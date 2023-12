Report: Israel’s white phosphorus made in U.S. A new Washington Post report reveals Israel used white phosphorus in Lebanon that was manufactured in Louisiana and Arkansas.

Einem neuen Bericht der Washington Post zufolge hat Israel im Libanon weißen Phosphor verwendet, der in Louisiana und Arkansas hergestellt wurde.

Bericht: Israel setzte bei Angriff im Libanon weißen Phosphor ein, der von den USA geliefert wurde

Von Michael Arria

11. Dezember 2023

Ein neuer Exklusivbericht der Washington Post zeigt, dass das israelische Militär im Libanon weiße Phosphormunition aus US-amerikanischer Produktion eingesetzt hat. Das Reporterteam William Christou, Alex Horton und Meg Kelly entdeckte drei 155-Millimeter-Artilleriegeschosse, die auf die libanesische Grenzstadt Dheira abgefeuert wurden.

Weißer Phosphor ist keine chemische Waffe im Sinne des Chemiewaffenübereinkommens (CWÜ), aber die Weltgesundheitsorganisation sieht es als potenziellen Verstoß gegen das Völkerrecht an, wenn er gegen Menschen in einem zivilen Umfeld eingesetzt wird. „Um einen illegalen Einsatz im Sinne des CWÜ festzustellen, wäre eine Untersuchung der Absicht hinter dem Einsatz von weißem Phosphor erforderlich, was das Mandat der WHO übersteigt“, heißt es auf der Website der Organisation.

Die Regierung der Vereinigten Staaten beliefert Israel jährlich mit Waffen im Wert von über 3,8 Milliarden Dollar, und Präsident Biden drängt seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober auf weitere Milliarden.

Nach Angaben der Post stimmen die Produktionscodes auf den entdeckten Granaten mit denen von zwei US-Munitionsdepots überein: Thiokol Aerospace in Minden, Louisiana, und dem Pine Bluff Arsenal in Arkansas. Die Produktionscodes deuten darauf hin, dass die Munition in den Jahren 1989 und 1992 hergestellt wurde.

Bei dem israelischen Angriff auf Dheira wurden mindestens neun Menschen verletzt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden auf der libanesischen Seite der Grenze seit dem Wiederaufflammen der Feindseligkeiten zwischen den beiden Ländern fast 100 Menschen getötet. Die Post zitiert ein Interview des libanesischen Bauern Uday Abu Sari, der während des Angriffs stundenlang in seinem Haus eingeschlossen war und Atemprobleme hatte.

„Die Rettungsdienste sagten uns, wir sollten uns etwas mit Wasser getränktes auf das Gesicht legen, was ein wenig half. Ich konnte meinen Finger nicht mehr vor meinem Gesicht sehen“, erklärte Sari. „Das ganze Dorf wurde weiß.“

Dies ist nicht das erste Mal, dass eine Verbindung zwischen Israels weißem Phosphor und US-Munitionsanlagen aufgedeckt wurde.

Ein Bericht von Amnesty International vom Oktober zeigt Fotos von weißer Phosphormunition, die offenbar im Pine Bluff Arsenal in Arkansas hergestellt wurde. Dies ist die einzige Fabrik für weißen Phosphor, die in Nordamerika noch in Betrieb ist. Die Arkansas Times berichtete kürzlich, dass die Kennzeichnungen der Munition darauf hindeuten, dass sie wahrscheinlich 1991 in dieser Anlage zusammengebaut wurde. Der Ermittler von Amnesty International, Brian Castner, erklärte gegenüber der Zeitung, seine Organisation habe „mehrere Videos verifiziert, die mit ziemlicher Sicherheit zeigen, dass im Gazastreifen weiße Phosphor-Rauchgeschosse eingesetzt wurden“, wies aber darauf hin, dass Israel offenbar auf andere Arten von Rauchgeschossen umgestiegen sei.

Im Jahr 2009 feuerten die israelischen Streitkräfte weiße Phosphorgranaten auf das UN-Hilfswerk in Gaza-Stadt und zerstörten Medikamente und Lebensmittel. Die am Tatort entdeckten Granaten wiesen Produktionscodes auf, die darauf hinwiesen, dass sie in Arkansas hergestellt worden waren. Im selben Jahr fotografierte Reuters IDF-Einheiten bei der Handhabung von Geschossen, was darauf hindeutet, dass sie in der gleichen Anlage hergestellt wurden.

Al Jazeera-Bericht von 2008 über das Pine Bluff Arsenal

Aktivisten haben im Laufe der Jahre vor dem Pine Bluff Arsenal protestiert, aber das Unternehmen hat nie auf Anfragen zu diesem Thema geantwortet. Ein in Arkansas ansässiger Demonstranten sagte gegenüber Mondoweiss, dass das Arsenal nur sehr wenig Personal hat und dass es in der Gegend schwer ist, Arbeitsplätze zu finden, was es fast unmöglich macht, weitere Informationen zu sammeln.

Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, sagte vor Reportern in der Air Force One, die Regierung Biden sei „besorgt“ über die Nachricht und untersuche die Angelegenheit weiter.

„Jedes Mal, wenn wir einem anderen Militär Gegenstände wie weißen Phosphor zur Verfügung stellen, gehen wir selbstverständlich davon aus, dass dieser im Einklang mit den legitimen Zwecken … und dem Gesetz über bewaffnete Konflikte eingesetzt wird“, sagte Kirby.

