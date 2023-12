Failure to confront the genocide in Gaza will haunt humanity None of Netanyahu’s military objectives have been met, so he is pursuing the ethnic cleansing of Gaza.

Keines von Netanjahus erklärten Kriegszielen wurde erreicht, aber in Gaza findet mit Unterstützung der USA ein Völkermord statt. Amos Ben-Gershom Chine Nouvelle/SIPA

Wenn wir dem Völkermord in Gaza nicht entgegentreten, wird die Menschheit Schaden nehmen

Von Basem Naim

12. Dezember 2023

Mehr als zwei Monate sind seit der zionistischen Aggression gegen den Gazastreifen vergangen, und der Feind versucht weiterhin, die zu Beginn erklärten Ziele zu erreichen: die Hamas zu zerschlagen, die Gefangenen im Gazastreifen zu befreien und die Evakuierung der Bevölkerung des Gazastreifens in den ägyptischen Sinai zu erzwingen.

Nach mehr als 60 Tagen der Aggression haben Benjamin Netanjahu und seine rassistische Regierung jedoch keines dieser Ziele erreicht. Der heldenhafte Widerstand geht weiter, und täglich wird von Verlusten berichtet, die dem Feind zugefügt wurden, darunter die Zerstörung von Hunderten von Militärfahrzeugen und die Tötung und Verwundung von Soldaten aus nächster Nähe.

Der Anblick von Mitgliedern der Qassam-Brigaden, die inmitten einer den Widerstand bejubelnden Menge im Herzen des Gazastreifens, wo heftige Kämpfe stattgefunden hatten, in aller Seelenruhe Gefangene an das Internationale Rote Kreuz übergeben, widerspricht den Behauptungen des Feindes, die Fähigkeiten der Hamas seien erheblich geschwächt.

Die Behandlung der Gefangenen durch diese Kämpfer war vorbildlich, obwohl einige dieser Männer ihre Familien während dieser zionistischen Aggression verloren haben. Dies spiegelt die Werte eines Volkes wider, das auf dem Boden einer großen Zivilisation steht, die die Menschheit vor Jahrhunderten die Werte der Toleranz und des Zusammenlebens gelehrt hat.

Darüber hinaus war das Abkommen, das die Freilassung einiger Gefangener vorsah, die einzige Möglichkeit für eine solche Freilassung. Im Gegensatz zu Netanjahus zweitem Ziel ist es seiner Armee nicht gelungen, Gefangene ausfindig zu machen oder zu befreien.

Das dritte Ziel, die Vertreibung der Bevölkerung auf den ägyptischen Sinai, der langfristige Plan der extremistischen zionistischen Regierung, stieß auf den starken Willen der Palästinenser, sich der Vertreibung zu widersetzen und eine Wiederholung der Nakba zu vermeiden.

Dem Feind ist es teilweise gelungen, mehr als eine Million Menschen aus dem Norden in den Süden zu vertreiben, aber es ist ihm nicht gelungen, sie aus Palästina zu vertreiben.

Was also haben Netanjahu und sein Kriegsrat bisher erreicht?

Zehntausende wurden getötet oder verletzt, vor allem Frauen und Kinder. Hunderttausende von Häusern wurden zerstört oder beschädigt, ebenso wie Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Moscheen und Kirchen.

Ein Schandfleck für die Menschheit

All dies sind Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und erfüllen zusammen mit der völkermörderischen Sprache der gesamten zionistischen politischen Klasse von der Spitze an die Kriterien eines Völkermordes.

Netanjahu wird in sein Versteck zurückkehren und den Schwanz der Niederlage, der Schande und der Blamage hinter sich herziehen. Wichtig ist, dass Netanjahu und sein Kriegsrat nicht der Bestrafung entgehen dürfen.

Die Schlacht wurde am 7. Oktober geschlagen und gewonnen. Das war ein strategischer Sieg für das palästinensische Volk auf dem Weg zur Befreiung, trotz der hohen Kosten, die wir auf diesem Weg gezahlt haben und noch zahlen werden.

Aber die Menschheit als Ganzes hat verloren. Das Versagen der internationalen Gemeinschaft, die zionistische Aggression zu stoppen und eine humanitäre Katastrophe zu verhindern, ist beschämend.

Diese Katastrophe ist eine direkte Folge der feindlichen Angriffe auf die zivile Infrastruktur, einschließlich des Gesundheitswesens, in Verbindung mit der seit über 60 Tagen andauernden Belagerung, die verhindert, dass Lebensmittel, Wasser und Medikamente auch nur in einem völlig unzureichenden Rinnsal nach Gaza gelangen, so dass die Bevölkerung des Gazastreifens verhungert.

Trotz des internationalen Drucks über 60 Tage hinweg, trotz Tausender humanitärer Hilfslieferungen, die am Grenzübergang Rafah warten, und Zehntausender, die aus aller Welt unterwegs sind, ist es dem zionistischen Feind gelungen, seine Bedingungen für die Einreise von Hilfsgütern durchzusetzen.

Die Menschheit hat es versäumt, der zionistischen Arroganz und der amerikanischen Komplizenschaft die Stirn zu bieten. Wie sollen internationale Institutionen oder Länder von nun an von einem Staat verlangen, dass er im Falle eines Konflikts oder Krieges das humanitäre Völkerrecht respektiert und sich an internationale Standards hält?

Dies gilt insbesondere dann, wenn dieser Völkermord nicht sofort beendet wird und die Kriegsverbrecher der Rechenschaftspflicht und der Bestrafung entgehen können.

Es gibt noch eine kleine Chance für uns, auf die Aufhebung der Blockade hinzuwirken und das Leben von Millionen von Menschen zu retten. Vielleicht können wir diese Schande, die die Menschheit über Generationen hinweg verfolgen wird, auslöschen.

Aber die internationale Gemeinschaft muss sofort handeln, bevor es zu spät ist.

Dr. Basem Naim ist ein ehemaliger palästinensischer Gesundheitsminister und Mitglied des Politbüros der Hamas. Er hat bereits in verschiedenen Medien publiziert, darunter der australische Sender ABC, der britische Sender Sky News, The Guardian, Middle East Eye, Al Jazeera und The Jewish Daily Forward.

