ernährungssicherheit in Gaza aus. Die Fischer hatten keinen Zugang zum Meer, und am Dienstag bombardierte Israel den Fischereihafen von Gaza.

Bald wird auch das letzte bisschen Strom und die letzte Verbindung erschöpft sein. Wenn ich sterbe, erinnere dich daran, dass ich, wir, Individuen waren, Menschen, wir hatten Namen, Träume und Errungenschaften, und unser einziger Fehler war, dass wir einfach als minderwertig eingestuft wurden.

– Belal Aldabbour (@Belalmd12) October 11, 2023

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens erklärte, dass seine Einrichtungen mit „schwerwiegenden Engpässen bei der medizinischen Versorgung, Schäden durch Luftangriffe und längeren Stromausfällen“ konfrontiert seien, während das Krankenhaus von Beit Hanoun nach Angaben der Vereinten Nationen „aufgrund von Schäden in den umliegenden Gebieten unzugänglich“ sei.

Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, erklärte am Mittwoch, die USA arbeiteten mit Israel und Ägypten zusammen, um einen humanitären Korridor für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schaffen.

Meine Familie hatte Mühe, meinen Großvater aus seinem Haus zu holen, nachdem sein Viertel beschossen worden war, um dann zu uns zu kommen (immer noch in Gaza).

Sie sagten ihm, es sei nur vorübergehend, bis sich die Lage beruhigt habe.

Er antwortete: „Das haben sie mir 1948 auch gesagt, seitdem kann ich nicht mehr zurück!“ https://t.co/RRu3cMAQ8j

– Ahmed Abofoul | أحمد أبو فول (@AhmedAbofoul) October 11, 2023

Es wird befürchtet, dass dies dazu genutzt werden könnte, eine Massenvertreibung von Palästinensern aus dem Gebiet zu erleichtern.

Am Mittwoch forderte Adalah, eine Gruppe, die sich für die Rechte der Palästinenser in Israel einsetzt, ein internationales Eingreifen, „um das Leben der Zivilisten im Gazastreifen zu schützen, von denen die meisten palästinensische Flüchtlinge sind.“

Die Rechtsgruppe fügte hinzu, dass Israels totaler Krieg und die Belagerung des Gazastreifens „gegen das Völkerrecht verstoßen“.

Die Gruppe verurteilte „den beispiellosen, brutalen und illegalen Angriff von Hamas-Kämpfern in Israel gegen Zivilisten“.

„Während das palästinensische Volk nach internationalem Recht das Recht hat, sich gegen die brutale und andauernde israelische Besatzung zu wehren“, sagte Adalah, „sind die Tötung von Zivilisten, die Geiselnahme von Zivilisten und das Festhalten von Leichen zu politischen Zwecken völlig verbotene Mittel und stellen Kriegsverbrechen dar.“

Rauchschwaden nach einem israelischen Angriff auf den Hafen von Gaza-Stadt am 10. Oktober. Majdi Fathi NurFoto

Adalah erklärte, dass die anhaltende militärische Besatzung Israels, die Tötung von Zehntausenden von Palästinensern“, die Blockade des Gazastreifens seit 2007 und die Siedler-Kolonialpolitik im Westjordanland sowie die Verweigerung des unveräußerlichen Rechts des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung“ die Hauptursachen für die derzeitige Gewalt seien.

Die Menschenrechtsgruppe wies auch darauf hin, dass „die internationale Gemeinschaft ihre Verpflichtungen zur Erfüllung der UN-Resolutionen völlig missachtet“.

Am Mittwoch veröffentlichten die Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, ein am Samstag aufgenommenes Video, das offenbar die Freilassung einer Frau und zweier Kinder an der Grenze zwischen Gaza und Israel zeigt.

B’Tselem, eine israelische Menschenrechtsorganisation, die den totalen Krieg und die vollständige Belagerung des Gazastreifens durch Israel verurteilt, forderte die sofortige Freilassung aller Gefangenen, die von Palästinensern in dem Gebiet festgehalten werden.

Es wird vermutet, dass palästinensische Kämpfer derzeit 150 Soldaten und Zivilisten festhalten, die am Samstag in Siedlungen und Militärstützpunkten an der Grenze zum Gazastreifen gefangen genommen wurden.

„Unter keinen Umständen dürfen Zivilisten als Verhandlungsmasse benutzt werden“, sagte B’Tselem.

Mehrere führende israelische Politiker haben erklärt, dass eine Militäraktion im Gazastreifen Vorrang vor der Freilassung von Gefangenen in diesem Gebiet hat.

„Dies gibt Anlass zu ernster Besorgnis, dass Israel nicht die Absicht hat, auf eine Einigung hinzuarbeiten und bereit ist, die Gefangenen ihrem Schicksal zu überlassen“, so B’Tselem.

Physicians for Human Rights Israel erklärte, es sei „schwer mitanzusehen“, wie der „große Schmerz“, den die israelische Öffentlichkeit nach dem Angriff am Samstag erlebt habe, „derzeit benutzt wird, um die wahllose Bombardierung von Wohnvierteln und die völlige Missachtung internationaler Konventionen zu rechtfertigen.“

Eine ältere Frau wird nach einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt am 11. Oktober in einem Rollstuhl abtransportiert. Mohammed Zaanoun ActiveStills

„Rache ist kein politischer Aktionsplan und wird zu keiner Lösung führen. Die Bemühungen müssen sich jetzt auf die Aushandlung eines Abkommens für die friedliche Freilassung der Entführten konzentrieren“, fügte die Menschenrechtsgruppe hinzu.

Ein israelischer Militärsprecher sagte am Mittwoch, dass es in den vergangenen zwei Tagen keine neuen Fälle von Infiltration aus dem Gazastreifen gegeben habe und dass die Guerillas, die am Samstag angegriffen hätten, „die Absicht hatten, das Gebiet zu besetzen und nicht zu plündern und nach Gaza zurückzukehren“.

Das israelische Militär teilte am Mittwoch mit, dass es weiterhin Siedlungen entlang der Grenze zum Gazastreifen durchkämme und dass es zu sporadischen Kämpfen mit den verbliebenen Guerillas komme.

Die Times of Israel berichtete unter Berufung auf das israelische Militär, dass bei einem Vorfall in den letzten Tagen palästinensische Guerillas, die israelische Armeeuniformen trugen, das Feuer auf die Truppen eröffneten“, bevor sie im Kibbutz Be’eri beschossen und getötet wurden.

Ein israelischer Militärkommandeur sagte, die Kämpfe mit palästinensischen Guerillas im Kibbutz Be’eri und in Re’im seien „sehr schwierig gewesen, da sich die Terroristen gegen die eindringenden Kräfte verschanzten. Wir hatten mehrere Verwundete und Tote zu beklagen.“

Libanon

Die Spannungen an der Nordfront blieben hoch, und es kam zu weiteren tödlichen Schusswechseln an der Grenze zwischen Libanon und Israel.

Die Hisbollah erklärte, sie habe am frühen Mittwoch Lenkraketen auf einen israelischen Militärposten jenseits der Grenze abgefeuert, als „entschiedene Antwort“ auf den israelischen Beschuss vom Montag, bei dem drei Mitglieder der libanesischen Widerstandsgruppe getötet wurden.

Die Raketen verursachten nach Angaben der Hisbollah „bestätigte Opfer“, darunter Tote und Verletzte. Die Hisbollah veröffentlichte ein Video des Einschlags, das zwei Männer, vermutlich israelische Soldaten, auf einem Hügel mit Blick auf eine Grenzmauer zeigt.

Eine Rakete scheint direkt in ihre Position einzuschlagen und eine gewaltige Explosion zu verursachen.

المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعاً لعدد من الجنود الصهاينة قرب موقع الجرداح الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة رداً على الاعتداءات الصهيونية التي أدّت إلى استشهاد عدد من الأخوة المجاهدين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوفهم بين قتيل وجريح. pic.twitter.com/25TiG4911x

– ثائر الدر (@thaeraldor) October 11, 2023

Die Hisbollah bekräftigte, dass sie auf israelische Angriffe weiterhin „entschlossen reagieren“ werde.

Das israelische Militär „sagte, es habe als Reaktion auf den Angriff Angriffe im Libanon durchgeführt, machte aber nicht sofort Angaben zu Opfern“, so die Times of Israel.

Am Montag wurden ein ranghoher israelischer Offizier und zwei Soldaten bei einem Feuergefecht mit drei Mitgliedern der palästinensischen Widerstandsorganisation Islamischer Dschihad getötet, die vom Libanon aus über die Grenze eingedrungen waren.

Das israelische Militär behauptete, zwei der Männer getötet zu haben, während ein dritter in den Libanon zurückkehrte.

Die Befürchtungen, dass sich diese Vorfälle zu einem ausgewachsenen Konflikt ausweiten könnten, wurden dadurch unterstrichen, dass Millionen von Einwohnern im Norden Israels aufgrund von Berichten über einen massiven Drohnenangriff aus dem Norden in die Luftschutzkeller beordert wurden. Die israelische Armee gab später zu, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

„Lokale Medien berichteten atemlos von bemannten Drohnen und Gleitschirmfliegern, die die Grenze überquerten, wobei einige Fernsehreporter behaupteten, Explosionen und einen Einschlag in der Grenzstadt Metula zu hören“, so die Times of Israel. „In den Nachrichten von Kanal 12 war eine Drohne zu sehen, die sich über den Himmel bewegte, obwohl sich später herausstellte, dass es sich um ein israelisches Flugzeug handelte.

Abgesehen von der beunruhigenden Aussicht, dass solche Berichte ungewollt einen größeren Konflikt auslösen könnten, waren sie ein weiteres Zeichen für die weite Verbreitung von Desinformation und Lügen.

Ebenfalls am Mittwoch erklärten die Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas, dass sie die nördliche Stadt Haifa mit einer R160-Langstreckenrakete beschossen hätten. Laut Reuters gab es „keine unmittelbaren Berichte über Verletzte, nachdem in Haifa und den umliegenden Städten Sirenen ertönten“. Übersetzt mit Deepl.com

Ali Abunimah trug zur Berichterstattung bei.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …