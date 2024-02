Berlin Film Festival: Artists courageously speak out against Israel’s genocide despite right-wing media agitation In a significant blow to the German political establishment and media the documentary film No Other Land won the Panorama Audience Award at this year’s film festival. A number of film makers made powerful statements against Israel’s genocide.

Berliner Filmfestspiele: Künstler sprechen sich trotz rechter Medienhetze mutig gegen Israels Völkermord aus

Stefan Steinberg

26. Februar 2024

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin (Berlinale) zeichnen sich in der Festivallandschaft durch ihre offene Tür für Publikumsbeteiligung aus. Ihr jährlicher Publikumspreis ist eine begehrte Auszeichnung und ein Indiz für die Vorlieben des deutschen Publikums, oft im Gegensatz zur Meinung der professionellen Filmkritik. Der Dokumentarfilm „Kein anderes Land“ erhielt auf dem diesjährigen Filmfestival den Panorama-Publikumspreis und versetzte damit dem deutschen politischen Establishment und den Medien einen schweren Schlag. Neben dem Publikumspreis wurde der Film auch mit dem Berlinale Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet.

Basel Sadra (links) und Yuval Abraham [AP Photo/Markus Schreiber]

In der WSWS-Kritik heißt es, dass No Other Land bereits bei seiner Weltpremiere zu Beginn des Festivals vom Publikum mit lang anhaltendem Beifall begrüßt wurde. Der von dem palästinensisch-israelischen Kollektiv Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham und Rachel Szor produzierte Film erzählt von der brutalen Vertreibung palästinensischer Dorfbewohner aus Masafer Yatta, einer Siedlung mit 19 Dörfern südlich von Hebron im Westjordanland. In der Begründung der Berlinale-Jury hieß es, No Other Land gehe „unter die Haut“ und zeige die „unmenschliche, ignorante Politik der israelischen Regierung“.

Der Film traf offensichtlich den Nerv von Teilen der deutschen Bevölkerung, die die völkermörderische Politik der israelischen Regierung im Gazastreifen und im Westjordanland mit wachsender Abscheu, Wut und Widerstand betrachten.

Die deutschen Medien entschieden sich zunächst dafür, die Vorführung von No Other Land im Rahmen des Festivals weitgehend zu ignorieren. Sie konnten jedoch den Publikumspreis und die zahlreichen Solidaritätsbekundungen mit der Notlage der Palästinenser im belagerten Gaza-Streifen bei der abschließenden Preisverleihung des Festivals am Samstagabend nicht ignorieren.

Bei der Entgegennahme des Preises für No Other Land bedankte sich der Co-Regisseur Basel Adra bei der Jury und erklärte: „Ich bin hier, um den Preis zu feiern, aber es fällt mir auch sehr schwer zu feiern, wenn Zehntausende meines Volkes von Israel in Gaza abgeschlachtet und massakriert werden.“ Er fuhr fort: „Ich bitte Deutschland, da ich hier in Berlin bin, den Aufrufen der UNO zu folgen und keine Waffen mehr nach Israel zu schicken.“

Seine Äußerungen wurden vom Publikum im riesigen Berlinale Palast mit lautem Beifall bedacht. Der Co-Regisseur von No Other Land, der israelische Journalist Yuval Abraham, fügte hinzu: „Ich bin Israeli, Basel ist Palästinenser. Und in zwei Tagen werden wir in ein Land zurückkehren, in dem wir nicht gleich sind… Diese Situation der Apartheid zwischen uns, diese Ungleichheit muss ein Ende haben.“

Später schrieb er auf X, dass „Israels Kanal 11 diesen 30-sekündigen Ausschnitt aus meiner Rede ausgestrahlt hat, ihn wahnsinnigerweise als ‚antisemitisch‘ bezeichnet hat – und ich seitdem Morddrohungen erhalte. Ich stehe hinter jedem Wort.“

Im Verlauf der Preisverleihung brachten auch andere Filmemacher ihre Solidarität mit der Notlage der Palästinenser zum Ausdruck, wobei einige auf der Bühne das traditionelle kaffiyeh (palästinensisches Kopftuch) trugen. Bei der Entgegennahme eines Preises für seinen Film Direct Action, der auf dem Festival gezeigt wurde, bemerkte der Regisseur Ben Russell, der eine Kaffiyeh trug: „Und natürlich stehen wir auch hier für das Leben und wir stehen gegen Völkermord und für einen Waffenstillstand mit all unseren Kameraden.“ Auch seine Äußerungen wurden vom Publikum mit Jubel und Applaus bedacht.

Ben Russell (links), und Guillaume Cailleau [AP Photo/Markus Schreiber]

Die Gewinnerin des Goldenen Bären, des Hauptpreises der Berlinale für den besten Film, die französisch-senegalesische Regisseurin Mati Diop (für ihren Film Dahomey ), rief in ihrer Dankesrede ebenfalls zu einem Waffenstillstand in Gaza auf.

Auf dem Instagram-Kanal der Panorama-Sektion der Berlinale tauchten außerdem Beiträge mit dem Slogan „Free Palestine from the River to the Sea“ auf, der von zionistischen Kräften immer wieder fälschlicherweise als antisemitischer Slogan deklariert wird. Der Slogan wurde von dem Hashtag „#ceasefirenow“ begleitet.

In einem anderen Instagram-Post hieß es: „Völkermord ist Völkermord. Wir sind alle mitschuldig.“ Er beschuldigte Israel der „ethnischen Säuberung Palästinas“ und rief im Namen der Rubrik „Panorama“ zu einem Waffenstillstand auf. Andere Beiträge, die sich angeblich auf die Berlinale bezogen, forderten ein „Ende des von Deutschland finanzierten Staatsterrors“. Auf einem Bild von Kindern war zu lesen: „Stoppt den Völkermord in Gaza“.

In einem verzweifelten Versuch der Schadensbegrenzung und scheinbar unter dem Druck einer rechten Medienkampagne distanzierte sich die Festivalleitung von diesen Äußerungen. In einer am Montag veröffentlichten Presseerklärung erklärte die Berlinale-Leitung, dass der Instagram-Kanal der Berlinale-Panorama-Sektion „kurzzeitig gehackt wurde und antisemitische Bild-Text-Posts“ auf dem Kanal gepostet wurden. Die Berlinale „verurteilt diesen kriminellen Akt auf das Schärfste und hat die Beiträge gelöscht und eine Untersuchung eingeleitet.“

Die Festivalleitung erklärte außerdem, dass „die teilweise einseitigen und aktivistischen Äußerungen der Preisträger Ausdruck individueller persönlicher Meinungen waren. Sie spiegeln in keiner Weise die Position des Festivals wider“. Gleichzeitig wurde in der Erklärung betont, dass die Berlinale als „Plattform für einen offenen Dialog über Kulturen und Länder hinweg“ „auch Meinungen und Äußerungen toleriert, die unseren eigenen Ansichten widersprechen.“

Die vielen expliziten und korrekten Kritiken an der israelischen und der deutschen Regierung, die bei der Abschlusszeremonie unter dem begeisterten Applaus des Festivalpublikums geäußert wurden, haben in den deutschen Medien und bei führenden Politikern aus dem gesamten politischen Spektrum eine Reaktion hervorgerufen, die man nur als apoplektisch bezeichnen kann.

Christian Tretbar, Mitherausgeber des Berliner Tagesspiegels, der sich bedingungslos hinter die israelische Politik (und auch hinter die Unterstützung der deutschen Regierung für einen Krieg gegen Russland) gestellt hat, war empört. Laut Tretbar. „Der Abschlussabend der Berlinale am Samstagabend in Berlin war vor allem eines: beschämend.“ Tretbar beklagte weiter die Anspielungen auf einen Völkermord an den Palästinensern und die Forderung, Deutschland solle seine Waffenlieferungen an Israel einstellen. „Stolz wurden Palästinenserschals gezeigt“, stellt Tretbar bestürzt fest, und „alle Erklärungen zur Beendigung des Krieges richteten sich einseitig gegen Israel.“

Am meisten stört den Tagesspiegel-Redakteur, „dass das Ganze vom Kulturpublikum im Saal eifrig beklatscht wurde. Das hat nichts mit Dialog und nichts mit einer politischen Veranstaltung zu tun… es ist einfach nur peinlich, aktivistisch und propagandistisch.“

Während der Tagesspiegel die völkermörderische Aggression Israels gegen die Palästinenser unnachgiebig unterstützte, ging die wichtigste Tageszeitung des Springer-Verlags, Die Welt, noch weiter. Die Chefreporterin Anna Schneider betitelte ihren Kommentar zur Abschlussfeier: „Bei der Berlinale im falschen Film sitzen“ und schrieb: „Es war gruselig zu sehen, wie ein realitätsblindes Milieu bei der Preisverleihung des Filmfestivals in einem eigentümlichen Selbstbetäubungszustand die große Bühne für seinen Antisemitismus suchte. Es ist unverantwortlich, dass dafür Millionen von Steuergeldern ausgegeben wurden.“

In drohender Manier schloss sie ihren Kommentar mit einer zweiten Drohung, die Finanzierung des Festivals zu kürzen. Unter Hinweis auf die Tatsache, dass die Berlinale über 12 Millionen Euro vom deutschen Kulturministerium (das von der Grünen-Politikerin Claudia Roth geleitet wird) finanziert wird, räumte Schneider ein: „Die Kunst ist frei, die Künstler auch“… aber „die Tatsache, dass dafür Steuergelder ausgegeben werden, ist unverantwortlich.“

Die Äußerungen führender Politiker der etablierten Parteien waren ähnlich aggressiv und hatten einen bedrohlichen Unterton.

Der stellvertretende Vorsitzende des Bundestags-Kulturausschusses, Marco Wanderwitz (CDU), erklärte auf X, dass es „unwidersprochene israelfeindliche Äußerungen auf der Bühne und aus dem Publikum gab, die inakzeptabel waren“ und schloss ominös: „Wir müssen diese @berlinale im Sinne der Bundeskulturpolitik sehr genau analysieren.“

Wanderwitz‘ Äußerungen wurden von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (ebenfalls CDU) aufgegriffen. „Antisemitismus hat in Berlin keinen Platz, das gilt auch für die Kunstszene“, schrieb er auf X. „Ich erwarte von der neuen Leitung der Berlinale, dass sie dafür sorgt, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen.“

Auch die medienpolitische Sprecherin der SPD, Melanie Kühnemann-Grunow, kritisierte die Preisverleihung und beklagte: „Einigen Kulturschaffenden fehlt offensichtlich die Fähigkeit zu differenzieren – und auch das Leid Israels zu sehen“. Die SPD-Politikerin räumte ein, dass Co-Festivalleiterin Mariette Rissenbeek zu Beginn der Preisverleihung die Freilassung israelischer Geiseln gefordert hatte, verwies dann aber darauf, dass das Filmfestival zwei Millionen Euro aus dem Berliner Landeshaushalt erhalte und stellte die Frage: „Was hat Berlin vom Berliner Filmfestival? „Was hat Berlin von der Berlinale? Wenn es einen Schaden gibt, werden wir am Ende damit leben müssen“.

Die medienpolitische Sprecherin der Linkspartei, Anne Helm, schloss sich der Meinung aller anderen Bundestagsparteien an und kritisierte, dass die „Geiseln und Opfer der Terroroffensive nicht erwähnt wurden“. Helm fügte hinzu, dass „der unwidersprochene Vorwurf eines geplanten Völkermordes eine Grenze überschreitet“.

Unfähig, ihre Empörung zu zügeln, machten eine Reihe von Grünen-Politikern bei der Abschlussveranstaltung des Festivals am Samstag ihrer Wut über das Verfahren Luft. In direkter Anspielung auf die Forderung des palästinensischen Filmemachers Basel Adra, Deutschland solle keine Waffen mehr an Israel liefern, erklärte der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck (Grüne), die Äußerungen Adras und der anschließende Applaus des Publikums seien „ein kultureller, intellektueller und ethischer Tiefpunkt“ des Festivals.

Die schnelle und wütende Reaktion der deutschen Medien und Regierungspolitiker auf die durchaus berechtigte und notwendige Kritik an der Unterstützung des Völkermordes in Gaza durch die israelische und deutsche Regierung zeigt die Kluft zwischen breiten Schichten der Bevölkerung und dem politischen Establishment. Die Versuche der Bundesregierung, das Land auf Kriegsfuß zu stellen und die israelische Aggression in Gaza zur Konditionierung der Bevölkerung auf massenhaften zivilen Tod zu nutzen, stoßen zunehmend auf breiten Widerstand.

Daran wird auch das Geschrei derjenigen nichts ändern, die den Völkermord seit Beginn des Krieges rechtfertigen und versuchen, jeden einzuschüchtern und mundtot zu machen, der sich dagegen ausspricht. Das mutige Auftreten der Künstler und des Publikums auf der Berlinale hat gezeigt, dass die hysterische Kampagne keinen Erfolg hat und der Widerstand nur wächst. Die Stimmung in der internationalen Arbeiterklasse gegen Militarismus, Völkermord und Krieg ist noch explosiver.

Die World Socialist Web Site ist die Stimme der Arbeiterklasse und die Führung der internationalen sozialistischen Bewegung. Wir sind vollständig auf die Unterstützung unserer Leser angewiesen. Bitte spenden Sie noch heute!

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …