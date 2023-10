Biden Gets Zelensky Treatment In Middle East As Israel Tries To Escalate – PopularResistance.Org The US, in a continued demonstration of the degree of enbubblement of what passes for its leadership, seems to believe it still has the force and soft power to be able to bully talk its way out of its geopolitical messes.

Foto oben: US-Präsident Joe Biden trifft sich am 20. September in New York mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu. Bidens Reise nach Jordanien, wo er mit führenden Politikern des Nahen Ostens über den Konflikt zwischen Israel und der Hamas diskutieren wollte, wurde am Dienstag abgesagt. Susan Walsh/The Associated Press.

Biden erhält Selenskyj-Behandlung im Nahen Osten, während Israel versucht zu eskalieren

Von Yves Smith, Naked Capitalism.

21. Oktober 2023

Der israelische Beschuss des Al-Ahli Krankenhauses in Gaza war eine Eskalation zu viel.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Israel oder die USA auf die Bremse treten werden.

Die USA scheinen immer noch zu glauben, dass sie über die Kraft und die sanfte Macht verfügen, um sich aus ihrem geopolitischen Schlamassel herausreden zu können – ein weiterer Beweis für den Grad der Verblödung ihrer Führung. Doch diese Woche haben wir verblüffende Beispiele dafür, dass wichtige Akteure in der übrigen Welt den USA nicht mehr abkaufen, was sie verkaufen. Die Kluft zwischen dem Bezug des amerikanischen Establishments zur Realität und den Tatsachen vor Ort hat sich zu einem gähnenden Abgrund aufgetan, als die arabische Welt, u. a. Jordanien, als Reaktion auf den israelischen Beschuss des arabischen Krankenhauses Al-Ahli einen Biden-Gipfel mit seinem König Abduallah II. sowie PLO-Chef Mahmoud Abbas und dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah El-Sisi absagte. Sie weisen nicht nur den Versuch zurück, die Schuld für den Angriff auf die Hamas zu schieben (wir werden uns bald mit der Behauptung „Schurkengranate“ befassen), sondern auch die dahinter stehende Behauptung, dass die USA nicht in der Lage, sondern nicht willens seien, die Würgekette gegenüber Israel anzulegen.1

Selbst die westlichen Medien lassen sich nicht auf die Behauptung der israelischen und der Biden-Administration ein, die Hamas habe es irgendwie geschafft, während Israel versucht hat, die Palästinenser aus dem nördlichen Gazastreifen zu vertreiben und insbesondere versucht hat, die Evakuierung des Krankenhauses anzuordnen. Oh, und das, nachdem Israel die UNO aufgefordert hatte, den Gazastreifen innerhalb von 24 Stunden zu evakuieren und dann sein Lager dort beschossen hatte:

Kurz vor dem Angriff auf das Krankenhaus wurde Außenminister Anthony Blinken von einem nominellen Verbündeten, dem saudischen Außenminister Prinz Faisal Bin Farhan, öffentlichkeitswirksam brüskiert, indem er Blinken stundenlang auf Distanz hielt. In Ägypten und Jordanien wurde Blinken zwar weniger unhöflich, aber immer noch kühl empfangen.

Dann beschloss Biden, in den Nahen Osten zu reisen, als ob er Ägypten und Jordanien dazu bringen könnte, ihre feste Haltung, keine palästinensischen Flüchtlinge aufzunehmen, aufzugeben. Sie wollen nicht nur keine ethnische Säuberung ermöglichen oder eine wirtschaftliche Last auf sich nehmen, sondern auch nicht, dass das militante Kontingent in und von ihren Gebieten aus operiert.

Israel verhält sich so, als ob es ihm gleichgültig wäre, die Palästinenser aus Israel zu vertreiben oder sie an Ort und Stelle zu beseitigen. Es gibt glaubwürdige Berichte darüber, dass Israel nicht nur die Einreise von humanitärer Hilfe aus Ägypten und die Ausreise von Inhabern ausländischer Pässe verweigert, sondern auch den Grenzübergang mehrfach mit israelischem Beschuss belegt hat. Es braucht nicht viel Einsicht, um zu erkennen, dass die Verweigerung von Wasser und Nahrung für die Palästinenser in Gaza ein Todesurteil bedeutet.

Doch selbst angesichts der zunehmenden internationalen Empörung über diese Kriegsverbrechen war der Beschuss des Krankenhauses eine Eskalation zu viel. Sie hat selbst die schwachen Versuche der USA, sich in dieser Krise einzumischen, zum Scheitern gebracht. Israel, das in seinem Wunsch, den Gazastreifen zu säubern, durch seine offensichtliche Unfähigkeit (mangelnde Erfahrung, fehlende Ausrüstung, Abneigung gegen die hohe Zahl von Opfern) behindert wird, scheint sich stattdessen für einen Plan B entschieden zu haben, der darin besteht, den Gazastreifen so lange zu beschießen und auszuhungern, bis jeder dort stirbt.

Um den „Whodunnit“ zu klären:

Erinnern Sie sich, dass Jacob Dreizin berichtete, dass JDAM-Bausätze in großen Mengen nach Israel geschickt wurden:

Dies ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht bestätigt, dürfte sich aber in Kürze verbreiten, wenn sich dieses Gerücht bewahrheitet:

Soweit ich das beurteilen kann, haben die westlichen Medien diese Pressekonferenz noch nicht aufgegriffen, aber die Anzahl der Aufrufe auf Twitter zeigt, dass sie in der Algosphäre ankommt, und man muss sich das anderswo vorstellen:

Nun zum verblüffenden Schauspiel der Überraschung der USA und des kollektiven Westens über die Reaktion außerhalb des rasch schrumpfenden US-Einflussbereichs. Ein neuer Artikel in der Financial Times, Western rush to back Israel erodes developing countries‘ support for Ukraine, bietet eine gute Möglichkeit zum One-Stop-Shopping.

Bevor wir uns dem Hauptteil der Geschichte zuwenden, wollen wir uns mit der Schlagzeile befassen. Jeder, der aufmerksam zugehört hat, weiß, dass bei verschiedenen Abstimmungen in der UNO, bei denen Russland verurteilt werden sollte, die Zahl der Stimmen, die diese Position unterstützen, immer geringer wurde. Der Beitritt der ehemaligen US-Freunde Saudi-Arabien, Ägypten und Argentinien zu den BRICS ist ein weiterer Beweis für den schwindenden Einfluss der USA.

Darüber hinaus luden die USA auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2023 Mitglieder des Globalen Südens ein, um deren Unterstützung für das Projekt Ukraine zu gewinnen. Dieser Plan ging nach hinten los, da dem US/NATO-Team gesagt wurde, dass die Ukraine eine europäische Angelegenheit sei und den Rest der Welt nichts angehe…., außer dass sie durch Sanktionen in die Sache hineingezogen würden, insbesondere durch die Verweigerung des Zugangs armer Länder zu russischem Getreide und Dünger. Erinnern Sie sich daran, dass der kollektive Westen seine Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid in den armen Ländern noch einmal unter Beweis gestellt hat, indem er seine Hälfte des Getreideabkommens mit der Ukraine nicht einhielt, das die Aufhebung der Sanktionen gegen die russische Agrarbank vorsah, um den Kauf von russischem Dünger zu ermöglichen, und auch die russischen Lieferungen nicht blockierte.

Und schließlich sei daran erinnert, dass selbst UN-Abstimmungen kein guter Indikator für die Stimmung außerhalb der USA sind. Es gibt Berichte über die Einschüchterung ausländischer Diplomaten durch die USA, einschließlich der Androhung, die Kinder von UN-Vertretern von den Schulen in den USA zu verweisen und Bewerbungen an US-Hochschulen zu sperren.

Und nun zur Financial Times:

Die westliche Unterstützung für Israels Angriff auf den Gazastreifen hat die Bemühungen vergiftet, einen Konsens mit bedeutenden Entwicklungsländern über die Verurteilung von Russlands Krieg gegen die Ukraine zu erzielen, warnten Beamte und Diplomaten…

In den ersten Tagen nach dem Angriff der Hamas befürchteten einige westliche Diplomaten, dass die USA Israel einen Freibrief ausstellten, den Gazastreifen mit voller Wucht anzugreifen.

Dies habe die Bemühungen seit Russlands Invasion in der Ukraine 2022 untergraben, einen Konsens mit führenden Staaten des so genannten Globalen Südens – wie Indien, Brasilien und Südafrika – über die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung einer globalen, auf Regeln basierenden Ordnung herzustellen, sagten mehr als ein Dutzend westlicher Beamter.

Ich muss hier aufhören. Diejenigen von Ihnen, die Alexander Mercouris oder Alex Christoforu regelmäßig verfolgen, werden Clips gesehen haben, in denen gezeigt wird, wie der russische Außenminister Lawrow auf verschiedenen Konferenzen empfangen wird… und zwar mit Begeisterung. Und wie sowohl Putin als auch Lawrow zu sagen pflegten, hat niemand die Regeln für diese angebliche, auf Regeln basierende Ordnung und widerspricht damit der Behauptung der USA, dass sie mehr bedeutet als die Wahrung ihrer Hegemonie.

Die Geschichte geht weiter:

„Wir haben die Schlacht im globalen Süden definitiv verloren“, sagte ein hochrangiger G7-Diplomat. „Die ganze Arbeit, die wir mit dem Globalen Süden [wegen der Ukraine] geleistet haben, ist verloren. Vergessen Sie die Regeln, vergessen Sie die Weltordnung. Sie werden nie wieder auf uns hören.“

Viele Entwicklungsländer haben traditionell die palästinensische Sache unterstützt, da sie sie durch das Prisma der Selbstbestimmung und einen Vorstoß gegen die globale Dominanz der USA, Israels wichtigstem Unterstützer, sehen….

„Was wir über die Ukraine gesagt haben, muss auch für Gaza gelten. Andernfalls verlieren wir unsere ganze Glaubwürdigkeit“, fügte der hochrangige G7-Diplomat hinzu. „Die Brasilianer, die Südafrikaner, die Indonesier: Warum sollten sie jemals glauben, was wir über Menschenrechte sagen?“

Das sieht so aus, als hätten sich die westlichen Diplomaten an ihrer eigenen PR berauscht. Die Tatsache, dass einige Länder immer noch versuchen, eine produktive Beziehung zu den USA aufrechtzuerhalten, kann nicht als Unterstützung gewertet werden. Aber die USA haben verzweifelt versucht, ihre Beziehungen zu wichtigen Akteuren als besser darzustellen, als sie sind, was insbesondere China bezeugt. Chinesische Beamte haben wiederholt Begegnungsanfragen der USA abgelehnt und waren offenbar verärgert, als die USA die Tatsache durchsickern ließen, dass ein angeblich vertrauliches Treffen zwischen Jake Sullivan und (IIRC) Wang Yi in Italien öffentlich gemacht wurde, offenbar um die Beziehungen zwischen den USA und China als auf dem Weg der Besserung darzustellen. Nach diesem Vorfall beschloss Xi, nicht zum G20-Gipfel zu fahren. Einige Experten waren der Ansicht, dass er damit sicherstellen wollte, dass er nicht von Biden in die Mangel genommen wird, was die USA dann fälschlicherweise als Tauwetter darstellen würden.

Und nun versuchen die USA verzweifelt zu verhindern, dass ein russischer Vorschlag im UN-Sicherheitsrat, der unter anderem einen Waffenstillstand vorsieht, genügend Stimmen erhält, um ein Veto der USA zu erzwingen. Der Artikel übergeht, was nötig wäre, um eine solche Resolution in der Generalversammlung zu verabschieden, wo die Chancen gut stehen, dass die USA und Israel bei einer Verabschiedung eine schallende Ohrfeige erhalten würden:

Die von Russland vorgeschlagene Resolution des UN-Sicherheitsrats wurde nur von vier Ländern – China, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Mosambik und Gabun – unterstützt, aber viele westliche Diplomaten befürchten, dass eine geänderte russische Resolution die für eine Annahme erforderlichen neun Stimmen erhalten könnte. Die USA, Großbritannien oder Frankreich könnten dann ihr Veto einlegen und Moskau einen Propagandasieg bescheren.

„Wir müssen verhindern, dass Russland, unterstützt von den Chinesen, die Initiative ergreift, um dies gegen uns zu verwenden“, sagte ein hochrangiger westlicher Diplomat. „Es besteht die Gefahr, dass bei der nächsten Abstimmung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen über die Unterstützung der Ukraine die Zahl der Stimmenthaltungen explosionsartig ansteigen wird.

Mit anderen Worten: Der Verlust der US-Autorität ist so sichtbar geworden, dass sogar loyale Organe wie die Financial Times gezwungen sind, dies zur Kenntnis zu nehmen. Wie lange wird es dauern, bis der Rest der Mainstream-Medien diesem Beispiel folgt? Oder ist Biden so verblendet, dass auch er eskalieren wird, in der Hoffnung, dass die Rolle des Kriegspräsidenten eine Loyalitätsbekundung erzwingen wird?

____

1 Überlegen Sie einmal, wie unnachgiebig Israel wäre, wenn man ihm sagen würde, dass es keine Ersatzteile für US-Waffen erhalten würde, bis es seine Form gefunden hat. Der Grund, warum die USA diese und andere offensichtliche Druckmittel nicht einsetzen, ist die Angst vor der Israel-Lobby in Washington. Es ist auffallend, wie die USA versuchen, so ziemlich jeden zu tyrannisieren, mit Ausnahme unserer vom Militär abhängigen Angehörigen, die sich die Ohren zuhalten lassen müssen. Und das wird von Generation zu Generation abnehmen, da sich die jungen Juden in den USA kaum mit dieser Sache identifizieren.

2 Jeder, der das Verfahren kennt, ist aufgefordert, sich zu melden.

Übersetzt mit Deepl.com



