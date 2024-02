Israel-Palestine live: Submissions on Israel’s occupation of Palestine at the ICJ start Separate from the genocide case brought by South Africa the ICJ will hear from 52 countries on the legal consequences of Israel’s occupation of Palestinian land

Israel-Palästina live: Anhörungen zur israelischen Besetzung Palästinas vor dem IGH beginnen

Unabhängig von der Völkermordklage Südafrikas wird der IGH 52 Länder zu den rechtlichen Folgen der israelischen Besetzung palästinensischen Landes anhören

Wichtigste Punkte

Houthis beanspruchen Angriff auf Schiff im Roten Meer und sagen, es drohe zu sinken

Zahl der getöteten israelischen Soldaten steigt auf 235

Verhandlungsteam wird nach Kairo aufbrechen, wenn die Bedingungen reif sind: israelischer Minister

Palästinensischer Außenminister zeigt dem IGH fünf Karten von Palästina

vor 1 Minute

Riyad al-Maliki hat dem IGH fünf Karten von Palästina vorgelegt.

Die erste ist die Karte des historischen Palästinas, eines Gebiets, von dem Maliki betont, dass die Palästinenser das Recht haben sollten, ihr Selbstbestimmungsrecht auszuüben – was durch Entscheidungen vereitelt wurde, die Tausende von Kilometern entfernt getroffen wurden.

Die zweite Karte zeigt die UN-Teilungskarte von 1947, die den Willen der Palästinenser ignorierte, wie Maliki betont.

Die dritte Karte zeigt, dass drei Viertel des historischen Palästina zwischen 1948 und 1967 zu Israel gehörten.

„Vom ersten Tag seiner Besetzung an begann Israel, das Land zu kolonisieren und zu annektieren, mit dem Ziel, seine Besetzung unumkehrbar zu machen. Es hat uns eine Ansammlung von unzusammenhängenden Bantustans hinterlassen, die die Unabhängigkeit unseres Staates verhindern, wie in Karte 4 dargestellt“, so der Außenminister weiter.

Die fünfte Karte wurde von Netanjahu in der UN-Vollversammlung vorgestellt und als „der neue Nahe Osten“ bezeichnet.

„Auf dieser Karte gibt es überhaupt kein Palästina, sondern nur Israel, das das gesamte Land vom Jordan bis zum Mittelmeer umfasst“, sagt al-Maliki.

„Das zeigt Ihnen, was die anhaltende, ununterbrochene Besetzung Palästinas bezweckt: das vollständige Verschwinden Palästinas und die Vernichtung des palästinensischen Volkes. Es gibt keine Rechtfertigung für diese Ungerechtigkeiten und diese Demütigungen, sie fortzusetzen ist inakzeptabel und unentschuldbar.“

Palästina war nicht ein Land ohne Volk“: IGH-Anhörung

vor 15 Minuten

Der palästinensische Außenminister fährt fort, dass „Palästina kein Land ohne Volk war“ und fügt hinzu, dass „es Leben in diesem Land gab, politisch, kulturell, sozial und religiös“.

„Es gab Schulen, Universitäten, Kinos, Familien und Gemeinschaften, deren Leben von einem Versprechen beeinflusst wurde, das vor über hundert Jahren Tausende von Kilometern entfernt gegeben wurde“, so Riyad al-Maliki.

„Ein Bruch des heiligen Vertrauens, der die Ureinwohner des Landes auf den Status von nicht-jüdischen Gemeinschaften zurückwarf“, fügt Maliki hinzu.

„Dem palästinensischen Volk werden nur zivile und religiöse Rechte zugestanden und seine Existenz als Volk und seine Rechte als Nation verweigert.

„Die UNO hat in ihrer Charta das Recht aller Völker auf Selbstbestimmung verankert und verpflichtet sich, die Welt von Kolonialismus und Apartheid zu befreien. Dennoch wird den Palästinensern dieses Recht seit Jahrzehnten verweigert“, sagte er.

Vor 24 Minuten

Palästinensischer Außenminister beginnt zu sprechen

Vor 25 Minuten

Riyad al-Maliki unterstreicht die Bedeutung des „historischen Verfahrens“.

„Ich stehe vor Ihnen, während 2,3 Millionen Palästinenser in Gaza, die Hälfte von ihnen Kinder, belagert und bombardiert, getötet und verstümmelt, ausgehungert und vertrieben werden“, sagt er.

„Mehr als 3,5 Millionen Palästinenser im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, sind der Kolonisierung ihres Gebiets und der rassistischen Gewalt ausgesetzt, die dies ermöglicht“, fügt al-Maliki hinzu.

„1,7 Millionen Palästinenser in Israel werden in ihrem angestammten Land als Bürger zweiter Klasse behandelt…“

Anhörung beginnt

Vor 28 Minuten

Die Richter haben nun den Gerichtssaal betreten und die Verhandlung hat begonnen. In der nächsten Woche wird eine noch nie dagewesene Anzahl von Rednern gehört werden.

Der neue Präsident des IGH, Nawaf Salam aus dem Libanon, stellt den Fall vor.

Nicht weniger als 52 Länder und drei internationale Organisationen werden als Zeugen auftreten.

Hintergrund zur IGH-Anhörung über die israelische Besetzung Palästinas

vor 41 Minuten

Der oberste Gerichtshof der Vereinten Nationen beginnt eine Woche lang mit Anhörungen zu den rechtlichen Folgen der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete.

Der palästinensische Außenminister Riyad al-Maliki wird den Prozess heute eröffnen, wenn um 10:00 Uhr Ortszeit in Den Haag die Verhandlung beginnt.

Der aktuelle Fall geht auf den Dezember 2022 zurück, als die UN-Generalversammlung eine Resolution verabschiedete, in der der IGH aufgefordert wurde, ein Gutachten über die 57-jährige Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel abzugeben.

Die Versammlung stimmte mit 87 zu 26 Stimmen bei 53 Enthaltungen für die Resolution.

Die UN-Generalversammlung ersuchte den Gerichtshof um ein Gutachten zu den rechtlichen Folgen der israelischen „Besetzung, Besiedlung und Annexion … einschließlich der Maßnahmen, die darauf abzielen, die demografische Zusammensetzung, den Charakter und den Status der Heiligen Stadt Jerusalem zu verändern, sowie der Verabschiedung damit verbundener diskriminierender Gesetze und Maßnahmen“.

In der UN-Resolution wurde der IGH auch gebeten, darüber zu beraten, wie sich diese Politiken und Praktiken „auf den rechtlichen Status der Besetzung auswirken“ und welche rechtlichen Konsequenzen sich daraus für alle Länder und die UN ergeben.

IGH hört Argumente zur israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete an

vor 1 Stunde

Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag beginnt am Montag eine Woche lang mit Anhörungen zu den rechtlichen Folgen der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete. Mehr als 50 Staaten werden sich an die Richter wenden.

Der palästinensische Außenminister Riyad al-Maliki wird als erster in der Verhandlung sprechen.

Im Jahr 2022 ersuchte die UN-Generalversammlung das Gericht um eine beratende oder nicht bindende Stellungnahme zur Besetzung.

Die Anhörungen werden bis zum 26. Februar stattfinden, danach werden die Richter voraussichtlich mehrere Monate Zeit haben, um sich zu beraten, bevor sie ein Gutachten abgeben.

Zu den Ländern, die an den Anhörungen teilnehmen werden, gehören die Vereinigten Staaten – Israels stärkster Unterstützer -, China, Russland, Südafrika und Ägypten. Israel wird nicht teilnehmen, hat aber schriftliche Stellungnahmen eingereicht.

Houthis beanspruchen Angriff auf Schiff im Roten Meer und sagen, es drohe zu sinken

vor 2 Stunden

Die jemenitischen Houthis haben im Golf von Aden ein unter belizischer Flagge fahrendes, in Großbritannien registriertes und von Libanon betriebenes Frachtschiff angegriffen, das nun zu sinken droht, wie der Militärsprecher der Gruppe, Yahya Sarea, am Montag mitteilte

Die Besatzung des Schiffes sei in Sicherheit, und eine US-Drohne sei ebenfalls abgeschossen worden.

Die Oasenstadt zwischen Sinai und Gaza ist durch eine umstrittene Grenze geteilt

vor 2 Stunden

Rafah, die südlichste Stadt des Gazastreifens, wird belagert und ständig von Israel angegriffen.

Vor dem 7. Oktober war die nur 64 km² große Stadt bereits überbevölkert und aufgrund einer 17-jährigen israelischen Blockade von Armut und miserablen Lebensbedingungen gezeichnet.

Seitdem Israel die Palästinenser aus dem nördlichen und zentralen Gazastreifen gewaltsam in den Süden vertrieben hat, hat sich die Einwohnerzahl Rafahs innerhalb weniger Monate auf rund 1,5 Millionen verfünffacht.

Die Menschen in Rafah, deren Geschichte sich über drei Jahrtausende erstreckt, leben nun in einer Art beengter, behelfsmäßiger Zeltstadt. Diese provisorischen Behausungen werden von palästinensischen Flüchtlingen bewohnt, die in ihrem Leben schon mehrfach vertrieben wurden.

Anfang dieser Woche wurden mindestens 67 Palästinenser getötet, nachdem die israelische Luftwaffe 14 Häuser und drei Moscheen in der Stadt angegriffen hatte.

Lesen Sie mehr: Die Oasenstadt zwischen Sinai und Gaza, geteilt durch eine umstrittene Grenze

Gaza

Verhandlungsteam wird nach Kairo aufbrechen, wenn die Bedingungen erfüllt sind: Israelischer Minister

vor 3 Stunden

Minister und Mitglied des Kriegskabinetts Benny Gantz sagte, dass das Verhandlungsteam für den Geiseldeal an den Gesprächen in Kairo teilnehmen wird, „wenn die Bedingungen reif sind“, berichtete die israelische Tageszeitung Haarets am Montag.

In einem Gespräch mit Familienmitgliedern von Geiseln vor seinem Haus sagte Gantz: „Wir müssen dorthin gehen, um sie zurückzubringen, und nicht dorthin gehen, um dorthin zu gehen.“

Gantz fügte in seinem Gespräch mit den Familien auch hinzu, dass die größte Chance für die Rückführung ihrer Angehörigen in einem Entwurf bestehe, „und wo es andere Optionen gibt, werden wir das tun, soweit wir es tun können und gleichzeitig die Sicherheit der Geiseln gewährleisten können.“

In Großbritannien registriertes Frachtschiff in der Straße von Bab-el-Mandeb angegriffen

vor 3 Stunden

Ein unter belizischer Flagge fahrendes, in Großbritannien registriertes und von Libanon betriebenes Frachtschiff ist in der Bab-el-Mandeb-Straße vor der jemenitischen Küste angegriffen worden, berichtet das britische Seesicherheitsunternehmen Ambrey.

Etwa 64 km südlich der jemenitischen Stadt Mukha habe es eine Explosion gegeben, die das Schiff beschädigt habe, teilte die Agentur Maritime Trade Operations mit. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

.

Zahl der getöteten israelischen Soldaten steigt auf 235

vor 4 Stunden

Die israelische Armee teilte mit, dass gestern ein Soldat bei Kämpfen im südlichen Gazastreifen getötet wurde. Damit stieg die Zahl der Todesopfer der Bodenoffensive gegen die Hamas auf 235.

Morgen-Update: Tag 136 des israelischen Krieges gegen Gaza

vor 4 Stunden

Guten Morgen, liebe Leser von Middle East Eye,

Hier sind die neuesten Entwicklungen im israelischen Krieg gegen den Gazastreifen, der heute in den 136:

Norwegen hat sich bereit erklärt, als Vermittler zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde bei der Überweisung von eingefrorenen Steuergeldern zu fungieren und bietet damit eine vorübergehende Lösung an, die es der Behörde ermöglicht, Gehälter zu zahlen und wichtige Dienstleistungen zu erbringen

Netanjahu sagte, dass „Katar die Hamas unter Druck setzen kann wie kein anderer“ und forderte, Druck auf Doha auszuüben, um die Gruppe zu beeinflussen

Das israelische Militär hat eine Razzia in der Stadt Qabatiya südlich von Jenin im besetzten Westjordanland durchgeführt und mindestens drei Palästinenser verhaftet

Die Hisbollah hat nach eigenen Angaben am Sonntag neun Angriffe auf Israel verübt, darunter auf eine Versammlung israelischer Truppen in der Stadt Even Menachem

Ramy Abdu, Leiter der Menschenrechtsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor, sagte, dass am Sonntag „nur sehr geringe Mengen an Lebensmitteln“ im Gazastreifen eingetroffen seien und dass es „unmöglich sei, die Lager im nördlichen Gazastreifen zu erreichen“.

In Israel hat die Regierung Netanjahu mit einem einstimmigen Kabinettsbeschluss ihren Widerstand gegen die so genannte „einseitige Anerkennung“ der palästinensischen Staatlichkeit bekräftigt.

Nachlese am späten Abend

vor 10 Stunden

Liebe MEE-Leser,

eine der letzten funktionierenden medizinischen Einrichtungen im Gazastreifen wurde am Sonntag durch Israels anhaltende Razzia nach einer wochenlangen Belagerung und Treibstoffmangel vollständig außer Betrieb gesetzt.

Der jüngste Schlag gegen den zerstörten Gesundheitssektor des Gazastreifens erfolgte, als Israel einen Angriff auf die südlichste Stadt Rafah vorbereitete, in der mehr als eine Million meist vertriebene Palästinenser unter verzweifelten Bedingungen leben.

Israels Luft- und Bodenoffensive hat einen Großteil des Gazastreifens verwüstet und fast alle Bewohner aus ihren Häusern vertrieben. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden 28.985 Menschen, zumeist Zivilisten, getötet.

Im besetzten Westjordanland wurden unterdessen zwei palästinensische Männer bei einer israelischen Razzia getötet, während ein dritter, ein Mitglied der Sicherheitskräfte der Palästinensischen Behörde, an einem Kontrollpunkt erschossen wurde.

Weitere Aktualisierungen sind:

Der israelische Minister Benny Gantz hat erklärt, dass das Militär seine Operationen in Rafah ausweiten wird, wenn die im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Gefangenen nicht bis zum Ramadan zurückgebracht werden.

Norwegen hat sich bereit erklärt, bei der Überweisung von eingefrorenen Steuergeldern zu helfen, die für die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) bestimmt sind und von Israel eingezogen wurden.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu plant, die Zahl der Palästinenser zu begrenzen, die die Al-Aqsa-Moschee während des muslimischen heiligen Monats Ramadan betreten dürfen

Das US-Zentralkommando teilte in einem Beitrag auf X mit, es habe „fünf Selbstverteidigungsangriffe gegen Ziele in den von den Houthi kontrollierten Gebieten im Jemen“ erfolgreich durchgeführt

Die Water Transport Workers Federation of India hat angekündigt, dass sie sich weigern wird, Waffen nach Israel zu laden oder zu entladen

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva verglich Israels Tötung von Palästinensern im Gazastreifen mit dem Völkermord der Nazis an den Juden während des Zweiten Weltkriegs und löste damit eine israelische Gegenreaktion aus

Die Vereinigten Arabischen Emirate, die ihre Beziehungen zu Israel im Jahr 2020 normalisiert haben, haben zu einem „sofortigen Waffenstillstand“ im Gazastreifen aufgerufen und davor gewarnt, dass „eine bevorstehende israelische Offensive Millionen von Menschen vertreiben wird“.

Die Hälfte der Menschen hungert“: VAE-Botschafter in den USA ruft zu Waffenstillstand auf

vor 10 Stunden

Der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Washington, Yousef Al-Otaiba, hat einen „sofortigen Waffenstillstand“ im Gazastreifen gefordert.

„Ein sofortiger Waffenstillstand und ein dringender Anstieg der Hilfslieferungen sind notwendig, um der zunehmenden humanitären Katastrophe in Gaza zu begegnen“, sagte al-Otaiba in einem Botschaftspost auf der Social-Media-Plattform X.

„Die Hälfte der Menschen hungert. Das medizinische System ist zusammengebrochen. Sauberes Wasser ist Mangelware. Eine bevorstehende israelische Offensive wird Millionen Menschen vertreiben.“

Die VAE gehören zu den arabischen Ländern, die mit Unterstützung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Jahr 2020 die diplomatischen Beziehungen und die Wirtschaftsbeziehungen zu Israel normalisiert haben.

