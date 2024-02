Coverage of Julian Assange Hearing Consortium News will be inside the Royal Courts of Justice this week for what could be Julian Assange’s last hearing in Britain. Journalists overseas have been barred from remote coverage. https://www.youtube.com/watch?v=KvRAsgIm0pg Consortium News will provide wall-to-wall coverage of Julian As

Berichterstattung über die Anhörung von Julian Assange

18. Februar 2024

Consortium News wird diese Woche im Royal Courts of Justice bei der möglicherweise letzten Anhörung von Julian Assange in Großbritannien dabei sein. Journalisten aus Übersee wurde die Fernberichterstattung untersagt.

Consortium News wird über die Anhörung von Julian Assange am Dienstag und Mittwoch vor dem High Court of England and Wales in London ausführlich berichten.

Consortium News Chefredakteur Joe Lauria und CN Live! Executive Producer Cathy Vogan haben Zugang zu der Anhörung in den Royal Courts of Justice erhalten. Lauria wird täglich schriftliche Berichte sowie nächtliche Videomitschnitte von den Ereignissen des Tages vor Gericht liefern. Vogan wird den Verlauf des Prozesses als Live-Tweet begleiten und Videoberichte produzieren.

CN Live! wird auch live von den Ereignissen außerhalb des Gerichtsgebäudes in The Strand berichten, wo Assange-Unterstützer gebeten wurden, sich zu versammeln. Consortium News wird mehrere Veranstaltungen auf Video übertragen, darunter die Londoner Premiere des Films The Trust Fall am Sonntag, bei der Stella Assange, WikiLeaks-Chefredakteur Kristinn Hrafnsson und Regisseurin Kym Statton sprachen; eine von Chris Hedges moderierte Podiumsdiskussion am Montagabend im Frontline Club mit Stella Assange, Hrafnsson und Anwältin Jennifer Robinson; sowie Podiumsdiskussionen von Journalisten, die über die Anhörungen am Dienstag- und Mittwochabend berichten.

Assange legt Berufung gegen die Entscheidung des Richters Jonathan Swift vom High Court ein, der ihm im Juni letzten Jahres die Berufung gegen die Entscheidung des Innenministers verweigerte, ihn an die USA auszuliefern, wo er wegen Spionage und Verschwörung zum Eindringen in Computer sowie in acht Rechtsfragen angeklagt ist, nachdem ein Richter im Januar 2021 die Auslieferung aus gesundheitlichen Gründen abgelehnt hatte, aber in allen anderen Punkten auf der Seite der USA stand.

Consortium News konnte den Gerichtssaal nur betreten, weil es in England bei der Anhörung anwesend ist. Journalisten außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des High Court in England und Wales wurde der Online-Zugang verweigert, obwohl Journalisten auf der ganzen Welt das Verfahren während Assanges Anhörung vor Magistrat Vanessa Baraitser im September 2020 und dann vor dem High Court im Oktober 2021, der die Entscheidung des Magistrats aufgrund von Zusicherungen der USA, Assange nicht zu schaden, aufhob, live online verfolgen konnten.

Zu denjenigen, denen der Zugang zur Berichterstattung über die Anhörung verweigert wird, weil sie sich nicht in England oder Wales aufhalten, gehören der Fox News-Korrespondent Landon Mion, die erfahrenen australischen Journalisten Mary Kostakidis und Peter Cronau sowie die amerikanischen Journalisten Kevin Gosztola und Marjorie Cohn.

Kundgebung am Trafalgar Square am Samstag für Assange. (Orlando Harrison für CN)



