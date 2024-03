Israel ‚endangering‘ Marwan Barghouti’s life in prison Barghouti, one of the most prominent Palestinian political prisoners, is being isolated and tortured, a senior Palestinian official says

Israelische Sicherheitsbeamte gehen neben einem Wandgemälde, das den inhaftierten Fatah-Führer Marwan Barghuti zeigt, am israelischen Kontrollpunkt Qalandiya zwischen Jerusalem und Ramallah im Juli 2014 spazieren (AFP)

Krieg gegen Gaza: Israel „gefährdet“ das Leben von Marwan Barghouti im Gefängnis

Barghouti, einer der prominentesten palästinensischen politischen Gefangenen, wird isoliert und gefoltert, so ein hoher palästinensischer Beamter

Von MEE-Mitarbeitern

18 März 2024

Marwan Barghouti, einer der prominentesten palästinensischen politischen Gefangenen, wird Berichten zufolge in einem israelischen Gefängnis isoliert und gefoltert, so ein hoher palästinensischer Beamter.

Hussein al-Sheikh, der Generalsekretär des PLO-Exekutivkomitees, beschuldigte am Montag die israelischen Behörden, Barghoutis Leben im Gefängnis zu gefährden.

Sheikh schrieb auf X, ehemals Twitter, dass Barghouti „Isolation, Folter und Versuchen, ihn zu zwingen, zu demütigen und zu schlagen, ausgesetzt sei, wodurch sein Leben in Gefahr sei“.

Der 64-jährige Barghouti wurde Berichten zufolge in den letzten Tagen von israelischen Gefängniswärtern geschlagen, so Qadura Fares, der Leiter der palästinensischen Kommission für Häftlinge und ehemalige Gefangene.

Fares sagte, dass die Schläge gegen Barghouti Teil einer Repressionskampagne gegen palästinensische Gefangene sind, die seit Beginn des Ramadan eskaliert ist.

Zu den Strafmaßnahmen gehören „schwere Schläge, Beleidigungen, Demütigungen und die Beschlagnahmung des Korans aus den Zellen“.

„Die Situation ist gefährlicher geworden, als man sich vorstellen kann, da das Leben der Gefangenen im wahrsten Sinne des Wortes bedroht ist“, so Fares.

Er fügte hinzu, dass ein weiterer prominenter Gefangener, der in letzter Zeit vermehrt angegriffen wurde, Thabet Merdawi ist, ein Anführer des Islamischen Dschihad, der seit 2002 im Gefängnis sitzt.

„Wir rufen die internationale Gemeinschaft, die Institutionen und die internationalen Organisationen auf, sofort und dringend zu intervenieren, um die repressiven Maßnahmen gegen unsere Gefangenen und unsere Anführer in den Besatzungsgefängnissen zu stoppen, sie zu schützen und sie unverzüglich freizulassen“, sagte Sheikh.

Isolationshaft

Der 64-jährige Barghouti befindet sich seit über zwei Jahrzehnten im Gefängnis, obwohl die Forderungen nach seiner Freilassung im Laufe der Jahre immer lauter wurden.

Letzten Monat erklärte Israels rechtsextremer Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir, Barghouti sei in Einzelhaft untergebracht worden.

„Ich bin froh, dass der israelische Sicherheitsdienst meine klare Politik gegenüber Terroristen in Gefängnissen umsetzt und heute den Mörder Marwan Barghouti vom Ofer-Gefängnis in Isolationshaft verlegt hat, nachdem er Informationen über einen geplanten Aufstand erhalten hatte“, sagte er auf X.

Die Berichte über den Angriff auf das Gefängnis fallen in eine Zeit, in der Vermittler erneut versuchen, eine Einigung zwischen Israel und der Hamas zu erzielen, um den Krieg im Gazastreifen zu beenden und Gefangene auszutauschen, was möglicherweise auch die Freilassung von Barghouti beinhalten könnte.

Barghouti war ein prominenter Anführer in der ersten und zweiten Intifada, was ihn zu einem der bekanntesten Gefangenen in israelischer Haft macht.

Israel beschuldigte Barghouti, Anfang der 2000er Jahre die Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden gegründet zu haben, und klagte ihn wegen 26 Fällen von Mord und versuchtem Mord im Zusammenhang mit der Gruppe an.

Barghouti ist nach wie vor eine beliebte palästinensische Persönlichkeit, insbesondere nachdem er sich vor Gericht nicht verteidigt und sich geweigert hat, die Autorität des israelischen Gerichts anzuerkennen.

Meinungsumfragen zufolge ist er seit seiner Inhaftierung nach wie vor der beliebteste Präsidentschaftskandidat der palästinensischen Bevölkerung.

Eine im Dezember durchgeführte Umfrage ergab, dass er vor dem derzeitigen Staatschef Mahmoud Abbas liegt, der seit fast 20 Jahren als Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde im Amt ist und die für April 2021 geplanten Wahlen abgesagt hat.

