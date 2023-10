Shelling heard in Lebanon’s Dhayra, Yarine; Ayta ash-Shab outskirts The IOF block several roads in al-Jalil after the attempted cross-over operation.

Beschuss in den libanesischen Städten Dhayra, Yarine und Ayta ash-Shab (Außenbezirke)

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

9. Oktober 2023

Die IOF blockiert mehrere Straßen in al-Jalil nach dem versuchten Grenzübertritt.

Der Korrespondent von Al Mayadeen im Libanon berichtet, dass in al-Dhayra im Südwesten des Libanon nahe der Grenze zum besetzten Palästina Schüsse und Granateneinschläge zu hören waren.

Israelische Medien berichteten außerdem, dass vier Kämpfer versucht hätten, in die Siedlung „Arab Al-Aramshe“ einzudringen, die an das libanesische Dorf al-Dhayra angrenzt.

Der Korrespondent von Al Mayadeen präzisierte später, dass es sich um eine vierköpfige palästinensische Gruppe handelte, die versuchte, die Grenze zu überschreiten, und dass zwei Mitglieder während der Operation ums Leben kamen.

Später bekannte sich die Al-Quds-Brigade, der militärische Flügel des palästinensischen Islamischen Dschihad, zu der Infiltration aus dem Libanon in das besetzte Palästina.

„Die Al-Quds-Brigaden beanspruchen die Verantwortung für die nachmittägliche Operation an der südlibanesischen Grenze“, teilte die Gruppe in einer Erklärung mit.

Darüber hinaus berichtete unser Korrespondent, dass die israelische Besatzung die Außenbezirke von Ayta ash-Shab und die angrenzenden Städte bombardiert hat, wobei die israelische Bombardierung zunächst die Grenzstädte al-Dhayra und Yarine und dann die Außenbezirke von Ayta ash-Shab betraf.

Unser Korrespondent wies darauf hin, dass „die israelische Bombardierung, die seit etwa anderthalb Stunden andauert, in den Außenbezirken von Ayta ash-Shab tatsächlich Wohngebiete traf“, wobei eine Familie wie durch ein Wunder aus ihrem Haus flüchtete, kurz bevor es von der IOF getroffen wurde.

Darüber hinaus gab die IOF bekannt, dass mehrere Straßen im besetzten al-Jalil nach der versuchten Infiltrationsoperation blockiert wurden.

Die israelischen Medien wiesen darauf hin, dass die Lage im Norden allgemein angespannt ist, und riefen alle Siedler in der Region auf, in den befestigten Siedlungen „Adamit“, „Hanita“ und „Ya’ara“ Schutz zu suchen.

Heute früh berichteten israelische Medien, dass in der Siedlung Sderot der Ausnahmezustand verhängt wurde. Der Bürgermeister rief die Siedler dazu auf, sich in ihren Häusern zu verbarrikadieren und aufgrund der komplexen Sicherheitslage Wasser, Lebensmittel und Strom zu sparen.

Die Auseinandersetzungen in Sderot sowie in anderen Siedlungen im Gazastreifen dauern an.

Zuvor hatte die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth berichtet, dass die Zahl der israelischen Todesopfer nach jüngsten Schätzungen 1.000 und die Zahl der vom palästinensischen Widerstand im Gazastreifen gefangen genommenen Gefangenen mehr als 150 betragen habe.

Der Zeitung zufolge waren unter den Toten 73 Soldaten, darunter fünf Angehörige der Golani-Elitebrigade und mehrere hochrangige militärische Befehlshaber wie Oberst Roi Levy und Oberst Jonathan Steinberg, der als Befehlshaber der Nahal-Brigade diente, sowie der Befehlshaber des Kommunikationsbataillons, der stellvertretende Befehlshaber der Maglan-Einheit, ein Kompaniechef, ein Zugführer des Heimatfrontkommandos, der Befehlshaber des 481sten Computerbataillons und ein Mannschaftsführer der Duvdovan-Einheit.

Darüber hinaus bestätigten israelische Medien, dass sich unter den mindestens 150 gefangenen Israelis auch hochrangige Offiziere befinden. Übersetzt mit Deepl.com



