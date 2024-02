Every child in Gaza faces starvation Palestinian human rights groups, Amnesty International say Israel has failed to comply with World Court’s orders to ensure humanitarian aid access.

Die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen haben nach Ansicht von Medizinern eine Ernährungsnotlage für Kinder herbeigeführt. Majdi Fathi ZUMAPRESS

Jedem Kind in Gaza droht der Hungertod

Nora Barrows-Friedman

Rechte und Verantwortlichkeit

27. Februar 2024

Jedes einzelne Kind in Gaza ist vom Tod bedroht – entweder durch israelische Bombardierungen, Hunger oder Krankheiten.

Einem neuen Bericht von Save the Children zufolge leben mehr als eine Million Kinder in einer katastrophalen gesundheitlichen Notlage, die direkt auf Israels anhaltende Blockade der humanitären Hilfe zurückzuführen ist.

Im nördlichen Gazastreifen, der durch das israelische Militär faktisch von Hilfslieferungen abgeschnitten ist, ist laut UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, eines von sechs Kleinkindern akut unterernährt.

„Der Gazastreifen steht kurz vor einer Explosion der vermeidbaren Kindersterblichkeit, die das ohnehin schon unerträgliche Ausmaß der Kindersterblichkeit in Gaza noch verschlimmern würde“, warnte Ted Chaiban von UNICEF letzte Woche.

„Wenn der Konflikt jetzt nicht beendet wird, wird sich die Ernährungslage der Kinder weiter verschlechtern, was zu vermeidbaren Todesfällen oder Gesundheitsproblemen führen wird, die die Kinder in Gaza für den Rest ihres Lebens beeinträchtigen und möglicherweise generationsübergreifende Folgen haben werden“, fügte Chaiban hinzu.

„Die israelische Besatzung bringt die Bewohner des Gazastreifens in ein Dreieck aus Angriffen, Hungersnot und Epidemien“, erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium am Wochenende.

Palästinensische Menschenrechtsgruppen sagen, dass Israel die Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs vom 26. Januar, völkermörderische Handlungen zu verhindern, die Aufstachelung zum Völkermord einzustellen und „die Bereitstellung dringend benötigter grundlegender Dienstleistungen und humanitärer Hilfe“ für die Palästinenser im Gazastreifen zu ermöglichen, schamlos ignoriert hat.

„Israel fährt fort, Krankenhäuser gezielt anzugreifen und den Gesundheitssektor außer Betrieb zu setzen, während es den Hunger als Kriegswaffe einsetzt“, erklärte eine Koalition palästinensischer Menschenrechtsorganisationen am Montag.

Die Lieferung humanitärer Hilfe sei seit dem Urteil des IGH zurückgegangen, da Israel seine Delegitimierungskampagne gegen das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNRWA) eskaliert habe, fügten die Gruppen hinzu.

„Die Verweigerung von Hilfslieferungen in den nördlichen Gazastreifen ist besonders alarmierend“, so die Gruppen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden in den ersten sechs Wochen des Jahres weniger als 20 Prozent der humanitären Hilfslieferungen für Gebiete im nördlichen Gazastreifen ermöglicht, während mehr als 50 Prozent verweigert wurden.

Phillippe Lazzarini, der Leiter des UNRWA, erklärte, dass das Hilfswerk seit mehr als einem Monat nicht mehr in der Lage war, eine Lieferung von Nahrungsmitteln in den nördlichen Gazastreifen durchzuführen.

Amnesty International veröffentlichte am Montag eine ähnliche Erklärung, in der das Versäumnis Israels, den Anordnungen des Weltgerichtshofs nachzukommen, angeprangert wurde.

Heba Morayef, die Regionaldirektorin von Amnesty International, warnte die USA, Großbritannien, Deutschland und andere westliche Länder „mit Einfluss auf die israelische Regierung“, dass sie „nicht tatenlos zusehen dürfen, wie palästinensische Zivilisten durch Bombardierung, Mangel an Nahrung und Wasser, die Ausbreitung von Krankheiten und fehlende medizinische Versorgung einen vermeidbaren Tod sterben“.

Morayef sagte, dass „angesichts der humanitären Katastrophe in Gaza die Unterstützung dieser Staaten für Israels Handlungen, einschließlich der Missachtung des IGH-Urteils, unentschuldbar ist und ihre Verpflichtung, Völkermord zu verhindern, verletzen könnte“.

WFP pausiert Lieferungen in den Norden

Das Welternährungsprogramm kündigte letzte Woche an, dass es die Hilfslieferungen in die nördlichen Gebiete aussetzen werde, „bis die Bedingungen für eine sichere Verteilung gegeben sind“.

Das Welternährungsprogramm teilte mit, dass es diese Entscheidung getroffen habe, nachdem Massen von hungrigen Menschen inmitten des „Zusammenbruchs der zivilen Ordnung“ ihre Lastwagen „geplündert“ oder auf sie geklettert seien.

„Eine groß angelegte Ausweitung der Hilfslieferungen in den nördlichen Gazastreifen ist dringend notwendig, um eine Katastrophe zu vermeiden“, sagte das Welternährungsprogramm und fügte hinzu, dass die Zugangspunkte zum nördlichen Gazastreifen geöffnet werden müssen und dass „deutlich höhere Mengen an Nahrungsmitteln, die über mehrere Routen in den Gazastreifen gelangen“, für das Funktionieren der Organisation erforderlich sind.

Die einstweilige Anordnung des IGH an Israel war eindeutig: Die Palästinenser im Gazastreifen müssen mit grundlegenden Dienstleistungen und humanitärer Hilfe versorgt werden.

Die Unterbrechung der Nahrungsmittelhilfe für den nördlichen Gazastreifen durch das @WFP unter Berufung auf Sicherheitsbedenken unterstreicht die Nichteinhaltung dieser rechtlich bindenden Maßnahmen durch Israel https://t.co/7GU70kispU

– Al-Mezan الميزان (@AlMezanCenter) February 20, 2024

Kinder im Gazastreifen schreien nach Brot, denn @UNICEF bestätigt heute, dass die Kinder im Gazastreifen ohne sofortige Nahrungsmittelhilfe traurigerweise sterben werden. 600.000 Kinder leben in den Lagern von Rafah ohne Nahrung oder Medizin und unter extrem gefährlichen Bedingungen. #GazaGenocide pic.twitter.com/euhnio4Z1h

– Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 20, 2024

Israelische Streitkräfte haben Berichten zufolge am Montag in Gaza-Stadt das Feuer auf Menschenmengen eröffnet, als diese versuchten, humanitäre Hilfe zu holen.

Dieses Video von heute Morgen zeigt, wie israelische Streitkräfte mit scharfen Waffen auf Tausende von Palästinensern schießen, die im Südwesten von Gaza-Stadt versuchen, humanitäre Hilfe zu erhalten. Die israelischen Streitkräfte setzen weiterhin viele Mittel ein, um Gewalt und Völkermord in Gaza zu verüben. pic.twitter.com/Mea6ZedwZU

– Good Shepherd Collective (@Shepherds4Good) February 26, 2024

Zuvor hatten jordanische und französische Flugzeuge an der Südküste Pakete mit Lebensmitteln abgeworfen, wobei der Großteil der Lieferungen im Meer landete.

Al-Mayadeen berichtete, dass Palästinenser ins Meer schwammen, um die Pakete zu bergen.

Mindestens ein Mann wurde getötet und viele andere wurden im nördlichen Gazastreifen verwundet, nachdem israelische Streitkräfte das Feuer auf verzweifelte Menschenmengen eröffneten, die auf Nahrungsmittelhilfe warteten, berichtete Al Jazeera am 20. Februar.

Die Wohltätigkeitsorganisation Save the Children erklärte diese Woche, dass „die Gefahr einer Hungersnot voraussichtlich zunehmen wird, solange die israelische Regierung den Zugang von Hilfsgütern in den Gazastreifen und den Zugang zu angemessenen Nahrungsmitteln, Wasser, sanitären Einrichtungen, Hygiene und umfassenden Gesundheits- und Ernährungsdiensten für Kinder und Familien in dringendem Bedarf behindert“.

Das Aushungern als Methode der Kriegsführung“, fügte Save the Children hinzu, „ist nach internationalem Recht streng verboten und wird tödliche Folgen für die Kinder haben.“

Unterdessen erlauben die israelischen Streitkräfte den Israelis weiterhin, humanitäre Hilfskonvois am Grenzübergang Kerem Shalom zu blockieren und zu stören – und ermutigen sie dazu.

Mit einer Hüpfburg, Popcorn und Zuckerwatte feierten israelische Siedler und ihre Familien kürzlich ihre Rolle bei der Unterstützung des Hungers in Gaza.

Israelis bauten eine Hüpfburg auf und organisierten ein Picknick mit Popcorn und Zuckerwatte am Grenzübergang Karem Abu Salem, um Lastwagen mit humanitärer Hilfe an der Einfahrt nach Gaza zu hindern.

In der Zwischenzeit tauchen immer mehr Berichte über Hungertote in Gaza auf, insbesondere… pic.twitter.com/Vu5vw5OR6X

– Quds News Network (@QudsNen) February 23, 2024

Die Associated Press veröffentlichte ein Video von israelischen Siedlern – einige von ihnen mit amerikanischem Akzent -, die sich mit ihrer Blockade von Lebensmittel-LKWs in Kerem Shalom brüsten.

Amnesty International warnte Israel, dass diese Störungen durch israelische Zivilisten „die israelischen Behörden nicht von ihrer Verpflichtung entbinden, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den ungehinderten Fluss der Hilfsgüter aufrechtzuerhalten.“

Ein von der Nachrichtenagentur Quds verbreitetes Video, das angeblich von einem israelischen Soldaten in Gaza aufgenommen wurde, zeigt einen israelischen Panzer, der über Lebensmittel fährt.

Ein israelischer Soldat teilt Videos, auf denen er mit einem Panzer über Lebensmittel in Gaza fährt und sich über den Hunger der Palästinenser freut. Währenddessen blockieren und attackieren israelische Streitkräfte humanitäre Hilfskonvois, die versuchen, nördliche Gebiete in Gaza zu erreichen, was zu einer schweren Hungersnot führt. pic.twitter.com/8Aea72FGGy

– Quds News Network (@QudsNen) February 24, 2024

Laut einer neuen Umfrage in Israel sind fast 70 Prozent der israelischen Juden dafür, die von internationalen Organisationen koordinierte humanitäre Hilfe für Gaza zu blockieren.

Zehntausende von Übersterblichkeit bedroht

Ein neuer Bericht von Forschern aus den USA und dem Vereinigten Königreich, die mit bedeutenden medizinischen und humanitären Einrichtungen verbunden sind, geht davon aus, dass bei einer Fortsetzung der völkermörderischen Angriffe und der Belagerung in den nächsten sechs Monaten mehr als 58.000 Palästinenser sterben könnten.

Diese Todesfälle werden auf traumatische Verletzungen durch israelische Angriffe, Infektionskrankheiten, nicht übertragbare Krankheiten und schlechte Gesundheit von Müttern und Neugeborenen zurückzuführen sein.

Rechnet man das Risiko von Epidemien hinzu, könnte die Zahl dem Bericht zufolge auf fast 67.000 steigen.

Eine Eskalation der israelischen Angriffe, so warnen die Forscher, könnte bis August zu mehr als 85.000 zusätzlichen Todesfällen führen.

Doch selbst wenn Israel die Bombardierung sofort einstellt, werden weiterhin Tausende von Palästinensern im Gazastreifen sterben, weil das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist, es an Medikamenten mangelt und vor allem kleine Kinder unterernährt sind.

„Der andauernde Krieg im Gazastreifen hat eine Ernährungsnotlage für Kinder herbeigeführt“, so die Forscher.

Die Unterernährung von Kindern hat „in den Szenarien des Status quo und der Eskalation alarmierende Ausmaße angenommen, wenn auch mit großer Unsicherheit“, so die Forscher.

Übersetzt mit deepl.com

