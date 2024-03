Reject Biden and build a better world It is our moral duty to inconvenience, disrupt and expose Zionists and their supporters everywhere.

Biden ablehnen und eine bessere Welt aufbauen

Von Susan Abulhawa

Die elektronische Intifada

18. März 2024

Joe Biden muss wegen seiner Unterstützung des Gaza-Holocausts zurückgewiesen werden. Adam Schultz Offizielles Foto des Weißen Hauses

An den Palästinensern wird ein regelrechter Holocaust verübt.

Israel begräbt massenhaft Menschen lebendig in ihren Häusern, terrorisiert sie bis ins Unermessliche, bombardiert wahllos, verunglimpft, erniedrigt, demütigt, hungert, foltert, vergewaltigt und beraubt Palästinenser.

Israel zwingt die Palästinenser aus ihren Häusern in den Schmutz und die Angst, ihr ganzes Leben, ihre Geschichte, ihre Erinnerungen und ihre Hoffnungen auf eine Zukunft in die Luft zu jagen und zur Unterhaltung der israelischen Öffentlichkeit zu filmen. Soldaten und Zivilisten bejubeln und vertonen das unsagbare Leid der Palästinenser und stellen sie dann zum Spaß auf TikTok ein.

Israelische Medien zeigen Snuff-Videos, in denen palästinensische Geiseln gefoltert werden. Es ist ein menschliches Schlachthaus im großen Stil in einem Ghetto der Erniedrigung, des Schmutzes und der Angst, das von der Biden-Administration mit US-Steuergeldern live übertragen und gefördert wird.

„Hilfsbomben“

Gleichzeitig geben die israelischen und amerikanischen Architekten dieses Grauens Lippenbekenntnisse zur „humanitären Hilfe“ ab und führen ein absurdes politisches Theater und Täuschungsmanöver auf, um die wachsende öffentliche Empörung zu beschwichtigen, während sie ihr völkermörderisches Projekt zu seinem profitablen kolonialen Abschluss bringen – riesige Gasfelder und erstklassige Küstengrundstücke ohne die einheimische Bevölkerung.

Die erniedrigenden und inkompetenten „humanitären Luftabwürfe“ mit mageren Nahrungsmitteln, die oft ins Meer fielen, waren kaum mehr als ein Werbegag. Bei den jüngsten Versuchen wurden Hilfskisten mit missglückten Fallschirmen abgeworfen, die wie Raketen auf hungrige Palästinenser fielen und diese auf der Stelle töteten, so dass sie praktisch zu „Hilfsbomben“ wurden.

Jetzt will diese unheilige völkermörderische Allianz einen „temporären Hilfspier“ bauen, angeblich um einen Seekorridor für US-Hilfslieferungen zu öffnen. Die Bauarbeiten sollen etwa zwei Monate dauern.

Sie haben sich nicht dazu geäußert, was die bereits hungernde Bevölkerung des Gazastreifens in diesen zwei Monaten tun soll. Auch haben sie nicht auf die offensichtliche Frage geantwortet: Warum wird die Hilfe nicht über die bestehenden Landkorridore geschickt?

Alles, was die USA tun müssen, ist, ihre Hilfstransporter durch den Rafah-Übergang zu fahren. So einfach ist das eigentlich.

Andere Hilfstransporter kommen nicht durch, weil Israel sie bombardiert. Sollen wir glauben, dass die USA Angst davor haben, dass ihre eigenen Hilfstransporter das gleiche Schicksal erleiden könnten?

Die Absurdität, Heuchelei und offene Unehrlichkeit ist den meisten von uns nicht entgangen. Was auch immer der Grund für diesen Pfeiler ist, er hat nichts mit der Hilfe für die Palästinenser zu tun.

Wenn die USA Israels geplante Hungerkampagne im Gazastreifen verhindern wollten, könnten sie dies im sprichwörtlichen Handumdrehen tun.

Es muss gesagt werden, dass unsere öffentliche Wut der Grund für den Wandel in der politischen Rhetorik und den politischen Schlampereien ist. Es ist die kollektive Kraft, die wir auf den Straßen und an den Wahlurnen zeigen.

Die herrschende Elite spürt unsere wachsende Einheit und Macht in jeder Rede, die wir unterbrechen, in jedem Spruchband, das wir fallen lassen, in jeder direkten Aktion und in jedem Fall, in dem wir uns dem miserablen Status quo entgegenstellen, den eine kleine Gruppe für die Mehrheit der Menschheit geschaffen hat. In der Tat ist es unsere moralische Pflicht, die Zionisten und ihre Unterstützer überall zu stören, zu unterbrechen und bloßzustellen.

Die Informationshüter haben alle üblichen Mechanismen eingesetzt, um den öffentlichen Diskurs zu kontrollieren. Die Mainstream-Medien haben sich jeder zionistischen Lüge angeschlossen, selbst nachdem sie als Lügen entlarvt wurden.

Sie haben es versäumt, die israelische Propaganda in Frage zu stellen, egal wie mythisch oder inkohärent sie ist. Ihre Schlagzeilen und Meinungsartikel stellen Israel weiterhin als Opfer dar, indem sie die Sprache manipulieren oder regelrechte Erfindungen drucken.

Weißer-Mann-Geschmack der Unterdrückung

Die so genannte „freie Presse“ spricht und schreibt das gleiche Geschwätz, als ob sie alle ein einziges koloniales Gehirn hätten.

Die Giganten der sozialen Medien haben ihre Algorithmen so verändert, dass sie palästinensische Inhalte zensieren und beliebte Konten verbieten.

Der Kongress geht unter dem Deckmantel der Bekämpfung des Antisemitismus gegen die freie Meinungsäußerung vor und verbündet sich mit rücksichtslosen zionistischen Organisationen wie der Anti-Defamation League und den Jewish Federations of North America, um Aktivisten, die es wagen, gegen israelische Apartheid und Völkermord aufzutreten, zu verleumden, zu schikanieren und ihr Leben zu zerstören. In diesem Moment der Geschichte, in dem wir Zeugen eines neuen Holocausts werden, halten unsere Politiker Anhörungen gegen ein palästinensisches Literaturfestival und gegen Universitätsgelände im ganzen Land ab, die sich nicht aktiv an der zionistischen Agenda beteiligen, die darauf abzielt, abweichende Meinungen der Bevölkerung zum Schweigen zu bringen.

Zu einem Zeitpunkt, an dem der Präsident der Vereinigten Staaten den Kongress umgeht, um Milliarden unserer Steuergelder in Form von Waffen, Bargeld und anderen Geschenken an Israel zu schicken, während es Völkermord begeht, konzentriert sich der Kongress darauf, TikTok zu verbieten, weil junge Menschen zu viel Wahrheit kennen und teilen.

Die herrschende Klasse glaubt, dass sie den moralischen Impuls der Weltöffentlichkeit mit diesen üblichen Mechanismen der Unterdrückung und des Gatekeeping unterdrücken kann. Die Demokratische Partei verlässt sich darauf, dass ihre Basis angesichts der Gefahr einer weiteren Trump-Ära einlenkt.

Letztendlich haben wir die Macht, unseren gefangenen Geist von ihrer Propaganda zu befreien; von den Fesseln eines Zweiparteiensystems; von einer höchst undemokratischen Regierung, die einer reichen Minderheit gehorcht und nicht der Masse, deren überwältigende Mehrheit einen Waffenstillstand will; und von den bequemen Spaltungen, die sie uns auferlegt.

Wir haben die Macht, die Welt zu schaffen, die wir wollen, eine Welt, in der unsere Regierung dem Wohl der Nation dient und nicht den gierigen Ambitionen einiger weniger.

Wir haben die Macht, uns für Moral zu entscheiden, anstatt uns wieder einmal in die Ecke von Joe Biden und Donald Trump drängen zu lassen, zwei Weiße, die für Unterdrückung stehen, wobei ersterer ein regelrechter Völkermord ist.

Eine weitere Amtszeit Bidens ist ein Zeichen für das moralische Elend und die tragische Hilflosigkeit des amerikanischen Volkes, sich gegen den anhaltenden Holocaust auch nur minimal zu wehren. Eine zweite Amtszeit Bidens wird deutlich machen, dass die herrschende Klasse uns und der Welt alles antun kann, was sie will, egal wie abscheulich oder zerstörerisch es ist, und dass wir Sklaven der Entscheidungen bleiben werden, die sie bei jeder Wahl für uns trifft.

Dies ist unsere Welt, und wir können die Zügel unseres kollektiven Schicksals wieder in die Hand nehmen. Wir können das Leben wählen.

Wir können uns dafür entscheiden, sanft mit unserem gequälten Planeten umzugehen; wir können ihre endlosen Kriege ablehnen; wir können unsere öffentlichen Gelder weg von den oberen 1 Prozent und hin zu unserem kollektiven Wohlergehen und unserer Lebensqualität lenken; wir können unsere jungen Menschen ermutigen, Gemeinschaft zu schaffen und Vertrauen ineinander zu haben; wir können die Infrastrukturen abbauen, die uns unwissend und gespalten halten.

Die Welt, die wir uns wünschen, ist möglich, und sie beginnt damit, dass wir jetzt für die langfristige Zukunft handeln, auch wenn dies für die nächsten vier Jahre kurzfristige Schmerzen bedeutet. Die Sicherstellung, dass moralischer Dissens die Oberhand gewinnt, bedeutet einen endgültigen Verlust für die Demokratische Partei, ganz gleich, welche Alternative gewählt wird.

Die Stärkung von Drittpartei-Alternativen wäre der willkommenste Nebeneffekt in der Wahlpolitik.

susan abulhawa ist Schriftstellerin und Aktivistin. Sie ist Gründerin und Leiterin des Literaturfestivals Palestine Writes.

Übersetzt mit deepl.com

